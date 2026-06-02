Wall Street fait une pause et ouvre en petite baisse

Des opérateurs à la Bourse de New York, le 11 mai 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York évoluait en petite baisse mardi, reprenant son souffle après une série de records, les investisseurs surveillant à la fois la situation au Moyen-Orient et la dynamique des valeurs liées à l'IA.

Vers 14H00 GMT, le Dow Jones reculait de 0,30%, l'indice Nasdaq perdait 0,10% et l'indice élargi S&P 500 était à l'équilibre (-0,01%).

"Compte tenu de la forte hausse que le marché a connue ces derniers temps (...), il n'est pas anormal de voir les actions marquer un peu le pas pour l'instant", commente auprès de l'AFP Steve Sosnick, d'Interactive Brokers.

L'analyste n'exclut toutefois pas un basculement dans le vert en séance en fonction des annonces sur le front géopolitique.

Car les opérateurs continuent de surveiller la situation au Moyen-Orient, alors que Donald Trump a assuré lundi que les négociations avec Téhéran pour mettre un terme à la guerre se poursuivaient "à un rythme rapide".

Le président américain a aussi dit qu'Israël et le Hezbollah lui avaient promis l'apaisement.

"Les gros titres sont encourageants ce matin (...) mais l'évolution des cours n'est pas très favorable pour le moment", note Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Pour Steve Sosnick, les investisseurs font face à des "informations contradictoires (...) concernant le processus de paix."

L'agence de presse iranienne Tasnim a rapporté lundi que Téhéran avait rompu le dialogue indirect avec Washington, notamment à cause de l'offensive israélienne au Liban.

Dans ce contexte géopolitique flou, les prix du pétrole font du surplace mardi, après une envolée la veille, de même que les taux obligataires.

L'échéance à dix ans évoluait autour de 4,45%, au même niveau que la veille en clôture.

Selon Patrick O'Hare, "on entend aussi beaucoup dire que le marché et le secteur de l'IA (intelligence artificielle, ndlr) sont surévalués à court terme et qu'un recul est à prévoir."

Alphabet, maison mère de Google, se repliait de 4,28% à 360,26 dollars après avoir annoncé lundi soir une augmentation de capital de 80 milliards de dollars pour financer le développement de ses infrastructures d'IA.

D'autres géants du secteur évoluaient aussi dans le rouge, à l'instar de Microsoft (-3,06%) ou Amazon (-2,29%).

"On verra sans doute (...) des opérations consistant à acheter" ces titres "à bon compte", anticipe toutefois Patrick O'Hare.

A la cote, le spécialiste des puces Marvell Technology s'envolait de 21,82% à 267,31 dollars après des louanges de la part de Jensen Huang, patron du géant Nvidia, selon qui Marvell est un maillon indispensable au développement des centres de données.

La société informatique Hewlett Packard Enterprise (HPE) était propulsée (+24,72% à 58,62 dollars) après des résultats trimestriels largement au-dessus des attentes du marché, dont un chiffre d'affaires en hausse de près de 40% d'une année à l'autre.

La chaîne de lingerie Victoria's Secret (+47,85% à 80,28 dollars) était en orbite, soutenue elle aussi par des performances financières meilleures qu'escompté et des prévisions annuelles revues à la hausse.

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