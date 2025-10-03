TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Grail, Maplebear, Ocular Therapeutix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Grail, Maplebear et Ocular Therapeutix.
FAITS MARQUANTS
* Grail Inc GRAL.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 43 $ à 75 $
* Maplebear Inc CART.O : Piper Sandler réduit le prix cible de surpondération à
neutre
* Ocular Therapeutix Inc OCUL.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 21 $ à 31 $
* Procore Technologies Inc PCOR.N : Berenberg initie une couverture avec une note
d'achat
* Tesla Inc TSLA.O : HSBC relève l'objectif de cours à 131 $ contre 127 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Abbvie ABBV.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 220 à 251 dollars
* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Raymond James relève l'objectif de cours à 30 $,
contre 26 $ auparavant
* Acuity Inc. AYI.N : Morgan Stanley augmente l'objectif de cours à 425,00 $ contre 365,00 $
* Agilent A.N : Barclays augmente le prix cible à 145$ de 125
* Alaska Air Group Inc ALK.N : Susquehanna réduit son objectif de cours à 58$ contre 60
* Alaska Air Group Inc ALK.N : TD Cowen réduit le prix cible de 68 $ à 61 $
* Albemarle ALB.N : Mizuho augmente le prix cible à 92 $ de 78 $
* Albertsons Companies Inc ACI.N : RBC réduit le prix cible de 23 $ à 21 $
* Allegiant Travel Co ALGT.O : Susquehanna augmente le prix cible de 50 $ à 65 $
* Allegiant Travel Co ALGT.O : TD Cowen relève le prix cible de 55 $ à 65 $
* Alphabet Inc. GOOGL.O : Morgan Stanley relève le prix cible à 270,00 $ contre 210,00 $
* American Airlines AAL.O : Susquehanna augmente le prix cible à 12$ de 10
* Ameriprise Financial Inc AMP.N : BMO initie une couverture avec une note de performance du
marché
* Ameriprise Financial Inc AMP.N : BMO initie une couverture avec un prix cible de 525
* Amylyx Pharmaceuticals Inc AMLX.O : BofA Global Research augmente le prix cible de 14 $ à
16 $
* AngioDynamics Inc ANGO.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 17 $ à 18 $
* Antero Resources Corp AR.N : Jefferies ramène le cours cible à 47 $, contre 50 $ auparavant
* Apollo APO.N : BMO initie la couverture avec une note de performance du marché: prix cible
de 132 $
* Apple Inc AAPL.O : Jefferies réduit le prix cible à 205,16 $ contre 205,82 $
* Apple Inc AAPL.O : Jefferies réduit le prix cible de "hold" à "underperform
* Apple Inc. AAPL.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 240,00 $ à 298,00 $
* Ares Management Corp ARES.N : BMO initie une couverture avec une note de performance du
marché
* Ares Management Corp ARES.N : BMO initie une couverture avec un prix cible de 156 $
* Ares Management Corp ARES.N : BofA Global Research augmente le prix cible de 196 $ à 197 $
* Array Technologies, Inc. ARRY.O : Barclays passe de surpondéré à égal à pondéré
* Array Technologies, Inc. ARRY.O : Barclays augmente le prix cible de 8 à 9 $
* Ashland Inc ASH.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 54 $ contre 58 $
* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : Raymond James augmente le prix cible à 43 $ de 42 $
* Avantor AVTR.N : Barclays relève le cours cible de 13 à 15 dollars
* Avery Dennison Corp AVY.N : Stifel réduit le prix cible à 205 $ contre 223 $
* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Mizuho réduit le prix cible à 33 $ contre 35 $
auparavant
* Ball Corp BALL.N : Mizuho réduit le prix cible à 61$ de 68
* Bank of America BAC.N : TD Cowen augmente le prix cible de 54 $ à 59 $
* Biogen BIIB.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 167 $ contre 142 $
* BlackRock BLK.N : BMO initie la couverture avec une note de surperformance: prix cible de 1
280 $
* Blackstone BX.N : BMO initie une couverture avec une note de surperformance: prix cible 190
* Blue Owl Capital Inc OWL.N : BMO initie la couverture avec une note de surperformance
* Blue Owl Capital Inc OWL.N : BMO initie une couverture avec un prix cible de 18
* BNY BK.N : BMO initie la couverture avec une note de surperformance: prix cible de 125
* Bruker BRKR.O : Barclays réduit le prix cible de 43 $ à 40 $
* Cabot Corp CBT.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 88 $ contre 90 $
* Cal-Maine Foods Inc CALM.O : BMO réduit le prix cible de 105 $ à 97 $
* Carlyle Group Inc CG.O : BMO initie la couverture avec une note de surperformance: prix
cible de 74
* Cava Group Inc CAVA.N : TD Cowen réduit le prix cible de 90 $ à 80
* Certara CERT.O : Barclays relève l'objectif de cours à 16 $ contre 14 $
* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : UBS relève le cours cible de 133 à 166 dollars
* Charles River Labs CRL.N : Barclays relève le cours cible de 165 $ à 195 $
* Charles River Labs CRL.N : Barclays relève le prix cible de "equal-weight" à "overweight"
* Charles Schwab Corp SCHW.N : BMO initie une couverture avec une note de surperformance
* Charles Schwab Corp SCHW.N : BMO initie une couverture avec un prix cible de 110
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : TD Cowen réduit le prix cible de 58 $ à 45 $
* Choice Hotels International Inc CHH.N : Barclays réduit le prix cible à 101 $ contre 117 $
* Chord Energy Corp CHRD.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 167 $ de 169 $
* Citigroup C.N : TD Cowen augmente le prix cible de 95 $ à 105 $
* Citizens Financial CFG.N : TD Cowen relève le cours cible de 65 $ à 67 $
* Citizens Financial CFG.N : Truist Securities relève le cours cible de 52 $ à 58 $
* Colgate-Palmolive Co CL.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note
neutre
* Colgate-Palmolive Co CL.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec un objectif de
prix de 84
* Constellation Brands Inc STZ.N : UBS réduit le prix cible de 205 $ à 175 $
* Corning GLW.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 90 $ contre 74 $
* Corteva Inc CTVA.N : KeyBanc ramène le cours de l'action de surpondération à pondération
sectorielle
* Corteva Inc CTVA.N : KeyBanc réduit la pondération sectorielle de surpondération à
surpondération
* Costar Group Inc CSGP.O : BTIG prend en charge la couverture avec une note neutre
* Crown Holdings Inc CCK.N : Mizuho réduit le prix cible de 127 $ à 116 $
* CSW Industrials Inc CSW.N : JP Morgan réduit le prix cible à 290 $ contre 320 $
* CSX Corp CSX.O : UBS relève le cours cible à 44 $ contre 41 $
* Curbline Properties Corp. CURB.N : Morgan Stanley relève le cours à surpondérer de
égal à égal
* Dana Incorporated DAN.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 22 $ à 21 $
* Datadog Inc DDOG.O : D.A. Davidson relève le cours cible de 170 à 180 dollars
* Delta Air Lines Inc DAL.N : Susquehanna relève le prix cible de 65 à 68 dollars
* Doordash, Inc. DASH.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 306 $ à 301 $
* Dow Inc DOW.N : Mizuho réduit le prix cible à 26$ de 30
* DT Midstream Inc DTM.N : UBS relève le cours cible de 115 à 128 dollars
* DTE Energy Co DTE.N : La Banque Scotia abaisse le cours cible de "surperformance" à
"performance du secteur"
* Duke Energy Corp DUK.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 128 $ à 137 $
* Duke Energy Corp DUK.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de "performer" à
"surperformer" de "performer" à "performer"
* Dutch Bros Inc BROS.N : TD Cowen réduit le prix cible de 86 $ à 70 $
* Eastman Chemical Co EMN.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 75$ contre 80
* Element Solutions Inc ESI.N : Mizuho augmente le prix cible à 29 $ contre 27 $
* Eli Lilly & Co. LLY.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 1 023,00 $ contre 1 028,00 $
* Entegris Inc ENTG.O : Mizuho augmente le prix cible à 108$ de 100
* Entergy ETR.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 89 $ à 105 $
* Entergy ETR.N : Scotiabank relève le cours à surperformance sectorielle à partir de
performance sectorielle
* Evercore Inc EVR.N : BMO initie la couverture avec une note de performance du marché: prix
cible de 358 $
* Exact Sciences EXAS.O : Barclays relève le prix cible de 55 $ à 65 $
* Expand Energy Corp EXE.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 137 $ contre 141 $
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Truist Securities réduit le prix cible de 2240 $ à 2000
$
* First Financial Bancorp FFBC.O : Truist Securities augmente le prix cible de 28 $ à 29 $
* Ford Motor Company F.N : Wells Fargo relève le cours cible à 10 $, contre 8 $ auparavant
* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Barclays relève l'objectif de cours de 6 à 8 dollars
* Franklin Resources Inc BEN.N : BMO initie la couverture avec une note de surperformance
* Franklin Resources Inc BEN.N : BMO initie la couverture avec un prix cible de 26
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : UBS relève le prix cible de 42,50 $ à 48 $
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : UBS relève le prix cible de 42,50 $ à 48 $
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : UBS relève le prix cible de neutre à achat
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : UBS relève le cours de l'action de neutre à achat
* Frontier Group Holdings Inc ULCC.O : Susquehanna relève l'objectif de cours à 4$ contre 3
* Gen Digital Inc GEN.O : Jefferies initie la couverture avec une note de maintien; objectif
de prix 31
* General Motors Co. GM.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 40 $ contre 38 $
* Goldman Sachs GS.N : BMO initie une couverture avec une note de performance du marché: prix
cible de 785 $
* Grail Inc GRAL.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 43 $ à 75 $
* Guardant Health GH.O : Barclays relève le cours cible de 60 $ à 70 $
* GXO Logistics Inc GXO.N : UBS relève le cours cible de 58 à 63 dollars
* Hagerty, Inc. HGTY.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de poids égale
* Hagerty, Inc. HGTY.N : Wells Fargo initie une couverture avec un prix cible de 13
* Hamilton Lane Inc HLNE.O : BMO initie la couverture avec une note de surperformance
* Hamilton Lane Inc HLNE.O : BMO initie la couverture avec un prix cible de 150
* Hilton Worldwide Holdings HLT.N : Barclays réduit le prix cible de 291 $ à 288 $
* Houlihan Lokey Inc HLI.N : BMO initie la couverture avec une note de surperformance
* Houlihan Lokey Inc HLI.N : BMO initie la couverture avec un prix cible de 230
* Hub Group Inc HUBG.O : Stifel réduit le prix cible de 45 $ à 41 $
* Humana HUM.N : Barclays réduit le prix cible à 245 $ contre 315 $
* Huntsman Corp HUN.N : Mizuho réduit le cours cible à 8 $ contre 9 $
* Illumina ILMN.O : Barclays relève le cours cible à 95 $ contre 90 $
* Insmed Inc INSM.O : Jefferies relève le cours cible de 148 à 178 dollars
* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : BMO initie la couverture avec une note de
surperformance
* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : BMO initie la couverture avec un prix cible de 82
* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : Mizuho réduit le prix cible de 85 $ à 75 $
* Invesco Ltd IVZ.N : BMO initie la couverture avec une note de surperformance: prix cible 28
* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Barclays relève l'objectif de cours à 200 $ contre 185 $
* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Stifel ramène l'objectif de cours de 145 à 140
dollars
* J&J JNJ.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 198 $ contre 175 $ auparavant
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 170 à 173
dollars
* Jefferies Financial Group Inc JEF.N : BMO initie la couverture avec une note de performance
du marché
* Jefferies Financial Group Inc JEF.N : BMO initie une couverture avec un prix cible de 69
* JetBlue Airways JBLU.O : Susquehanna relève le cours cible de 4 à 5 dollars
* Johnson & Johnson JNJ.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 170 à 212 dollars
* Johnson & Johnson JNJ.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à surpondérer de égal à
égal
* JP Morgan JPM.N : TD Cowen relève le cours cible de 350 $ à 370 $
* Keycorp KEY.N : TD Cowen relève le cours cible de 20 $ à 21 $
* Keycorp KEY.N : Wells Fargo relève le cours cible de 20 à 22 dollars
* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : Jefferies réduit le prix cible à 489 $ contre 490 $
* KKR KKR.N : BMO initie une couverture avec une note de surperformance: prix cible de 148 $
* KKR KKR.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 188 $, contre 187 $
auparavant
* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 45 $
contre 47 $ auparavant
* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : Stifel augmente le prix cible de "hold" à
"buy
* Labcorp LH.N : Barclays relève l'objectif de cours de 275 à 290 dollars
* Landstar System Inc LSTR.O : Stifel réduit l'objectif de cours à 130$ contre 131
* Lazard Inc LAZ.N : BMO initie la couverture avec une note de performance du marché: prix
cible de 56 $
* Lear Corporation LEA.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 108 $ contre 113 $
* Levi Strauss & Co LEVI.N : Telsey Advisory Group augmente l'objectif de cours à 27$ contre
24
* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : BMO initie une couverture avec une note de
surperformance
* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : BMO initie une couverture avec un prix cible de 365
* Maplebear Inc CART.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 62 $ à 41 $
* Maplebear Inc CART.O : Piper Sandler réduit le prix cible de surpondération à neutre
* Maplebear, Inc. CART.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 57 $ à 47 $
* Marriott International MAR.O : Barclays réduit le prix cible de 276 $ à 262 $
* Mastec Inc MTZ.N : Citigroup augmente le prix cible à 248 $ contre 219 $
* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Barclays ramène le cours cible de 450 à 425 dollars
* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Barclays réduit l'objectif de cours à sous pondération de
égal à égal
* Mettler Toledo International Inc. MTD.N : Barclays relève le PT de 1 325 $ à 1 350 $
* Moelis & Co MC.N : BMO initie une couverture avec une note de performance du marché: prix
cible de 74 $
* Mondelez MDLZ.O : TD Cowen réduit le prix cible de 75 $ à 72 $
* Monolithic Power Systems MPWR.O : Citigroup relève le cours cible de 825 $ à 1 100 $
* Morgan Stanley MS.N : BMO initie la couverture avec une note de surperformance: prix cible
de 180
* National Fuel Gas Co NFG.N : JP Morgan réduit le prix cible à 88$ de 89
* Netflix Inc NFLX.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 1280 $ contre 1295 $
* Nextracker Inc. NXT.O : Barclays augmente le prix cible de 69 $ à 92 $
* Northern Trust Corp NTRS.O : BMO initie une couverture avec une note de performance du
marché
* Northern Trust Corp NTRS.O : BMO initie la couverture avec un prix cible de 142
* Northern Trust Corp NTRS.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 120 $ à 127 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 7 $ à 70
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : HSBC augmente le prix cible de 48 $ à 55 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : HSBC augmente le prix cible de 48 $ à 55 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Mizuho relève le cours cible de 58 à 60 dollars
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Mizuho relève le prix cible de neutre à surperformer
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : UBS réduit l'objectif de cours à 45 $ contre 46 $
* Ocular Therapeutix Inc OCUL.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 21 $ à 31 $
* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : UBS augmente le prix cible à 164 $ contre 155 $
* Olin Corp OLN.N : Mizuho relève le cours cible de 23 à 28 dollars
* Ondas Holdings Inc ONDS.O : Northland Capital relève l'objectif de cours de 5 à 10 dollars
* ONEOK Inc OKE.N : JP Morgan ramène le cours cible de 93 $ à 91 $
* OSI Systems, Inc. OSIS.O : Oppenheimer relève le cours cible de 270 à 280 dollars
* Ovintiv Inc OVV.N : JP Morgan réduit le prix cible à 47 $ contre 50 $
* Pepsico Inc. PEP.O : Barclays ramène le cours cible de 144 à 140 dollars
* Pfizer PFE.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 30 $ contre 28 $
* Pinnacle West Capital Corp PNW.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 113 $ contre 109
$
* PJT Partners Inc PJT.N : BMO initie la couverture avec une note de surperformance: PT 205
* Planet Labs Pbc PL.N : Northland Capital augmente le prix cible de 10 à 16 $
* Plug Power, Inc. PLUG.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 7$ contre 3
* PNC Financial Services Group, Inc. PNC.N : Wells Fargo relève le prix cible de 230 à 240 $
* PPG Industries Inc PPG.N : Mizuho réduit le prix cible à 125$ de 135
* Procore Technologies Inc PCOR.N : Berenberg initie une couverture avec une note d'achat
* Procore Technologies Inc PCOR.N : Berenberg initie une couverture avec un prix cible de 84
* Procter & Gamble PG.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 175 $ contre 177 $
* Quantum Computing Inc QUBT.O : Ascendiant Capital Markets relève le prix cible de 22 $ à 40
$
* Quest Diagnostics DGX.N : Barclays relève le prix cible de 185 $ à 190 $
* Raymond James Financial Inc RJF.N : BMO initie la couverture avec une note de performance
du marché
* Raymond James Financial Inc RJF.N : BMO initie la couverture avec un prix cible de 180
* Red Cat Holdings Inc RCAT.O : Needham initie la couverture avec une note d'achat
* Red Cat Holdings Inc RCAT.O : Needham initie une couverture avec un objectif de prix de 17
* Red Cat Holdings Inc RCAT.O : Northland Capital augmente le prix cible de 16 $ à 18 $
* Repligen RGEN.O : Barclays relève l'objectif de cours de 150 à 160 dollars
* Revvity RVTY.N : Barclays ramène le cours cible de 110 $ à 100 $
* RLI Corp RLI.N : Jefferies réduit le prix cible à 53 $ contre 59 $
* RLI Corp RLI.N : Truist Securities initie une couverture avec une note de maintien;
objectif de prix 62
* Roblox Corporation RBLX.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 153 $ à 155 $
* RPM International RPM.N : Deutsche Bank ramène le cours cible à 138 $, contre 140 $
auparavant
* RPM International Inc RPM.N : Citigroup réduit le prix cible à 136 $ de 140 $
* Rxo Inc RXO.N : UBS augmente le prix cible à 17$ contre 15
* Saia Inc SAIA.O : UBS relève le cours cible de 305 à 374 dollars
* Schneider National Inc SNDR.N : Stifel ramène l'objectif de cours à 25 $ contre 26 $
auparavant
* Schneider National Inc SNDR.N : Stifel relève l'objectif de cours à 25 $ contre 26 $
auparavant
* Sealed Air Corp SEE.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 41 $ contre 36 $ auparavant
* Shake Shack Inc SHAK.N : TD Cowen réduit le prix cible de 110 $ à 100 $
* Shift4 Payments Inc FOUR.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 92,00 $ à 86,00 $
* Shoals Technologies Group Inc SHLS.O : Barclays augmente le prix cible de 7 $ à 10 $
* Shoals Technologies Group Inc SHLS.O : Barclays relève le cours à surpondérer de égal à
égal
* Skywest Inc SKYW.O : TD Cowen réduit le cours cible de 136 $ à 124 $
* Sotera Health Company SHC.O : Barclays augmente le prix cible de 17 $ à 19 $
* Southern Co SO.N : La Banque Scotia fait passer le cours de l'action de "surperformance" à
"performance du secteur"
* Southwest Airlines Co LUV.N : Susquehanna relève le cours cible de 30 à 35 dollars
* Southwest Airlines Co LUV.N : TD Cowen relève le cours cible de 21 $ à 24 $
* Starbucks SBUX.O : TD Cowen réduit le cours cible de 95 $ à 88 $
* State Street Corp STT.N : BMO initie une couverture avec une note de surperformance: PT 130
* Stepstone Group Inc STEP.O : BMO initie une couverture avec une note de surperformance: PT
74
* Stifel Financial Corp SF.N : BMO initie une couverture avec une cote de rendement du marché
* Stifel Financial Corp SF.N : BMO initie la couverture avec un prix cible de 121
* Sun Country Airlines SNCY.O : Susquehanna augmente le prix cible de 11 $ à 13 $
* Sun Country Airlines SNCY.O : TD Cowen ramène le cours cible à 15 $, contre 20 $ auparavant
* T Rowe price Group Inc TROW.O : BMO initie la couverture avec une note de performance du
marché
* T Rowe price Group Inc TROW.O : BMO initie une couverture avec un prix cible de 108
* Tesla Inc TSLA.O : HSBC augmente le prix cible de 127 $ à 131 $
* Tesla Inc TSLA.O : JP Morgan relève le cours cible à 150,00 $, contre 115,00 $ auparavant
* Thermo Fisher Scientific TMO.N : Barclays relève l'objectif de cours à 585 dollars contre
550 dollars
* TPG Inc TPG.O : BMO initie une couverture avec une note de surperformance: prix cible de 65
$
* TPG Inc TPG.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 65 à 69 dollars
* Trimble Inc TRMB.O : Berenberg initie la couverture avec une note d'achat: objectif de
cours 95
* Tronox Holdings Plc TROX.N : JP Morgan passe de surpondérer à neutre
* Truist Financial Corp TFC.N : TD Cowen augmente le prix cible de 47 $ à 48 $
* Twist Bioscience TWST.O : Barclays réduit le prix cible à 40 $, contre 45 $ auparavant
* Uber Technologies, Inc. UBER.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 125 $ contre 127 $
* Union Pacific Corp UNP.N : UBS augmente le prix cible à 253 $, contre 240 $ auparavant
* United Airlines UAL.O : Susquehanna relève le cours cible de 109 à 115 dollars
* United Parcel Service Inc UPS.N : UBS ramène le cours cible à 110 $, contre 118 $
auparavant
* Uniti Group Inc UNIT.O : Barclays rétablit la couverture avec une note de pondération égale
* Uniti Group Inc UNIT.O : Barclays rétablit la couverture avec un prix cible de 6 $
* Veeco Instruments Inc VECO.O : Needham réduit sa notation à "hold"
* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Jefferies relève le cours cible de 30 à 35 dollars
* Viking Holdings Ltd VIK.N : Barclays relève l'objectif de cours à 62$ contre 61
* Vistra Corp VST.N : BMO augmente le prix cible de 229 $ à 236 $
* Wells Fargo WFC.N : TD Cowen relève le cours cible de 82 $ à 90 $
* Werner Enterprises Inc WERN.O : Stifel réduit le prix cible à 23 $ contre 25 $
* West Pharmaceutical Services Inc WST.N : Barclays relève le prix cible de 260 à 275 dollars
* Westlake Corp WLK.N : Mizuho réduit le prix cible à 90 $ contre 92 $
* Williams Companies Inc WMB.N : Morgan Stanley augmente l'objectif de cours à 83,00 $ contre
70,00 $
* Wingstop Inc WING.O : TD Cowen réduit le prix cible à 320 $ de 440 $
* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 99$ contre 101
* XPO Inc XPO.N : UBS relève l'objectif de cours à 162$ contre 150