 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bourses européennes: Paris et Francfort finissent en baisse, Londres en légère hausse
information fournie par AFP 17/07/2026 à 17:45

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les marchés boursiers européens ont terminé la semaine sans éclat vendredi, sur fond de décrochage généralisé des semi-conducteurs et d'inquiétudes autour de la guerre au Moyen-Orient.

Paris (-0,47%), Francfort (-0,34%) et Milan (-0,94%) ont fini dans la rouge. Seule Londres a gagné 0,27%.

Euronext CAC40

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
25,96 +6,66%
CAC 40
8 338,81 -0,47%
Pétrole Brent
87,62 +3,25%
SOITEC
87,34 -3,15%
TOTALENERGIES
70,51 +1,32%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank