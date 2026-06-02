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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Edgewise Therapeutics, IBM, Rubrik
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 16:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Edgewise Therapeutics, IBM et Rubrik.

POINTS FORTS

* Edgewise Therapeutics Inc EWTX.O : Raymond James relève son objectif de cours de 52 $ à 66 $

* IBM IBM.N : Wedbsuh relève son objectif de cours de 320 $ à 350 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Baird abaisse son objectif de cours de 433 $ à 400 $

* Rubrik Inc RBRK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 65 $ à 100 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : Berenberg lance la couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de

cours: 283 $

Voici un résumé des actions de recherche concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters mardi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Allegiant Travel Company ALGT.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 90 $ à 100 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 435 $ à 420 $

* Ares Commercial Real Estate Corp ACRE.N : UBS relève son objectif de cours de 5 $ à 5,5 $

* Arxis Inc ARXS.O : Citigroup relève son objectif de cours de 42 $ à 50 $

* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : UBS relève son objectif de cours de 20 $ à 21 $

* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : UBS passe de « neutre » à « acheter »

* BorgWarner Inc. BWA.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 68 $ à 83 $

* Brightspring Health Services BTSG.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 62,00 $ à 71,00 $

* Bruker Corporation BRKR.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 49 $ à 65 $

* Caesars Entertainment Inc CZR.O : Macquarie abaisse son objectif de cours de 35 $ à 31 $

* Caesars Entertainment Inc CZR.O : Macquarie passe de « surperformer » à « neutre »

* Caesars Entertainment Inc CZR.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 26 $ à 31 $

* Campbell'S Co CPB.O : UBS abaisse son objectif de cours de 20 $ à 19 $

* Chewy Inc CHWY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 40 $ à 35 $

* Ciena Corp CIEN.N : B. Riley relève son objectif de cours de 283 $ à 531 $

* Conagra Brands Inc CAG.N : UBS abaisse son objectif de cours de 16 $ à 13 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 392 $ à 374 $

* Edgewise Therapeutics Inc EWTX.O : Raymond James relève son objectif de cours de 52 $ à 66 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 97 $ à 104 $

* Enliven Therapeutics Inc ELVN.O : Mizuho relève son objectif de cours de 45 $ à 62 $

* Fedex FDX.N : BMO abaisse son objectif de cours de 410 $ à 340 $

* Fedex Corp. FDX.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 440,00 $ à 376,00 $

* Fedex Freight Holding Co FDXF.N : Truist Securities lance la couverture avec une recommandation « Hold »

* Fedex Freight Holding Co FDXF.N : Truist Securities lance la couverture avec un objectif de cours de 155 $

* Five Below FIVE.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 287 $ à 298 $

* Fulcrum Therapeutics FULC.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 25 $ à 3 $

* Fulcrum Therapeutics FULC.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 24 $ à 4 $

* Fulcrum Therapeutics FULC.O : Leerink Partners abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché

»

* Fulcrum Therapeutics FULC.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 23 $ à 3 $

* Fulcrum Therapeutics FULC.O : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « sous-pondérer »

* Fulcrum Therapeutics FULC.O : Stifel passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 25 $ à 3 $

* Fulcrum Therapeutics Inc FULC.O : H.C. Wainwright passe de « acheter » à « neutre »

* Fulcrum Therapeutics Inc FULC.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 17 $ à 4 $

* Fulcrum Therapeutics Inc FULC.O : Truist Securities passe de « acheter » à « conserver »

* General Mills Inc GIS.N : UBS abaisse son objectif de cours de 35 $ à 30 $

* Guardant Health Inc GH.O : Evercore ISI relève son objectif de cours de 95 $ à 160 $

* Guardant Health Inc GH.O : Evercore ISI relève sa recommandation de « en ligne » à « surperformer »

* Hewlett Packard Enterprise HPE.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 33 $ à 71 $

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Bernstein relève son objectif de cours de 35 $ à 62 $

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 38 $ à 80 $

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Citigroup relève son objectif de cours de 39 $ à 70 $

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Evercore ISI relève son objectif de cours de 40 $ à 70 $

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 37 $ à 68 $

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 33 $ à 71 $

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 23 $ à 63 $

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 21 $ à 65 $

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 31 $ à 69 $

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : UBS relève son objectif de cours de 25 $ à 65 $

* Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 26 $ à 67 $

* Host Hotels and Resorts, Inc HST.O : UBS relève son objectif de cours de 20 $ à 23 $

* IBM IBM.N : Wedbsuh relève son objectif de cours de 320 $ à 350 $

* Idex Corporation IEX.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 242 $ à 250 $

* Intuitive Surgical ISRG.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 440 $ à 366 $

* J.M. Smucker Co SJM.N : UBS abaisse son objectif de cours de 132 $ à 121 $

* Life Time Group Holdings Inc LTH.N : RBC relève son objectif de cours de 38 $ à 43 $

* Lineage Inc LINE.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 39 $ à 47 $

* Macerich Co MAC.N : Deutsche Bank passe de « conserver » à « acheter »; relève l'objectif de cours de 20 $ à 27 $

* Macerich Company MAC.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 20 $ à 27 $

* Macerich Company MAC.N : la Deutsche Bank passe de « conserver » à « acheter »

* Maplight Therapeutics Inc MPLT.O : Stifel relève son objectif de cours de 28 $ à 36 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Berenberg initie la couverture avec une recommandation « conserver »

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Berenberg lance la couverture avec un objectif de cours de 556 $

* McCormick & Company Inc MKC.N : UBS abaisse son objectif de cours de 53 $ à 51 $

* MGM Resorts International MGM.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 48 $ à 55 $

* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : Citigroup lance la couverture avec une recommandation « acheter »; objectif de cours

de 145 $

* Mobia Medical Inc MOBI.O : BofA Global Research lance la couverture avec une recommandation « Achat »

* Mobia Medical Inc MOBI.O : BofA Global Research lance la couverture avec un prix d'objectif de 16,00 $

* Mobia Medical Inc MOBI.O : BTIG lance la couverture avec une recommandation d'achat; objectif de cours 19 $

* Mobia Medical Inc MOBI.O : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours de 15

$

* Navan Inc NAVN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 19 $ à 28 $

* Octave Intelligence Plc OCTV.O : RBC lance sa couverture avec une recommandation « en ligne avec le secteur »

* Octave Intelligence Plc OCTV.O : RBC lance la couverture avec un objectif de cours de 21 $

* Odyssey Therapeutics Inc ODTX.O : TD Cowen lance la couverture avec une note « acheter »

* Odyssey Therapeutics Inc ODTX.O : Wedbush lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours de 30 $

* Oracle Corp ORCL.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 215 $ à 290 $

* Oracle Corp ORCL.N : UBS relève son objectif de cours de 250 $ à 285 $

* Oxford Industries Inc OXM.N : UBS relève son objectif de cours de 33 $ à 42 $

* Penguin Solutions Inc PENG.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 54 $ à 65 $

* Penguin Solutions Inc PENG.O : Stifel relève son objectif de cours de 24 $ à 66 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Baird abaisse son objectif de cours de 433 $ à 400 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 815 $ à 765 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 554 $ à 510 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 715 $ à 616 $

* Praxis Precision Medicines, Inc. PRAX.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 420 $ à 374 $

* Praxis Precision Medicines, Inc. PRAX.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 1 245 $ à 1 201 $

* Progyny PGNY.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 29,00 $ à 31,00 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : RBC relève son objectif de cours de 165 $ à 182 $

* Rubrik Inc RBRK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 65 $ à 100 $

* Sable Offshore Corp SOC.N : Gerdes Energy Research abaisse son objectif de cours de 4 $ à 13 $

* Sable Offshore Corp SOC.N : Gerdes Energy Research passe de « acheter » à « neutre »

* Sailpoint, Inc. SAIL.O : Barclays relève son objectif de cours de 16 $ à 22 $

* Science Applications International SAIC.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 95 $ à 110 $

* Science Applications International Corp SAIC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 110 $ à 125 $

* Seven Hills Realty Trust SEVN.O : UBS lance la couverture avec une recommandation « Achat » et un objectif de

cours de 10 $

* Sezzle Inc SEZL.O : B. Riley relève son objectif de cours de 117 $ à 141 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : UBS abaisse son objectif de cours de 385 $ à 330 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : UBS passe de « acheter » à « neutre »

* Simply Good Foods Co SMPL.O : UBS abaisse son objectif de cours de 13 $ à 12 $

* Standardaero, Inc. SARO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 34 $ à 30 $

* Standardaero, Inc. SARO.N : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »

* Starwood Property Trust Inc (Maryland) STWD.N : UBS relève son objectif de cours de 19,5 $ à 20 $

* Starwood Property Trust Inc (Maryland) STWD.N : UBS relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Strive Inc ASST.O : Benchmark lance la couverture avec une recommandation « acheter »; objectif de cours 32 $

* Take-Two Interactive Software TTWO.O : Piper Sandler lance la couverture avec une recommandation « surpondérer »

* Take-Two Interactive Software TTWO.O : Piper Sandler lance sa couverture avec un objectif de cours de 280 $

* Taylor Morrison Home Corp TMHC.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le secteur »

* Taylor Morrison Home Corp TMHC.N : Truist Securities abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Unity Software Inc U.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $

* Veradermics Inc MANE.N : Needham initie la couverture avec une recommandation « acheter »; objectif de cours: 136 $

* Visteon Corp. VC.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 125 $ à 139 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : Berenberg lance la couverture avec une recommandation « conserver »; objectif de cours de 283

$

* Waters Corp. WAT.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 370 $ à 400 $

* Western Digital Corp WDC.O : Citigroup relève son objectif de cours de 500 $ à 685 $

* X4 Pharmaceuticals XFOR.O : Leerink Partners lance sa couverture avec une note « surperformer »

* X4 Pharmaceuticals XFOR.O : Leerink Partners lance la couverture avec un objectif de cours de 12 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : HSBC relève son objectif de cours de 107 $ à 133 $

Valeurs associées

ALLEGIANT TRAVEL
87,8000 USD NASDAQ -1,53%
ALPHABET-A
367,7101 USD NASDAQ -2,30%
ARES COMM REIT
4,985 USD NYSE +1,12%
ARXIS RG-A
42,8000 USD NASDAQ -0,70%
BLACKSTON REIT RG-A
18,470 USD NYSE +2,98%
BORGWARNER
73,495 USD NYSE +3,41%
BRGHTSPRNG HLTH
60,3900 USD NASDAQ +0,68%
BRUKER
57,0250 USD NASDAQ -2,42%
CAESR ENTMT
29,1850 USD NASDAQ +0,12%
CHEWY RG-A
21,250 USD NYSE -4,62%
CIENA
600,750 USD NYSE +5,48%
CNSTLLTN ENER CO
263,1000 USD NASDAQ -0,98%
CONAGRA FOODS
12,925 USD NYSE -1,37%
EDGEWISE THERAP
37,9100 USD NASDAQ -5,84%
EDWARDS LIFESCIENCES
86,990 USD NYSE -1,37%
ENLIVEN THERP
37,0000 USD NASDAQ -1,36%
FEDEX
330,100 USD NYSE -2,45%
FIVE BELOW
225,8000 USD NASDAQ -0,19%
FULCRUM THERA
3,0900 USD NASDAQ -51,87%
GENERAL MILLS
33,150 USD NYSE -1,40%
GUARDANT HEALTH
129,3150 USD NASDAQ +0,14%
Gaz naturel
3,18 USD NYMEX 0,00%
HOST HOTELS REIT
23,3750 USD NASDAQ +0,84%
HP ENTERPRISE
59,040 USD NYSE +25,43%
IBM
319,455 USD NYSE -0,23%
IDEX CORP
209,755 USD NYSE +1,07%
INTUITIVE SURGICAL
400,2150 USD NASDAQ -2,92%
JM SMUCKER
100,380 USD NYSE -0,24%
LIFE TIME GROUP
32,405 USD NYSE +3,40%
LINEAGE
43,7300 USD NASDAQ -0,68%
MACERICH REIT
22,405 USD NYSE +0,40%
MAPLIGHT THERAPE
27,8750 USD NASDAQ -6,33%
MARTIN MARIETTA
571,180 USD NYSE 0,00%
MCCORMIC NON VTG
46,365 USD NYSE -0,46%
MGM RESORTS ITL
49,290 USD NYSE -2,72%
MIRUM RG REG S-AI
94,0600 USD NASDAQ -2,36%
MOBIA MEDICAL
14,0800 USD NASDAQ +4,30%
NAVAN RG-A
23,1600 USD NASDAQ +1,67%
OCTAVE RG -B
22,2900 USD NASDAQ +11,34%
OCTAVE RG -B
17,2000 USD NASDAQ -1,60%
ODYSSEY THERA
17,2500 USD NASDAQ +1,71%
ORACLE
246,050 USD NYSE -0,81%
OXFORD IND
45,900 USD NYSE +2,97%
PRAXIS PRECIS
298,8600 USD NASDAQ -10,83%
PROGYNY
25,8200 USD NASDAQ -1,45%
Pétrole Brent
94,92 USD Ice Europ -0,35%
Pétrole WTI
91,86 USD Ice Europ -0,82%
REVOLUTION MEDIC
156,7950 USD NASDAQ -4,21%
RUBRIK RG-A
81,550 USD NYSE -3,92%
SAILPOINT
18,6700 USD NASDAQ -3,01%
SCIENCE APPS INT
112,4450 USD NASDAQ -2,29%
SEVEN HILLS REIT
8,6300 USD NASDAQ +2,62%
SEZZLE
120,2800 USD NASDAQ -1,84%
SHERWIN-WILLIAMS
290,725 USD NYSE -1,40%
STANDARDAERO
25,390 USD NYSE -7,18%
STARWOO REIT-SBI
17,115 USD NYSE +1,88%
STRIVE RG-A
15,8600 USD NASDAQ -7,79%
TAKE-TWO INTERACTIVE
218,6400 USD NASDAQ -3,67%
TAYLOR MORR HOME
71,505 USD NYSE -0,06%
THE CAMPBELL'S
21,2800 USD NASDAQ +0,95%
THE SIMPLY GOOD
11,5950 USD NASDAQ -0,56%
UNITY SOFTWARE
30,890 USD NYSE -3,99%
VULCAN MATERIALS
281,450 USD NYSE 0,00%
WATERS
370,870 USD NYSE -1,89%
WESTERN DIGITAL
569,3100 USD NASDAQ +4,23%
X4 PHARMA
4,1700 USD NASDAQ +1,46%
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113,3000 USD NASDAQ +1,51%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 02/06/2026 à 16:17:02.

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