 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 855,16
+0,64%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street ouvre dans le rouge après les PPI
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 15:49

L'entrée de la Bourse de New York

L'entrée de la Bourse de New York

La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi après la publication des données sur les prix à la production aux Etats-Unis qui ne plaident pas en faveur d'une baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed) en septembre.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 198,80 points, soit 0,44%, à 44.723,47 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,30% à 6.447,02 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,34%, soit 73,80 points, à 21.639,34 points.

Les prix à la production aux Etats-Unis ont montré une augmentation plus forte que prévu en juillet, selon les statistiques publiées jeudi par le département du Travail.

"La forte hausse de l'indice des prix à la production (PPI) montre que l'inflation touche l'ensemble de l'économie, même si elle n'est pas encore ressentie par les consommateurs", estime Chris Zaccarelli, directeur des investissements chez Northlight Asset Management à Charlotte, en Caroline du Nord.

"Compte tenu de la faiblesse des chiffres CPI publiés mardi, il s'agit d'une surprise à la hausse très malvenue qui risque de tempérer l'optimisme suscité par la 'garantie' d'une baisse des taux le mois prochain", selon lui.

Aux valeurs, Deere & Co abandonne 6,89% après avoir publié jeudi un bénéfice en baisse au titre du troisième trimestre.

Tapestry recule aussi, de 15,71%, après avoir annoncé jeudi des prévisions de bénéfices annuels inférieures aux estimations.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur [L8N3U60E4]

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

DEERE & CO
482,880 USD NYSE -5,93%
TAPESTRY
95,208 USD NYSE -16,16%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank