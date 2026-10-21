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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Eli Lilly, Netflix, Zscaler
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 17:21

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Eli Lilly, Netflix et Zscaler.

POINTS FORTS

* Appfolio, Inc. APPF.O : KBW relève son objectif de cours

de 233 $ à 255 $

* Eli Lilly LLY.N : Leerink Partners relève son objectif

de cours de 1 309,00 $ à 1 316,00 $

* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Jefferies relève son

objectif de cours de 1 200 $ à 1 250 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : Canaccord Genuity abaisse son

objectif de cours de 125 $ à 110 $

* Zscaler, Inc. ZS.O : D.A. Davidson lance sa couverture

avec une note « neutre »; objectif de cours: 215 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 3M MMM.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours

de 194 $ à 197 $

* 3M Company MMM.N : Citigroup relève son objectif de

cours de 183 $ à 188 $

* 3M Company MMM.N : JP Morgan relève son objectif de

cours de 185 $ à 191 $

* 3M Company MMM.N : RBC relève son objectif de cours de

132 $ à 135 $

* A.O. Smith Corporation AOS.N : Oppenheimer abaisse son

objectif de cours de 75 $ à 72 $

* Abbvie Inc. ABBV.N : Barclays relève son objectif de

cours de 300 $ à 325 $

* Abivax SA ABVX.O : Wedbush abaisse son objectif de cours

de 118 $ à 96 $

* Adarx Pharmaceuticals ADRX.O : Morgan Stanley lance sa

couverture avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours: 32 $

* Adarx Pharmaceuticals ADRX.O : UBS lance sa couverture

avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 35

dollars

* Advanced Micro Devices AMD.O : Susquehanna relève son

objectif de cours de 550 $ à 620 $

* AGNC Investment Corp. AGNC.O : Barclays abaisse son

objectif de cours de 10 $ à 9 $

* AGNC Investment Corp. AGNC.O : KBW relève son objectif

de cours de 9 $ à 9,25 $

* AGNC Investment Corp. AGNC.O : RBC abaisse son objectif

de cours de 12 $ à 10 $

* AGNC Investment Corp. AGNC.O : Wells Fargo abaisse son

objectif de cours de 11 $ à 10 $

* Agree Realty Corporation ADC.N : Exane BNP Paribas

abaisse son objectif de cours de 84 $ à 74 $

* Agree Realty Corporation ADC.N : Stifel abaisse son

objectif de cours de 81,50 $ à 76,50 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Piper Sandler abaisse

son objectif de cours de 158 $ à 120 $

* Align Technology, Inc. ALGN.O : Piper Sandler abaisse

son objectif de cours de 235 $ à 205 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : Barclays abaisse son

objectif de cours de 56 $ à 48 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : la Deutsche Bank abaisse son

objectif de cours de 58 $ à 56 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : JP Morgan relève son

objectif de cours de 43 $ à 44 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : Raymond James abaisse son

objectif de cours de 52 $ à 50 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : TD Cowen abaisse son

objectif de cours de 54 $ à 52 $

* Ally Financial Inc. ALLY.N : Barclays abaisse son

objectif de cours de 56 $ à 48 $

* Amgen Inc. AMGN.O : Barclays relève son objectif de

cours de 380 $ à 400 $

* Appfolio, Inc. APPF.O : KBW relève son objectif de cours

de 233 $ à 255 $

* Apple Hospitality REIT Inc APLE.N : JP Morgan relève son

objectif de cours de 16 $ à 17 $

* Applied Digital Corp APLD.O : Roth MKM réintroduit la

valeur avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 35 $

* Arcus Biosciences, Inc. RCUS.N : Truist Securities

relève son objectif de cours de 40 $ à 41 $

* Arcus Biosciences, Inc. RCUS.N : Wedbush relève son

objectif de cours de 43 $ à 49 $

* Array Technologies Inc ARRY.O : BMO abaisse son objectif

de cours de 7 $ à 6 $

* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : Jefferies abaisse

son objectif de cours de 50 $ à 45 $

* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : TD Cowen abaisse

son objectif de cours de 44 $ à 43 $

* Biogen BIIB.O : TD Cowen relève son objectif de cours de

225 $ à 250 $

* Blackstone BX.N : BMO abaisse son objectif de cours de

150 $ à 130 $

* Bloom Energy Corporation BE.N : BMO relève son objectif

de cours de 227 $ à 260 $

* Blue Owl Capital Corp OBDC.N : Clear Street abaisse son

objectif de cours de 15,00 $ à 13,00 $

* Blue Owl Technology Finance Corp OTF.N : Clear Street

abaisse son objectif de cours de 14 $ à 12 $

* Blue Owl Technology Finance Corp OTF.N : Clear Street

passe de « conserver » à « acheter »

* BOK Financial Corp BOKF.O : D.A. Davidson abaisse son

objectif de cours de 147 $ à 145 $

* BOK Financial Corp BOKF.O : Stephens abaisse son

objectif de cours de 148 $ à 141 $

* Braze, Inc. BRZE.O : Barclays passe de « surpondérer » à

« neutre »

* Braze, Inc. BRZE.O : Barclays relève son objectif de

cours de 38 $ à 48 $

* Braze, Inc. BRZE.O : BTIG passe de « acheter » à «

neutre »

* Braze, Inc. BRZE.O : Canaccord Genuity abaisse sa

recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Braze, Inc. BRZE.O : Canaccord Genuity relève son

objectif de cours de 37 $ à 47,5 $

* Braze, Inc. BRZE.O : D.A. Davidson abaisse sa

recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Braze, Inc. BRZE.O : D.A. Davidson relève son objectif

de cours de 40 $ à 47,50 $

* Braze, Inc. BRZE.O : Mizuho abaisse sa recommandation de

« surperformer » à « neutre »

* Braze, Inc. BRZE.O : Mizuho relève son objectif de cours

de 32 $ à 47,50 $

* Braze, Inc. BRZE.O : Oppenheimer abaisse sa

recommandation de « surperformance » à « performance »

* Braze, Inc. BRZE.O : Raymond James abaisse sa

recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le

marché »

* Braze, Inc. BRZE.O : Stephens abaisse sa recommandation

de « surpondérer » à « neutre »

* Braze, Inc. BRZE.O : Stephens relève son objectif de

cours de 34 $ à 47,50 $

* Braze, Inc. BRZE.O : TD Cowen abaisse sa recommandation

de « Acheter » à « Conserver »

* Braze, Inc. BRZE.O : TD Cowen relève son objectif de

cours de 36 $ à 47,50 $

* Braze, Inc. BRZE.O : UBS abaisse sa recommandation de «

Achat » à « Neutre »

* Braze, Inc. BRZE.O : UBS relève son objectif de cours

de 32 $ à 47,5 $

* Braze, Inc. BRZE.O : Wells Fargo abaisse sa

recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Braze, Inc. BRZE.O : Wells Fargo relève son objectif de

cours de 45 $ à 47,5 $

* Bridger Aerospace Group Holdings BAER.O : Stifel abaisse

son objectif de cours de 3 $ à 2,10 $

* Brinker International Inc EAT.N : Wells Fargo abaisse

son objectif de cours de 280 $ à 270 $

* Capital One Financial COF.N : Barclays relève son

objectif de cours de 237 $ à 238 $

* Capital One Financial COF.N : JP Morgan relève son

objectif de cours de 227 $ à 241 $

* Capital One Financial COF.N : Piper Sandler relève son

objectif de cours de 260 $ à 269 $

* Capital One Financial Corp COF.N : BMO relève son

objectif de cours de 219 $ à 225 $

* Capital One Financial Corp COF.N : Citigroup relève son

objectif de cours de 280 $ à 285 $

* Capital Southwest Corp CSWC.O : Clear Street relève son

objectif de cours de 24,00 $ à 25,00 $

* Casella Waste Systems, Inc. CWST.O : JP Morgan relève

son objectif de cours de 91 $ à 99 $

* Casella Waste Systems, Inc. CWST.O : UBS abaisse son

objectif de cours de 122 $ à 95 $

* Casella Waste Systems, Inc. CWST.O : UBS abaisse sa

recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Cava Group, Inc. CAVA.N : TD Cowen abaisse son objectif

de cours de 85 $ à 78 $

* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : la Deutsche Bank

abaisse son objectif de cours de 51 $ à 45 $

* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : TD Cowen abaisse

son objectif de cours de 44 $ à 32 $

* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : TD Cowen passe de «

acheter » à « conserver »

* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : Wells Fargo abaisse

son objectif de cours de 45 $ à 40 $

* Choice Hotels International CHH.N : JP Morgan relève son

objectif de cours de 119 $ à 121 $

* Churchill Downs Inc CHDN.O : Susquehanna abaisse son

objectif de cours de 124 $ à 115 $

* Cirrus Logic Inc. CRUS.O : Barclays abaisse son objectif

de cours de 130 $ à 95 $

* Cirrus Logic Inc. CRUS.O : Barclays passe d'une

recommandation « neutre » à « sous-pondérer »

* Cirrus Logic Inc. CRUS.O : Susquehanna abaisse son

objectif de cours de 200 $ à 170 $

* Clean Harbors Inc CLH.N : UBS relève son objectif de

cours de 325 $ à 375 $

* Clean Harbors Inc. CLH.N : UBS relève sa recommandation

de « neutre » à « acheter »

* Clearway Energy Inc CWEN.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 38 $ à 37 $

* Clearway Energy Inc CWEN.N : UBS abaisse son objectif

de cours de 45 $ à 38 $

* Coherent Corp. COHR.N : Susquehanna abaisse son objectif

de cours de 425 $ à 350 $

* Comcast Corporation CMCSA.O : Stonex abaisse son

objectif de cours de 44 $ à 42 $

* Commerce Bancshares, Inc. CBSH.O : Stephens abaisse son

objectif de cours de 64 $ à 62 $

* Corebridge Financial Inc CRBG.N : TD Cowen relève son

objectif de cours de 38 $ à 40 $

* Coreweave, Inc. CRWV.O : Piper Sandler abaisse son

cours-cible de 153 $ à 124 $

* Corning GLW.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours

de 170 $ à 165 $

* Crescent Capital BDC Inc CCAP.O : Clear Street abaisse

son objectif de cours de 15,50 $ à 11,00 $

* Crescent Energy Company CRGY.N : JP Morgan relève son

objectif de cours de 20 $ à 21 $

* Crown Holdings Inc CCK.N : BofA Global Research relève

son objectif de cours de 132 $ à 133 $

* Crown Holdings Inc CCK.N : UBS relève son objectif de

cours de 116 $ à 118 $

* Deckers Brands DECK.N : Jefferies abaisse son objectif

de cours de 130 $ à 120 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : BofA Global Research relève

son objectif de cours de 58 $ à 65 $

* Digital Realty Trust DLR.N : CIBC lance la couverture du

titre avec une note « surperformance »; objectif de cours:

213

* Digitalocean Holdings Inc DOCN.N : Piper Sandler abaisse

son objectif de cours de 142 $ à 126 $

* DigitalOcean Holdings Inc DOCN.N : Piper Sandler passe

de « neutre » à « surpondérer »

* Dime Commercial Bancshares DCOM.N : KBW relève son

objectif de cours de 47 $ à 49 $

* Doximity, Inc. DOCS.N : BofA Global Research relève son

objectif de cours de 20 $ à 23 $

* Dutch Bros Inc. BROS.N : TD Cowen abaisse son objectif

de cours de 59 $ à 55 $

* Dutch Bros Inc. BROS.N : Wells Fargo abaisse son

objectif de cours de 70 $ à 55 $

* Dynatrace, Inc DT.N : BTIG relève son objectif de cours

de 62 $ à 73 $

* Dynatrace, Inc DT.N : Truist Securities relève son

objectif de cours de 60 $ à 70 $

* E.L.F. Beauty, Inc. ELF.N : Deutsche Bank relève son

objectif de cours de 78 $ à 105 $

* East West Bancorp, Inc. EWBC.O : Morgan Stanley relève

son objectif de cours de 164,00 $ à 168,00 $

* eBay EBAY.O : BofA Global Research relève son objectif

de cours de 123 $ à 129 $

* Eli Lilly LLY.N : Leerink Partners relève son objectif

de cours de 1 309,00 $ à 1 316,00 $

* Energy Vault Holdings, Inc. NRGV.N : Citigroup abaisse

son objectif de cours de 6 $ à 4,75 $

* Enphase Energy, Inc. ENPH.O : BMO abaisse son objectif

de cours de 37 $ à 28 $

* Equifax EFX.N : la Deutsche Bank relève son objectif de

cours de 179 $ à 201 $

* Equifax Inc. EFX.N : BMO relève son objectif de cours de

160 $ à 175 $

* Equifax Inc. EFX.N : Clear Street relève son objectif de

cours de 160 $ à 182 $

* Equifax Inc. EFX.N : Jefferies relève son objectif de

cours de 170 $ à 210 $

* Equifax Inc. EFX.N : Needham relève son objectif de

cours de 190 $ à 210 $

* Equifax Inc. EFX.N : Stifel abaisse son objectif de

cours de 235 $ à 217 $

* Equinix, Inc. EQIX.O : CIBC lance la couverture du titre

avec une note « surperformance »; objectif de cours: 1 200

dollars

* Esab Corp. ESAB.N : Oppenheimer abaisse son objectif de

cours de 135 $ à 110 $

* Exxon Mobil XOM.N : BofA Global Research relève son

objectif de cours de 158 $ à 181 $

* Fastenal Company FAST.O : Argus Research relève son

objectif de cours de 55 $ à 59 $

* Fidelity National Financial Inc FNF.N : Stephens abaisse

son objectif de cours de 55 $ à 50 $

* Fidus Investment Corp FDUS.O : Clear Street relève son

objectif de cours de 21,00 $ à 21,50 $

* Fifth Third Bancorp FITB.N : Stephens abaisse son

objectif de cours de 61 $ à 59 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Citigroup abaisse son

objectif de cours de 20 $ à 11 $

* FNB Corp FNB.N : Piper Sandler abaisse son objectif de

cours de 22 $ à 21 $

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Jefferies relève son

objectif de cours de 19,50 $ à 20,50 $

* Freshpet FRPT.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif

de cours de 70 $ à 67 $

* GE Aerospace GE.N : Exane BNP Paribas abaisse son

objectif de cours de 305 $ à 280 $

* GE Aerospace GE.N : JP Morgan abaisse son objectif de

cours de 400 $ à 375 $

* GE Aerospace GE.N : Morgan Stanley abaisse son objectif

de cours de 400 $ à 375 $

* GE Aerospace GE.N : Morgan Stanley abaisse son objectif

de cours de 400,00 $ à 375,00 $

* GE Aerospace GE.N : RBC abaisse son objectif de cours de

400 $ à 375 $

* GE Aerospace GE.N : Susquehanna abaisse son objectif de

cours de 430 $ à 400 $

* General Electric GE.N : la Deutsche Bank relève son

objectif de cours de 377 $ à 378 $

* General Electric Co GE.N : UBS relève son objectif de

cours de 377 $ à 380 $

* General Motors Co GM.N : la Deutsche Bank abaisse son

objectif de cours de 101 $ à 98 $

* General Motors Co GM.N : UBS abaisse son objectif de

cours de 112 $ à 109 $

* General Motors Company GM.N : Morgan Stanley abaisse son

objectif de cours de 101,00 $ à 95,00 $

* Genuine Parts Co GPC.N : Truist Securities relève son

objectif de cours de 126 $ à 131 $

* Genuine Parts Co GPC.N : UBS relève son objectif de

cours de 122 $ à 125 $

* Gladstone Capital GLAD.O : Clear Street abaisse son

objectif de cours de 23,00 $ à 22,00 $

* Gladstone Investment GAIN.O : Clear Street relève son

objectif de 15,00 $ à 17,00 $

* GM GM.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 110

$ à 105 $

* GM GM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 99

$ à 95 $

* GM GM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 110

$ à 105 $

* GM GM.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours

de 101 $ à 95 $

* GM GM.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de

102 $ à 91 $

* GM GM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 102 $ à

98 $

* H.B. Fuller Company FUL.N : UBS abaisse son objectif de

cours de 69 $ à 55 $

* Halliburton HAL.N : HSBC relève son objectif de cours de

45 $ à 47 $

* Halliburton Co. HAL.N : Barclays abaisse son objectif de

cours de 53 $ à 51 $

* Halliburton Company HAL.N : Jefferies relève son

objectif de cours de 47 $ à 48 $

* Halliburton Company HAL.N : RBC relève son objectif de

cours de 45 $ à 46 $

* Halliburton Company HAL.N : TD Cowen relève son objectif

de cours de 47 $ à 48 $

* Hancock Whitney Corporation HWC.O : KBW abaisse son

objectif de cours de 80 $ à 79 $

* Hancock Whitney Corporation HWC.O : Piper Sandler relève

son objectif de cours de 87 $ à 88 $

* Hancock Whitney Corporation HWC.O : Raymond James

abaisse son objectif de cours de 87 $ à 86 $

* Hasbro, Inc. HAS.O : BNP Paribas relève son objectif de

cours de 116 $ à 127 $

* Hasbro, Inc. HAS.O : BofA Global Research relève son

objectif de cours de 110 $ à 118 $

* Hasbro, Inc. HAS.O : Wells Fargo relève son objectif de

cours de 90 $ à 100 $

* Healthequity, Inc. HQY.O : BMO relève son objectif de

cours de 105 $ à 125 $

* Heartland Express Inc HTLD.O : UBS abaisse son objectif

de cours de 13 $ à 12 $

* Hilton Worldwide HLT.N : JP Morgan relève son objectif

de cours de 365 $ à 387 $

* Home Bancorp Inc HBCP.O : Raymond James abaisse son

objectif de cours de 74 $ à 66 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : JP Morgan abaisse son objectif

de cours de 209 $ à 207 $

* Idex Corporation IEX.N : Oppenheimer relève son objectif

de cours de 270 $ à 275 $

* Incyte INCY.O : TD Cowen relève son objectif de cours de

138 $ à 140 $

* Independent Bank (Massachusetts) INDB.O : Piper Sandler

relève son objectif de cours de 91 $ à 92 $

* Intel INTC.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours

de 115 $ à 105 $

* International Seaways, Inc. INSW.N : Jefferies relève

son objectif de cours de 108 $ à 145 $

* Intuitive Surgical, Inc. ISRG.O : Barclays relève son

objectif de cours de 485 $ à 500 $

* Intuitive Surgical, Inc. ISRG.O : JP Morgan relève son

objectif de cours de 450 $ à 475 $

* Intuitive Surgical, Inc. ISRG.O : Leerink Partners

relève son objectif de cours de 473 $ à 503 $

* Intuitive Surgical, Inc. ISRG.O : Mizuho abaisse son

objectif de cours de 415 $ à 400 $

* Intuitive Surgical, Inc. ISRG.O : Raymond James abaisse

son objectif de cours de 483 $ à 480 $

* Intuitive Surgical, Inc. ISRG.O : RBC abaisse son

objectif de cours de 575 $ à 550 $

* Intuitive Surgical, Inc. ISRG.O : Wells Fargo abaisse

son objectif de cours de 487 $ à 486 $

* Iridium Communications Inc. IRDM.O : Clear Street

abaisse son objectif de cours de 54 $ à 52 $

* Jfrog Ltd. FROG.O : Truist Securities relève son

objectif de cours de 110 $ à 115 $

* Keycorp KEY.N : D.A. Davidson relève son objectif de

cours de 26 $ à 27 $

* Keycorp KEY.N : RBC abaisse son objectif de cours de 25

$ à 24 $

* Knowles Corporation KN.N : Susquehanna abaisse son

objectif de cours de 40 $ à 35 $

* Kroger Co KR.N : Jefferies relève son objectif de cours

de 72 $ à 75 $

* Kroger Co KR.N : UBS relève son objectif de cours de 63

$ à 66 $

* Kroger Co KR.N : la Deutsche Bank relève son objectif de

cours de 68 $ à 70 $

* Las Vegas Sands Corp. LVS.N : Susquehanna abaisse son

objectif de cours de 63 $ à 51 $

* Lear Corporation LEA.N : Exane BNP Paribas abaisse son

objectif de cours de 145 $ à 130 $

* Lenz Therapeutics, Inc. LENZ.O : TD Cowen abaisse son

objectif de cours de 60 $ à 50 $

* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Jefferies relève son

objectif de cours de 1 200 $ à 1 250 $

* Lyft, Inc. LYFT.O : TD Cowen abaisse son objectif de

cours de 30 $ à 26 $

* Manhattan Associates, Inc. MANH.O : Citigroup relève son

objectif de cours de 203 $ à 260 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : BofA Global Research

relève son objectif de cours de 426 $ à 498 $

* Marriott MAR.O : JP Morgan relève son objectif de cours

de 388 $ à 406 $

* Matador Resources Company MTDR.N : JP Morgan relève son

objectif de cours de 64 $ à 71 $

* Mercantile Bank Corporation MBWM.O : KBW relève son

objectif de cours de 64 $ à 65 $

* Metlife, Inc. MET.N : TD Cowen relève son objectif de

cours de 110 $ à 114 $

* Mink Therapeutics Inc INKT.O : B. Riley relève son

objectif de cours de 43 $ à 50 $

* Mirum Pharmaceuticals, Inc. MIRM.O : TD Cowen relève son

objectif de cours de 140 $ à 145 $

* Moderna MRNA.O : TD Cowen relève son objectif de cours

de 40 $ à 90 $

* Mondelez MDLZ.O : BTIG relève son objectif de cours de

73 $ à 74 $

* MSC Income Fund Inc MSIF.N : Clear Street abaisse son

objectif de cours de 16,00 $ à 15,00 $

* MSCI Inc. MSCI.N : Clear Street relève son objectif de

cours de 613 $ à 618 $

* MSCI Inc. MSCI.N : JP Morgan relève son objectif de

cours de 685 $ à 710 $

* MSCI Inc. MSCI.N : Morgan Stanley relève son objectif de

cours de 662,00 $ à 671,00 $

* MSCI Inc. MSCI.N : Wells Fargo relève son objectif de

cours de 685 $ à 720 $

* Neptune Insurance Holdings Inc. NP.N : KBW relève son

objectif de cours de 32 $ à 33 $

* Neptune Insurance Holdings Inc. NP.N : Mizuho relève son

objectif de cours de 31 $ à 33 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : Barclays abaisse son objectif de

cours de 70 $ à 65 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : Bernstein abaisse son objectif de

cours de 95 $ à 80 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : BofA Global Research abaisse son

objectif de cours de 105,00 $ à 90,00 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : Canaccord Genuity abaisse son

objectif de cours de 125 $ à 110 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : la Deutsche Bank abaisse son

objectif de cours de 95 $ à 93 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : Evercore ISI abaisse son objectif

de cours de 110 $ à 90 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : Goldman Sachs abaisse son

objectif de cours de 90 $ à 84 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : JP Morgan abaisse son objectif de

cours de 85 $ à 81 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : Moffettnathanson abaisse son

objectif de cours de 10 $, le ramenant à 90 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : Morgan Stanley abaisse son

objectif de cours de 80 $ à 77 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : Morgan Stanley abaisse son

objectif de cours de 80,00 $ à 77,00 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : Needham abaisse sa recommandation

de « acheter » à « conserver »

* Netflix, Inc. NFLX.O : Oppenheimer abaisse son objectif

de cours de 85 $ à 80 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : Piper Sandler abaisse son

objectif de cours de 85 $ à 78 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : Pivotal Research abaisse son

objectif de cours de 5 $ à 65 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : Rosenblatt Securities abaisse son

objectif de cours de 75 $ à 71 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : UBS abaisse son objectif de cours

de 115 $ à 100 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : Wedbush abaisse son objectif de

cours de 90 $ à 80 $

* Netsol Technologies NTWK.O : Noble Capital attribue pour

la première fois la note « surperformer »; objectif de

cours: 9 $

* Nextpower Inc NXT.O : BMO abaisse son objectif de cours

de 132 $ à 114 $

* Nextpower Inc NXT.O : Citigroup abaisse son objectif de

cours de 121 $ à 111 $

* Nicolet Bankshares Inc NIC.N : Piper Sandler relève son

objectif de cours de 194 $ à 196 $

* Northrop Grumman NOC.N : Exane BNP Paribas relève son

objectif de cours de 540 $ à 600 $

* Northrop Grumman NOC.N : RBC relève son objectif de

cours de 525 $ à 550 $

* Northrop Grumman Corp NOC.N : UBS relève son objectif de

cours de 694 $ à 698 $

* Northwestern Energy Group, Inc. NWE.O : BMO relève son

objectif de cours de 71 $ à 84 $

* NRG Energy Inc NRG.N : Raymond James abaisse son

objectif de cours de 167 $ à 152 $

* Nuscale Power SMR.N : Barclays abaisse son objectif de

cours de 11 $ à 5 $

* Nuscale Power SMR.N : Barclays passe de « neutre » à «

sous-pondérer »

* Nuscale Power Corp SMR.N : Citigroup abaisse son

objectif de cours de 6,50 $ à 4 $

* Occidental Petroleum OXY.N : BofA Global Research relève

son objectif de cours de 59 $ à 67 $

* Oklo Inc. OKLO.N : Barclays abaisse son objectif de

cours de 76 $ à 59 $

* Oklo Inc. OKLO.N : Citigroup abaisse son objectif de

cours de 57,50 $ à 33 $

* Oneok, Inc. OKE.N : RBC relève son objectif de cours de

90 $ à 96 $

* Onsemi ON.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours

de 150 $ à 120 $

* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : JP Morgan relève son

objectif de cours de 14 $ à 16 $

* PBF Energy Inc. PBF.N : BofA Global Research relève son

objectif de cours de 60 $ à 65 $

* Phillips 66 PSX.N : BofA Global Research relève son

objectif de cours de 265 $ à 303 $

* Plug Power Inc. PLUG.O : BMO abaisse son objectif de

cours de 1,30 $ à 1 $

* Power Integrations, Inc. POWI.O : Susquehanna abaisse

son objectif de cours de 85 $ à 70 $

* Prologis, Inc. PLD.N : Raymond James relève sa

recommandation de « en ligne avec le marché » à «

surperformer »

* Protagonist Therapeutics, Inc. PTGX.O : TD Cowen relève

son objectif de cours de 155 $ à 160 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : TD Cowen abaisse son

objectif de cours de 114 $ à 112 $

* PVH Corp. PVH.N : Jefferies relève son objectif de cours

de 95 $ à 100 $

* Qualcomm QCOM.O : Susquehanna relève son objectif de

cours de 160 $ à 185 $

* Qumulusai Inc QMLS.O : B. Riley lance la couverture du

titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours:

11 $

* Rapport Therapeutics, Inc. RAPP.O : Jefferies relève son

objectif de cours de 55 $ à 64 $

* Rapport Therapeutics, Inc. RAPP.O : Jonestrading relève

son objectif de cours de 50 $ à 82 $

* Rapport Therapeutics, Inc. RAPP.O : Wells Fargo abaisse

son objectif de cours de 51 $ à 50 $

* RBB Bancorp RBB.O : KBW relève son objectif de cours de

29 $ à 30 $

* RBB Bancorp RBB.O : Piper Sandler relève son objectif de

cours de 26 $ à 27 $

* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : TD Cowen relève

son objectif de cours de 960 $ à 980 $

* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : TD Cowen relève

son objectif de 960 $ à 980 $

* Reinsurance Group of America, Inc RGA.N : TD Cowen

relève son objectif de cours de 235 $ à 250 $

* RLI Corp RLI.N : KBW relève son objectif de cours de 69

$ à 74 $

* RLI Corp RLI.N : Wells Fargo relève son objectif de

cours de 51 $ à 53 $

* Robinhood Markets HOOD.O : Rosenblatt Securities

attribue pour la première fois la recommandation « Achat »;

objectif de cours: 135 $

* Royal Gold, Inc. RGLD.O : Raymond James relève son

objectif de cours de 333 $ à 336 $

* RTX Corp RTX.N : Barclays relève son objectif de cours

de 223 $ à 235 $

* RTX Corp RTX.N : UBS relève son objectif de cours de 209

$ à 212 $

* Runway Growth Finance Corp RWAY.O : Clear Street abaisse

son objectif de cours de 10 $ à 7,5 $

* Runway Growth Finance Corp RWAY.O : Clear Street passe

de « conserver » à « acheter »

* Ryman Hospitality Properties RHP.N : JP Morgan relève

son objectif de cours de 129 $ à 138 $

* Salesforce, Inc. CRM.N : D.A. Davidson relève son

objectif de cours de 225 $ à 250 $

* Saratoga Investment Corp SAR.N : Clear Street abaisse

son objectif de cours de 23 $ à 18 $

* Servicenow, Inc. NOW.N : Truist Securities relève son

objectif de cours de 130 $ à 180 $

* Shake Shack, Inc. SHAK.N : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 65 $ à 70 $

* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : Mizuho abaisse son

objectif de cours de 10 $ à 5 $

* Sixth Street Specialty Lending Inc. TSLX.N : Clear

Street abaisse son objectif de cours de 21 $ à 19 $

* Skyworks Solutions, Inc. SWKS.O : Susquehanna relève son

objectif de cours de 65 $ à 90 $

* SM Energy Co SM.N : Raymond James relève son objectif de

cours de 48 $ à 50 $

* Smartfinancial Inc SMBK.N : KBW relève son objectif de

cours de 51 $ à 52 $

* Smartfinancial Inc SMBK.N : Raymond James abaisse son

objectif de cours de 58 $ à 56 $

* Smartfinancial Inc SMBK.N : Raymond James abaisse sa

recommandation de « achat fort » à « surperformer »

* Smartfinancial Inc SMBK.N : Stonex abaisse son objectif

de cours de 60 $ à 58 $

* Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O : BMO relève son

objectif de cours de 83 $ à 87 $

* Southern Co SO.N : BMO abaisse son objectif de cours de

104 $ à 98 $

* SpaceX SPCX.O : Citigroup relève son objectif de cours

de 200 $ à 240 $

* SpaceX SPCX.O : Clear Street relève son objectif de

cours de 217 $ à 248 $

* SpaceX SPCX.O : JP Morgan relève son objectif de cours

de 240 $ à 500 $

* SpaceX SPCX.O : Pivotal Research relève son objectif de

cours de 230 $ à 260 $

* SpaceX SPCX.O : Susquehanna relève son objectif de cours

de 173 $ à 176 $

* SpaceX SPCX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de

200 $ à 224 $

* SpaceX SPCX.O : UBS relève son objectif de cours de 210

$ à 230 $

* SpaceX SPCX.O : Wells Fargo relève son objectif de cours

de 214 $ à 274 $

* Sphere Entertainment Co. SPHR.N : Susquehanna abaisse

son objectif de cours de 182 $ à 158 $

* SPS Commerce, Inc. SPSC.O : Citigroup relève son

objectif de cours de 82 $ à 99 $

* SPX Technologies SPXC.N : Oppenheimer abaisse son

objectif de cours de 270 $ à 265 $

* Starbucks Corporation SBUX.O : Wells Fargo abaisse son

objectif de cours de 125 $ à 120 $

* Steel Dynamics, Inc. STLD.O : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 257 $ à 271 $

* Stem, Inc. STEM.N : BMO abaisse son objectif de cours de

8 $ à 5 $

* Strategy MSTR.O : Clear Street relève son objectif de

cours de 201 $ à 211 $

* Sunrun Inc RUN.O : BMO abaisse son objectif de cours de

10,50 $ à 7,75 $

* Sunstone Hotel Investors Inc SHO.N : JP Morgan relève

son objectif de cours de 10 $ à 11 $

* Super Micro Computer SMCI.O : Rosenblatt Securities

relève son objectif de cours de 51 $ à 57 $

* Sweetgreen, Inc. SG.N : TD Cowen relève son objectif de

cours de 6 $ à 9 $

* Synchrony Financial SYF.N : Barclays relève son objectif

de cours de 93 $ à 94 $

* Synchrony Financial SYF.N : JP Morgan relève son

objectif de cours de 74 $ à 77 $

* Tapestry, Inc. TPR.N : Jefferies abaisse son objectif de

cours de 144 $ à 125 $

* Targa Resources Corp. TRGP.N : BMO relève son objectif

de cours de 303 $ à 328 $

* Texas Roadhouse TXRH.O : la Deutsche Bank abaisse son

objectif de cours de 234 $ à 200 $

* The Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Wells Fargo relève

son objectif de 105 $ à 110 $

* The Chefs' Warehouse, Inc. CHEF.O : Jefferies relève son

objectif de cours de 122 $ à 128 $

* The Kroger Co. KR.N : Wells Fargo relève son objectif de

cours de 58 $ à 60 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : JP Morgan relève son

objectif de cours de 117 $ à 136 $

* Transcat, Inc. TRNS.O : Northland Capital relève sa note

à « surperformer »

* TransUnion TRU.N : UBS relève son objectif de cours de

75 $ à 83 $

* Trinity Capital Inc TRIN.N : Clear Street relève son

objectif de cours de 18 $ à 19 $

* Twilio, Inc. TWLO.N : Oppenheimer relève son objectif de

cours de 275 $ à 325 $

* United Community Banks Inc UCB.N : Stephens relève son

objectif de cours de 41 $ à 42 $

* UPS UPS.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de

131 $ à 127 $

* Valero Energy VLO.N : BofA Global Research relève son

objectif de cours de 414 $ à 471 $

* Valvoline Inc. VVV.N : RBC abaisse son objectif de cours

de 49 $ à 46 $

* Viatris Inc. VTRS.O : JP Morgan relève son objectif de

cours de 18 $ à 20 $

* Vistra Corp. VST.N : Raymond James abaisse son objectif

de cours de 182 $ à 176 $

* Vor Biopharma Inc. VOR.O : William Blair lance la

couverture du titre avec une recommandation « surperformer

»

* Washington Trust Bancorp Inc WASH.O : KBW relève son

objectif de cours de 36 $ à 39 $

* Western Alliance Bancorporation WAL.N : JP Morgan

abaisse son objectif de cours de 90 $ à 85 $

* Western Alliance Bancorporation WAL.N : KBW abaisse son

objectif de cours de 92 $ à 90 $

* Western Digital WDC.O : BofA Global Research relève son

objectif de cours de 720 $ à 800 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Piper Sandler abaisse

son objectif de cours de 195 $ à 186 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Raymond James abaisse

son objectif de cours de 180 $ à 165 $

* Wintrust Financial Corporation WTFC.O : TD Cowen relève

son objectif de cours de 173 $ à 174 $

* Wolfspeed Inc WOLF.N : Susquehanna abaisse son objectif

de cours de 30 $ à 25 $

* X-Energy Inc XE.O : UBS abaisse son objectif de cours

de 34 $ à 18 $

* XPLR Infrastructure LP XIFR.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 16 $ à 14 $

* Yum! Brands YUM.N : la Deutsche Bank abaisse son

objectif de cours de 174 $ à 167 $

* Zions Bancorporation ZION.O : Piper Sandler relève son

objectif de cours de 68 $ à 69 $

* Zoom Communications, Inc. ZM.O : Oppenheimer relève sa

recommandation de « perform » à « outperform »

* Zoom Communications, Inc. ZM.O : UBS abaisse son

objectif de cours de 115 $ à 112 $

* Zscaler, Inc. ZS.O : D.A. Davidson lance sa couverture

avec une note « neutre »; objectif de cours: 215 dollars

Valeurs associées

3M
171,085 USD NYSE -0,24%
6TH STRT SPECILT
16,9700 USD NYSE +0,89%
ABBVIE
284,470 USD NYSE -1,62%
ABIVAX SP ADS
94,7800 USD NASDAQ +2,37%
AGNC INVEST REIT
8,8650 USD NASDAQ +0,74%
AGREE RLTY REIT
65,650 USD NYSE -2,18%
AKAMAI TECHNOLOG
89,9100 USD NASDAQ +0,31%
ALIGN TECHNOLOGY
151,3600 USD NASDAQ +0,57%
ALLY FINANCIAL
38,560 USD NYSE +1,50%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
544,8100 USD NASDAQ +1,88%
AMGEN
437,0920 USD NASDAQ -0,42%
APPFOLIO RG-A
225,8500 USD NASDAQ +0,96%
APPLE HOSP REIT
18,145 USD NYSE +1,81%
APPLIED DIGITAL
20,6499 USD NASDAQ +6,83%
ARCUS BIOSCIENS
22,650 USD NYSE -4,63%
ARRAY TECH
3,4350 USD NASDAQ +3,15%
ATLANTIC UNION
38,340 USD NYSE +0,37%
BIOGEN
242,1400 USD NASDAQ -0,39%
BLACKSTONE
109,945 USD NYSE -0,38%
BLOOM ENERGY-A
237,170 USD NYSE +6,48%
BLUE OWL CAP
9,8500 USD NYSE -0,76%
BOK FINL
126,3350 USD NASDAQ -0,10%
BRAZE RG-A
45,5150 USD NASDAQ -0,12%
BRIDGER
0,5557 USD NASDAQ +0,51%
BRINKER INTL
186,895 USD NYSE -4,28%
CAPITAL ONE FINL
210,380 USD NYSE +4,37%
CAPITAL SOUTHWES
22,2500 USD NASDAQ -0,63%
CASELLA WASTE SYS-A
90,8600 USD NASDAQ -2,37%
CAVA GROUP
55,740 USD NYSE -3,03%
CHEESECAKE FACTO
115,1100 USD NASDAQ -1,13%
CHEFS' WAREHOUSE
109,5000 USD NASDAQ -1,24%
CHIPOTLE MEXICAN
28,170 USD NYSE -5,02%
CHOICE HOTELS
114,475 USD NYSE +0,78%
CHURCHILL DOWNS
82,9400 USD NASDAQ -0,10%
CIRRUS LOGIC
109,7700 USD NASDAQ -0,94%
COHERENT
236,815 USD NYSE +2,09%
COMCAST
21,9000 USD NASDAQ -2,06%
COMMERCE BANCSHA
55,3600 USD NASDAQ -0,40%
COREBRIDGE FINL
35,265 USD NYSE +0,87%
COREWEAVE
61,4093 USD NASDAQ -1,16%
CORNING INC
134,885 USD NYSE +1,86%
CRESCENT CAP
8,5099 USD NASDAQ -1,28%
CRESCENT ENRG RG-A
13,515 USD NYSE +0,07%
CROWN HOLDINGS
114,870 USD NYSE +0,70%
DECKERS OUTDOOR
85,740 USD NYSE -1,90%
DELEK US HLDGS
78,620 USD NYSE +1,30%
DIGITA RLTY REIT
174,640 USD NYSE -0,39%
DIGITALOCEN HLDG
103,070 USD NYSE +3,57%
DOXIMITY RG-A
33,735 USD NYSE +1,17%
DUTCH BROS RG-A
42,100 USD NYSE -3,90%
DYNATRACE
64,835 USD NYSE +1,87%
EAST-WEST BANCOR
129,7200 USD NASDAQ +1,13%
EBAY
122,6000 USD NASDAQ +1,16%
ELF BEAUTY
114,770 USD NYSE +0,04%
ELI LILLY & CO
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ENER VAULT HLDG
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ENPHASE ENERGY
32,0500 USD NASDAQ -0,56%
EQUIFAX INC
175,110 USD NYSE -0,80%
EQUINIX REIT
983,7800 USD NASDAQ -0,37%
ESAB
66,800 USD NYSE +2,45%
EXXONMOBIL HLDG
177,540 USD NYSE -0,19%
F.N.B.
17,715 USD NYSE +0,31%
FASTENAL
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FIDELITY NAT FIN
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FIDUS INVST
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FLUENCE ENERGY RG-A
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FORTREA
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FORTREA
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FRESHPET
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GE AEROSPACE
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GENERAL MOTORS
75,530 USD NYSE -2,04%
GENUINE PARTS CO
124,020 USD NYSE +0,46%
GLADSTONE CAP
18,2500 USD NASDAQ -1,19%
GLADSTONE INVT
14,7500 USD NASDAQ -0,61%
Gaz naturel
2,96 USD NYMEX 0,00%
H B FULLER CO
49,850 USD NYSE -1,41%
HALLIBURTON
33,650 USD NYSE +0,13%
HANCOCK WHITNEY
72,5150 USD NASDAQ -2,18%
HASBRO INC
110,7800 USD NASDAQ +1,15%
HEALTHEQUITY
98,6700 USD NASDAQ +2,14%
HEARTLAND EXPRES
10,2900 USD NASDAQ +0,19%
HILTN WRLD HLDGS
363,490 USD NYSE +1,15%
HOME BANCORP
58,0963 USD NASDAQ -2,31%
HYATT HOTELS RG-A
178,410 USD NYSE +1,27%
IDEX CORP
233,610 USD NYSE +0,22%
INCYTE
114,7600 USD NASDAQ -1,59%
INDEPENDENT BANK
80,7500 USD NASDAQ -0,16%
INTEL
91,9152 USD NASDAQ +0,25%
INTRNTNL SEAWAYS
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INTUITIVE SURGICAL
429,3350 USD NASDAQ -1,98%
IRIDIUM COMM
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JFROG
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KEYCORP
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KNOWLES
34,330 USD NYSE 0,00%
KROGER
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LAS VEGAS SANDS
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LEAR
117,720 USD NYSE -1,95%
LENZ THER
3,3000 USD NASDAQ +3,45%
LUMENTUM HLDNGS
849,5400 USD NASDAQ +3,29%
LYFT RG-A
17,1550 USD NASDAQ -0,55%
MANHATTAN ASSOC
235,4400 USD NASDAQ +1,11%
MARATHON PETRO
472,110 USD NYSE -0,62%
MARRIOTT INTL RG-A
404,2250 USD NASDAQ +1,74%
MATADOR RES
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MERCANTILE BANK
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METLIFE
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MINK THERAP
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MIRUM RG REG S-AI
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MODERNA
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MONDELEZ INTL RG-A
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MSCI RG-A
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NETFLIX
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NEXTPOWER
80,7550 USD NASDAQ +2,18%
NICOLET BANKSHAR
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NORTHROP GRUMMAN
536,770 USD NYSE +0,51%
NORTHWESTERN
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NRG ENERGY
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NUSCALE POWER
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OCCIDENTAL PETROLEUM
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OKLO RG-A
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ON SEMICONDUCTOR
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ONEOK
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PBF ENER RG-A
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RBB BANCORP
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RLI
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ROBINHOOD MARKETS
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ROYAL GOLD
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RTX
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SALESFORCE
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SARATOGA INVEST
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SERVICENOW
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SHAKE SHACK RG-A
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SIX FLAGS ENT
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SKYWORKS SOLUTIO
81,2850 USD NASDAQ -0,02%
SM ENERGY
38,590 USD NYSE -0,69%
SMARTFINANCIAL
49,505 USD NYSE -1,40%
SOLSTICE ADVA
63,8900 USD NASDAQ +1,32%
SOUTHERN CO
90,540 USD NYSE -0,22%
SPACEX
162,0340 USD NASDAQ +9,53%
SPHERE ENTMT RG-A
115,175 USD NYSE +2,03%
SPS COMM
89,8400 USD NASDAQ +2,10%
SPX TECHNOLOGIES
166,300 USD NYSE +1,30%
STARBUCKS
98,6450 USD NASDAQ -0,73%
STEEL DYNAMICS
244,2850 USD NASDAQ -0,03%
STEM
3,470 USD NYSE -0,57%
STRATEGY RG-A
152,5300 USD NASDAQ +6,87%
SUNRUN
7,5301 USD NASDAQ -0,53%
SUNSTN HOTL REIT
12,725 USD NYSE +2,75%
SUPER MICRO
35,5118 USD NASDAQ +9,37%
SWEETGREEN RG-A
10,425 USD NYSE -2,30%
SYNCHRONY FINANC
73,470 USD NYSE +0,11%
TAPESTRY
116,680 USD NYSE -0,82%
TARGA RESOURCES
296,840 USD NYSE +1,44%
TEXAS ROADHOUSE
167,1000 USD NASDAQ -1,25%
TRADEWEB MKTS RG-A
120,1900 USD NASDAQ +0,69%
TRANSCAT
85,4400 USD NASDAQ +4,23%
TRANSUNION
80,225 USD NYSE +2,58%
TWILIO-A
267,970 USD NYSE +3,50%
UPS (UNITED PARCEL SER.)
99,200 USD NYSE +0,68%
VALERO ENERGY
435,915 USD NYSE +0,49%
VALVOLINE
31,005 USD NYSE -1,51%
VIATRIS
18,6550 USD NASDAQ +0,03%
VISTRA
154,920 USD NYSE +3,00%
VOR BIOPHARMA
19,6300 USD NASDAQ +3,15%
WASHING.TR BANCO
37,9400 USD NASDAQ -0,45%
WESTERN ALLIANCE
75,010 USD NYSE -0,37%
WESTERN DIGITAL
371,5000 USD NASDAQ +1,97%
WINTRUST FINANCI
147,5750 USD NASDAQ +0,89%
WOLFSPEED
23,420 USD NYSE -0,30%
X-ENERGY RG-A
10,8100 USD NASDAQ +0,65%
XPLR INFRA
9,825 USD NYSE +1,24%
YUM BRANDS
149,970 USD NYSE -1,05%
ZIONS BANCORP
65,4400 USD NASDAQ +1,32%
ZOOM VIDEO COM.
100,6100 USD NASDAQ +3,23%
ZSCALER
226,6500 USD NASDAQ +5,66%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 21/10/2026 à 17:21:48.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

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