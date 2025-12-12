Renault met fin à l'autopartage Zity et arrête Duo

information fournie par Boursorama avec AFP • 12/12/2025 à 17:08

Le groupe Renault met fin à son service de location de voitures en libre-service Zity à Milan et à Madrid, a-t-il annoncé vendredi, deux ans après avoir cessé cette même activité à Paris.

( AFP / JULIEN DE ROSA )

"Le service d'autopartage Zity à Milan est arrêté" à compter du 18 décembre et sera "progressivement arrêté à compter de l'année prochaine", au cours du premier semestre, indique le groupe dans un communiqué.

Zity s'était retiré de Paris début 2024, arguant de "dommages constants" causés à sa flotte. Il avait ensuite quitté Lyon, seule autre ville de France où il était présent.

La fermeture de Milan et Madrid signe donc la fin définitive de ce service.

Le groupe met aussi fin à la commercialisation du quadricyle électrique Mobilize Duo, une micro-citadine qui peut se conduire sans permis, après seulement quelques mois de commercialisation (elle avait été lancée en avril).

Les micro-citadines connaissent un réel succès depuis quelques années, séduisant notamment les adolescents de familles aisées dans les grandes villes.

Renault avait été précurseur avec la Twizy (2011-2023) mais c'est le modèle de Citroën (groupe Stellantis), l'Ami, commercialisé depuis 2020, qui a conquis les consommateurs, à un prix inférieur au Duo.

Dans ce même communiqué, le groupe Renault indique que l'entité Mobilize Beyond Automotive (qui regroupait Zity et Duo, mais pas seulement) est dissoute, et ses activités qui sont conservées sont désormais rattachées aux opérations commerciales.

Parmi ces activités figurent les solutions de recharge (à domicile, au bureau etc.).

Mobilize Financial Services (ex-RCI Bank), la branche de financement de Renault, continuera d'utiliser la marque Mobilize.