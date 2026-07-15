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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Equinix, Goldman Sachs, JP Morgan
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 15:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Equinix, Goldman Sachs et JP Morgan.

POINTS FORTS

* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Jefferies relève son objectif de cours de 200 à 220

dollars

* Equinix Inc EQIX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 1 280 $ à 1 300 $

* Goldman Sachs GS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 202 $ à 1 299 $

* JP Morgan JPM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 340 $ à 350 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 229 $ à 282 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 10X Genomics Inc TXG.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 25 $ à 47 $

* AAR Corp AIR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 150 $ à 155 $

* AbbVie ABBV.N : Citigroup relève son objectif de cours de 230 $ à 260 $

* Acadia Realty Trust AKR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 23 $ à 25 $

* Aerovironment AVAV.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 450,00 $ à 225,00 $

* Agree Realty Corp ADC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 84 $ à 87 $

* AIG AIG.N : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de

88 $ à 80 $

* American Healthcare REIT Inc AHR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $

* American Tower Corp AMT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 210 $ à 201 $

* American Water Works Company Inc AWK.N : Barclays relève son objectif de cours de 124 $ à 130 $

* Annexon Inc ANNX.O : Needham relève son objectif de cours de 11 $ à 25 $

* Arcbest Corp ARCB.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 145 $ à 165 $

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : Piper Sandler passe de « neutre » à « surpondérer »

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 225 $ à 276 $

* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 235 $ à 225 $

* Atlanta Braves Holdings Inc BATRK.O : Morgan Stanley abaisse sa recommandation de « neutre » à «

sous-pondérer »

* Atlanta Braves Holdings Inc BATRK.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 45,00 $ à 54,00

$

* Autonation Inc AN.N : Barclays relève son objectif de cours de 255 $ à 260 $

* Avery Dennison Corp AVY.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 221 $ à 209 $

* Bank of America BAC.N : Argus Research relève son objectif de cours de 62 $ à 70 $

* Bank of America BAC.N : Barclays relève son objectif de cours de 71 $ à 72 $

* Bank of America BAC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 70 $ à 75 $

* Bank of America BAC.N : KBW relève son objectif de cours de 67 $ à 70 $

* Bank of America BAC.N : RBC relève son objectif de cours de 59 $ à 65 $

* Bank of America BAC.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 64 $ à 65 $

* Bank of America Corporation BAC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 67 $ à 69 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 90 $ à 70 $

* Boyd Gaming Corp BYD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 90 $ à 93 $

* Brixmor Property Group Inc BRX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 33 $ à 42 $

* Bruker Corp BRKR.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 45 $ à 60 $

* BXP Inc BXP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 66 $ à 75 $

* Cantor Equity Partners II Inc SECZ.N : Rosenblatt Securities attribue pour la première fois la

recommandation « Achat »; objectif de cours: 14 $

* Celcuity Inc CELC.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 148 $ à 153 $

* Celcuity Inc CELC.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 145 $ à 155 $

* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Jefferies relève son objectif de cours de 200 $ à 220 $

* Ch Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Stifel relève son objectif de cours de 207 $ à 215 $

* Chefs' Warehouse Inc CHEF.O : Jefferies relève son objectif de cours de 87 $ à 112 $

* Cheniere Energy LNG.N : Barclays relève son objectif de cours de 271 $ à 274 $

* Cheniere Energy Partners LP CQP.N : Barclays relève son objectif de cours de 60 $ à 63 $

* Cincinnati Financial Corp CINF.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 175 $ à 197 $

* Citigroup C.N : Argus Research relève son objectif de cours de 145 $ à 150 $

* Citigroup C.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 180 $ à 165 $

* Citigroup C.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 158 $ à 154 $

* Cleanspark Inc CLSK.O : Needham relève son objectif de cours de 18 $ à 23 $

* Cloudflare NET.N : Mizuho relève son objectif de cours de 260 $ à 310 $

* CNX Resources Corp CNX.N : Truist Securities passe de « vendre » à « conserver »

* Commerce Bancshares Inc CBSH.O : Stephens lance sa couverture avec une recommandation « neutre »;

objectif de cours: 62 $

* Commvault Systems Inc CVLT.O : Mizuho relève son objectif de cours de 140 $ à 175 $

* Construction Partners Inc ROAD.O : Raymond James ajoute le titre à sa liste des valeurs favorites

actuelles de ses analystes

* Construction Partners Inc ROAD.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 161 $ à 150 $

* Copt Defense Properties CDP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 36 $ à 42 $

* Coreweave Inc CRWV.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 110 $ à 100 $

* Crowdstrike CRWD.O : BTIG relève son objectif de cours de 191 $ à 237 $

* Crown Castle Inc CCI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 88 $ à 82 $

* Crown Holdings Inc CCK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 109 $ à 117 $

* CSX Corp CSX.O : Benchmark relève son objectif de cours de 48 $ à 54 $

* Datadog Inc DDOG.O : Mizuho relève son objectif de cours de 220 $ à 300 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 233 $ à 230 $

* Draftkings Inc DKNG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 31 $ à 34 $

* Duke Energy Corp DUK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 138 $ à 136 $

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 223 $ à 236 $

* Echostar Corp ECHO.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 143 $ à 137 $

* Element Solutions Inc ESI.N : Mizuho abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre »

* Element Solutions Inc ESI.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 54 $ à 45 $

* Eli Lilly LLY.N : Citigroup relève son objectif de cours de 1 500 $ à 1 600 $

* EPR Properties EPR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 60 $ à 61 $

* Equinix Inc EQIX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 1 280 $ à 1 300 $

* Essential Utilities Inc WTRG.N : Barclays relève son objectif de cours de 38 $ à 40 $

* Etsy Inc ETSY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 78 $ à 85 $

* Expeditors International of Washington EXPD.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 145

$ à 175 $

* Extra Space Storage Inc (Maryland) EXR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 166 $ à 161

$

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 121 $ à 140 $

* First Bancorp FBP.N : Benchmark lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 31 $

* First Solar FSLR.O : Barclays relève son objectif de cours de 213 $ à 279 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Mizuho relève son objectif de cours de 86 $ à 125 $

* Frontview Reit Inc FVR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 19 $ à 23 $

* Gaming and Leisure Properties Inc GLPI.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 48 $ à 45 $

* GE Aerospace GE.N : RBC relève son objectif de cours de 355 $ à 400 $

* GeneDx Holdings Corp WGS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 55 $ à 85 $

* Globe Life Inc GL.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 175 $ à 200 $

* Goldman Sachs GS.N : BMO relève son objectif de cours de 1 070 $ à 1 190 $

* Goldman Sachs GS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 202 $ à 1 299 $

* Goldman Sachs GS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 900 $ à 955 $

* Goldman Sachs GS.N : KBW relève son objectif de cours de 1 050 $ à 1 130 $

* Goldman Sachs GS.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 1 099 $ à 1 145 $

* Goldman Sachs Group Inc GS.N : Barclays relève son objectif de cours de 1 048 $ à 1 245 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 52 $ à 72 $

* Grail Inc GRAL.O : Mizuho relève son objectif de cours de 58 $ à 65 $

* Grail Inc GRAL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 69 $ à 88 $

* Graphic Packaging Holding Company GPK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 8 $ à 9 $

* Greif Inc GEF.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 70 $ à 74 $

* Group 1 Automotive Inc. GPI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 470 $ à 435 $

* Guardant Health Inc GH.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 127 $ à 200 $

* Gxo Logistics Inc GXO.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 70 $ à 55 $

* H2O America HTO.O : Barclays relève son objectif de cours de 60 $ à 67 $

* Hanover Insurance Group Inc THG.N : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : Piper Sandler abaisse sa recommandation de « surpondérer » à «

neutre »

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 148 $ à 146 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 435 $ à 370 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 525 $ à 450 $

* Healthpeak Properties Inc DOC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 20 $ à 22 $

* IBM IBM.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 330 $ à 280 $

* Illumina Inc ILMN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 140 $ à 192 $

* Incyte INCY.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 124 $ à 136 $

* Insmed Incorporated INSM.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 160 $ à 161 $

* International Business Machines IBM.N : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformer » à «

en ligne avec le marché »

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 525 $ à 500 $

* Inventrust Properties Corp IVT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 36 $ à 41 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 213 $ à 240 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Truist Securities relève son objectif de 230 $ à 280 $

* J.P. Morgan Chase & Co JPM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 360 $ à 375 $

* Janus Living Inc JAN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 31 $ à 33 $

* JLL JLL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 373 $ à 383 $

* JP Morgan JPM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 340 $ à 350 $

* JP Morgan JPM.N : KBW relève son objectif de cours de 370 $ à 384 $

* JP Morgan JPM.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 362 $ à 370 $

* JP Morgan JPM.N : RBC relève son objectif de cours de 330 $ à 370 $

* JP Morgan JPM.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 344 $ à 352 $

* JP Morgan Chase & Co JPM.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 362,00 $ à 370,00 $

* JP Morgan Chase & Co JPM.N : Barclays relève son objectif de cours de 391 $ à 420 $

* Kimco Realty Corp KIM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 24 $ à 26 $

* Kite Realty Group Trust KRG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 26 $ à 30 $

* Kraft Heinz KHC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 21 $ à 22 $

* Landstar System Inc LSTR.O : Jefferies relève son objectif de cours de 185 $ à 210 $

* Landstar System Inc LSTR.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 190 $ à 205 $

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 68 $ à 64 $

* Lemonade Inc LMND.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 62 $ à 75 $

* Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O : RBC relève son objectif de cours de 262 $ à 340 $

* Lithia Motors Inc. LAD.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 370 $ à 360 $

* LXP Industrial Trust LXP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 57 $ à 62 $

* Macerich Co MAC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 24 $ à 29 $

* Magnera Corporation MAGN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 13 $ à 16 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 690 $ à 675 $

* McDonald's MCD.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 375 $ à 335 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 410 $ à 515 $

* Microsoft MSFT.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 620 $ à 570 $

* Microsoft MSFT.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 515 $ à 490 $

* Microsoft Corporation MSFT.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 650 $ à 625 $

* Midera Food Processing Inc MFP.O : Oppenheimer lance sa couverture avec une note « surperformer »;

objectif de cours: 50 $

* Natera Inc NTRA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 280 $ à 325 $

* National Healthcare Properties Inc NHP.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $

* Neptune Insurance Holdings Inc NP.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 30 $ à 39 $

* New Jersey Resources Corp NJR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 60 $ à 56 $

* Nnn Reit Inc NNN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 45 $ à 49 $

* NRG Energy Inc NRG.N : la Scotiabank relève son objectif de cours de 223 $ à 226 $

* OFG Bancorp OFG.N : Benchmark lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* O-I Glass Inc OI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 13 $ à 12 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 225 $ à 250

$

* Ouster Inc OUST.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 42 $ à 57 $

* Packaging Corp of America PKG.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 258 $ à 270 $

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 132 $ à 165 $

* Penn Entertainment Inc PENN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 23 $ à 26 $

* Penske Automotive Group Inc PAG.N : Barclays relève son objectif de cours de 190 $ à 220 $

* Performance Food Group Co PFGC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 120 $ à 130 $

* Personalis Inc PSNL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 10 $ à 18 $

* Phoenix Education Partners Inc PXED.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 46,00 $ à

40,00 $

* Popular Inc BPOP.O : Benchmark lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 201 $

* PTC Therapeutics PTCT.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 93,00 $ à 95,00 $

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 85 $ à 100 $

* Public Storage PSA.N : Jefferies relève son objectif de cours de 355 $ à 379 $

* Realty Income Corporation O.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 64 $ à 65 $

* Red Rock Resorts Inc RRR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 66 $ à 72 $

* Regency Centers Corp REG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 88 $ à 103 $

* Reliance Inc RS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 378 $ à 376 $

* ResMed Inc RMD.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 235 $ à 220 $

* Revvity Inc RVTY.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 120 $ à 130 $

* Ring Energy REI.A : BofA Global Research lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat

» et un objectif de cours de 2,00 $

* Rollins Inc ROL.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 67 $ à 55 $

* RXO Inc RXO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 24 $ à 30 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Argus Research lance sa couverture avec une recommandation « neutre »

* SBA Communications Corp SBAC.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 211 $ à 166 $

* Seaport Therapeutics Inc SPTX.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec une recommandation « Achat

» et un objectif de cours de 50 $

* Selective Insurance Group Inc SIGI.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 93 $ à 103 $

* ServiceNow Inc NOW.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 158 $ à 156 $

* ServiceNow Inc. NOW.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 130 $ à 140 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 229 $ à 282 $

* Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 95 $ à 70 $

* Sonic Automotive Inc. SAH.N : Barclays relève son objectif de cours de 77 $ à 92 $

* SpaceX SPCX.O : Needham relève son objectif de cours de 200 $ à 250 $

* Steel Dynamics Inc STLD.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 262 $ à 256 $

* Talen Energy Corp TLN.O : La Scotiabank relève son objectif de cours de 463 $ à 470 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 289 $ à 312 $

* Goldman Sachs Group Inc GS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 1 195 $ à 1 325 $

* The Travelers Companies Inc TRV.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 333,00 $ à 290,00

$

* The Travelers Companies Inc TRV.N : Morgan Stanley passe d'une recommandation « neutre » à «

sous-pondérer »

* T-Mobile TMUS.O : la Scotiabank abaisse son objectif de cours de 263 $ à 243 $

* Tractor Supply Co TSCoO : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 38 $ à 34 $

* Tractor Supply Company TSCoO : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 47 $ à 35 $

* Travelers TRV.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 340 $ à 389 $

* TWFG Inc TWFG.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 22 $ à 29 $

* UMB Financial Corp UMBF.O : Stephens attribue pour la première fois la note « surpondérer »; objectif

de cours: 167 dollars

* Union Pacific Corp UNP.N : Benchmark relève son objectif de cours de 300 $ à 325 $

* Universal Insurance Holdings Inc UVE.N : Piper Sandler abaisse sa recommandation de « surpondérer » à

« neutre »

* US Foods Holding Corp USFD.N : Jefferies relève son objectif de cours de 115 $ à 116 $

* Ventas Inc VTR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 100 $ à 109 $

* Veracyte Inc VCYT.O : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation «

surpondérer »; objectif de cours: 66 $

* Veradermics Inc MANE.N : B. Riley lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif

de cours: 170 dollars

* VICI Properties Inc. VICI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 29 $ à 27 $

* Visa Inc V.N : BMO relève son objectif de cours de 375 $ à 387 $

* Vistra Corp VST.N : la Scotiabank relève son objectif de cours de 293 $ à 298 $

* Waters Corp WAT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 385 $ à 408 $

* Wells Fargo WFC.N : KBW abaisse son objectif de cours de 98 $ à 94 $

* Welltower Inc WELL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 248 $ à 270 $

Valeurs associées

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A.J.GALLAGHER
248,985 USD NYSE -1,94%
AAR
134,865 USD NYSE +0,27%
ABBVIE
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ACADIA REIT-SBI
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AEROVIRONMENT
144,2600 USD NASDAQ +0,55%
AGREE RLTY REIT
78,810 USD NYSE +1,04%
AMER TOWER REIT
170,400 USD NYSE +0,92%
AMER WTR WORKS
131,820 USD NYSE +0,21%
AMERICAN INTL GR
77,085 USD NYSE -2,42%
ANNEXON
5,5800 USD NASDAQ +0,54%
ARCBEST
152,0100 USD NASDAQ +0,28%
ASBURY AUTOMOTIV
215,590 USD NYSE +1,30%
ATLANTA BRAVES RG-C
52,1350 USD NASDAQ +0,11%
AUTONATION
200,380 USD NYSE +2,09%
AVERY DENNISON
158,410 USD NYSE +0,79%
BANK OF AMERICA
61,650 USD NYSE +1,67%
BOSTON SCIENTIFI
42,685 USD NYSE +0,11%
BOYD GAMING
87,235 USD NYSE +1,31%
BRIXMOR PRP REIT
31,845 USD NYSE +0,60%
BRUKER
60,7550 USD NASDAQ +1,55%
BXP
68,850 USD NYSE +1,65%
C.H.ROBINSON WLD
197,8750 USD NASDAQ -0,87%
CELCUITY
97,0001 USD NASDAQ -12,65%
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98,8750 USD NASDAQ +0,09%
CHENI ENG PARTN
63,897 USD NYSE -1,29%
CHENIERE ENERGY
260,390 USD NYSE -1,72%
CINCINNATI FINAN
175,0400 USD NASDAQ -2,77%
CITIGROUP
134,125 USD NYSE +0,63%
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13,9705 USD NASDAQ +3,87%
CLOUDFLARE RG-A
283,590 USD NYSE +0,65%
CNX RESOURCES
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10,630 USD NYSE +3,00%
GREIF-A
73,395 USD NYSE +2,42%
GROUP I AUTOMOTI
306,970 USD NYSE +2,54%
GUARDANT HEALTH
162,3900 USD NASDAQ +1,42%
GXO LOGISTICS
51,065 USD NYSE +2,77%
Gaz naturel
2,90 USD NYMEX 0,00%
HANOVER INSURANC
207,480 USD NYSE -3,11%
HARTFORD INS GRP
133,830 USD NYSE -3,13%
HCA HEALTHCARE
368,040 USD NYSE +1,16%
HEALTHPEAK REIT
21,835 USD NYSE +0,83%
IBM
219,690 USD NYSE +1,21%
ILLUMINA
189,2600 USD NASDAQ -1,01%
INCYTE
113,7225 USD NASDAQ -1,01%
INSMED
108,9300 USD NASDAQ -1,07%
INTUITIVE SURGICAL
387,9000 USD NASDAQ +2,21%
INVENTRUST REIT
35,740 USD NYSE +0,62%
IQVIA HOLDINGS
209,275 USD NYSE +0,66%
J.B.HUNT TRANSP
279,1000 USD NASDAQ -0,63%
JONES LANG LASAL
326,200 USD NYSE +3,73%
JPMORGAN CHASE
347,740 USD NYSE +1,37%
KIMCO RLTY REIT
25,390 USD NYSE +0,57%
KITE REALTY REIT
28,900 USD NYSE +0,77%
LANDSTAR SYSTEMS
212,1800 USD NASDAQ +0,36%
LAS VEGAS SANDS
44,350 USD NYSE -0,98%
LEMONADE
69,000 USD NYSE -1,59%
LIGAND PHARMA
300,6700 USD NASDAQ -0,10%
LITHIA MOTORS
326,170 USD NYSE +2,15%
MACERICH REIT
25,415 USD NYSE +2,19%
MARTIN MARIETTA
571,740 USD NYSE -0,35%
MCDONALD'S
267,582 USD NYSE -0,49%
MEDPACE HOLDINGS
533,5100 USD NASDAQ -0,50%
MICROSOFT
392,9600 USD NASDAQ +2,09%
NATERA
274,1450 USD NASDAQ +0,54%
NATIONAL HEAL RG-A
15,9400 USD NASDAQ +1,98%
NEW JERSEY RES
58,580 USD NYSE -0,29%
NNN REIT
48,110 USD NYSE +1,61%
NRG ENERGY
142,175 USD NYSE +2,76%
O-I GLASS
8,920 USD NYSE +5,62%
OFG BANCORP
49,860 USD NYSE -0,10%
OLD DOMINION FRE
227,7800 USD NASDAQ -0,36%
OUSTER
42,5000 USD NASDAQ +1,26%
PACKAGING CORP A
228,770 USD NYSE +1,32%
PALOMAR HLDGS
132,3200 USD NASDAQ -2,76%
PENN ENTMT
20,7400 USD NASDAQ +2,78%
PENSKE AUTO GROU
195,635 USD NYSE +1,04%
PERFORMANCE FOOD
113,730 USD NYSE +0,79%
PERSONALIS
15,1300 USD NASDAQ +0,67%