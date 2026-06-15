L'introduction en bourse de SpaceX rapporte 85,7 milliards de dollars, les souscripteurs ayant exercé l'option « greenshoe »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte tout au long du texte)

SpaceX SPCX.O a levé 85,7 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis après que les souscripteurs ont exercé l'option « greenshoe », a annoncé lundi la société spécialisée dans les fusées, l'IA et l'Internet fondée par Elon Musk.

Les actions de SpaceX ont bondi de 19 % lors de leur entrée au Nasdaq vendredi, portant la capitalisation boursière de l'entreprise au-delà de 2 000 milliards de dollars et faisant d'Elon Musk le premier « trillionnaire » au monde. L'entreprise avait fixé le prix de son offre de 555,56 millions d'actions à 135 dollars chacune.

L'introduction en bourse de SpaceX comprenait une option dite « greenshoe » , une caractéristique standard de la plupart des introductions en bourse aux États-Unis qui sert de soupape de sécurité, aidant les souscripteurs à soutenir le titre et à limiter les fortes fluctuations de cours dans les semaines suivant le début des cotations.

Cette introduction en bourse a éclipsé toutes les autres introductions boursières jamais enregistrées dans le monde, dépassant celle du géant pétrolier Saudi Aramco en 2019, qui détenait jusqu'alors le titre de la plus grande introduction en bourse au monde.

L'action a progressé de 6,4 % en début de séance lundi, prolongeant ainsi les gains enregistrés vendredi.