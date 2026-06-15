Lance-roquettes longue portée : la France dit non à l'Himars américain et choisit le projet français Thundart de Safran-MBDA

Le système développé par le missilier et le spécialiste des technologies de guidage a été choisi au détriment d'un autre projet souverain, porté par Thales et Arianegroup.

Les roquettes du système Thundart ont une portée de 150 kilomètres (illustration) ( AFP / THOMAS SAMSON )

Quel successeur au "lance-roquettes unitaire" ? Dans le cadre des grandes manoeuvres de rajeunissement de l'arsenal français, le ministère des Armées a annoncé avoir choisi le système qui prendra la place du "LRU", portant son choix sur le projet de roquette d'artillerie de longue portée du consortium MBDA et Safran

Baptisé Thundart, le système avait été présenté pour la première fois au salon Eurosatory en 2024. Il s'appuie sur une roquette sol-sol d'une portée de 150 kilomètres, qui répond aux besoins de capacités de frappe à longue portée mis en évidence par la guerre en Ukraine. La Direction générale de l'armement (DGA) avait ainsi lancé dans cette optique en 2023 le programme FLP-T (Frappe Longue Portée - Terrestre).

En pleine lumière sur le théâtre ukrainien dans les premières années de la guerre, le Himars américain n'a pas été retenu par la France, lui préférant une solution souveraine. "Notre pays a souhaité se doter pour la frappe dans la profondeur d'un successeur au lance-roquettes unitaire (LRU)", a rappelé la ministre en inaugurant le salon de la défense et de la sécurité Eurosatory, près de Paris. "Nous sommes en phase, je vous l'annonce ce matin, de négociations exclusives avec un groupement souverain composé de Safran et MBDA", a affirmé la ministre des Armées Catherine Vautrin.

Duel français

La France entend ainsi se doter avec ce programme d'un système d'artillerie capable de frapper avec précision à 150 kilomètres à l'horizon 2030, quand la portée du LRU, en fin de vie, n'excède pas 80 kilomètres.

Safran et MBDA proposent le Thundart, dont un premier tir de démonstration réussi a été effectué le 14 avril. Finalement non retenus, Thales et Arianegroup avaient eux aussi effectué avec succès un premier tir de démonstration de leur système FLP-T 150 quelques semaines plus tard.

Le lance-roquettes sert à atteindre dans la profondeur le dispositif ennemi comme les postes de commandement, l'artillerie, sa défense sol-air ou à "couper des flux logistiques pour ralentir la manœuvre de l'adversaire", selon Michael Soulat, responsable du programme de Safran Electronics & Defense. Paris entend disposer de 13, puis 26 lance-roquettes pour remplacer ses 9 LRU. Dans le monde, outre les Himars américains, les systèmes israélien Puls, sud-coréen Chunmoo ou encore Pinaka indien sont déjà opérationnels et en expansion internationale.