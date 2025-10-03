 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Grail, Maplebear, Ocular Therapeutix
information fournie par Reuters 03/10/2025 à 13:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Grail, Maplebear et Ocular Therapeutix.

FAITS MARQUANTS

* Grail Inc GRAL.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 43 $ à 75 $

* Maplebear Inc CART.O : Piper Sandler réduit le prix cible de surpondération à

neutre

* Ocular Therapeutix Inc OCUL.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 21 $ à 31 $

* Procore Technologies Inc PCOR.N : Berenberg initie une couverture avec une note

d'achat

* Tesla Inc TSLA.O : HSBC relève l'objectif de cours à 131 $ contre 127 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbvie ABBV.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 220 à 251

dollars

* Acuity Inc. AYI.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 425,00 $ contre

365,00 $

* Agilent A.N : Barclays augmente le prix cible de 125 $ à 145 $

* Alaska Air Group Inc ALK.N : TD Cowen réduit le prix cible de 68 $ à 61 $

* Albemarle ALB.N : Mizuho augmente le prix cible de 78 $ à 92 $

* Albertsons Companies Inc ACI.N : RBC réduit le prix cible de 23 $ à 21 $

* Allegiant Travel Co ALGT.O : TD Cowen relève le cours cible à 65 $, contre 55 $

auparavant

* Alphabet Inc. GOOGL.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 270,00 $ contre

210,00 $

* Amylyx Pharmaceuticals Inc AMLX.O : BofA Global Research augmente le prix cible de

14 à 16 $

* AngioDynamics Inc ANGO.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 17 $ à 18 $

* Antero Resources Corp AR.N : Jefferies réduit le prix cible à 47 $ contre 50 $

* Apple, Inc. AAPL.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 298,00 $ contre

240,00 $

* Array Technologies, Inc. ARRY.O : Barclays ramène le cours de l'action de

"surpondéré" à "égal" à "surpondéré"

* Array Technologies, Inc. ARRY.O : Barclays augmente le prix cible de 8 à 9 $

* Ashland Inc ASH.N : Mizuho réduit le prix cible à 54 $ contre 58 $

* Avantor AVTR.N : Barclays relève l'objectif de cours à 15 $ contre 13 $ auparavant

* Avery Dennison Corp AVY.N : Stifel ramène l'objectif de cours à 205 $ contre 223 $

* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Mizuho réduit le prix cible à 33 $ contre 35 $

auparavant

* Ball Corp BALL.N : Mizuho réduit le prix cible à 61$ de 68

* Bank of America BAC.N : TD Cowen augmente le prix cible de 54 $ à 59 $

* Biogen BIIB.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 167 $ contre 142

$

* Bruker BRKR.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 40 $ contre 43 $

* Cabot Corp CBT.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 88 $ contre 90 $

* Certara CERT.O : Barclays relève le cours cible de 14 à 16 dollars

* Charles River Labs CRL.N : Barclays relève le cours cible de 165 $ à 195 $

* Charles River Labs CRL.N : Barclays relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Choice Hotels International Inc CHH.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 101

$ contre 117 $ auparavant

* Chord Energy Corp CHRD.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 169 $ à 167 $

* Citigroup C.N : TD Cowen augmente le prix cible de 95 $ à 105 $

* Citizens Financial CFG.N : TD Cowen relève le cours cible de 65 $ à 67 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note

neutre

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec un objectif de

prix de 84

* Corning GLW.N : Mizuho relève le prix cible de 74 $ à 90 $

* Corteva Inc CTVA.N : KeyBanc réduit la pondération sectorielle de surpondération à

surpondération

* Corteva, Inc. CTVA.N : KeyBanc réduit la pondération sectorielle de surpondération

à surpondération

* Crown Holdings Inc CCK.N : Mizuho réduit le prix cible de 127 $ à 116 $

* CSW Industrials Inc CSW.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 290 $ contre 320 $

* Dana Incorporated DAN.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 21 $ contre 22 $

* Datadog Inc DDOG.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 170 $ à 180 $

* Doordash, Inc. DASH.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 306 $ à 301 $

* Dow Inc DOW.N : Mizuho réduit le prix cible à 26$ de 30

* DTE Energy Co DTE.N : La Banque Scotia réduit le cours de l'action de "surperformance" à

"performance du secteur"

* Duke Energy Corp DUK.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 128 $ à 137 $

* Duke Energy Corp DUK.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de "performer" à

"surperformer" de "performer" à "performer"

* Eastman Chemical Co EMN.N : Mizuho réduit le cours cible de 80 $ à 75 $

* Element Solutions Inc ESI.N : Mizuho augmente le prix cible à 29 $ contre 27 $

* Eli Lilly & Co. LLY.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 1 023,00 $ contre 1

028,00 $

* Entegris Inc ENTG.O : Mizuho augmente le prix cible à 108$ de 100

* Entergy ETR.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 89 $ à 105 $

* Entergy ETR.N : Scotiabank relève le cours à surperformance sectorielle à partir de

performance sectorielle

* Exact Sciences EXAS.O : Barclays relève l'objectif de cours de 55 $ à 65 $

* Expand Energy Corp EXE.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 137 $ contre 141 $

* Ford Motor Company F.N : Wells Fargo relève le cours cible de 8 à 10 dollars

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Barclays relève l'objectif de cours de 6 à 8 dollars

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : UBS relève l'objectif de cours de 42,50 $ à 48 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : UBS relève le prix cible de neutre à achat

* Gen Digital Inc GEN.O : Jefferies initie une couverture avec une note de maintien;

objectif de prix 31

* General Motors Co. GM.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 38 à 40

dollars

* Grail Inc GRAL.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 43 $ à 75 $

* Guardant Health GH.O : Barclays relève le cours cible de 60 à 70 dollars

* Hagerty, Inc. HGTY.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de poids

égale

* Hagerty, Inc. HGTY.N : Wells Fargo initie une couverture avec un objectif de prix

de 13

* Hilton Worldwide Holdings HLT.N : Barclays réduit le prix cible de 291 $ à 288 $

* Hub Group Inc HUBG.O : Stifel réduit le prix cible à 41 $ contre 45 $

* Humana HUM.N : Barclays ramène le cours cible à 245 $, contre 315 $ auparavant

* Huntsman Corp HUN.N : Mizuho réduit le cours cible à 8 $ contre 9 $

* Illumina ILMN.O : Barclays relève le cours cible à 95 $ contre 90 $

* Insmed Inc INSM.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 178 $ contre 148 $

* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : Mizuho ramène le cours cible à 75

$, contre 85 $ auparavant

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Barclays augmente le prix cible à 200 $ de 185 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Stifel ramène l'objectif de cours à 140$

contre 145

* J&J JNJ.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 198 $ contre 175 $

auparavant

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 173 $

contre 170 $

* Johnson & Johnson JNJ.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 212 $ contre

170 $

* Johnson & Johnson JNJ.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à surpondérer de

égal à égal

* JP Morgan JPM.N : TD Cowen relève le cours cible de 350 $ à 370 $

* Keycorp KEY.N : TD Cowen relève le cours cible de 20 $ à 21 $

* Keycorp KEY.N : Wells Fargo relève le cours cible de 20 à 22 dollars

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : Jefferies réduit le prix cible à 489 $ contre 490 $

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : Stifel réduit le prix cible à 45

$ contre 47 $

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : Stifel augmente le prix cible de

"hold" à "buy

* Labcorp LH.N : Barclays relève l'objectif de cours de 275 à 290 dollars

* Landstar System Inc LSTR.O : Stifel réduit l'objectif de cours à 130$ contre 131

* Lear Corporation LEA.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 108 $ contre 113 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : Telsey Advisory Group augmente l'objectif de cours à

27$ contre 24

* Maplebear Inc CART.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 41$ de 62

* Maplebear Inc CART.O : Piper Sandler réduit le prix cible de surpondération à neutre

* Maplebear, Inc. CART.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 57 $ à 47 $

* Marriott International MAR.O : Barclays réduit le prix cible de 276 $ à 262 $

* Mastec Inc MTZ.N : Citigroup augmente le prix cible à 248 $ contre 219 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Barclays ramène le cours cible de 450 à 425 dollars

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Barclays réduit l'objectif de cours à sous

pondération de égal à égal

* Mettler Toledo International Inc. MTD.N : Barclays relève le PT de 1 325 $ à 1 350

$

* Mondelez MDLZ.O : TD Cowen réduit le prix cible de 75 $ à 72 $

* Monolithic Power Systems MPWR.O : Citigroup relève le cours cible de 825 $ à 1 100

$

* National Fuel Gas Co NFG.N : JP Morgan réduit le prix cible à 88 $ contre 89 $

* Netflix Inc NFLX.O : Citigroup réduit le prix cible à 1 280 $ de 1 295 $

* Nextracker Inc. NXT.O : Barclays augmente le prix cible de 69 $ à 92 $

* Northern Trust Corporation NTRS.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 127 $ de

120 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 7 $ à 70

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : HSBC augmente le prix cible de 48 $ à 55 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : HSBC augmente le prix cible de 48 $ à 55 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Mizuho relève le cours cible de 58 à 60 dollars

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Mizuho relève le cours de l'action de neutre à

surperformer

* Ocular Therapeutix Inc OCUL.O : Piper Sandler relève le cours cible de 21 $ à 31 $

* Olin Corp OLN.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 28 $ contre 23 $ auparavant

* ONEOK Inc OKE.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 91 $ (93 $)

* Ovintiv Inc OVV.N : JP Morgan réduit le prix cible à 47 $ contre 50 $

* Pepsico Inc PEP.O : Barclays ramène le cours cible à 140 $, contre 144 $

auparavant

* Pfizer PFE.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 30 $ contre 28 $

* Pinnacle West Capital Corp PNW.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 113 $ contre 109

$

* Plug Power, Inc. PLUG.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 3 à 7 $

* PNC Financial Services Group, Inc. PNC.N : Wells Fargo relève le prix cible de 230

à 240 $

* PPG Industries Inc PPG.N : Mizuho réduit le prix cible à 125$ de 135

* Procore Technologies Inc PCOR.N : Berenberg initie une couverture avec une note d'achat

* Procore Technologies Inc PCOR.N : Berenberg initie une couverture avec un prix cible de 84

* Procter & Gamble PG.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 175 $ contre 177 $

* Quantum Computing Inc QUBT.O : Ascendiant Capital Markets relève le prix cible de

22 $ à 40 $

* Quest Diagnostics DGX.N : Barclays relève le cours cible de 185 à 190 dollars

* Repligen RGEN.O : Barclays relève le prix cible de 150 $ à 160 $

* Revvity RVTY.N : Barclays réduit le prix cible à 100 $ de 110

* RLI Corp RLI.N : Jefferies abaisse le cours cible à 53 $ contre 59 $

* Roblox Corporation RBLX.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 155 $ contre 153

$

* RPM International RPM.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 138 $ de 140 $

* RPM International Inc RPM.N : Citigroup réduit le prix cible à 136 $ contre 140 $

* Schneider National Inc SNDR.N : Stifel réduit le prix cible à 25 $ contre 26 $

* Schneider National Inc SNDR.N : Stifel augmente le prix cible à 25$ de 26$ à 25$

Schneider National Inc

* Sealed Air Corp SEE.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 41 $ contre 36 $

* Shift4 Payments Inc FOUR.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 92,00 $ à

86,00 $

* Shift4 Payments Inc. FOUR.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 92,00 $ à

86,00 $

* Shoals Technologies Group Inc SHLS.O : Barclays augmente le prix cible de 7 $ à 10

$

* Shoals Technologies Group Inc SHLS.O : Barclays relève le cours à surpondérer de

égal à égal

* Skywest Inc SKYW.O : TD Cowen réduit le cours cible de 136 $ à 124 $

* Sotera Health Company SHC.O : Barclays augmente le prix cible de 17 $ à 19 $

* Southern Co SO.N : La Banque Scotia fait passer le cours de l'action de "surperformance" à

"performance du secteur"

* Southwest Airlines Co LUV.N : TD Cowen relève le cours cible de 21 $ à 24 $

* Sun Country Airlines SNCY.O : TD Cowen réduit le prix cible de 20 $ à 15 $

* Tesla Inc TSLA.O : HSBC relève le cours cible de 127 $ à 131 $

* Thermo Fisher Scientific TMO.N : Barclays relève le cours cible de 550 $ à 585 $

* Trimble Inc TRMB.O : Berenberg initie une couverture avec une note d'achat: objectif de

cours de 95

* Tronox Holdings Plc TROX.N : JP Morgan passe de surpondérer à neutre

* Truist Financial Corp TFC.N : TD Cowen augmente le prix cible de 47 $ à 48 $

* Twist Bioscience TWST.O : Barclays réduit le prix cible à 40 $, contre 45 $

auparavant

* Uber Technologies, Inc. UBER.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 125 $ contre

127 $

* Uniti Group Inc UNIT.O : Barclays rétablit la couverture avec une note de

pondération égale

* Uniti Group Inc UNIT.O : Barclays rétablit la couverture avec un prix cible de 6 $

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Jefferies relève le cours cible de 30 à 35 dollars

* Viking Holdings Ltd VIK.N : Barclays relève le cours cible de 61 à 62 dollars

* Wells Fargo WFC.N : TD Cowen relève le cours cible de 82 $ à 90 $

* Werner Enterprises Inc WERN.O : Stifel réduit le cours cible à 23 $ contre 25 $

* West Pharmaceutical Services Inc WST.N : Barclays relève le prix cible de 260 à

275 dollars

* Westlake Corp WLK.N : Mizuho réduit le prix cible à 90 $ contre 92 $

* Williams Companies Inc WMB.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 83,00 $ de

70,00 $

* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 99$

contre 101

