TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Ferrari, Hawkeye 360, Micron Technology

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Ferrari, Hawkeye 360 et Micron Technology.

POINTS FORTS

* Ferrari RACE.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 388 $ à 438 $

* Hawkeye 360 Inc HAWK.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »

* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 660 $ à 1 500 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : Citigroup relève son objectif de cours de 280 $ à 345 $

* XPO Inc XPO.N : Citigroup relève son objectif de cours de 221 $ à 236 $

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters lundi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Adobe Inc ADBE.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 264 $ à 228 $

* Aecom ACM.N : La Banque Nationale du Canada abaisse son objectif de cours de 126 $ à 103 $

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 50 $ à 54 $

* American Express Co AXP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 325 $ à 328 $

* Ametek AME.N : Citigroup lance la couverture avec une note neutre; objectif de cours de 257 $

* Arcbest Corp ARCB.O : Citigroup relève son objectif de cours de 150 $ à 202 $

* Ashland ASH.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 60 $ à 74 $

* Assembly Biosciences Inc ASMB.O : Mizuho relève son objectif de cours de 40 $ à 45 $

* Aviat Networks Inc AVNW.O : Northland Capital relève sa recommandation de « market perform » à « outperform »

* Avista Corp AVA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 42 $ à 39 $

* Better Home & Finance Holding BETR.O : Roth MKM lance la couverture avec une recommandation « acheter »

* Better Home & Finance Holding BETR.O : Roth MKM lance la couverture avec un objectif de cours de 35 $

* Biodesix Inc BDSX.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec une recommandation « Achat » et un objectif de

cours de 26 $

* Biogen BIIB.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 236 $ à 221 $

* Caci International Inc CACI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 700 $ à 645 $

* Caesars Entertainment Inc CZR.O : Stifel abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Cardinal Infrastructure Group Inc CDNL.O : Oppenheimer relève son objectif de 60 $ à 80 $

* Carmax Inc KMX.N : Barclays relève son objectif de cours de 26 $ à 31 $

* Casey'S General Stores CASY.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 744 $ à 1 000 $

* CBRE Group Inc CBRE.N : KBW abaisse son objectif de cours de 175 $ à 158 $

* Ceva Inc CEVA.O : Needham lance la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de 55 $

* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Citigroup passe de « acheter » à « neutre »

* Cintas Corp CTAS.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 255 $ à 225 $

* Crocs Inc CROX.O : Stifel relève son objectif de cours de 105 $ à 125 $

* Darden Restaurants Inc DRI.N : Citigroup relève son objectif de cours de 238 $ à 245 $

* Datadog Inc (Pre-Reincorporation) DDOG.O : Truist Securities passe de « conserver » à « acheter »

* Datadog Inc (Pre-Reincorporation) DDOG.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 190 $ à 300 $

* Devon Energy Corp DVN.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 72 $ à 66 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 75 $ à 88 $

* D-Wave Quantum Inc QBTS.N : Mizuho relève son objectif de cours de 29 $ à 35 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : Jefferies relève son objectif de cours de 70 $ à 72 $

* Elicio Therapeutics, Inc. ELTX.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 17 $ à 23 $

* Epam Systems Inc EPAM.N : Wedbush lance la couverture avec une note neutre; objectif de cours de 99 $

* Esco Technologies Inc ESE.N : JP Morgan lance la couverture avec une note « surpondérer »

* Esco Technologies Inc ESE.N : JP Morgan lance sa couverture avec un objectif de cours de 420 $

* Extra Space Storage Inc EXR.N : BMO relève son objectif de cours de 150 $ à 160 $

* Ferrari RACE.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 388 $ à 438 $

* Firefly Aerospace Inc FLY.O : Keybanc relève sa recommandation de « pondération sectorielle » à « surpondération »

* First Solar Inc FSLR.O : Mizuho relève son objectif de cours de 243 $ à 300 $

* Globus Medical Inc GMED.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 115 $ à 100 $

* Haemonetics Corp HAE.N : Mizuho relève son objectif de cours de 70 $ à 85 $

* Hawkeye 360 Inc HAWK.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »

* Hilton Worldwide HLT.N : Argus Research relève son objectif de cours de 380 $ à 400 $

* Hinge Health Inc HNGE.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 65 $ à 76 $

* Hinge Health Inc HNGE.N : Raymond James relève son objectif de cours de 70 $ à 80 $

* Jabil Inc JBL.N : Stifel relève son objectif de cours de 290 $ à 430 $

* Jll JLL.N : KBW abaisse son objectif de cours de 380 $ à 375 $

* Kalaris Therapeutics Inc KLRS.O : TD Cowen lance la couverture avec une recommandation « Achat »

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : Citigroup abaisse sa recommandation de « acheter » à « neutre »

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : Citigroup relève son objectif de cours de 72 $ à 90 $

* Lam Research Corporation LRCX.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 330 $ à 400 $

* Lennar Corp LEN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 80 $ à 79 $

* Lennar Corp LEN.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 84 $ à 77 $

* Lennar Corp LEN.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 73 $ à 67 $

* Lennar Corporation LEN.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 90 $ à 85 $

* Lincoln International Inc LCLN.N : BMO lance la couverture avec une note « en ligne avec le marché »

* Lincoln International Inc LCLN.N : BMO lance sa couverture avec un objectif de cours de 26 $

* MGM Resorts International MGM.N : Stifel abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* MGM Resorts International MGM.N : Stifel relève son objectif de cours de 48 $ à 49 $

* Micron Technology Inc MU.O : RBC relève son objectif de cours de 525 $ à 1 200 $

* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 660 $ à 1 500 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : Argus Research relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $

* National Health Investors Inc NHI.N : BMO abaisse son objectif de cours de 90 $ à 80 $

* National Storage Affiliates Trust NSA.N : BMO relève son objectif de cours de 41 $ à 47 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Citigroup passe de « neutre » à « vendre »

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Citigroup relève son objectif de cours de 225 $ à 228 $

* Onsemi ON.O : Citigroup relève son objectif de cours de 100 $ à 120 $

* Paychex Inc PAYX.O : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »; relève son objectif de cours de 99 $ à 140 $

* PPG Industries Inc PPG.N : BMO relève son objectif de cours de 135 $ à 140 $

* Public Storage PSA.N : BMO relève son objectif de cours de 305 $ à 340 $

* Rhythm Pharmaceuticals, Inc. RYTM.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 144 $ à 155 $

* Rocket Lab Corp RKLB.O : Keybanc relève sa recommandation de « pondération sectorielle » à « surpondération »

* Rogers Corp ROG.N : B. Riley relève son objectif de cours de 165 $ à 200 $

* Roku Inc ROKU.O : Needham relève son objectif de cours de 140 $ à 170 $

* Roku, Inc. ROKU.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 150,00 $ à 175,00 $

* Runway Growth RWAY.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 9,00 $ à 5,50 $

* Runway Growth RWAY.O : BofA Global Research abaisse sa note de « neutre » à « sous-performer »

* Sab Biotherapeutics Inc SABS.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 7 $ à 12 $

* Saia Inc SAIA.O : Citigroup passe de « acheter » à « neutre »; relève son objectif de cours de 516 $ à 524 $

* ServiceNow Inc NOW.N : Benchmark relève son objectif de cours de 125 $ à 130 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 85 $ à 70 $

* Terawulf WULF.O : BofA Global Research initie la couverture avec une recommandation « Achat »

* Terawulf WULF.O : BofA Global Research lance la couverture avec un objectif de cours de 34,00 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : Citigroup relève son objectif de cours de 280 $ à 345 $

* Travere Therapeutics Inc TVTX.O : Citigroup relève son objectif de cours de 62 $ à 70 $

* Twist Bioscience Corp TWST.O : Canaccord Genuity lance la couverture avec une recommandation d'achat

* Twist Bioscience Corp TWST.O : Canaccord Genuity lance la couverture avec un objectif de cours de 90 $

* Twist Bioscience Corp TWST.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 68 $ à 89 $

* Walker & Dunlop Inc WD.N : KBW abaisse son objectif de cours de 67 $ à 63 $

* Western Digital WDC.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 488,00 $ à 650,00 $

* XPO Inc XPO.N : Citigroup relève son objectif de cours de 221 $ à 236 $