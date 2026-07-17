USA: le plan de restructuration du géant du télé-achat QVC validé par un juge

( AFP / SAUL LOEB )

Un juge du tribunal des faillites du Texas a approuvé mercredi le plan de restructuration du groupe américain QVC, propriétaire des grandes chaînes de télé-achat QVC et HSN qui a déposé le bilan en avril, selon une déclaration vendredi au gendarme américain de la Bourse (SEC).

Seules ses activités aux Etats-Unis étaient concernées par cette procédure de placement volontaire sous la protection de la loi sur les faillites (Chapitre 11).

Cette démarche avait été lancée après l'obtention d'un accord préalable de restructuration de sa dette avec une "majorité importante" de ses créanciers, ce qui a facilité et accéléré le processus.

D'après le document publié vendredi, l'entreprise va émerger avec une dette quasiment divisée par cinq - à 1,32 milliard de dollars, contre 6,6 milliards auparavant - et tous les créanciers vont percevoir leur dû en intégralité, immédiatement ou à échéance.

Elle disposera aussi d'une nouvelle ligne de crédit de 600 millions de dollars.

"Avec un niveau de dette plus gérable, l'entreprise réorganisée s'attend à disposer d'une plus grande flexibilité financière pour poursuivre une croissance et une rentabilité de long terme", a relevé le groupe.

"Cette journée marque un tournant important pour l'entreprise et nous place en position pour émerger du +Chapter 11+ prêts à remporter la mise dans le commerce en ligne en direct", a commenté David Rawlinson, PDG de QVC Group, cité dans le document.

Le plan de restructuration prévoit aussi, dès que la procédure sera clôturée prochainement, l'annulation de toutes les actions cotées à la Bourse de New York et leur remplacement par de nouveaux titres.

"Depuis quelques années, QVC Group évolue dans un contexte de changements importants sur la façon dont les consommateurs découvrent et achètent des produits", notamment via les supports mobiles et les réseaux sociaux tandis que les chaînes de télévision traditionnelles subissent "un déclin structurel", avait expliqué le groupe en avril.

Pour s'adapter, il avait lancé le plan stratégique WIN Growth en novembre 2024 avec l'objectif de développer les ventes via streaming et réseaux sociaux, pour y générer annuellement plus de 1,5 milliard de dollars en trois ans.