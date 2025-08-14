Nexans: Berenberg relève son objectif de cours
information fournie par Cercle Finance 14/08/2025 à 15:31
Après avoir rencontré l'équipe de direction du groupe à Londres suite à la publication de résultats semestriels solides et du relèvement de ses objectifs annuels, Berenberg indique s'attendre à une poursuite de la revalorisation de l'action, sous l'effet de la thématique porteuse de l'électrification de l'économie.
'Les résultats du premier semestre ont dépassé nos attentes, ainsi que celles du marché, soutenus par une forte croissance organique dans les segments PWR-Transmission et PWR-Grid, et par une rentabilité solide dans l'ensemble des activités', relève le bureau d'études.
'Nous avons actualisé notre modèle afin de tenir compte de la cession de Lynxeo et d'intégrer les résultats semestriels, tout en relevant nos prévisions, principalement en raison de notre vision de plus en plus optimiste sur l'amélioration des marges à moyen terme', poursuivent les analystes.
