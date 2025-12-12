"Alliance stratégique" entre BBVA et OpenAI sur l'intelligence artificielle au sein de la banque espagnole

BBVA et le géant américain OpenAI, créateur de ChatGPT, ont annoncé vendredi avoir scellé une "alliance stratégique" pour accélérer le déploiement généralisé de l'intelligence artificielle au sein du groupe bancaire espagnol qui ambitionne de se réinventer avec l'IA.

( AFP / GABRIEL BOUYS )

Cet accord, dont le montant n'a pas filtré mais qui "marque un niveau de collaboration unique et sans précédent dans le secteur financier", "vise à redéfinir l'avenir des services financiers grâce à l'intelligence artificielle", s'est félicité dans un communiqué BBVA, qui souhaite ainsi "transformer l'expérience client".

"Notre alliance avec OpenAI accélère l'intégration de l'IA au sein de la banque", a appuyé le président de BBVA Carlos Torres Vila, cité dans le communiqué.

Dans les faits, l'accord "vise à créer un agent conversationnel intelligent capable d'accompagner les clients dans leurs opérations financières du quotidien", a indiqué BBVA, dont les plus de 120.000 employés bénéficieront désormais tous de "ChatGPT Entreprise".

Ce déploiement généralisé au sein du groupe espagnol intervient après une phrase test qui concernait 11.000 salariés, parmi lesquels "80% (...) ont déclaré gagner en moyenne trois heures par semaine sur leurs tâches" grâce au modèle d'IA générative ChatGPT.

C'est "l'un des plus grands déploiements d'IA générative au monde dans les services financiers", s'est réjoui pour sa part dans un communiqué OpenAI, qui revendique actuellement "plus d'un million de clients professionnels".

La banque espagnole BBVA, dont l'année 2025 a été marquée par son OPA hostile ratée sur sa concurrente Sabadell, mise fortement sur l'innovation numérique pour gagner des parts de marchés et poursuivre son développement, dans un secteur très concurrentiel.