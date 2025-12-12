Surcoûts du F-35 : la Suisse n'achètera finalement pas autant de chasseurs américains que prévu

Le contrat pour le renouvellement de la flotte suisse avait suscité un vif débat, renforcé par les doutes sur l'ampleur de la facture finale.

Un chasseur F-35, en Belgique (illustration) ( AFP / JOHN THYS )

La Suisse ne va pas pouvoir acheter dans l'immédiat les 36 avions de combat américains F-35 contrairement à ce qui était prévu, en raison des surcoûts présentés par les Etats-Unis, ont annoncé les autorités fédérales vendredi 12 décembre.

"En raison des coûts supplémentaires prévisibles, il n'est pas possible, d'un point de vue financier, de conserver le nombre initialement prévu de 36 F-35A", a indiqué le gouvernement suisse dans un communiqué. Le gouvernement a donc chargé le ministère suisse de la Défense "d'acquérir autant d'avions F-35A que le permet l'enveloppe financière votée par la population suisse, soit 6 milliards de francs" (6,4 milliards d'euros actuels), précise le communiqué.

Les promesses sur le prix des acquisitions ont depuis évolué

Les Suisses avaient donné leur blanc seing à une très courte majorité d'à peine plus de 50% à une enveloppe de 6 milliards de francs pour que le pays se dote d'une nouvelle flotte, les appareils en service F/A-18 arrivant en fin de vie vers 2030.

Lors du choix du F-35, le gouvernement suisse avait affirmé que l'avion américain était de loin le meilleur, au prix le plus bas de tous les concurrents en lice pour le contrat (Rafale, F/A-18 et Eurofighter). Il avait aussi assuré que le prix d'achat de l'avion était garanti et ne bougerait pas, citant des assurances américaines dans ce sens.

Mais le gouvernement suisse avait indiqué le 25 juin que les Etats-Unis invoquaient des coûts supplémentaires de 650 millions à 1,3 milliard de francs suisses liés au renchérissement, à l'évolution des prix des matières premières et à d'autres facteurs. "Les discussions menées cet été avec les Etats-Unis ont montré que la Suisse ne pouvait pas imposer le prix fixe convenu contractuellement pour l'avion de combat F-35A", a expliqué le gouvernement suisse vendredi.