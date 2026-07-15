TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Equinix, Goldman Sachs, JP Morgan

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Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Equinix, Goldman Sachs et JP Morgan.
POINTS FORTS
* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Jefferies relève son objectif de cours de 200 à 220
dollars
* Equinix Inc EQIX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 1 280 $ à 1 300 $
* Goldman Sachs GS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 202 $ à 1 299 $
* JP Morgan JPM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 340 $ à 350 $
* Simon Property Group Inc SPG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 229 $ à 282 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* 10X Genomics Inc TXG.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 25 $ à 47 $
* AAR Corp AIR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 150 $ à 155 $
* AbbVie ABBV.N : Citigroup relève son objectif de cours de 230 $ à 260 $
* Acadia Realty Trust AKR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 23 $ à 25 $
* Aerovironment AVAV.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 450,00 $ à 225,00 $
* Agree Realty Corp ADC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 84 $ à 87 $
* AIG AIG.N : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de
88 $ à 80 $
* American Healthcare REIT Inc AHR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $
* American Tower Corp AMT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 210 $ à 201 $
* American Water Works Company Inc AWK.N : Barclays relève son objectif de cours de 124 $ à 130 $
* Annexon Inc ANNX.O : Needham relève son objectif de cours de 11 $ à 25 $
* Arcbest Corp ARCB.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 145 $ à 165 $
* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : Piper Sandler passe de « neutre » à « surpondérer »
* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 225 $ à 276 $
* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 235 $ à 225 $
* Atlanta Braves Holdings Inc BATRK.O : Morgan Stanley abaisse sa recommandation de « neutre » à «
sous-pondérer »
* Atlanta Braves Holdings Inc BATRK.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 45,00 $ à 54,00
$
* Autonation Inc AN.N : Barclays relève son objectif de cours de 255 $ à 260 $
* Avery Dennison Corp AVY.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 221 $ à 209 $
* Bank of America BAC.N : Argus Research relève son objectif de cours de 62 $ à 70 $
* Bank of America BAC.N : Barclays relève son objectif de cours de 71 $ à 72 $
* Bank of America BAC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 70 $ à 75 $
* Bank of America BAC.N : KBW relève son objectif de cours de 67 $ à 70 $
* Bank of America BAC.N : RBC relève son objectif de cours de 59 $ à 65 $
* Bank of America BAC.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 64 $ à 65 $
* Bank of America Corporation BAC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 67 $ à 69 $
* Boston Scientific Corp BSX.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 90 $ à 70 $
* Boyd Gaming Corp BYD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 90 $ à 93 $
* Brixmor Property Group Inc BRX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 33 $ à 42 $
* Bruker Corp BRKR.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 45 $ à 60 $
* BXP Inc BXP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 66 $ à 75 $
* Cantor Equity Partners II Inc SECZ.N : Rosenblatt Securities attribue pour la première fois la
recommandation « Achat »; objectif de cours: 14 $
* Celcuity Inc CELC.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 148 $ à 153 $
* Celcuity Inc CELC.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 145 $ à 155 $
* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Jefferies relève son objectif de cours de 200 $ à 220 $
* Ch Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Stifel relève son objectif de cours de 207 $ à 215 $
* Chefs' Warehouse Inc CHEF.O : Jefferies relève son objectif de cours de 87 $ à 112 $
* Cheniere Energy LNG.N : Barclays relève son objectif de cours de 271 $ à 274 $
* Cheniere Energy Partners LP CQP.N : Barclays relève son objectif de cours de 60 $ à 63 $
* Cincinnati Financial Corp CINF.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 175 $ à 197 $
* Citigroup C.N : Argus Research relève son objectif de cours de 145 $ à 150 $
* Citigroup C.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 180 $ à 165 $
* Citigroup C.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 158 $ à 154 $
* Cleanspark Inc CLSK.O : Needham relève son objectif de cours de 18 $ à 23 $
* Cloudflare NET.N : Mizuho relève son objectif de cours de 260 $ à 310 $
* CNX Resources Corp CNX.N : Truist Securities passe de « vendre » à « conserver »
* Commerce Bancshares Inc CBSH.O : Stephens lance sa couverture avec une recommandation « neutre »;
objectif de cours: 62 $
* Commvault Systems Inc CVLT.O : Mizuho relève son objectif de cours de 140 $ à 175 $
* Construction Partners Inc ROAD.O : Raymond James ajoute le titre à sa liste des valeurs favorites
actuelles de ses analystes
* Construction Partners Inc ROAD.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 161 $ à 150 $
* Copt Defense Properties CDP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 36 $ à 42 $
* Coreweave Inc CRWV.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 110 $ à 100 $
* Crowdstrike CRWD.O : BTIG relève son objectif de cours de 191 $ à 237 $
* Crown Castle Inc CCI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 88 $ à 82 $
* Crown Holdings Inc CCK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 109 $ à 117 $
* CSX Corp CSX.O : Benchmark relève son objectif de cours de 48 $ à 54 $
* Datadog Inc DDOG.O : Mizuho relève son objectif de cours de 220 $ à 300 $
* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 233 $ à 230 $
* Draftkings Inc DKNG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 31 $ à 34 $
* Duke Energy Corp DUK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 138 $ à 136 $
* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 223 $ à 236 $
* Echostar Corp ECHO.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 143 $ à 137 $
* Element Solutions Inc ESI.N : Mizuho abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre »
* Element Solutions Inc ESI.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 54 $ à 45 $
* Eli Lilly LLY.N : Citigroup relève son objectif de cours de 1 500 $ à 1 600 $
* EPR Properties EPR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 60 $ à 61 $
* Equinix Inc EQIX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 1 280 $ à 1 300 $
* Essential Utilities Inc WTRG.N : Barclays relève son objectif de cours de 38 $ à 40 $
* Etsy Inc ETSY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 78 $ à 85 $
* Expeditors International of Washington EXPD.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 145
$ à 175 $
* Extra Space Storage Inc (Maryland) EXR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 166 $ à 161
$
* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 121 $ à 140 $
* First Bancorp FBP.N : Benchmark lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 31 $
* First Solar FSLR.O : Barclays relève son objectif de cours de 213 $ à 279 $
* Fortinet Inc FTNT.O : Mizuho relève son objectif de cours de 86 $ à 125 $
* Frontview Reit Inc FVR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 19 $ à 23 $
* Gaming and Leisure Properties Inc GLPI.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 48 $ à 45 $
* GE Aerospace GE.N : RBC relève son objectif de cours de 355 $ à 400 $
* GeneDx Holdings Corp WGS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 55 $ à 85 $
* Globe Life Inc GL.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 175 $ à 200 $
* Goldman Sachs GS.N : BMO relève son objectif de cours de 1 070 $ à 1 190 $
* Goldman Sachs GS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 202 $ à 1 299 $
* Goldman Sachs GS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 900 $ à 955 $
* Goldman Sachs GS.N : KBW relève son objectif de cours de 1 050 $ à 1 130 $
* Goldman Sachs GS.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 1 099 $ à 1 145 $
* Goldman Sachs Group Inc GS.N : Barclays relève son objectif de cours de 1 048 $ à 1 245 $
* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 52 $ à 72 $
* Grail Inc GRAL.O : Mizuho relève son objectif de cours de 58 $ à 65 $
* Grail Inc GRAL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 69 $ à 88 $
* Graphic Packaging Holding Company GPK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 8 $ à 9 $
* Greif Inc GEF.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 70 $ à 74 $
* Group 1 Automotive Inc. GPI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 470 $ à 435 $
* Guardant Health Inc GH.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 127 $ à 200 $
* Gxo Logistics Inc GXO.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 70 $ à 55 $
* H2O America HTO.O : Barclays relève son objectif de cours de 60 $ à 67 $
* Hanover Insurance Group Inc THG.N : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »
* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : Piper Sandler abaisse sa recommandation de « surpondérer » à «
neutre »
* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 148 $ à 146 $
* HCA Healthcare Inc HCA.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 435 $ à 370 $
* HCA Healthcare Inc HCA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 525 $ à 450 $
* Healthpeak Properties Inc DOC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 20 $ à 22 $
* IBM IBM.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 330 $ à 280 $
* Illumina Inc ILMN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 140 $ à 192 $
* Incyte INCY.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 124 $ à 136 $
* Insmed Incorporated INSM.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 160 $ à 161 $
* International Business Machines IBM.N : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformer » à «
en ligne avec le marché »
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 525 $ à 500 $
* Inventrust Properties Corp IVT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 36 $ à 41 $
* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 213 $ à 240 $
* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Truist Securities relève son objectif de 230 $ à 280 $
* J.P. Morgan Chase & Co JPM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 360 $ à 375 $
* Janus Living Inc JAN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 31 $ à 33 $
* JLL JLL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 373 $ à 383 $
* JP Morgan JPM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 340 $ à 350 $
* JP Morgan JPM.N : KBW relève son objectif de cours de 370 $ à 384 $
* JP Morgan JPM.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 362 $ à 370 $
* JP Morgan JPM.N : RBC relève son objectif de cours de 330 $ à 370 $
* JP Morgan JPM.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 344 $ à 352 $
* JP Morgan Chase & Co JPM.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 362,00 $ à 370,00 $
* JP Morgan Chase & Co JPM.N : Barclays relève son objectif de cours de 391 $ à 420 $
* Kimco Realty Corp KIM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 24 $ à 26 $
* Kite Realty Group Trust KRG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 26 $ à 30 $
* Kraft Heinz KHC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 21 $ à 22 $
* Landstar System Inc LSTR.O : Jefferies relève son objectif de cours de 185 $ à 210 $
* Landstar System Inc LSTR.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 190 $ à 205 $
* Las Vegas Sands Corp LVS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 68 $ à 64 $
* Lemonade Inc LMND.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 62 $ à 75 $
* Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O : RBC relève son objectif de cours de 262 $ à 340 $
* Lithia Motors Inc. LAD.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 370 $ à 360 $
* LXP Industrial Trust LXP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 57 $ à 62 $
* Macerich Co MAC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 24 $ à 29 $
* Magnera Corporation MAGN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 13 $ à 16 $
* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 690 $ à 675 $
* McDonald's MCD.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 375 $ à 335 $
* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 410 $ à 515 $
* Microsoft MSFT.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 620 $ à 570 $
* Microsoft MSFT.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 515 $ à 490 $
* Microsoft Corporation MSFT.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 650 $ à 625 $
* Midera Food Processing Inc MFP.O : Oppenheimer lance sa couverture avec une note « surperformer »;
objectif de cours: 50 $
* Natera Inc NTRA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 280 $ à 325 $
* National Healthcare Properties Inc NHP.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $
* Neptune Insurance Holdings Inc NP.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 30 $ à 39 $
* New Jersey Resources Corp NJR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 60 $ à 56 $
* Nnn Reit Inc NNN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 45 $ à 49 $
* NRG Energy Inc NRG.N : la Scotiabank relève son objectif de cours de 223 $ à 226 $
* OFG Bancorp OFG.N : Benchmark lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »
* O-I Glass Inc OI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 13 $ à 12 $
* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 225 $ à 250
$
* Ouster Inc OUST.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 42 $ à 57 $
* Packaging Corp of America PKG.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 258 $ à 270 $
* Palomar Holdings Inc PLMR.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 132 $ à 165 $
* Penn Entertainment Inc PENN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 23 $ à 26 $
* Penske Automotive Group Inc PAG.N : Barclays relève son objectif de cours de 190 $ à 220 $
* Performance Food Group Co PFGC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 120 $ à 130 $
* Personalis Inc PSNL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 10 $ à 18 $
* Phoenix Education Partners Inc PXED.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 46,00 $ à
40,00 $
* Popular Inc BPOP.O : Benchmark lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 201 $
* PTC Therapeutics PTCT.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 93,00 $ à 95,00 $
* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 85 $ à 100 $
* Public Storage PSA.N : Jefferies relève son objectif de cours de 355 $ à 379 $
* Realty Income Corporation O.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 64 $ à 65 $
* Red Rock Resorts Inc RRR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 66 $ à 72 $
* Regency Centers Corp REG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 88 $ à 103 $
* Reliance Inc RS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 378 $ à 376 $
* ResMed Inc RMD.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 235 $ à 220 $
* Revvity Inc RVTY.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 120 $ à 130 $
* Ring Energy REI.A : BofA Global Research lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat
» et un objectif de cours de 2,00 $
* Rollins Inc ROL.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 67 $ à 55 $
* RXO Inc RXO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 24 $ à 30 $
* Sandisk Corp SNDK.O : Argus Research lance sa couverture avec une recommandation « neutre »
* SBA Communications Corp SBAC.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 211 $ à 166 $
* Seaport Therapeutics Inc SPTX.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec une recommandation « Achat
» et un objectif de cours de 50 $
* Selective Insurance Group Inc SIGI.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 93 $ à 103 $
* ServiceNow Inc NOW.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 158 $ à 156 $
* ServiceNow Inc. NOW.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 130 $ à 140 $
* Simon Property Group Inc SPG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 229 $ à 282 $
* Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 95 $ à 70 $
* Sonic Automotive Inc. SAH.N : Barclays relève son objectif de cours de 77 $ à 92 $
* SpaceX SPCX.O : Needham relève son objectif de cours de 200 $ à 250 $
* Steel Dynamics Inc STLD.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 262 $ à 256 $
* Talen Energy Corp TLN.O : La Scotiabank relève son objectif de cours de 463 $ à 470 $
* Targa Resources Corp TRGP.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 289 $ à 312 $
* Goldman Sachs Group Inc GS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 1 195 $ à 1 325 $
* The Travelers Companies Inc TRV.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 333,00 $ à 290,00
$
* The Travelers Companies Inc TRV.N : Morgan Stanley passe d'une recommandation « neutre » à «
sous-pondérer »
* T-Mobile TMUS.O : la Scotiabank abaisse son objectif de cours de 263 $ à 243 $
* Tractor Supply Co TSCoO : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 38 $ à 34 $
* Tractor Supply Company TSCoO : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 47 $ à 35 $
* Travelers TRV.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 340 $ à 389 $
* TWFG Inc TWFG.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 22 $ à 29 $
* UMB Financial Corp UMBF.O : Stephens attribue pour la première fois la note « surpondérer »; objectif
de cours: 167 dollars
* Union Pacific Corp UNP.N : Benchmark relève son objectif de cours de 300 $ à 325 $
* Universal Insurance Holdings Inc UVE.N : Piper Sandler abaisse sa recommandation de « surpondérer » à
« neutre »
* US Foods Holding Corp USFD.N : Jefferies relève son objectif de cours de 115 $ à 116 $
* Ventas Inc VTR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 100 $ à 109 $
* Veracyte Inc VCYT.O : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation «
surpondérer »; objectif de cours: 66 $
* Veradermics Inc MANE.N : B. Riley lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif
de cours: 170 dollars
* VICI Properties Inc. VICI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 29 $ à 27 $
* Visa Inc V.N : BMO relève son objectif de cours de 375 $ à 387 $
* Vistra Corp VST.N : la Scotiabank relève son objectif de cours de 293 $ à 298 $
* Waters Corp WAT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 385 $ à 408 $
* Wells Fargo WFC.N : KBW abaisse son objectif de cours de 98 $ à 94 $
* Welltower Inc WELL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 248 $ à 270 $