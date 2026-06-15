 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lance-roquettes longue portée : la France dit non à l'Himars américain et choisit le projet français Thundart de Safran-MBDA
information fournie par Boursorama avec Media Services 15/06/2026 à 16:37

Le système développé par le missilier et le spécialiste des technologies de guidage a été choisi au détriment d'un autre projet souverain, porté par Thales et Arianegroup.

Les roquettes du système Thundart ont une portée de 150 kilomètres (illustration) ( AFP / THOMAS SAMSON )

Les roquettes du système Thundart ont une portée de 150 kilomètres (illustration) ( AFP / THOMAS SAMSON )

Quel successeur au "lance-roquettes unitaire" ? Dans le cadre des grandes manoeuvres de rajeunissement de l'arsenal français, le ministère des Armées a annoncé avoir choisi le système qui prendra la place du "LRU", portant son choix sur le projet de roquette d'artillerie de longue portée du consortium MBDA et Safran

Baptisé Thundart, le système avait été présenté pour la première fois au salon Eurosatory en 2024. Il s'appuie sur une roquette sol-sol d'une portée de 150 kilomètres, qui répond aux besoins de capacités de frappe à longue portée mis en évidence par la guerre en Ukraine. La Direction générale de l'armement (DGA) avait ainsi lancé dans cette optique en 2023 le programme FLP-T (Frappe Longue Portée - Terrestre).

En pleine lumière sur le théâtre ukrainien dans les premières années de la guerre, le Himars américain n'a pas été retenu par la France, lui préférant une solution souveraine. "Notre pays a souhaité se doter pour la frappe dans la profondeur d'un successeur au lance-roquettes unitaire (LRU)", a rappelé la ministre en inaugurant le salon de la défense et de la sécurité Eurosatory, près de Paris. "Nous sommes en phase, je vous l'annonce ce matin, de négociations exclusives avec un groupement souverain composé de Safran et MBDA", a affirmé la ministre des Armées Catherine Vautrin.

Duel français

La France entend ainsi se doter avec ce programme d'un système d'artillerie capable de frapper avec précision à 150 kilomètres à l'horizon 2030, quand la portée du LRU, en fin de vie, n'excède pas 80 kilomètres.

Safran et MBDA proposent le Thundart, dont un premier tir de démonstration réussi a été effectué le 14 avril. Finalement non retenus, Thales et Arianegroup avaient eux aussi effectué avec succès un premier tir de démonstration de leur système FLP-T 150 quelques semaines plus tard.

Le lance-roquettes sert à atteindre dans la profondeur le dispositif ennemi comme les postes de commandement, l'artillerie, sa défense sol-air ou à "couper des flux logistiques pour ralentir la manœuvre de l'adversaire", selon Michael Soulat, responsable du programme de Safran Electronics & Defense. Paris entend disposer de 13, puis 26 lance-roquettes pour remplacer ses 9 LRU. Dans le monde, outre les Himars américains, les systèmes israélien Puls, sud-coréen Chunmoo ou encore Pinaka indien sont déjà opérationnels et en expansion internationale.

Valeurs associées

SAFRAN
316,4000 EUR Euronext Paris +3,36%

3 commentaires

  • 17:20

    C est ce que font les US depuis des décennies. Il va falloir se réveiller nos gouvernants.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Photo diffusée le 15 juin 2026 par le Bureau de presse et d'information de la présidence birmane, montrant le président birman Min Aung Hlaing (d) accueilli par un responsable chinois à son arrivée à Pékin ( Bureau de presse et d'information de la présidence birmane / Handout )
    Le président birman en Chine pour renforcer les liens commerciaux
    information fournie par AFP 15.06.2026 17:35 

    Le président birman Min Aung Hlaing est arrivé lundi à Pékin où il rencontrera son homologue Xi Jinping, selon un média officiel, le pays d'Asie du Sud-Est souhaitant renforcer ses liens commerciaux avec son puissant voisin. La Chine est un important partenaire ... Lire la suite

  • Les déclarations du président américain Donald Trump sur l'imminence d'un accord, officialisé lundi, avaient déjà entraîné une détente des cours du pétrole et, en conséquence, des prix des carburants ( AFP / Loic VENANCE )
    Accord Iran-USA: détente des prix à la pompe, pas encore de retour à la normale
    information fournie par AFP 15.06.2026 17:27 

    La perspective d'un accord de paix entre les Etats-Unis et l'Iran a entraîné dès la semaine dernière une accalmie sur le front des prix à la pompe, mais un retour à la situation d'avant la guerre semble encore très incertain. Où en sont les prix ? Les déclarations ... Lire la suite

  • Trump arrivé à Genève d'où il se rendra au sommet du G7
    Trump arrivé à Genève d'où il se rendra au sommet du G7
    information fournie par AFP Video 15.06.2026 17:22 

    Donald Trump atterri à Genève en Suisse, d'où le président américain se rendra du côté français du lac Léman à Evian, pour participer au sommet du G7. Le rendez-vous des dirigeants des grandes puissances industrialisées sera dominé par les derniers développements ... Lire la suite

  • Le Premier ministre du Canada Mark Carney arrive à Evian pour le sommet du G7
    Le Premier ministre du Canada Mark Carney arrive à Evian pour le sommet du G7
    information fournie par AFP Video 15.06.2026 17:22 

    Le Premier ministre canadien Mark Carney arrive au sommet du G7 à Évian, en France. Les alliés du G7, groupe des grandes puissances, tenteront de trouver un terrain d'entente avec le président Donald Trump lors d'un sommet en France, qui débute quelques heures ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
83,15 -6,71%
CAC 40
8 384,01 +0,40%
TOTALENERGIES
73 -4,43%
HAFFNER ENERGY
0,312 +13,25%
SOCIETE GENERALE
76 +3,54%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank