Dave Brown, figure historique d'AWS, quitte Amazon après 19 ans

Dave Brown, l'un des principaux dirigeants d'Amazon Web Services (AWS), quittera Amazon après 19 ans au sein du groupe. Membre du "S-team", le cercle restreint des dirigeants qui conseillent directement le directeur général Andy Jassy, il rejoindra une autre entreprise, selon une note interne, sans que la nature de ses nouvelles fonctions n'ait été précisée.

En tant que vice-président senior d'AWS, Dave Brown supervisait les activités liées aux services de calcul et à l'apprentissage automatique. Son départ marque un changement important au sein de la direction de la division cloud d'Amazon, alors que celle-ci poursuit ses investissements dans l'intelligence artificielle et les infrastructures de calcul.

A compter du 1er août, Dave Brown sera remplacé par Dave Treadwell, actuellement vice-président senior chargé des fondations de l'activité de commerce en ligne d'Amazon. Lui aussi membre du "S-team", Dave Treadwell fait partie du cercle des principaux dirigeants participant à la définition des orientations stratégiques du groupe.