L'AIE avertit d’un risque de chute des stocks avant le pic de la demande estivale

Vue de l'installation de GNL de Golden Pass située à Port Arthur

Les stocks mondiaux de pétrole pourraient chuter à des ‌niveaux critiques avant le traditionnel pic de la demande de la saison estivale, si les prélèvements se poursuivent au rythme actuel, ​a averti mardi la responsable de la division industrie et marchés pétroliers de l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

La demande de carburant atteint généralement son pic en été dans l'hémisphère Nord, lorsque les vacanciers voyagent en avion ou en voiture.

"Nous observons une poursuite des prélèvements à ​l'approche de l'été, avec la possibilité voire la probabilité que nous tombions à des niveaux critiques ou encore des planchers historiques juste avant le pic de la demande ​estivale", a déclaré Toril Bosoni.

Il faudrait six à huit mois ⁠dans le meilleur des cas pour rouvrir le détroit d'Ormuz - voie essentielle pour le trafic maritime d'hydrocarbures en temps normal - ‌si un accord était conclu aujourd'hui entre l'Iran et les Etats-Unis, a déclaré Toril Bosoni lors de la conférence S&P Global Energy Middle East Petroleum and Gas à Londres.

Cela pourrait rendre envisageable une nouvelle ​libération des stocks d'urgence coordonnée par l'AIE, mais ‌cette option n’est pas à l'ordre du jour pour l’instant, car environ la moitié des ⁠400 millions de barils initialement libérés en marsn’ont pas encore atteint le marché, a-t-elle ajouté.

"Dans tous les cas, les libérations de stocks d’urgence ne constituent qu’une mesure transitoire : elles ne résoudront pas ce problème. L’ampleur des pertes d’offre est telle que l’ajustement devra ⁠se faire du côté de ‌la demande", a déclaré Toril Bosoni.

La destruction de la demande se produit lorsque la hausse des prix ⁠pousse les consommateurs à réduire leurs achats jusqu’à ce que l’offre et la demande soient mieux équilibrées.

L'AIE constate que la hausse ‌des prix et la détérioration des perspectives économiques se traduisent par une baisse de la demande de carburants ⁠pour le transport, a déclaré Toril Bosoni, ajoutant que "les principaux facteurs d’ajustement observés sur les ⁠marchés proviennent du côté de ‌la demande".

Les importations chinoises de brut ont reculé de 6 millions de barils par jour en mai par rapport à mars, ce ​qui a constitué un facteur d'équilibrage et explique la faiblesse des ‌prix malgré la fermeture du détroit d’Ormuz.

Les contrats à terme sur le Brent s'échangeaient juste en dessous de 94 dollars le baril à 11h39 GMT mardi, ​au-dessus de leur niveau d'avant-guerre d'environ 70 dollars, mais loin de leur plus haut de 2026, à plus de 126 dollars.

Les producteurs du Golfe ont perdu environ 14 millions de barils par jour depuis fin février, selon l’AIE. Dans le ⁠même temps, les producteurs des Amériques ont augmenté leur offre, les États-Unis, l’Argentine, le Brésil et le Venezuela ayant tous surpris à la hausse.

Dans son dernier rapport mensuel, l'AIE prévoit une croissance de l'offre de 1,5 million de bpj en 2026 dans les Amériques, soit une hausse de 600.000 bpj par rapport au début de 2026. Mais ces gains ne suffisent pas à compenser les volumes perdus ou détournés du fait de la guerre en Iran, selon Toril Bosoni.

(Reportage Robert Harvey et Shadia Nasralla, version française ​Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)