TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Eli Lilly, Netflix, Zscaler

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Eli Lilly, Netflix et Zscaler.
POINTS FORTS
* Appfolio, Inc. APPF.O : KBW relève son objectif de cours
de 233 $ à 255 $
* Eli Lilly LLY.N : Leerink Partners relève son objectif
de cours de 1 309,00 $ à 1 316,00 $
* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Jefferies relève son
objectif de cours de 1 200 $ à 1 250 $
* Netflix, Inc. NFLX.O : Canaccord Genuity abaisse son
objectif de cours de 125 $ à 110 $
* Zscaler, Inc. ZS.O : D.A. Davidson lance sa couverture
avec une note « neutre »; objectif de cours: 215 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* 3M MMM.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours
de 194 $ à 197 $
* 3M Company MMM.N : Citigroup relève son objectif de
cours de 183 $ à 188 $
* 3M Company MMM.N : JP Morgan relève son objectif de
cours de 185 $ à 191 $
* 3M Company MMM.N : RBC relève son objectif de cours de
132 $ à 135 $
* A.O. Smith Corporation AOS.N : Oppenheimer abaisse son
objectif de cours de 75 $ à 72 $
* Abbvie Inc. ABBV.N : Barclays relève son objectif de
cours de 300 $ à 325 $
* Abivax SA ABVX.O : Wedbush abaisse son objectif de cours
de 118 $ à 96 $
* Adarx Pharmaceuticals ADRX.O : Morgan Stanley lance sa
couverture avec une recommandation « surpondérer »;
objectif de cours: 32 $
* Adarx Pharmaceuticals ADRX.O : UBS lance sa couverture
avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 35
dollars
* Advanced Micro Devices AMD.O : Susquehanna relève son
objectif de cours de 550 $ à 620 $
* AGNC Investment Corp. AGNC.O : Barclays abaisse son
objectif de cours de 10 $ à 9 $
* AGNC Investment Corp. AGNC.O : KBW relève son objectif
de cours de 9 $ à 9,25 $
* AGNC Investment Corp. AGNC.O : RBC abaisse son objectif
de cours de 12 $ à 10 $
* AGNC Investment Corp. AGNC.O : Wells Fargo abaisse son
objectif de cours de 11 $ à 10 $
* Agree Realty Corporation ADC.N : Exane BNP Paribas
abaisse son objectif de cours de 84 $ à 74 $
* Agree Realty Corporation ADC.N : Stifel abaisse son
objectif de cours de 81,50 $ à 76,50 $
* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Piper Sandler abaisse
son objectif de cours de 158 $ à 120 $
* Align Technology, Inc. ALGN.O : Piper Sandler abaisse
son objectif de cours de 235 $ à 205 $
* Ally Financial Inc ALLY.N : Barclays abaisse son
objectif de cours de 56 $ à 48 $
* Ally Financial Inc ALLY.N : la Deutsche Bank abaisse son
objectif de cours de 58 $ à 56 $
* Ally Financial Inc ALLY.N : JP Morgan relève son
objectif de cours de 43 $ à 44 $
* Ally Financial Inc ALLY.N : Raymond James abaisse son
objectif de cours de 52 $ à 50 $
* Ally Financial Inc ALLY.N : TD Cowen abaisse son
objectif de cours de 54 $ à 52 $
* Ally Financial Inc. ALLY.N : Barclays abaisse son
objectif de cours de 56 $ à 48 $
* Amgen Inc. AMGN.O : Barclays relève son objectif de
cours de 380 $ à 400 $
* Appfolio, Inc. APPF.O : KBW relève son objectif de cours
de 233 $ à 255 $
* Apple Hospitality REIT Inc APLE.N : JP Morgan relève son
objectif de cours de 16 $ à 17 $
* Applied Digital Corp APLD.O : Roth MKM réintroduit la
valeur avec une recommandation « Achat »; objectif de
cours: 35 $
* Arcus Biosciences, Inc. RCUS.N : Truist Securities
relève son objectif de cours de 40 $ à 41 $
* Arcus Biosciences, Inc. RCUS.N : Wedbush relève son
objectif de cours de 43 $ à 49 $
* Array Technologies Inc ARRY.O : BMO abaisse son objectif
de cours de 7 $ à 6 $
* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : Jefferies abaisse
son objectif de cours de 50 $ à 45 $
* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : TD Cowen abaisse
son objectif de cours de 44 $ à 43 $
* Biogen BIIB.O : TD Cowen relève son objectif de cours de
225 $ à 250 $
* Blackstone BX.N : BMO abaisse son objectif de cours de
150 $ à 130 $
* Bloom Energy Corporation BE.N : BMO relève son objectif
de cours de 227 $ à 260 $
* Blue Owl Capital Corp OBDC.N : Clear Street abaisse son
objectif de cours de 15,00 $ à 13,00 $
* Blue Owl Technology Finance Corp OTF.N : Clear Street
abaisse son objectif de cours de 14 $ à 12 $
* Blue Owl Technology Finance Corp OTF.N : Clear Street
passe de « conserver » à « acheter »
* BOK Financial Corp BOKF.O : D.A. Davidson abaisse son
objectif de cours de 147 $ à 145 $
* BOK Financial Corp BOKF.O : Stephens abaisse son
objectif de cours de 148 $ à 141 $
* Braze, Inc. BRZE.O : Barclays passe de « surpondérer » à
« neutre »
* Braze, Inc. BRZE.O : Barclays relève son objectif de
cours de 38 $ à 48 $
* Braze, Inc. BRZE.O : BTIG passe de « acheter » à «
neutre »
* Braze, Inc. BRZE.O : Canaccord Genuity abaisse sa
recommandation de « Achat » à « Neutre »
* Braze, Inc. BRZE.O : Canaccord Genuity relève son
objectif de cours de 37 $ à 47,5 $
* Braze, Inc. BRZE.O : D.A. Davidson abaisse sa
recommandation de « Achat » à « Neutre »
* Braze, Inc. BRZE.O : D.A. Davidson relève son objectif
de cours de 40 $ à 47,50 $
* Braze, Inc. BRZE.O : Mizuho abaisse sa recommandation de
« surperformer » à « neutre »
* Braze, Inc. BRZE.O : Mizuho relève son objectif de cours
de 32 $ à 47,50 $
* Braze, Inc. BRZE.O : Oppenheimer abaisse sa
recommandation de « surperformance » à « performance »
* Braze, Inc. BRZE.O : Raymond James abaisse sa
recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le
marché »
* Braze, Inc. BRZE.O : Stephens abaisse sa recommandation
de « surpondérer » à « neutre »
* Braze, Inc. BRZE.O : Stephens relève son objectif de
cours de 34 $ à 47,50 $
* Braze, Inc. BRZE.O : TD Cowen abaisse sa recommandation
de « Acheter » à « Conserver »
* Braze, Inc. BRZE.O : TD Cowen relève son objectif de
cours de 36 $ à 47,50 $
* Braze, Inc. BRZE.O : UBS abaisse sa recommandation de «
Achat » à « Neutre »
* Braze, Inc. BRZE.O : UBS relève son objectif de cours
de 32 $ à 47,5 $
* Braze, Inc. BRZE.O : Wells Fargo abaisse sa
recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* Braze, Inc. BRZE.O : Wells Fargo relève son objectif de
cours de 45 $ à 47,5 $
* Bridger Aerospace Group Holdings BAER.O : Stifel abaisse
son objectif de cours de 3 $ à 2,10 $
* Brinker International Inc EAT.N : Wells Fargo abaisse
son objectif de cours de 280 $ à 270 $
* Capital One Financial COF.N : Barclays relève son
objectif de cours de 237 $ à 238 $
* Capital One Financial COF.N : JP Morgan relève son
objectif de cours de 227 $ à 241 $
* Capital One Financial COF.N : Piper Sandler relève son
objectif de cours de 260 $ à 269 $
* Capital One Financial Corp COF.N : BMO relève son
objectif de cours de 219 $ à 225 $
* Capital One Financial Corp COF.N : Citigroup relève son
objectif de cours de 280 $ à 285 $
* Capital Southwest Corp CSWC.O : Clear Street relève son
objectif de cours de 24,00 $ à 25,00 $
* Casella Waste Systems, Inc. CWST.O : JP Morgan relève
son objectif de cours de 91 $ à 99 $
* Casella Waste Systems, Inc. CWST.O : UBS abaisse son
objectif de cours de 122 $ à 95 $
* Casella Waste Systems, Inc. CWST.O : UBS abaisse sa
recommandation de « Achat » à « Neutre »
* Cava Group, Inc. CAVA.N : TD Cowen abaisse son objectif
de cours de 85 $ à 78 $
* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : la Deutsche Bank
abaisse son objectif de cours de 51 $ à 45 $
* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : TD Cowen abaisse
son objectif de cours de 44 $ à 32 $
* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : TD Cowen passe de «
acheter » à « conserver »
* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : Wells Fargo abaisse
son objectif de cours de 45 $ à 40 $
* Choice Hotels International CHH.N : JP Morgan relève son
objectif de cours de 119 $ à 121 $
* Churchill Downs Inc CHDN.O : Susquehanna abaisse son
objectif de cours de 124 $ à 115 $
* Cirrus Logic Inc. CRUS.O : Barclays abaisse son objectif
de cours de 130 $ à 95 $
* Cirrus Logic Inc. CRUS.O : Barclays passe d'une
recommandation « neutre » à « sous-pondérer »
* Cirrus Logic Inc. CRUS.O : Susquehanna abaisse son
objectif de cours de 200 $ à 170 $
* Clean Harbors Inc CLH.N : UBS relève son objectif de
cours de 325 $ à 375 $
* Clean Harbors Inc. CLH.N : UBS relève sa recommandation
de « neutre » à « acheter »
* Clearway Energy Inc CWEN.N : Jefferies abaisse son
objectif de cours de 38 $ à 37 $
* Clearway Energy Inc CWEN.N : UBS abaisse son objectif
de cours de 45 $ à 38 $
* Coherent Corp. COHR.N : Susquehanna abaisse son objectif
de cours de 425 $ à 350 $
* Comcast Corporation CMCSA.O : Stonex abaisse son
objectif de cours de 44 $ à 42 $
* Commerce Bancshares, Inc. CBSH.O : Stephens abaisse son
objectif de cours de 64 $ à 62 $
* Corebridge Financial Inc CRBG.N : TD Cowen relève son
objectif de cours de 38 $ à 40 $
* Coreweave, Inc. CRWV.O : Piper Sandler abaisse son
cours-cible de 153 $ à 124 $
* Corning GLW.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours
de 170 $ à 165 $
* Crescent Capital BDC Inc CCAP.O : Clear Street abaisse
son objectif de cours de 15,50 $ à 11,00 $
* Crescent Energy Company CRGY.N : JP Morgan relève son
objectif de cours de 20 $ à 21 $
* Crown Holdings Inc CCK.N : BofA Global Research relève
son objectif de cours de 132 $ à 133 $
* Crown Holdings Inc CCK.N : UBS relève son objectif de
cours de 116 $ à 118 $
* Deckers Brands DECK.N : Jefferies abaisse son objectif
de cours de 130 $ à 120 $
* Delek US Holdings Inc DK.N : BofA Global Research relève
son objectif de cours de 58 $ à 65 $
* Digital Realty Trust DLR.N : CIBC lance la couverture du
titre avec une note « surperformance »; objectif de cours:
213
* Digitalocean Holdings Inc DOCN.N : Piper Sandler abaisse
son objectif de cours de 142 $ à 126 $
* DigitalOcean Holdings Inc DOCN.N : Piper Sandler passe
de « neutre » à « surpondérer »
* Dime Commercial Bancshares DCOM.N : KBW relève son
objectif de cours de 47 $ à 49 $
* Doximity, Inc. DOCS.N : BofA Global Research relève son
objectif de cours de 20 $ à 23 $
* Dutch Bros Inc. BROS.N : TD Cowen abaisse son objectif
de cours de 59 $ à 55 $
* Dutch Bros Inc. BROS.N : Wells Fargo abaisse son
objectif de cours de 70 $ à 55 $
* Dynatrace, Inc DT.N : BTIG relève son objectif de cours
de 62 $ à 73 $
* Dynatrace, Inc DT.N : Truist Securities relève son
objectif de cours de 60 $ à 70 $
* E.L.F. Beauty, Inc. ELF.N : Deutsche Bank relève son
objectif de cours de 78 $ à 105 $
* East West Bancorp, Inc. EWBC.O : Morgan Stanley relève
son objectif de cours de 164,00 $ à 168,00 $
* eBay EBAY.O : BofA Global Research relève son objectif
de cours de 123 $ à 129 $
* Eli Lilly LLY.N : Leerink Partners relève son objectif
de cours de 1 309,00 $ à 1 316,00 $
* Energy Vault Holdings, Inc. NRGV.N : Citigroup abaisse
son objectif de cours de 6 $ à 4,75 $
* Enphase Energy, Inc. ENPH.O : BMO abaisse son objectif
de cours de 37 $ à 28 $
* Equifax EFX.N : la Deutsche Bank relève son objectif de
cours de 179 $ à 201 $
* Equifax Inc. EFX.N : BMO relève son objectif de cours de
160 $ à 175 $
* Equifax Inc. EFX.N : Clear Street relève son objectif de
cours de 160 $ à 182 $
* Equifax Inc. EFX.N : Jefferies relève son objectif de
cours de 170 $ à 210 $
* Equifax Inc. EFX.N : Needham relève son objectif de
cours de 190 $ à 210 $
* Equifax Inc. EFX.N : Stifel abaisse son objectif de
cours de 235 $ à 217 $
* Equinix, Inc. EQIX.O : CIBC lance la couverture du titre
avec une note « surperformance »; objectif de cours: 1 200
dollars
* Esab Corp. ESAB.N : Oppenheimer abaisse son objectif de
cours de 135 $ à 110 $
* Exxon Mobil XOM.N : BofA Global Research relève son
objectif de cours de 158 $ à 181 $
* Fastenal Company FAST.O : Argus Research relève son
objectif de cours de 55 $ à 59 $
* Fidelity National Financial Inc FNF.N : Stephens abaisse
son objectif de cours de 55 $ à 50 $
* Fidus Investment Corp FDUS.O : Clear Street relève son
objectif de cours de 21,00 $ à 21,50 $
* Fifth Third Bancorp FITB.N : Stephens abaisse son
objectif de cours de 61 $ à 59 $
* Fluence Energy Inc FLNC.O : Citigroup abaisse son
objectif de cours de 20 $ à 11 $
* FNB Corp FNB.N : Piper Sandler abaisse son objectif de
cours de 22 $ à 21 $
* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Jefferies relève son
objectif de cours de 19,50 $ à 20,50 $
* Freshpet FRPT.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif
de cours de 70 $ à 67 $
* GE Aerospace GE.N : Exane BNP Paribas abaisse son
objectif de cours de 305 $ à 280 $
* GE Aerospace GE.N : JP Morgan abaisse son objectif de
cours de 400 $ à 375 $
* GE Aerospace GE.N : Morgan Stanley abaisse son objectif
de cours de 400 $ à 375 $
* GE Aerospace GE.N : Morgan Stanley abaisse son objectif
de cours de 400,00 $ à 375,00 $
* GE Aerospace GE.N : RBC abaisse son objectif de cours de
400 $ à 375 $
* GE Aerospace GE.N : Susquehanna abaisse son objectif de
cours de 430 $ à 400 $
* General Electric GE.N : la Deutsche Bank relève son
objectif de cours de 377 $ à 378 $
* General Electric Co GE.N : UBS relève son objectif de
cours de 377 $ à 380 $
* General Motors Co GM.N : la Deutsche Bank abaisse son
objectif de cours de 101 $ à 98 $
* General Motors Co GM.N : UBS abaisse son objectif de
cours de 112 $ à 109 $
* General Motors Company GM.N : Morgan Stanley abaisse son
objectif de cours de 101,00 $ à 95,00 $
* Genuine Parts Co GPC.N : Truist Securities relève son
objectif de cours de 126 $ à 131 $
* Genuine Parts Co GPC.N : UBS relève son objectif de
cours de 122 $ à 125 $
* Gladstone Capital GLAD.O : Clear Street abaisse son
objectif de cours de 23,00 $ à 22,00 $
* Gladstone Investment GAIN.O : Clear Street relève son
objectif de 15,00 $ à 17,00 $
* GM GM.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 110
$ à 105 $
* GM GM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 99
$ à 95 $
* GM GM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 110
$ à 105 $
* GM GM.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours
de 101 $ à 95 $
* GM GM.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de
102 $ à 91 $
* GM GM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 102 $ à
98 $
* H.B. Fuller Company FUL.N : UBS abaisse son objectif de
cours de 69 $ à 55 $
* Halliburton HAL.N : HSBC relève son objectif de cours de
45 $ à 47 $
* Halliburton Co. HAL.N : Barclays abaisse son objectif de
cours de 53 $ à 51 $
* Halliburton Company HAL.N : Jefferies relève son
objectif de cours de 47 $ à 48 $
* Halliburton Company HAL.N : RBC relève son objectif de
cours de 45 $ à 46 $
* Halliburton Company HAL.N : TD Cowen relève son objectif
de cours de 47 $ à 48 $
* Hancock Whitney Corporation HWC.O : KBW abaisse son
objectif de cours de 80 $ à 79 $
* Hancock Whitney Corporation HWC.O : Piper Sandler relève
son objectif de cours de 87 $ à 88 $
* Hancock Whitney Corporation HWC.O : Raymond James
abaisse son objectif de cours de 87 $ à 86 $
* Hasbro, Inc. HAS.O : BNP Paribas relève son objectif de
cours de 116 $ à 127 $
* Hasbro, Inc. HAS.O : BofA Global Research relève son
objectif de cours de 110 $ à 118 $
* Hasbro, Inc. HAS.O : Wells Fargo relève son objectif de
cours de 90 $ à 100 $
* Healthequity, Inc. HQY.O : BMO relève son objectif de
cours de 105 $ à 125 $
* Heartland Express Inc HTLD.O : UBS abaisse son objectif
de cours de 13 $ à 12 $
* Hilton Worldwide HLT.N : JP Morgan relève son objectif
de cours de 365 $ à 387 $
* Home Bancorp Inc HBCP.O : Raymond James abaisse son
objectif de cours de 74 $ à 66 $
* Hyatt Hotels Corp H.N : JP Morgan abaisse son objectif
de cours de 209 $ à 207 $
* Idex Corporation IEX.N : Oppenheimer relève son objectif
de cours de 270 $ à 275 $
* Incyte INCY.O : TD Cowen relève son objectif de cours de
138 $ à 140 $
* Independent Bank (Massachusetts) INDB.O : Piper Sandler
relève son objectif de cours de 91 $ à 92 $
* Intel INTC.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours
de 115 $ à 105 $
* International Seaways, Inc. INSW.N : Jefferies relève
son objectif de cours de 108 $ à 145 $
* Intuitive Surgical, Inc. ISRG.O : Barclays relève son
objectif de cours de 485 $ à 500 $
* Intuitive Surgical, Inc. ISRG.O : JP Morgan relève son
objectif de cours de 450 $ à 475 $
* Intuitive Surgical, Inc. ISRG.O : Leerink Partners
relève son objectif de cours de 473 $ à 503 $
* Intuitive Surgical, Inc. ISRG.O : Mizuho abaisse son
objectif de cours de 415 $ à 400 $
* Intuitive Surgical, Inc. ISRG.O : Raymond James abaisse
son objectif de cours de 483 $ à 480 $
* Intuitive Surgical, Inc. ISRG.O : RBC abaisse son
objectif de cours de 575 $ à 550 $
* Intuitive Surgical, Inc. ISRG.O : Wells Fargo abaisse
son objectif de cours de 487 $ à 486 $
* Iridium Communications Inc. IRDM.O : Clear Street
abaisse son objectif de cours de 54 $ à 52 $
* Jfrog Ltd. FROG.O : Truist Securities relève son
objectif de cours de 110 $ à 115 $
* Keycorp KEY.N : D.A. Davidson relève son objectif de
cours de 26 $ à 27 $
* Keycorp KEY.N : RBC abaisse son objectif de cours de 25
$ à 24 $
* Knowles Corporation KN.N : Susquehanna abaisse son
objectif de cours de 40 $ à 35 $
* Kroger Co KR.N : Jefferies relève son objectif de cours
de 72 $ à 75 $
* Kroger Co KR.N : UBS relève son objectif de cours de 63
$ à 66 $
* Kroger Co KR.N : la Deutsche Bank relève son objectif de
cours de 68 $ à 70 $
* Las Vegas Sands Corp. LVS.N : Susquehanna abaisse son
objectif de cours de 63 $ à 51 $
* Lear Corporation LEA.N : Exane BNP Paribas abaisse son
objectif de cours de 145 $ à 130 $
* Lenz Therapeutics, Inc. LENZ.O : TD Cowen abaisse son
objectif de cours de 60 $ à 50 $
* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Jefferies relève son
objectif de cours de 1 200 $ à 1 250 $
* Lyft, Inc. LYFT.O : TD Cowen abaisse son objectif de
cours de 30 $ à 26 $
* Manhattan Associates, Inc. MANH.O : Citigroup relève son
objectif de cours de 203 $ à 260 $
* Marathon Petroleum Corp MPC.N : BofA Global Research
relève son objectif de cours de 426 $ à 498 $
* Marriott MAR.O : JP Morgan relève son objectif de cours
de 388 $ à 406 $
* Matador Resources Company MTDR.N : JP Morgan relève son
objectif de cours de 64 $ à 71 $
* Mercantile Bank Corporation MBWM.O : KBW relève son
objectif de cours de 64 $ à 65 $
* Metlife, Inc. MET.N : TD Cowen relève son objectif de
cours de 110 $ à 114 $
* Mink Therapeutics Inc INKT.O : B. Riley relève son
objectif de cours de 43 $ à 50 $
* Mirum Pharmaceuticals, Inc. MIRM.O : TD Cowen relève son
objectif de cours de 140 $ à 145 $
* Moderna MRNA.O : TD Cowen relève son objectif de cours
de 40 $ à 90 $
* Mondelez MDLZ.O : BTIG relève son objectif de cours de
73 $ à 74 $
* MSC Income Fund Inc MSIF.N : Clear Street abaisse son
objectif de cours de 16,00 $ à 15,00 $
* MSCI Inc. MSCI.N : Clear Street relève son objectif de
cours de 613 $ à 618 $
* MSCI Inc. MSCI.N : JP Morgan relève son objectif de
cours de 685 $ à 710 $
* MSCI Inc. MSCI.N : Morgan Stanley relève son objectif de
cours de 662,00 $ à 671,00 $
* MSCI Inc. MSCI.N : Wells Fargo relève son objectif de
cours de 685 $ à 720 $
* Neptune Insurance Holdings Inc. NP.N : KBW relève son
objectif de cours de 32 $ à 33 $
* Neptune Insurance Holdings Inc. NP.N : Mizuho relève son
objectif de cours de 31 $ à 33 $
* Netflix, Inc. NFLX.O : Barclays abaisse son objectif de
cours de 70 $ à 65 $
* Netflix, Inc. NFLX.O : Bernstein abaisse son objectif de
cours de 95 $ à 80 $
* Netflix, Inc. NFLX.O : BofA Global Research abaisse son
objectif de cours de 105,00 $ à 90,00 $
* Netflix, Inc. NFLX.O : Canaccord Genuity abaisse son
objectif de cours de 125 $ à 110 $
* Netflix, Inc. NFLX.O : la Deutsche Bank abaisse son
objectif de cours de 95 $ à 93 $
* Netflix, Inc. NFLX.O : Evercore ISI abaisse son objectif
de cours de 110 $ à 90 $
* Netflix, Inc. NFLX.O : Goldman Sachs abaisse son
objectif de cours de 90 $ à 84 $
* Netflix, Inc. NFLX.O : JP Morgan abaisse son objectif de
cours de 85 $ à 81 $
* Netflix, Inc. NFLX.O : Moffettnathanson abaisse son
objectif de cours de 10 $, le ramenant à 90 $
* Netflix, Inc. NFLX.O : Morgan Stanley abaisse son
objectif de cours de 80 $ à 77 $
* Netflix, Inc. NFLX.O : Morgan Stanley abaisse son
objectif de cours de 80,00 $ à 77,00 $
* Netflix, Inc. NFLX.O : Needham abaisse sa recommandation
de « acheter » à « conserver »
* Netflix, Inc. NFLX.O : Oppenheimer abaisse son objectif
de cours de 85 $ à 80 $
* Netflix, Inc. NFLX.O : Piper Sandler abaisse son
objectif de cours de 85 $ à 78 $
* Netflix, Inc. NFLX.O : Pivotal Research abaisse son
objectif de cours de 5 $ à 65 $
* Netflix, Inc. NFLX.O : Rosenblatt Securities abaisse son
objectif de cours de 75 $ à 71 $
* Netflix, Inc. NFLX.O : UBS abaisse son objectif de cours
de 115 $ à 100 $
* Netflix, Inc. NFLX.O : Wedbush abaisse son objectif de
cours de 90 $ à 80 $
* Netsol Technologies NTWK.O : Noble Capital attribue pour
la première fois la note « surperformer »; objectif de
cours: 9 $
* Nextpower Inc NXT.O : BMO abaisse son objectif de cours
de 132 $ à 114 $
* Nextpower Inc NXT.O : Citigroup abaisse son objectif de
cours de 121 $ à 111 $
* Nicolet Bankshares Inc NIC.N : Piper Sandler relève son
objectif de cours de 194 $ à 196 $
* Northrop Grumman NOC.N : Exane BNP Paribas relève son
objectif de cours de 540 $ à 600 $
* Northrop Grumman NOC.N : RBC relève son objectif de
cours de 525 $ à 550 $
* Northrop Grumman Corp NOC.N : UBS relève son objectif de
cours de 694 $ à 698 $
* Northwestern Energy Group, Inc. NWE.O : BMO relève son
objectif de cours de 71 $ à 84 $
* NRG Energy Inc NRG.N : Raymond James abaisse son
objectif de cours de 167 $ à 152 $
* Nuscale Power SMR.N : Barclays abaisse son objectif de
cours de 11 $ à 5 $
* Nuscale Power SMR.N : Barclays passe de « neutre » à «
sous-pondérer »
* Nuscale Power Corp SMR.N : Citigroup abaisse son
objectif de cours de 6,50 $ à 4 $
* Occidental Petroleum OXY.N : BofA Global Research relève
son objectif de cours de 59 $ à 67 $
* Oklo Inc. OKLO.N : Barclays abaisse son objectif de
cours de 76 $ à 59 $
* Oklo Inc. OKLO.N : Citigroup abaisse son objectif de
cours de 57,50 $ à 33 $
* Oneok, Inc. OKE.N : RBC relève son objectif de cours de
90 $ à 96 $
* Onsemi ON.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours
de 150 $ à 120 $
* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : JP Morgan relève son
objectif de cours de 14 $ à 16 $
* PBF Energy Inc. PBF.N : BofA Global Research relève son
objectif de cours de 60 $ à 65 $
* Phillips 66 PSX.N : BofA Global Research relève son
objectif de cours de 265 $ à 303 $
* Plug Power Inc. PLUG.O : BMO abaisse son objectif de
cours de 1,30 $ à 1 $
* Power Integrations, Inc. POWI.O : Susquehanna abaisse
son objectif de cours de 85 $ à 70 $
* Prologis, Inc. PLD.N : Raymond James relève sa
recommandation de « en ligne avec le marché » à «
surperformer »
* Protagonist Therapeutics, Inc. PTGX.O : TD Cowen relève
son objectif de cours de 155 $ à 160 $
* Prudential Financial Inc PRU.N : TD Cowen abaisse son
objectif de cours de 114 $ à 112 $
* PVH Corp. PVH.N : Jefferies relève son objectif de cours
de 95 $ à 100 $
* Qualcomm QCOM.O : Susquehanna relève son objectif de
cours de 160 $ à 185 $
* Qumulusai Inc QMLS.O : B. Riley lance la couverture du
titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours:
11 $
* Rapport Therapeutics, Inc. RAPP.O : Jefferies relève son
objectif de cours de 55 $ à 64 $
* Rapport Therapeutics, Inc. RAPP.O : Jonestrading relève
son objectif de cours de 50 $ à 82 $
* Rapport Therapeutics, Inc. RAPP.O : Wells Fargo abaisse
son objectif de cours de 51 $ à 50 $
* RBB Bancorp RBB.O : KBW relève son objectif de cours de
29 $ à 30 $
* RBB Bancorp RBB.O : Piper Sandler relève son objectif de
cours de 26 $ à 27 $
* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : TD Cowen relève
son objectif de cours de 960 $ à 980 $
* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : TD Cowen relève
son objectif de 960 $ à 980 $
* Reinsurance Group of America, Inc RGA.N : TD Cowen
relève son objectif de cours de 235 $ à 250 $
* RLI Corp RLI.N : KBW relève son objectif de cours de 69
$ à 74 $
* RLI Corp RLI.N : Wells Fargo relève son objectif de
cours de 51 $ à 53 $
* Robinhood Markets HOOD.O : Rosenblatt Securities
attribue pour la première fois la recommandation « Achat »;
objectif de cours: 135 $
* Royal Gold, Inc. RGLD.O : Raymond James relève son
objectif de cours de 333 $ à 336 $
* RTX Corp RTX.N : Barclays relève son objectif de cours
de 223 $ à 235 $
* RTX Corp RTX.N : UBS relève son objectif de cours de 209
$ à 212 $
* Runway Growth Finance Corp RWAY.O : Clear Street abaisse
son objectif de cours de 10 $ à 7,5 $
* Runway Growth Finance Corp RWAY.O : Clear Street passe
de « conserver » à « acheter »
* Ryman Hospitality Properties RHP.N : JP Morgan relève
son objectif de cours de 129 $ à 138 $
* Salesforce, Inc. CRM.N : D.A. Davidson relève son
objectif de cours de 225 $ à 250 $
* Saratoga Investment Corp SAR.N : Clear Street abaisse
son objectif de cours de 23 $ à 18 $
* Servicenow, Inc. NOW.N : Truist Securities relève son
objectif de cours de 130 $ à 180 $
* Shake Shack, Inc. SHAK.N : Wells Fargo relève son
objectif de cours de 65 $ à 70 $
* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : Mizuho abaisse son
objectif de cours de 10 $ à 5 $
* Sixth Street Specialty Lending Inc. TSLX.N : Clear
Street abaisse son objectif de cours de 21 $ à 19 $
* Skyworks Solutions, Inc. SWKS.O : Susquehanna relève son
objectif de cours de 65 $ à 90 $
* SM Energy Co SM.N : Raymond James relève son objectif de
cours de 48 $ à 50 $
* Smartfinancial Inc SMBK.N : KBW relève son objectif de
cours de 51 $ à 52 $
* Smartfinancial Inc SMBK.N : Raymond James abaisse son
objectif de cours de 58 $ à 56 $
* Smartfinancial Inc SMBK.N : Raymond James abaisse sa
recommandation de « achat fort » à « surperformer »
* Smartfinancial Inc SMBK.N : Stonex abaisse son objectif
de cours de 60 $ à 58 $
* Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O : BMO relève son
objectif de cours de 83 $ à 87 $
* Southern Co SO.N : BMO abaisse son objectif de cours de
104 $ à 98 $
* SpaceX SPCX.O : Citigroup relève son objectif de cours
de 200 $ à 240 $
* SpaceX SPCX.O : Clear Street relève son objectif de
cours de 217 $ à 248 $
* SpaceX SPCX.O : JP Morgan relève son objectif de cours
de 240 $ à 500 $
* SpaceX SPCX.O : Pivotal Research relève son objectif de
cours de 230 $ à 260 $
* SpaceX SPCX.O : Susquehanna relève son objectif de cours
de 173 $ à 176 $
* SpaceX SPCX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de
200 $ à 224 $
* SpaceX SPCX.O : UBS relève son objectif de cours de 210
$ à 230 $
* SpaceX SPCX.O : Wells Fargo relève son objectif de cours
de 214 $ à 274 $
* Sphere Entertainment Co. SPHR.N : Susquehanna abaisse
son objectif de cours de 182 $ à 158 $
* SPS Commerce, Inc. SPSC.O : Citigroup relève son
objectif de cours de 82 $ à 99 $
* SPX Technologies SPXC.N : Oppenheimer abaisse son
objectif de cours de 270 $ à 265 $
* Starbucks Corporation SBUX.O : Wells Fargo abaisse son
objectif de cours de 125 $ à 120 $
* Steel Dynamics, Inc. STLD.O : Wells Fargo relève son
objectif de cours de 257 $ à 271 $
* Stem, Inc. STEM.N : BMO abaisse son objectif de cours de
8 $ à 5 $
* Strategy MSTR.O : Clear Street relève son objectif de
cours de 201 $ à 211 $
* Sunrun Inc RUN.O : BMO abaisse son objectif de cours de
10,50 $ à 7,75 $
* Sunstone Hotel Investors Inc SHO.N : JP Morgan relève
son objectif de cours de 10 $ à 11 $
* Super Micro Computer SMCI.O : Rosenblatt Securities
relève son objectif de cours de 51 $ à 57 $
* Sweetgreen, Inc. SG.N : TD Cowen relève son objectif de
cours de 6 $ à 9 $
* Synchrony Financial SYF.N : Barclays relève son objectif
de cours de 93 $ à 94 $
* Synchrony Financial SYF.N : JP Morgan relève son
objectif de cours de 74 $ à 77 $
* Tapestry, Inc. TPR.N : Jefferies abaisse son objectif de
cours de 144 $ à 125 $
* Targa Resources Corp. TRGP.N : BMO relève son objectif
de cours de 303 $ à 328 $
* Texas Roadhouse TXRH.O : la Deutsche Bank abaisse son
objectif de cours de 234 $ à 200 $
* The Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Wells Fargo relève
son objectif de 105 $ à 110 $
* The Chefs' Warehouse, Inc. CHEF.O : Jefferies relève son
objectif de cours de 122 $ à 128 $
* The Kroger Co. KR.N : Wells Fargo relève son objectif de
cours de 58 $ à 60 $
* Tradeweb Markets Inc TW.O : JP Morgan relève son
objectif de cours de 117 $ à 136 $
* Transcat, Inc. TRNS.O : Northland Capital relève sa note
à « surperformer »
* TransUnion TRU.N : UBS relève son objectif de cours de
75 $ à 83 $
* Trinity Capital Inc TRIN.N : Clear Street relève son
objectif de cours de 18 $ à 19 $
* Twilio, Inc. TWLO.N : Oppenheimer relève son objectif de
cours de 275 $ à 325 $
* United Community Banks Inc UCB.N : Stephens relève son
objectif de cours de 41 $ à 42 $
* UPS UPS.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de
131 $ à 127 $
* Valero Energy VLO.N : BofA Global Research relève son
objectif de cours de 414 $ à 471 $
* Valvoline Inc. VVV.N : RBC abaisse son objectif de cours
de 49 $ à 46 $
* Viatris Inc. VTRS.O : JP Morgan relève son objectif de
cours de 18 $ à 20 $
* Vistra Corp. VST.N : Raymond James abaisse son objectif
de cours de 182 $ à 176 $
* Vor Biopharma Inc. VOR.O : William Blair lance la
couverture du titre avec une recommandation « surperformer
»
* Washington Trust Bancorp Inc WASH.O : KBW relève son
objectif de cours de 36 $ à 39 $
* Western Alliance Bancorporation WAL.N : JP Morgan
abaisse son objectif de cours de 90 $ à 85 $
* Western Alliance Bancorporation WAL.N : KBW abaisse son
objectif de cours de 92 $ à 90 $
* Western Digital WDC.O : BofA Global Research relève son
objectif de cours de 720 $ à 800 $
* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Piper Sandler abaisse
son objectif de cours de 195 $ à 186 $
* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Raymond James abaisse
son objectif de cours de 180 $ à 165 $
* Wintrust Financial Corporation WTFC.O : TD Cowen relève
son objectif de cours de 173 $ à 174 $
* Wolfspeed Inc WOLF.N : Susquehanna abaisse son objectif
de cours de 30 $ à 25 $
* X-Energy Inc XE.O : UBS abaisse son objectif de cours
de 34 $ à 18 $
* XPLR Infrastructure LP XIFR.N : Jefferies abaisse son
objectif de cours de 16 $ à 14 $
* Yum! Brands YUM.N : la Deutsche Bank abaisse son
objectif de cours de 174 $ à 167 $
* Zions Bancorporation ZION.O : Piper Sandler relève son
objectif de cours de 68 $ à 69 $
* Zoom Communications, Inc. ZM.O : Oppenheimer relève sa
recommandation de « perform » à « outperform »
* Zoom Communications, Inc. ZM.O : UBS abaisse son
objectif de cours de 115 $ à 112 $
* Zscaler, Inc. ZS.O : D.A. Davidson lance sa couverture
avec une note « neutre »; objectif de cours: 215 dollars
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