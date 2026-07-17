TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-IBM, MSCI, US Bancorp

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment IBM, MSCI et US Bancorp.

POINTS FORTS

* Air Products APD.N : RBC relève son objectif de cours de 341 à 358 dollars

* Baidu Inc BIDU.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 230 $ à 205 $

* IBM IBM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 291 $ à 250 $

* MSCI Inc MSCI.N : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours: 760 dollars

* US Bancorp USB.N : KBW relève son objectif de cours de 63 $ à 66 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 10X Genomics Inc TXG.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 23 $ à 40 $

* 3M Co MMM.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »; relève son objectif de cours de 178 $ à 180

$

* Abbott ABT.N : Bernstein relève son objectif de cours de 110 $ à 117 $

* Abbott ABT.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 102 $ à 115 $

* Abbott ABT.N : Citigroup relève son objectif de cours de 108 $ à 112 $

* Abbott ABT.N : Evercore ISI relève son objectif de cours de 112 $ à 120 $

* Abbott ABT.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 115 $ à 118 $

* Abbott Laboratories ABT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 109 $ à 112 $

* AGNC Investment Corp AGNC.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* AGNC Investment Corp AGNC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 11 $ à 12 $

* Air Products APD.N : Bernstein relève son objectif de cours de 344 $ à 345 $

* Air Products APD.N : RBC relève son objectif de cours de 341 $ à 358 $

* Albemarle ALB.N : RBC abaisse son objectif de cours de 257 $ à 166 $

* Alcoa Corp AA.N : BMO abaisse son objectif de cours de 60 $ à 55 $

* Alcoa Corporation AA.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 72 $ à 71 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : BMO relève son objectif de cours de 435 $ à 455 $

* American Well Corporation AMWL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 9 $ à 16 $

* Ani Pharmaceuticals ANIP.O : Canaccord Genuity lance la couverture du titre avec une recommandation «

neutre »; objectif de cours: 91 $

* Apple Inc AAPL.O : HSBC passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 260 $ à 366

$

* Arbor Realty Trust ABR.N : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »; abaisse son objectif de

cours de 7 $ à 5,5 $

* Ares Management Corporation ARES.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 146 $ à 140 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 88 $ à 95 $

* AST Spacemobile Inc ASTS.O : B. Riley passe de « neutre » à « acheter »

* AtaiBeckley ATAI.O : Canaccord Genuity abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »; abaisse son

objectif de cours de 17 $ à 8 $

* AtaiBeckley ATAI.O : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 10 $

à 7,5 $

* AtaiBeckley ATAI.O : Jonestrading passe à la recommandation « à conserver »

* Baidu Inc BIDU.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 230 $ à 205 $

* Bank of New York Mellon Corp BNY.N : BMO relève son objectif de cours de 165 $ à 184 $

* BJ's Restaurants Inc BJRI.O : Benchmark relève son objectif de cours de 50 $ à 68 $

* BJ's Restaurants Inc BJRI.O : Jefferies relève son objectif de cours de 50 $ à 72 $

* BJ's Restaurants Inc BJRI.O : William Blair relève sa note à « surperformer »

* BlackRock BLK.N : BMO relève son objectif de cours de 1 250 $ à 1 300 $

* Blackstone Inc BX.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 156 $ à 139 $

* Blue Owl Capital Inc OWL.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 16 $ à 15 $

* Boston Beer Company SAM.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 223 $ à 187 $

* Brinker International EAT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 168 $ à 185 $

* Brinker International EAT.N : Stephens lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer

»; objectif de cours: 220 $

* California Resources Corp CRC.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 91 $ à 85 $

* Caredx Inc CDNA.O : BTIG relève son objectif de cours de 28 $ à 45 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : RBC abaisse son objectif de cours de 125 $ à 115 $

* Cintas Corp CTAS.O : Argus Research relève son objectif de cours de 220 $ à 230 $

* Citizens Financial CFG.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $

* Citizens Financial CFG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $

* Citizens Financial CFG.N : KBW relève son objectif de cours de 75 $ à 79 $

* Citizens Financial CFG.N : RBC relève son objectif de cours de 70 $ à 79 $

* Citizens Financial CFG.N : Stephens relève son objectif de cours de 68 $ à 70 $

* Citizens Financial CFG.N : Barclays relève son objectif de cours de 77 $ à 81 $

* Cloudflare NET.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 305 $ à 322 $

* Commvault Systems Inc CVLT.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 150 $ à 175 $

* Conagra Brands CAG.N : Barclays relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $

* Costar Group Inc CSGP.O : BMO abaisse son objectif de cours de 44 $ à 31 $

* Crowdstrike CRWD.O : Stifel relève son objectif de cours de 220 $ à 230 $

* Crown Holdings Inc CCK.N : BMO lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »;

objectif de cours: 130 dollars

* Crown Holdings Inc CCK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 109 $ à 117 $

* Diamondrock Hospitality Co DRH.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 9,60 $ à 10 $

* Distribution Solutions Group Inc DSGR.O : Barrington Research abaisse sa recommandation de « surperformance »

à « en ligne avec le marché »

* Distribution Solutions Group Inc DSGR.O : Barrington Research relève son objectif de cours de 33 $ à 35 $

* Distribution Solutions Group Inc DSGR.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 36 $ à 35 $

* Distribution Solutions Group Inc DSGR.O : Stephens abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre

»

* Duolingo Inc DUOL.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 94 $ à 125 $

* Duolingo Inc DUOL.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 95 $ à 125 $

* Dutch Bros Inc BROS.N : Stephens lance la couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de

cours: 80 $

* Ecolab ECL.N : Oppenheimer relève sa recommandation de « perform » à « outperform »

* Elevance Health ELV.N : Bernstein relève son objectif de cours de 482 $ à 488 $

* Elevance Health ELV.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 498 $ à 492 $

* Elevance Health ELV.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 364 $ à 395 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 90 $ à 97 $

* Emerson EMR.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* Eton Pharmaceuticals ETON.O : Canaccord Genuity lance la couverture du titre avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours: 60 $

* Etsy Inc ETSY.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 75,00 $ à 90,00 $

* FactSet FDS.N : BMO relève son objectif de cours de 275 $ à 282 $

* Ford F.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 15 $ à 16 $

* Gartner IT.N : BMO abaisse son objectif de cours de 177 $ à 154 $

* GCM Grosvenor GCMG.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 18 $ à 17 $

* GE Aerospace GE.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 365 $ à 405 $

* Goldman Sachs GS.N : BMO abaisse son objectif de cours de 1 190 $ à 1 150 $

* Graphic Packaging Holding Company GPK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 8 $ à 9 $

* Greif Inc GEF.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 70 $ à 74 $

* Hamilton Lane HLNE.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 176 $ à 174 $

* HII HII.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 387 $ à 337 $

* Hilton Grand Vacations Inc HGV.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 55,00 $ à 58,00 $

* Hilton Worldwide Holdings Inc HLT.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 319,00 $ à 332,00 $

* Hyatt Hotels Corporation H.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 208,00 $ à 218,00 $

* IBM IBM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 291 $ à 250 $

* Illumina Inc ILMN.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 175 $ à 210 $

* Intuitive Surgical ISRG.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 366 $ à 324 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 512 $ à 469 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 590 $ à 500 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 515 $ à 430 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 550 $ à 450 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 573 $ à 454 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 500 $ à 400 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 580 $ à 470 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 577 $ à 483 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : RBC abaisse son objectif de cours de 600 $ à 575 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 670 $ à 550 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 520 $ à 485 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 654 $ à 487 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Canaccord Genuity lance la couverture du titre avec une recommandation «

Achat »

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Canaccord Genuity lance sa couverture avec un objectif de cours de 290 $

* KKR KKR.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 143 $ à 139 $

* KKR Real Estate Finance Trust Inc KREF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 6 $ à 8 $

* KKR Real Estate Finance Trust Inc KREF.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « neutre » à «

sous-pondérer »

* Linde Plc LIN.O : RBC relève son objectif de cours de 570 $ à 576 $

* Magnera Corporation MAGN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 13 $ à 16 $

* Magnite Inc MGNI.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 15 $ à 21 $

* Manpowergroup Inc MAN.N : Argus Research relève son objectif de cours de 42 $ à 60 $

* Manpowergroup Inc MAN.N : Barclays relève son objectif de cours de 34 $ à 59 $

* Manpowergroup Inc MAN.N : BMO relève son objectif de cours de 49 $ à 63 $

* Manpowergroup Inc MAN.N : Exane BNP Paribas relève son objectif de cours de 35,5 $ à 58 $

* Manpowergroup Inc MAN.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 34 $ à 50 $

* Marriott MAR.O : Stifel relève son objectif de cours de 352 $ à 365 $

* Marriott International Inc. MAR.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 353,00 $ à 380,00 $

* Marriott Vacations Worldwide Corp VAC.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 51,00 $ à 52,00 $

* Moody's Corp MCO.N : Clear Street relève son objectif de cours de 544 $ à 581 $

* Moody's Corp MCO.N : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 610 $

* Morgan Stanley MS.N : BMO relève son objectif de cours de 240 $ à 250 $

* Morgan Stanley MS.N : Citigroup relève son objectif de cours de 220 $ à 235 $

* Morningstar Inc MORN.O : BMO abaisse son objectif de cours de 212 $ à 203 $

* MSCI Inc MSCI.N : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 760

dollars

* Nephros NEPH.O : Northland Capital lance sa couverture avec une recommandation « en ligne avec le marché »;

objectif de cours de 4 $

* Netflix Inc NFLX.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 100 $ à 95 $

* Netflix Inc NFLX.O : Evercore ISI abaisse son objectif de cours de 115 $ à 100 $

* Netflix Inc NFLX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 110 $ à 90 $

* Netflix Inc NFLX.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 118 $ à 85 $

* Netflix Inc NFLX.O : Moffettnathanson abaisse son objectif de cours de 15 dollars, le ramenant à 100

dollars

* Netflix Inc NFLX.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 90 $ à 83 $

* Netflix Inc NFLX.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 100 $ à 85 $

* Netflix Inc NFLX.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 115 $ à 85 $

* Netflix Inc NFLX.O : Pivotal Research abaisse son objectif de cours de 96 $ à 70 $

* Netflix Inc NFLX.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 95 $ à 75 $

* Netflix Inc NFLX.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 118 $ à 105 $

* Netflix Inc NFLX.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $

* Netflix Inc NFLX.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 125,00 $ à 105,00 $

* Netflix Inc NFLX.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 105 $ à 80 $

* Neurocrine Biosciences, Inc. NBIX.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 175 $ à 200 $

* Newmont NEM.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 175 $ à 165 $

* Nike Inc NKE.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 43 $ à 45 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 16 $ à 18 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 62 $ à 60 $

* O-I Glass Inc OI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 13 $ à 12 $

* Omada Health Inc OMDA.O : BTIG lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 30 dollars

* ONEOK Inc OKE.N : Jefferies passe de « Achat » à « Ne pas acheter »; abaisse son objectif de cours de 100

$ à 95 $

* Option Care Health Inc OPCH.O : Stephens abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Option Care Health Inc OPCH.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 30 $ à 24 $

* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 10,50 $ à 11,00 $

* PayPal PYPL.O : Bernstein relève son objectif de cours de 45 $ à 55 $

* PayPal PYPL.O : Barclays relève son objectif de cours de 42 $ à 55 $

* PayPal PYPL.O : Barclays passe d'une recommandation « sous-pondérer » à « neutre »

* Pebblebrook Hotel Trust PEB.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours à 13,00 $ contre 12,00 $

* Penske Automotive Group PAG.N : Seaport Research Partners relève son objectif de cours de 185 $ à 205 $

* Prologis Inc PLD.N : Mizuho relève son objectif de cours de 150 $ à 159 $

* Quaker Houghton KWR.N : RBC relève son objectif de cours de 157 $ à 177 $

* Roblox Corp RBLX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 46 $ à 50 $

* Roku Inc ROKU.O : Citigroup relève son objectif de cours de 120 $ à 157 $

* RTX Corp RTX.N : Bernstein relève son objectif de cours de 208 $ à 213 $

* S&P Global Inc SPGI.N : Clear Street relève son objectif de cours de 507 $ à 516 $

* S&P Global Inc SPGI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 535 $ à 550 $

* S&P Global Inc SPGI.N : Stifel relève son objectif de cours de 489 $ à 521 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 220 $ à 210 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : Wells Fargo passe d’une recommandation « neutre » à « surpondérer »

* Silgan Holdings Inc SLGN.N : BMO lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »;

objectif de cours: 57 $

* Snowflake Inc SNOW.N : RBC relève son objectif de cours de 284 $ à 313 $

* Sonic Automotive Inc SAH.N : Seaport Research Partners abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* State Street STT.N : Barclays relève son objectif de cours de 165 $ à 200 $

* State Street Corp STT.N : Argus Research relève son objectif de cours de 168 $ à 212 $

* State Street Corp STT.N : BMO relève son objectif de cours de 195 $ à 212 $

* State Street Corp STT.N : Citigroup relève son objectif de cours de 193 $ à 210 $

* State Street Corp STT.N : KBW relève son objectif de cours de 195 $ à 215 $

* State Street Corp STT.N : RBC relève son objectif de cours de 155 $ à 196 $

* State Street Corp STT.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 176 $ à 191 $

* State Street Corp STT.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 183,00 $ à 195,00 $

* State Street Corp STT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 196 $ à 215 $

* Tractor Supply Co TSCO.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 48 $ à 40 $

* Travel & Leisure Co TNL.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 78,00 $ à 83,00 $

* Twilio Inc TWLO.N : Mizuho relève son objectif de cours de 200 $ à 240 $

* Twilio Inc TWLO.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 210 $ à 245 $

* United Airlines UAL.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 156 $ à 203 $

* United Airlines UAL.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 185 $ à 190 $

* UnitedHealth UNH.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 475 $ à 512 $

* UnitedHealth UNH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 401 $ à 490 $

* UnitedHealth UNH.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 468 $ à 529 $

* UnitedHealth UNH.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 420 $ à 500 $

* UnitedHealth UNH.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 477 $ à 499 $

* UnitedHealth UNH.N : RBC relève son objectif de cours de 463 $ à 478 $

* UnitedHealth UNH.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 480 $ à 500 $

* UnitedHealth UNH.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 370 $ à 467 $

* US Bancorp USB.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 73 $ à 77 $

* US Bancorp USB.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 66 $ à 69 $

* US Bancorp USB.N : Barclays relève son objectif de cours de 67 $ à 75 $

* US Bancorp USB.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 72 $ à 74 $

* US Bancorp USB.N : KBW relève son objectif de cours de 63 $ à 66 $

* US Bancorp USB.N : Raymond James relève son objectif de cours de 72 $ à 74 $

* US Bancorp USB.N : RBC relève son objectif de cours de 61 $ à 68 $

* US Bancorp USB.N : Stephens relève son objectif de cours de 63 $ à 67 $

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : BMO relève son objectif de cours de 215 $ à 229 $

* Warner Music Group Corp WMG.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 40 $ à 36 $

* Westamerica Bancorp WABC.O : KBW relève son objectif de cours de 60 $ à 64 $

* Wise Group Plc WSE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 17,5 $ à 17,3 $

* Wyndham Hotels & Resorts WH.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 89,00 $ à 93,00 $

* Zentalis Pharmaceuticals ZNTL.O : Mizuho lance la couverture du titre avec une note « surperformer »;

objectif de cours: 8 $