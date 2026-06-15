information fournie par Boursorama avec AFP • 15/06/2026 à 17:05

Suède: Rolls Royce SMR sélectionné pour la construction de petits réacteurs modulaires

Le groupe énergétique suédois Vattenfall a annoncé lundi avoir sélectionné le britannique Rolls-Royce SMR pour la construction de petits réacteurs modulaires (SMR) sur le site de la centrale nucléaire de Ringhals, dans le sud-ouest de la Suède.

( TT News Agency / BJORN LARSSON ROSVALL )

Le gouvernement suédois a choisi l'an dernier la technologie des petits réacteurs modulaires pour relancer le nucléaire pour la première fois en 50 ans.

Vattenfall a privilégié le groupe britannique au détriment de l'américain GE Vernova pour ces trois réacteurs qui doivent fournir une production d'énergie équivalente à deux grands réacteurs, soit environ 1500 MW.

Le groupe suédois met en avant les coûts et le développement de programmes similaires au Royaume-Uni et en République Tchèque pour justifier son choix.

"C'est la meilleure offre que nous ayons reçue en termes de résultat global des estimations de coûts, coûts fixes, coûts variables, partage des risques, et nous avons également pris en compte les responsabilités que nous voyons le fournisseur assumer dans le contrat", a dit la directrice générale Anna Borg lors d'une conférence de presse.

Elle a estimé qu'il était prématuré de chiffrer le coût de ces réacteurs.

"Nous ferons partie d'un programme européen plus large, puisque ces réacteurs seront également construits au Royaume-Uni et en République tchèque. Nous pourrons donc partager les coûts de développement mais aussi les enseignements avec des pairs géographiquement proches", a-t-elle ajouté.

Un premier réacteur pourrait être construit autour de 2035, a confirmé Mme Borg, soulignant que cela dépendrait du calendrier des autorisations réglementaires.

Les SMR sont des réacteurs nucléaires beaucoup plus petits que les centrales conventionnelles.

Leur construction reste relativement simple et leur permet d'être fabriqués en série en usine puis transportés sur le lieu de leur exploitation.

La coalition de droite au pouvoir, soutenue par l'extrême-droite, a dit en 2023 vouloir produire "massivement" de l'énergie nucléaire en Suède.

La Suède exploite actuellement, dans trois centrales différentes, six réacteurs nucléaires mis en service au cours de la décennie 1975-1985.