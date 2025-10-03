TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Grail, Maplebear, Ocular Therapeutix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Grail, Maplebear et Ocular Therapeutix.
FAITS MARQUANTS
* Grail Inc GRAL.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 43 $ à 75 $
* Maplebear Inc CART.O : Piper Sandler réduit le prix cible de surpondération à
neutre
* Ocular Therapeutix Inc OCUL.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 21 $ à 31 $
* Procore Technologies Inc PCOR.N : Berenberg initie une couverture avec une note
d'achat
* Tesla Inc TSLA.O : HSBC relève l'objectif de cours à 131 $ contre 127 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Abbvie ABBV.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 220 à 251
dollars
* Acuity Inc. AYI.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 425,00 $ contre
365,00 $
* Agilent A.N : Barclays augmente le prix cible de 125 $ à 145 $
* Alaska Air Group Inc ALK.N : TD Cowen réduit le prix cible de 68 $ à 61 $
* Albemarle ALB.N : Mizuho augmente le prix cible de 78 $ à 92 $
* Albertsons Companies Inc ACI.N : RBC réduit le prix cible de 23 $ à 21 $
* Allegiant Travel Co ALGT.O : TD Cowen relève le cours cible à 65 $, contre 55 $
auparavant
* Alphabet Inc. GOOGL.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 270,00 $ contre
210,00 $
* Amylyx Pharmaceuticals Inc AMLX.O : BofA Global Research augmente le prix cible de
14 à 16 $
* AngioDynamics Inc ANGO.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 17 $ à 18 $
* Antero Resources Corp AR.N : Jefferies réduit le prix cible à 47 $ contre 50 $
* Apple, Inc. AAPL.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 298,00 $ contre
240,00 $
* Array Technologies, Inc. ARRY.O : Barclays ramène le cours de l'action de
"surpondéré" à "égal" à "surpondéré"
* Array Technologies, Inc. ARRY.O : Barclays augmente le prix cible de 8 à 9 $
* Ashland Inc ASH.N : Mizuho réduit le prix cible à 54 $ contre 58 $
* Avantor AVTR.N : Barclays relève l'objectif de cours à 15 $ contre 13 $ auparavant
* Avery Dennison Corp AVY.N : Stifel ramène l'objectif de cours à 205 $ contre 223 $
* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Mizuho réduit le prix cible à 33 $ contre 35 $
auparavant
* Ball Corp BALL.N : Mizuho réduit le prix cible à 61$ de 68
* Bank of America BAC.N : TD Cowen augmente le prix cible de 54 $ à 59 $
* Biogen BIIB.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 167 $ contre 142
$
* Bruker BRKR.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 40 $ contre 43 $
* Cabot Corp CBT.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 88 $ contre 90 $
* Certara CERT.O : Barclays relève le cours cible de 14 à 16 dollars
* Charles River Labs CRL.N : Barclays relève le cours cible de 165 $ à 195 $
* Charles River Labs CRL.N : Barclays relève le cours à surpondérer de égal à égal
* Choice Hotels International Inc CHH.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 101
$ contre 117 $ auparavant
* Chord Energy Corp CHRD.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 169 $ à 167 $
* Citigroup C.N : TD Cowen augmente le prix cible de 95 $ à 105 $
* Citizens Financial CFG.N : TD Cowen relève le cours cible de 65 $ à 67 $
* Colgate-Palmolive Co CL.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note
neutre
* Colgate-Palmolive Co CL.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec un objectif de
prix de 84
* Corning GLW.N : Mizuho relève le prix cible de 74 $ à 90 $
* Corteva Inc CTVA.N : KeyBanc réduit la pondération sectorielle de surpondération à
surpondération
* Corteva, Inc. CTVA.N : KeyBanc réduit la pondération sectorielle de surpondération
à surpondération
* Crown Holdings Inc CCK.N : Mizuho réduit le prix cible de 127 $ à 116 $
* CSW Industrials Inc CSW.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 290 $ contre 320 $
* Dana Incorporated DAN.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 21 $ contre 22 $
* Datadog Inc DDOG.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 170 $ à 180 $
* Doordash, Inc. DASH.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 306 $ à 301 $
* Dow Inc DOW.N : Mizuho réduit le prix cible à 26$ de 30
* DTE Energy Co DTE.N : La Banque Scotia réduit le cours de l'action de "surperformance" à
"performance du secteur"
* Duke Energy Corp DUK.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 128 $ à 137 $
* Duke Energy Corp DUK.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de "performer" à
"surperformer" de "performer" à "performer"
* Eastman Chemical Co EMN.N : Mizuho réduit le cours cible de 80 $ à 75 $
* Element Solutions Inc ESI.N : Mizuho augmente le prix cible à 29 $ contre 27 $
* Eli Lilly & Co. LLY.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 1 023,00 $ contre 1
028,00 $
* Entegris Inc ENTG.O : Mizuho augmente le prix cible à 108$ de 100
* Entergy ETR.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 89 $ à 105 $
* Entergy ETR.N : Scotiabank relève le cours à surperformance sectorielle à partir de
performance sectorielle
* Exact Sciences EXAS.O : Barclays relève l'objectif de cours de 55 $ à 65 $
* Expand Energy Corp EXE.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 137 $ contre 141 $
* Ford Motor Company F.N : Wells Fargo relève le cours cible de 8 à 10 dollars
* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Barclays relève l'objectif de cours de 6 à 8 dollars
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : UBS relève l'objectif de cours de 42,50 $ à 48 $
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : UBS relève le prix cible de neutre à achat
* Gen Digital Inc GEN.O : Jefferies initie une couverture avec une note de maintien;
objectif de prix 31
* General Motors Co. GM.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 38 à 40
dollars
* Grail Inc GRAL.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 43 $ à 75 $
* Guardant Health GH.O : Barclays relève le cours cible de 60 à 70 dollars
* Hagerty, Inc. HGTY.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de poids
égale
* Hagerty, Inc. HGTY.N : Wells Fargo initie une couverture avec un objectif de prix
de 13
* Hilton Worldwide Holdings HLT.N : Barclays réduit le prix cible de 291 $ à 288 $
* Hub Group Inc HUBG.O : Stifel réduit le prix cible à 41 $ contre 45 $
* Humana HUM.N : Barclays ramène le cours cible à 245 $, contre 315 $ auparavant
* Huntsman Corp HUN.N : Mizuho réduit le cours cible à 8 $ contre 9 $
* Illumina ILMN.O : Barclays relève le cours cible à 95 $ contre 90 $
* Insmed Inc INSM.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 178 $ contre 148 $
* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : Mizuho ramène le cours cible à 75
$, contre 85 $ auparavant
* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Barclays augmente le prix cible à 200 $ de 185 $
* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Stifel ramène l'objectif de cours à 140$
contre 145
* J&J JNJ.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 198 $ contre 175 $
auparavant
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 173 $
contre 170 $
* Johnson & Johnson JNJ.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 212 $ contre
170 $
* Johnson & Johnson JNJ.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à surpondérer de
égal à égal
* JP Morgan JPM.N : TD Cowen relève le cours cible de 350 $ à 370 $
* Keycorp KEY.N : TD Cowen relève le cours cible de 20 $ à 21 $
* Keycorp KEY.N : Wells Fargo relève le cours cible de 20 à 22 dollars
* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : Jefferies réduit le prix cible à 489 $ contre 490 $
* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : Stifel réduit le prix cible à 45
$ contre 47 $
* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : Stifel augmente le prix cible de
"hold" à "buy
* Labcorp LH.N : Barclays relève l'objectif de cours de 275 à 290 dollars
* Landstar System Inc LSTR.O : Stifel réduit l'objectif de cours à 130$ contre 131
* Lear Corporation LEA.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 108 $ contre 113 $
* Levi Strauss & Co LEVI.N : Telsey Advisory Group augmente l'objectif de cours à
27$ contre 24
* Maplebear Inc CART.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 41$ de 62
* Maplebear Inc CART.O : Piper Sandler réduit le prix cible de surpondération à neutre
* Maplebear, Inc. CART.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 57 $ à 47 $
* Marriott International MAR.O : Barclays réduit le prix cible de 276 $ à 262 $
* Mastec Inc MTZ.N : Citigroup augmente le prix cible à 248 $ contre 219 $
* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Barclays ramène le cours cible de 450 à 425 dollars
* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Barclays réduit l'objectif de cours à sous
pondération de égal à égal
* Mettler Toledo International Inc. MTD.N : Barclays relève le PT de 1 325 $ à 1 350
$
* Mondelez MDLZ.O : TD Cowen réduit le prix cible de 75 $ à 72 $
* Monolithic Power Systems MPWR.O : Citigroup relève le cours cible de 825 $ à 1 100
$
* National Fuel Gas Co NFG.N : JP Morgan réduit le prix cible à 88 $ contre 89 $
* Netflix Inc NFLX.O : Citigroup réduit le prix cible à 1 280 $ de 1 295 $
* Nextracker Inc. NXT.O : Barclays augmente le prix cible de 69 $ à 92 $
* Northern Trust Corporation NTRS.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 127 $ de
120 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 7 $ à 70
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : HSBC augmente le prix cible de 48 $ à 55 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : HSBC augmente le prix cible de 48 $ à 55 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Mizuho relève le cours cible de 58 à 60 dollars
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Mizuho relève le cours de l'action de neutre à
surperformer
* Ocular Therapeutix Inc OCUL.O : Piper Sandler relève le cours cible de 21 $ à 31 $
* Olin Corp OLN.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 28 $ contre 23 $ auparavant
* ONEOK Inc OKE.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 91 $ (93 $)
* Ovintiv Inc OVV.N : JP Morgan réduit le prix cible à 47 $ contre 50 $
* Pepsico Inc PEP.O : Barclays ramène le cours cible à 140 $, contre 144 $
auparavant
* Pfizer PFE.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 30 $ contre 28 $
* Pinnacle West Capital Corp PNW.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 113 $ contre 109
$
* Plug Power, Inc. PLUG.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 3 à 7 $
* PNC Financial Services Group, Inc. PNC.N : Wells Fargo relève le prix cible de 230
à 240 $
* PPG Industries Inc PPG.N : Mizuho réduit le prix cible à 125$ de 135
* Procore Technologies Inc PCOR.N : Berenberg initie une couverture avec une note d'achat
* Procore Technologies Inc PCOR.N : Berenberg initie une couverture avec un prix cible de 84
* Procter & Gamble PG.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 175 $ contre 177 $
* Quantum Computing Inc QUBT.O : Ascendiant Capital Markets relève le prix cible de
22 $ à 40 $
* Quest Diagnostics DGX.N : Barclays relève le cours cible de 185 à 190 dollars
* Repligen RGEN.O : Barclays relève le prix cible de 150 $ à 160 $
* Revvity RVTY.N : Barclays réduit le prix cible à 100 $ de 110
* RLI Corp RLI.N : Jefferies abaisse le cours cible à 53 $ contre 59 $
* Roblox Corporation RBLX.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 155 $ contre 153
$
* RPM International RPM.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 138 $ de 140 $
* RPM International Inc RPM.N : Citigroup réduit le prix cible à 136 $ contre 140 $
* Schneider National Inc SNDR.N : Stifel réduit le prix cible à 25 $ contre 26 $
* Schneider National Inc SNDR.N : Stifel augmente le prix cible à 25$ de 26$ à 25$
Schneider National Inc
* Sealed Air Corp SEE.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 41 $ contre 36 $
* Shift4 Payments Inc FOUR.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 92,00 $ à
86,00 $
* Shift4 Payments Inc. FOUR.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 92,00 $ à
86,00 $
* Shoals Technologies Group Inc SHLS.O : Barclays augmente le prix cible de 7 $ à 10
$
* Shoals Technologies Group Inc SHLS.O : Barclays relève le cours à surpondérer de
égal à égal
* Skywest Inc SKYW.O : TD Cowen réduit le cours cible de 136 $ à 124 $
* Sotera Health Company SHC.O : Barclays augmente le prix cible de 17 $ à 19 $
* Southern Co SO.N : La Banque Scotia fait passer le cours de l'action de "surperformance" à
"performance du secteur"
* Southwest Airlines Co LUV.N : TD Cowen relève le cours cible de 21 $ à 24 $
* Sun Country Airlines SNCY.O : TD Cowen réduit le prix cible de 20 $ à 15 $
* Tesla Inc TSLA.O : HSBC relève le cours cible de 127 $ à 131 $
* Thermo Fisher Scientific TMO.N : Barclays relève le cours cible de 550 $ à 585 $
* Trimble Inc TRMB.O : Berenberg initie une couverture avec une note d'achat: objectif de
cours de 95
* Tronox Holdings Plc TROX.N : JP Morgan passe de surpondérer à neutre
* Truist Financial Corp TFC.N : TD Cowen augmente le prix cible de 47 $ à 48 $
* Twist Bioscience TWST.O : Barclays réduit le prix cible à 40 $, contre 45 $
auparavant
* Uber Technologies, Inc. UBER.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 125 $ contre
127 $
* Uniti Group Inc UNIT.O : Barclays rétablit la couverture avec une note de
pondération égale
* Uniti Group Inc UNIT.O : Barclays rétablit la couverture avec un prix cible de 6 $
* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Jefferies relève le cours cible de 30 à 35 dollars
* Viking Holdings Ltd VIK.N : Barclays relève le cours cible de 61 à 62 dollars
* Wells Fargo WFC.N : TD Cowen relève le cours cible de 82 $ à 90 $
* Werner Enterprises Inc WERN.O : Stifel réduit le cours cible à 23 $ contre 25 $
* West Pharmaceutical Services Inc WST.N : Barclays relève le prix cible de 260 à
275 dollars
* Westlake Corp WLK.N : Mizuho réduit le prix cible à 90 $ contre 92 $
* Williams Companies Inc WMB.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 83,00 $ de
70,00 $
* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 99$
contre 101
