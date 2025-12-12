Biathlon: à Hochfilzen, Jeanmonnot retrouve la victoire, Perrot monte en puissance

La biathlète française Lou Jeanmonnot, victorieuse du sprint (7,5 km) de Hochfilzen, en Autriche, le 12 décembre 2025 ( APA / GEORG HOCHMUTH )

Sous le soleil du Tyrol autrichien à Hochfilzen, Lou Jeanmonnot a signé vendredi sa première victoire de l'hiver en Coupe du monde de biathlon, alors que chez les hommes, Eric Perrot monte en puissance avec une deuxième place.

Après une ouverture de saison en demi-teinte en Suède à Ostersund sur les courses en solo (4e de l'individuel, 11e du sprint et 16e de la poursuite), Lou Jeanmonnot a corrigé le tir dès l'étape de Hochfilzen, à 1.000 mètres d'altitude.

"La course n'est pas parfaite, dans le sens où le tir n'est pas rapide. Mais je suis fière d'avoir réussi à régler ce tir debout, parce que c'était nécessaire", a expliqué à l'AFP après la course Lou Jeanmonnot.

Pour la première fois de la saison, elle a blanchi toutes ses cibles (10/10), en marquant notamment un arrêt sur son tir debout. "J'avais un peu peur de ce tir de manière générale sur les dernières semaines. Valider avec ce plein, ça fait du bien", a souligné la Franc-Comtoise de 27 ans.

"Ca veut dire qu'elle était vraiment présente, elle a su s'adapter, patienter. Elle n'est pas restée stéréotypée. Ca montre un caractère", a apprécié l'entraîneur des Bleues au tir, Jean-Paul Giachino.

- "C'est lourd" -

Rapide sur les skis, comme l'ensemble des Français vendredi, elle a terminé avec une quinzaine de secondes d'avance sur la Norvégienne Maren Kirkeeide (2e) et la Suédoise Anna Magnusson (3e). Le reste des concurrentes est relégué à une demi-minute au moins.

La biathlète française Justine Braisaz-Bouchet au tir lors lors du sprint d'Oestersund, en Suède, le 5 décembre 2025 ( TT News Agency / Bjorn LARSSON ROSVALL )

Camille Bened a confirmé sa première étape réussie à Ostersund (3e de l'individuel), avec une 6e place à une trentaine de secondes de Jeanmonnot. Justine Braisaz-Bouchet (15e, 7/10), Jeanne Richard (16e, 9/10) et Julia Simon (19e, 9/10) partiront dimanche en poursuite dans un groupe à une minute de la tête.

Simon a effectué son retour cette semaine dans le groupe français, après son mois de suspension, à la suite de sa condamnation à trois mois de prison avec sursis pour vol et fraude à la carte bancaire, après deux plaintes déposées, dont une par Justine Braisaz-Bouchet.

Leader de l'équipe de France féminine, Lou Jeanmonnot s'est confiée sur les conséquences de cette affaire, regrettant cette ambiance lourde ces trois dernières années au sein du groupe.

"C'est lourd, ce n'est pas comme ça que j'aurais voulu vivre ma carrière en équipe de France A. J'aurais aimé que ce soit comme quand j'étais cadette, que j'aille à l'entraînement avec des copines, et heureuse d'y aller. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais on a appris à faire avec. Je fais au mieux pour soutenir Justine, qui est une personne en or", a commenté Jeanmonnot au micro de la chaîne L'Equipe.

En matinée, Eric Perrot est aussi monté en régime. Auteur d'un 10/10, il a pris la deuxième place derrière l'Italien Tommaso Giacomel, effaçant immédiatement la frustration d'un premier podium manqué la semaine dernière sur la poursuite à Ostersund.

- "Montée crescendo" -

"Ça fait plaisir quand tout se passe bien, j'ai réussi à faire un bon tir solide qui me permet de jouer devant aujourd'hui. De toutes façons, on sait que ça passe par là", a réagi Perrot auprès de l'AFP.

"Il me manque un tout petit peu pour la victoire, mais c'est ce qui va venir si je continue à faire du bon boulot", a ajouté le biathlète de 24 ans.

Le Français Eric Perrot lors de l'épreuve du 10 km sprint hommes de biathlon à Hochflizen (Autriche) le 12 décembre 2025 ( APA / GEORG HOCHMUTH )

"Je sais que ça augmente course après course. Je pense que ça ne va aller que de mieux en mieux, en tout cas c'est ce qui se passe chaque année", prévient Perrot.

A Hochfilzen, il aura une première occasion de monter encore en puissance dès samedi (12h00) avec la poursuite, avec des écarts très resserrés entre les 16 premiers (moins d'une minute).

Avec Perrot, trois autres Français ont joué placés avec la 10e place de Quentin Fillon Maillet (9/10), la 11e de Fabien Claude (8/10) et la 14e d'Emilien Jacquelin, malgré trois fautes sur le tir debout (7/10). Ils partiront groupés à une cinquantaine de secondes de la tête.