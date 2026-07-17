Bourses européennes: Paris et Francfort finissent en baisse, Londres en légère hausse

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les marchés boursiers européens ont terminé la semaine sans éclat vendredi, sur fond de décrochage généralisé des semi-conducteurs et d'inquiétudes autour de la guerre au Moyen-Orient.

Paris (-0,47%), Francfort (-0,34%) et Milan (-0,94%) ont fini dans la rouge. Seule Londres a gagné 0,27%.

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