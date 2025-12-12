information fournie par Reuters • 12/12/2025 à 14:49

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Goldman Sachs, Lantheus Holdings, Wells Fargo

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Goldman Sachs, Lantheus Holdings et Wells Fargo.

FAITS MARQUANTS

* Choice Hotels International Inc CHH.N : JP Morgan passe de la sous-pondération à la neutralité

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Piper Sandler passe de neutre à surpondéré

* Goldman Sachs GS.N : RBC augmente le prix cible de 843 $ à 900 $

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Truist Securities relève l'objectif d'achat de "hold" à "buy

* Wells Fargo WFC.N : RBC augmente le prix cible de 88 $ à 100 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Aardvark Therapeutics Inc AARD.O : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* Aerovironment Inc AVAV.O : Jefferies réduit le prix cible de 415 à 390 dollars

* Allegiant Travel Co ALGT.O : Deutsche Bank relève la note d'achat de "hold" à "buy

* Allegiant Travel Co ALGT.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 105 $ contre 60 $ auparavant

* Alliancebernstein Holding LP AB.N : Barclays relève l'objectif de cours de 39 à 42 dollars

* Alphabet Inc GOOG.O : TD Cowen relève le cours cible de 335 à 350 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 385 dollars contre 340 dollars

* Antero Resources Corp AR.N : Mizuho relève le cours cible à 47 $ contre 41 $

* APA Corporation APA.O : Mizuho relève le cours cible de 20 à 22 dollars

* Apollo APO.N : Barclays relève l'objectif de cours à 172 $ contre 159 $

* Ares Management Corp ARES.N : Barclays relève le cours cible de 187 à 218 dollars

* Astrana Health Inc ASTH.O : Needham initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 28

* Axogen Inc AXGN.O : Leerink Partners relève le cours cible de 33 $ à 40 $

* Bank of America BAC.N : RBC relève le cours cible de 56 $ à 59 $

* Bio-Techne Corp TECH.O : Deutsche Bank relève le cours cible à 72 $ contre 66 $

* BKV Corp BKV.N : Mizuho relève le cours cible de 33 $ à 36 $

* BlackRock BLK.N : Barclays réduit le cours cible à 1340 $ contre 1360 $

* Blackstone BX.N : Barclays relève le cours cible de 165 à 172 dollars

* BNY BK.N : RBC relève le cours cible de 115 $ à 124 $

* Boeing BA.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 265 dollars

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : Citigroup initie une couverture avec une note neutre

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : Citigroup initie une couverture avec un objectif de 93

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : KeyBanc relève la pondération sectorielle à surpondérer

* Broadcom Inc AVGO.O : Barclays relève l'objectif de cours de 450 à 500 dollars

* Broadcom Inc AVGO.O : Benchmark relève le cours cible de 385 $ à 485 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 400 à 430 dollars

* Broadcom Inc AVGO.O : Jefferies relève le cours cible de 480 à 500 dollars

* Broadcom Inc AVGO.O : JP Morgan relève le cours cible de 400 $ à 475 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Melius Research relève le cours cible de 475 $ à 530 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Mizuho relève le cours cible de 435 à 450 dollars

* Broadcom Inc AVGO.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 443 $ à 462 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 375 $ à 430 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 440 à 450 dollars

* Broadcom Inc AVGO.O : TD Cowen augmente le prix cible de 405 $ à 450 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Truist Securities augmente le prix cible de 365 $ à 500 $

* BXP Inc BXP.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 79 $ contre 82 $

* Caci International Inc CACI.N : Citigroup initie une couverture avec une note neutre; PT 642 $

* Carlyle Group Inc CG.O : Barclays augmente le prix cible de 65 $ à 68 $

* Castle Biosciences Inc CSTL.O : BTIG relève le prix cible de 38 $ à 50 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Barclays relève l'objectif de cours à surpondérer de égal à égal

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Barclays relève l'objectif de cours de 273 à 302 dollars

* Certara Inc CERT.O : Stephens réduit l'objectif de cours à 12 $ contre 15 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Barclays ramène le cours cible de 115 à 111 dollars

* Chevron Corp CVX.N : Mizuho augmente le prix cible à 206 $ contre 204 $

* Choice Hotels International Inc CHH.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 95 $ contre 102 $

* Choice Hotels International Inc CHH.N : JP Morgan relève le cours à neutre de sous-pondéré

* Chord Energy Corp CHRD.O : Mizuho augmente le prix cible à 150 $ de 142 $

* Ciena Corp CIEN.N : Argus Research relève le cours cible de 135 $ à 280 $

* Ciena Corp CIEN.N : B. Riley augmente le prix cible de 113 $ à 222 $

* Ciena Corp CIEN.N : Barclays relève le cours cible à 279 $, contre 138 $ auparavant

* Ciena Corp CIEN.N : Citigroup relève le cours cible à 280 $ contre 230 $ auparavant

* Ciena Corp CIEN.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 250 $ contre 215 $ auparavant

* Ciena Corp CIEN.N : Rosenblatt Securities relève le cours cible à 305 $, contre 175 $ auparavant

* Citigroup C.N : RBC relève le cours cible de 112 $ à 121 $

* Citizens Financial CFG.N : RBC relève le cours cible de 56 $ à 60 $

* CME Group Inc CME.O : Barclays relève le cours cible de 280 $ à 304 $

* CNX Resources Corp CNX.N : Mizuho relève le cours cible de 35 à 43 dollars

* Coinbase Global Inc COIN.O : Barclays réduit le prix cible à 291 $ contre 357 $

* Comstock Resources Inc CRK.N : Mizuho augmente le prix cible à 29 $ contre 21 $ auparavant

* Costco Wholesale Corp COST.O : Bernstein relève le prix cible de 1134 $ à 1146 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : HSBC réduit le prix cible de 1060 $ à 1045 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Jefferies réduit le prix cible de 1 180 $ à 1 050 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan augmente le prix cible de 1 025 $ à 1 027 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Truist Securities réduit le prix cible à 926 $ de 1 033 $

* Cousins Properties Inc CUZ.N : Mizuho augmente le prix cible de neutre à surperformer

* Cousins Properties Inc CUZ.N : Mizuho réduit le prix cible de 31 $ à 29 $

* Curtiss-Wright Corp CW.N : Citigroup initie une couverture avec une note neutre; PT 607 $

* CVS Health Corp CVS.N : Bernstein augmente le prix cible de 86 $ à 87 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 51 $ contre 45 $

* Devon Energy Corp DVN.N : Mizuho relève le prix cible de 40 à 43 dollars

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 195 $ contre 176 $ auparavant

* Doordash DASH.O : Argus Research réduit le prix cible à 260 $ contre 275 $

* Ducommun Inc DCO.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 110

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 185 $ à 220 $

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Piper Sandler relève le cours de l'action de neutre à surpondérer

* Enova International Inc ENVA.N : BTIG relève le cours cible de 144 $ à 199 $

* Enova International Inc ENVA.N : TD Cowen relève le cours cible de 140 à 175 dollars

* Epam Systems Inc EPAM.N : Susquehanna relève le cours cible de 210 à 245 dollars

* EQT Corp EQT.N : Mizuho relève le cours cible de 60 à 68 dollars

* Expand Energy Corp EXE.O : Mizuho relève le prix cible à 142 $ contre 136 $

* Exxon Mobil XOM.N : Mizuho relève le prix cible à 132 $, contre 129 $ auparavant

* Exxon Mobil XOM.N : TD Cowen augmente le prix cible de 128 $ à 135 $

* Fifth Third Bancorp FITB.O : RBC relève le cours cible de 46 $ à 52 $

* Forge Global Holdings Inc FRGE.N : Citizens ramène l'objectif de performance du marché de surperformance à performance du

* Formfactor Inc FORM.O : B. Riley relève l'objectif de cours de 66 $ à 78 $

* Franklin Resources Inc BEN.N : Barclays relève l'objectif de cours de 20 à 22 dollars

* Gaming and Leisure Properties Inc GLPI.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 53 $ contre 52 $

* Gaming and Leisure Properties Inc GLPI.O : JP Morgan relève le prix cible de neutre à surpondéré

* GE Aerospace GE.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 386 $

* Genedx Holdings Corp WGS.O : BTIG augmente le prix cible de 165 $ à 200 $

* General Dynamics Corp GD.N : Citigroup initie une couverture avec une note neutre; PT 371 $

* GM GM.N : TD Cowen augmente le prix cible de 100 $ à 110 $

* Goldman Sachs GS.N : RBC relève le cours cible de 843 $ à 900 $

* Guardant Health Inc GH.O : BTIG relève le cours cible de 100 $ à 140 $

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Mizuho relève le cours cible de 219 $ à 239 $

* Heico Corp HEI.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 367 $

* Hii HII.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 376 $

* Howmet Aerospace HWM.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 246

* Hudson Pacific Properties Inc HPP.N : Mizuho réduit le prix cible de 21 $ à 15 $

* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : Barclays relève le cours cible de 80 à 81 dollars

* Invesco Ltd IVZ.N : Barclays relève le cours cible de 25 à 28 dollars

* JP Morgan JPM.N : RBC réduit le cours cible de 343 $ à 330 $

* Karman Holdings Inc KRMN.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; PT 84 $

* Keycorp KEY.N : RBC augmente le prix cible de 20 $ à 22 $

* Kilroy Realty Corp KRC.N : Mizuho relève le cours cible de 35 à 37 dollars

* KKR KKR.N : Barclays relève le cours cible de 154 à 169 dollars

* Kohls KSS.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 20 à 24 dollars

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; PT 331 $

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Truist Securities relève le prix cible de 61 $ à 80 $

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Truist Securities augmente le prix cible de "hold" à "buy

* Leggett & Platt Inc LEG.N : Truist Securities augmente le prix cible de 12 $ à 13 $

* Leidos LDOS.N : Citigroup initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 218

* Loar Holdings Inc LOAR.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; PT 83

* Lockheed Martin Corp LMT.N : Citigroup initie une couverture avec une note neutre; PT 505

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : Barclays relève le prix cible de 420 à 453 $

* M&T Bank Corp MTB.N : Truist Securities ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Mizuho passe de neutre à surperformer

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Mizuho augmente le prix cible de 26 $ à 29 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 198 $ contre 188 $ auparavant

* Matador Resources Co MTDR.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 70 $ contre 67 $

* Micron Technology Inc MU.O : Stifel relève l'objectif de cours de 195 à 300 dollars

* Moderna MRNA.O : Jefferies initie une couverture avec une note de maintien; prix cible de 30 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : Stifel relève le cours cible de 78 $ à 82 $

* Morgan Stanley MS.N : RBC relève le cours cible de 171 $ à 185 $

* Murphy Oil Corp MUR.N : Mizuho relève le cours cible de 30 $ à 33 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Barclays relève le cours cible de 109 à 114 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Mizuho relève le cours cible à 175 $ contre 146 $

* Nextera Energy Inc NEE.N : Barclays réduit le prix cible à 84 $ contre 88 $

* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : Mizuho augmente le prix cible à 30$ de 28

* Northrop Grumman NOC.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 654 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Mizuho relève le prix cible de 29 $ à 32 $

* Oracle Corp ORCL.N : Barclays réduit le prix cible à 310 $ contre 330 $

* Oracle Corp ORCL.N : HSBC réduit le prix cible à 364 $ contre 382 $

* Pacs Group Inc PACS.N : Truist Securities augmente le prix cible à 40 $ de 32 $

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 49$ contre 45

* Parsons Corp PSN.N : Citigroup initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 86

* Parsons Corp PSN.N : Jefferies réduit le prix cible de 90 $ à 75 $

* PBF Energy Inc PBF.N : Mizuho relève la note de sous-performance à neutre

* PBF Energy Inc PBF.N : Mizuho augmente le prix cible à 38$ de 31

* Performance Food Group Co PFGC.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 111$ contre 116

* Permian Resources Corp PR.N : Mizuho relève le cours cible à 21 $ contre 19 $

* Phillips 66 PSX.N : Mizuho relève le cours cible de 145 $ à 150 $

* Pitney Bowes Inc PBI.N : Truist Securities initie une couverture avec une note de maintien; PT 11 $

* Planet Labs Pbc PL.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 19

* PNC Financial Services PNC.N : RBC augmente le prix cible de 219 $ à 222 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Deutsche Bank relève l'objectif à 313 $ contre 303 $ auparavant

* Ralliant Corp RAL.N : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat; PT 62 $

* Ralph Lauren Corp RL.N : Jefferies augmente le prix cible de 385 $ à 425 $

* Range Resources Corp RRC.N : Mizuho relève le cours cible à 48 $ contre 46 $

* Realreal Inc REAL.O : B. Riley relève le cours cible à 17 $, contre 14 $ auparavant

* Regions Financial RF.N : RBC relève le cours cible de 28 à 29 dollars

* Revolve Group Inc RVLV.N : Stifel relève le cours cible de 28 $ à 33 $

* Rezolute Inc RZLT.O : Jefferies réduit le prix cible à 4$ de 20

* RH RH.N : Jefferies réduit son objectif de cours à 168 $ contre 205 $

* RH RH.N : Stifel réduit le prix cible à 165 $ contre 320 $ et le fait passer d'acheter à conserver

* RH RH.N : TD Cowen réduit le prix cible à 200$ de 265

* RH RH.N : Telsey Advisory Group réduit le prix cible à 185 $, contre 220 $ auparavant

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 142 dollars contre 135 dollars

* Rivian RIVN.O : Needham relève le cours cible de 14 $ à 23 $

* Robert Half Inc RHI.N : Truist Securities abaisse le cours cible à 35 $, contre 50 $ auparavant

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Barclays relève le cours cible à 171 $ contre 168 $

* RTX Corp RTX.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 211

* Rubrik Inc RBRK.N : Berenberg relève le cours cible de 114 à 119 dollars

* Science Applications International Corp SAIC.O : Citigroup initie avec une note d'achat

* Science Applications International Corp SAIC.O : Citigroup initie avec un objectif de 122

* SL Green Realty Corp SLG.N : Mizuho réduit le prix cible de 67 $ à 47 $

* Southern Co SO.N : RBC réduit le cours cible à 99 $ contre 107 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : TD Cowen relève le cours cible à 42 $, contre 31 $ auparavant

* State Street Corp STT.N : RBC augmente le cours cible de 125 $ à 135 $

* Stepstone Group Inc STEP.O : Barclays relève le cours cible de 69 $ à 71 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Berenberg relève le cours cible de 500 $ à 540 $

* Sysco SYY.N : Piper Sandler ramène le cours cible de 81 $ à 80 $

* Talos Energy Inc TALO.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 14$ contre 11

* Tapestry Inc TPR.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 142$ contre 135

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Citigroup initie une couverture avec une note neutre

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Citigroup initie une couverture avec un prix cible de 567

* Textron Inc TXT.N : Citigroup initie une couverture avec une note neutre; prix cible 91

* Toll Brothers Inc TOL.N : JP Morgan réduit le prix cible de 161 $ à 141 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Barclays réduit la pondération de surpondération à égale pondération

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Barclays réduit le prix cible de 132 $ à 121 $

* Truist Financial Corp TFC.N : RBC augmente le prix cible de 47 $ à 51 $

* Tyler Technologies Inc TYL.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; PT 650 $

* US Bancorp USB.N : RBC augmente le cours cible de 53 $ à 57 $

* V2X Inc VVX.N : Citigroup initie une couverture avec une note neutre; prix cible 62

* Valero Energy Corp VLO.N : Mizuho réduit la note à neutre de surperformer

* Valero Energy Corp VLO.N : Mizuho augmente le prix cible de 190 $ à 192 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : KeyBanc passe de surpondérer à pondérer le secteur

* VF Corp VFC.N : Jefferies relève le cours cible de 14 à 18 dollars

* VF Corp VFC.N : Stifel relève l'objectif de cours à 18$ contre 16

* Viper Energy Inc VNOM.O : Mizuho relève le cours cible de 51 $ à 52 $

* Virtus Investment Partners Inc VRTS.N : Barclays réduit le prix cible à 158 $ contre 175 $

* Vornado Realty Trust VNO.N : Mizuho réduit le prix cible de 43 $ à 40 $

* Vse Corp VSEC.O : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 215

* Warby Parker Inc WRBY.N : BTIG augmente le prix cible de 25 $ à 32 $

* Warby Parker Inc WRBY.N : Stifel relève l'objectif de cours à 25 $ contre 19 $ auparavant

* Wells Fargo WFC.N : RBC relève le cours cible à 100 $, contre 88 $ auparavant

* Yeti Holdings Inc YETI.N : Stifel relève le cours cible de 34 $ à 43 $