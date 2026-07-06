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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-East West Bancorp, First Citizens Bancshares, UMB Financial
information fournie par Reuters 06/07/2026 à 16:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment East West, First Citizens Bancshares et UMB Financial Corp.

POINTS FORTS

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 160 $ à 169 $

* East West Bancorp Inc EWBC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 143 $ à 148 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 2.300 $ à

2.430 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : HSBC relève son objectif de cours de 210 $ à 240 $

* UMB Financial Corp UMBF.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 147 $ à 161 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Abbvie Inc ABBV.N : HSBC relève son objectif de cours de 275 $ à 300 $

* Abivax SA ABVX.O : Wedbush relève son objectif de cours de 110 $ à 140 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 450 $ à 640 $

* Alexandria Real Estate Equities, Inc ARE.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $

* Allegiant Travel ALGT.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $

* Allstate Corp ALL.N : Raymond James relève son objectif de cours de 260 $ à 300 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 520 $ à 645 $

* Arcbest Corp ARCB.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 150 $ à 180 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 216 $ à 223 $

* Autonation Inc AN.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 208 $ à 202 $

* Avalo Therapeutics Inc AVTX.O : Leerink Partners lance la couverture du titre avec une recommandation “surperformer”

* Avalo Therapeutics Inc AVTX.O : Leerink Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 38 $

* Avista Corp. AVA.N : Barclays relève son objectif de cours de 39 $ à 40 $

* Axon Enterprise Inc AXON.O : Needham relève son objectif de cours de 600 $ à 750 $

* Banc of California Inc BANC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 22 $ à 23 $

* Bank of America BAC.N : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 65 $ à 71 $

* Bank of America Corporation BAC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 65 $ à 67 $

* Bank Ozk OZK.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de “acheter” à “conserver”

* Bank Ozk OZK.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 50 $ à 52 $

* Biogen BIIB.O : HSBC relève son objectif de cours de 150 $ à 157 $

* Bio-Techne Corp TECH.O : Evercore ISI abaisse sa recommandation de “surperformer” à “en ligne avec le marché”

* Bloom Energy Corp BE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 207 $ à 246 $

* Bok Financial Corp. BOKF.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 130 $ à 138 $

* Celanese Corp CE.N : BMO abaisse son objectif de cours de 80 $ à 57 $

* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 90 $ à 91 $

* Citigroup C.N : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 149 $ à 162 $

* Coastal Financial Corp (Everett) CCB.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 120 $ à 110 $

* Columbia Banking System, Inc. COLB.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 30 $ à 32 $

* Commerce Bancshares Inc CBSH.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 54 $ à 62 $

* Commerce Bancshares Inc CBSH.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 53 $ à 57 $

* Commercial Metals Co CMC.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 85 $ à 75 $

* Constellation Brands STZ.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 170 $ à 139 $

* Corning Inc. GLW.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 223 $ à 243 $

* Crowdstrike Holdings, Inc CRWD.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 675 $ à 169 $

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : Jefferies relève sa recommandation de “sous-performance” à “neutre”

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 135 $ à 160 $

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 160 $ à 169 $

* CVS Health Corp CVS.N : HSBC relève son objectif de cours de 85 $ à 103 $

* Dana Incorporated DAN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 41 $ à 33 $

* Dana Incorporated DAN.N : Barclays passe d'une recommandation “surpondérer” à “neutre”

* Datadog Inc DDOG.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 180 $ à 226 $

* Datadog Inc DDOG.O : Bernstein abaisse sa recommandation de “surperformance” à “en ligne avec le marché”

* Delta Air Lines Inc DAL.N : Raymond James abaisse sa recommandation de “achat fort” à “surperformance”

* Delta Airlines Inc DAL.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 105 $ à 115 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 160 $ à 170 $

* Doordash, Inc. DASH.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 200 $ à 199 $

* Dow Inc DOW.N : BMO abaisse son objectif de cours de 46 $ à 33 $

* East West Bancorp Inc EWBC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 143 $ à 148 $

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 125 $ à 140 $

* Entegris Inc ENTG.O : BMO relève son objectif de cours de 153 $ à 167 $

* Entegris Inc ENTG.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 145 $ à 155 $

* Erock EROC.N : BofA Global Research lance la couverture du titre avec une note “neutre”

* Erock EROC.N : BofA Global Research lance sa couverture avec un objectif de cours de 16 $

* Erock Inc EROC.N : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation “surpondérer”; objectif de cours de 24 $

* F.N.B. Corporation FNB.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 20 $ à 21 $

* Factset Research Systems FDS.N : Barclays relève son objectif de cours de 210 $ à 216 $

* Fastenal Co FAST.O : Barclays relève son objectif de cours de 46 $ à 47 $

* Fifth Third Bancorp FITB.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 58 $ à 67 $

* First Bancorp FBP.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 26 $ à 28 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 2.300 $ à 2.430 $

* First Hawaiian Inc FHB.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 26 $ à 28 $

* First Horizon Corporation FHN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 25 $ à 26 $

* First Solar, Inc. FSLR.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 255 $ à 320 $

* Flagstar Bank Na FLG.N : TD Cowen passe de “conserver” à “acheter”; relève son objectif de cours de 15 $ à 18 $

* Forbright Inc FRBT.O : JP Morgan lance la couverture avec une note “neutre”; objectif de cours: 21 $

* Forbright Inc FRBT.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une note “neutre”; objectif de cours

* Forbright Inc FRBT.O : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation “Achat”; objectif de cours de 23 $

* Forbright Inc FRBT.O : Wells Fargo lance sa couverture avec une recommandation “surpondérer” et un objectif de cours de 21 $

* Forbright Inc. FRBT.O : Barclays lance sa couverture avec une recommandation “surpondérer” et un objectif de cours de 23 $

* Formula One FWONA.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 105 $ à 115 $

* Fox Corporation FOXA.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 71 $ à 65 $

* General Dynamics GD.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 400 $ à 415 $

* Gilead GILD.O : HSBC passe de “conserver” à “acheter”; relève son objectif de cours de 133 $ à 155 $

* Glaukos Corp GKOS.N : H.C. Wainwright lance la couverture du titre avec une recommandation “Achat”

* Glaukos Corp GKOS.N : H.C. Wainwright fixe son objectif de cours à 168 $

* Grand Canyon Education Inc LOPE.O : BMO abaisse son objectif de cours de 198 $ à 185 $

* Guardant Health GH.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 135 $ à 190 $

* Heartland Express Inc HTLD.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 12 $ à 13 $

* Hexcel Corp HXL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 95 $ à 105 $

* Honeywell HON.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 260 $ à 250 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Jefferies passe de “acheter” à “conserver”; abaisse son objectif de cours de 21 $ à 19 $

* International Business Machines Corp IBM.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 315 $ à 330 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : HSBC relève son objectif de cours de 210 $ à 240 $

* J B Hunt Transport Services JBHT.O : Morgan Stanley abaisse sa recommandation de “neutre” à “sous-pondérer”

* J B Hunt Transport Services Inc. JBHT.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 190 $ à 200 $

* J.P. Morgan Chase & Co JPM.N : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 375 $ à 411 $

* J.P. Morgan Chase & Co JPM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 350 $ à 360 $

* JetBlue Airways JBLU.O : Raymond James abaisse sa recommandation de “en ligne avec le marché” à “sous-performance”

* Johnson & Johnson JNJ.N : HSBC relève son objectif de cours de 280 $ à 290 $

* Keycorp KEY.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 24 $ à 27 $

* Kla Corp KLAC.O : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 155 $ à 230 $

* Knight-Swift Transportation Holdings KNX.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 70 $ à 100 $

* Lam Research LRCX.O : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 290 $ à 380 $

* Landstar System Inc LSTR.O : Morgan Stanley passe d'une recommandation “neutre” à “sous-pondérer”

* Lithia Motors Inc LAD.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 305 $ à 306 $

* M&T Bank Corporation MTB.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 205 $ à 215 $

* Merck & Co Inc MRK.N : HSBC relève son objectif de cours de 135 $ à 150 $

* Nanoviricides NNVC.A : Noble Capital lance la couverture du titre avec une note “surperformer”; objectif de cours: 6 $

* Newmont NEM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 158 $ à 146 $

* NRG Energy Inc NRG.N : Siebert Williams lance sa couverture avec une recommandation “Achat”

* NRG Energy Inc NRG.N : Siebert Williams fixe son objectif de cours à 184 $

* OFG Bancorp OFG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 45 $ à 49 $

* Okta Inc OKTA.O : La Scotiabank relève sa recommandation à “surperformer le secteur”

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Morgan Stanley abaisse sa recommandation de “surpondérer” à “neutre”

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 235,00 $ à 245,00 $

* Onsemi ON.O : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 80 $ à 95 $

* Parabilis Medicines PBLS.O : BofA Global Research lance la couverture du titre avec une recommandation “Achat” et un objectif de cours

de 45 $

* Parabilis Medicines PBLS.O : Leerink Partners lance sa couverture avec une recommandation “surperformer”

* Parabilis Medicines PBLS.O : Leerink Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 40 $

* Parabilis Medicines Inc PBLS.O : Evercore ISI lance sa couverture avec une recommandation “surperformer”

* Parabilis Medicines Inc PBLS.O : Guggenheim lance sa couverture avec une recommandation “Achat”; objectif de cours de 40 $

* Pepsico Inc. PEP.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 158 $ à 144 $

* Pfizer PFE.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 32 $ à 28 $

* Pfizer PFE.N : HSBC abaisse sa recommandation de “Achat” à “conserver”

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 121 $ à 116 $

* PNC Financial Services PNC.N : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 244 $ à 267 $

* PNC Financial Services Group, Inc. PNC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 264 $ à 270 $

* Pool Corp POOL.O : Stifel relève son objectif de cours de 210 $ à 235 $

* Popular, Inc. BPOP.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 165 $ à 180 $

* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 30 $ à 25 $

* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Truist Securities passe de “acheter” à “conserver”

* Proto Labs Inc PRLB.N : Benchmark relève son objectif de cours de 70 $ à 91 $

* Pultegroup, Inc. PHM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 140 $ à 150 $

* Qualcomm QCOM.O : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 145 $ à 180 $

* Qualys Inc QLYS.O : la Scotiabank relève sa note à “surperformance sectorielle”

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 990 $ à 800 $

* Regions Financial RF.N : D.A. Davidson passe de “acheter” à “neutre”; abaisse son objectif de cours de 35 $ à 33 $

* Regions Financial Corporation RF.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 28 $ à 30 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Mizuho relève son objectif de cours de 185 $ à 215 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 318 $ à 311 $

* Sable Offshore Corp SOC.N : Gerdes Energy Research passe de “neutre” à “acheter”

* Sable Offshore Corp SOC.N : Gerdes Energy Research abaisse son objectif de cours de 3 $ et le porte à 8 $

* Sable Offshore Corp SOC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 24 $ à 11 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 1.200 $ à 2.200 $

* Schneider National Inc SNDR.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 38 $ à 45 $

* Schneider National Inc. SNDR.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 38,00 $ à 45,00 $

* Sentinelone Inc S.N : La Scotiabank relève sa note à “surperformance sectorielle”

* Sherwin-Williams Co SHW.N : BMO relève son objectif de cours de 355 $ à 400 $

* SM Energy Co SM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 43 $ à 36 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 6 $ à 65 $

* Strategic Education Inc STRA.O : BMO relève son objectif de cours de 86 $ à 91 $

* Tenable Holdings Inc TENB.O : la Scotiabank relève sa note à “surperformance sectorielle”

* Teradyne Inc TER.O : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 350 $ à 465 $

* T-Mobile TMUS.O : BofA Global Research passe de “neutre” à “acheter”

* Travelers TRV.N : Raymond James relève son objectif de cours de 350 $ à 400 $

* Truist Financial Corp TFC.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 62 $ à 54 $

* Truist Financial Corp TFC.N : Morgan Stanley abaisse sa recommandation de “surpondérer” à “neutre”

* Twist Bioscience Corp TWST.O : Evercore ISI relève son objectif de cours de 66 $ à 102 $

* Twist Bioscience Corp TWST.O : Evercore ISI abaisse sa recommandation de “surperformance” à “en ligne avec le marché”

* U.S. Bancorp USB.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 62 $ à 66 $

* Uber Technologies, Inc. UBER.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 102 $ à 100 $

* UMB Financial Corp UMBF.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 147 $ à 161 $

* UMB Financial Corporation UMBF.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 130 $ à 139 $

* United Airlines UAL.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 182,00 $ à 185,00 $

* UnitedHealth UNH.N : HSBC relève son objectif de cours de 300 $ à 380 $

* UPS UPS.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 75 $ à 76 $

* US Bancorp USB.N : Jefferies passe de “conserver” à “acheter”; relève son objectif de cours de 60 $ à 75 $

* Wells Fargo WFC.N : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 93 $ à 101 $

* Werner Enterprises WERN.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 47 $ à 55 $

* Western Digital Corp WDC.O : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 400 $ à 650 $

* Westlake Corp WLK.N : BMO abaisse son objectif de cours de 133 $ à 96 $

* Whitehawk Minerals Corp WHK.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une note “neutre”

* Whitehawk Minerals Corp WHK.N : JP Morgan fixe son objectif de cours à 28 $

* Whitehawk Minerals Corp WHK.N : Stifel lance sa couverture avec une recommandation “Achat”; objectif de cours de 30 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 176 $ à 184 $

* XPO Logistics Inc XPO.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 10 $ à 115 $

* Zions Bancorporation ZION.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 63 $ à 66 $

* Zions Bancorporation Na ZION.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 64 $ à 71 $

* Zoetis Inc ZTS.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 140 $ à 95 $

Valeurs associées

ABBVIE
256,535 USD NYSE -1,71%
ABIVAX SP ADS
145,9900 USD NASDAQ +0,93%
ALEXANDRIA REIT
51,380 USD NYSE -2,28%
ALLEGIANT TRAVEL
116,1100 USD NASDAQ -2,16%
ALLSTATE
247,105 USD NYSE -1,28%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
558,9200 USD NASDAQ +7,94%
APPLIED MATERIALS
595,7400 USD NASDAQ -1,21%
ARCBEST
143,0950 USD NASDAQ +2,45%
AUTOMATIC DATA P
241,7350 USD NASDAQ -0,22%
AUTONATION
187,960 USD NYSE +0,82%
AVALO THERAP
19,8500 USD NASDAQ +5,36%
AVISTA
40,830 USD NYSE -1,38%
AXON ENTERPRISE
617,1350 USD NASDAQ +3,37%
BANC OF CALIFORNIA
20,535 USD NYSE +1,13%
BANK OF AMERICA
59,635 USD NYSE +1,61%
BANK OZK
49,5000 USD NASDAQ -0,68%
BIO-TECHNE
70,8350 USD NASDAQ 0,00%
BIOGEN
213,2700 USD NASDAQ -1,32%
BLOOM ENERGY-A
292,655 USD NYSE +8,03%
BOK FINL
139,4500 USD NASDAQ +0,11%
C.H.ROBINSON WLD
187,2800 USD NASDAQ -1,35%
CELANESE
47,165 USD NYSE -1,04%
CITIGROUP
142,570 USD NYSE +1,88%
COASTAL FINL
78,2500 USD NASDAQ -0,13%
COLUMBIA BKG SYS
32,0800 USD NASDAQ +1,13%
COMMERCE BANCSHA
58,5800 USD NASDAQ +0,95%
COMMERCIAL METAL
62,810 USD NYSE +1,82%
CONSTELLATION BRD-A
129,715 USD NYSE -5,50%
CORNING INC
198,890 USD NYSE +1,13%
CROWDSTRIKE
201,4500 USD NASDAQ +3,85%
CULLEN/FROST BAN
155,610 USD NYSE +0,49%
CVS HEALTH
102,390 USD NYSE -2,22%
DANA
25,360 USD NYSE +1,85%
DATADOG RG-A
258,4050 USD NASDAQ -0,75%
DELTA AIR LINES
91,620 USD NYSE -1,22%
DOLLAR TREE
121,8200 USD NASDAQ -1,80%
DOORDASH RG-A
195,0300 USD NASDAQ +1,57%
DOW
27,125 USD NYSE -2,11%
EAST-WEST BANCOR
131,1300 USD NASDAQ +1,42%
ENTEGRIS
150,1300 USD NASDAQ +2,37%
F.N.B.
19,125 USD NYSE +0,50%
FACTSET RESH SYS
252,570 USD NYSE +0,92%
FASTENAL
48,1150 USD NASDAQ -1,00%
FIRST BANCORP
26,365 USD NYSE +0,08%
FIRST CITIZENS RG-A
2 114,5700 USD NASDAQ +1,52%
FIRST HAWAIIAN
30,3200 USD NASDAQ +1,17%
FIRST HORIZON
25,820 USD NYSE +0,55%
FIRST SOLAR
236,8900 USD NASDAQ +5,49%
FLAGSTAR FINANC
14,855 USD NYSE +1,89%
FORBRIGHT RG-A
19,0898 USD NASDAQ +1,81%
FOX RG-A
55,4900 USD NASDAQ -1,75%
GENL DYNAMICS CO
375,940 USD NYSE +0,67%
GILEAD SCIENCES
129,0550 USD NASDAQ -1,69%
GLAUKOS
149,170 USD NYSE +0,51%
GRAND CANYON ED
153,6300 USD NASDAQ +0,64%
GUARDANT HEALTH
171,0800 USD NASDAQ +1,85%
Gaz naturel
3,20 USD NYMEX 0,00%
HEARTLAND EXPRES
14,8499 USD NASDAQ -0,34%
HEXCEL
100,970 USD NYSE +1,70%
HONEYWELL TECH
226,4900 USD NASDAQ -1,47%
HUNTINGTON BANCS
17,8550 USD NASDAQ -0,03%
IBM
299,405 USD NYSE +3,53%
IQVIA HOLDINGS
207,355 USD NYSE +0,18%
J.B.HUNT TRANSP
277,8600 USD NASDAQ -2,79%
JETBLUE AIRWAYS
6,0777 USD NASDAQ +0,96%
JOHNSON&JOHNSON
258,690 USD NYSE -1,59%
JPMORGAN CHASE
336,120 USD NYSE +0,53%
KEYCORP
23,335 USD NYSE +1,41%
KLA
234,4200 USD NASDAQ -0,48%
KNGHT-SWFT RG-A
74,645 USD NYSE -2,19%
LAM RESEARCH
353,8400 USD NASDAQ +0,69%
LANDSTAR SYSTEMS
201,9500 USD NASDAQ -3,01%
LIBERTY FORMUL RG-A
92,4100 USD NASDAQ +1,67%
LITHIA MOTORS
308,035 USD NYSE +0,56%
M&T BANK
239,785 USD NYSE +0,39%
MERCK
126,980 USD NYSE -1,96%
NEWMONT
96,880 USD NYSE -0,14%
NRG ENERGY
139,030 USD NYSE +1,72%
OFG BANCORP
49,730 USD NYSE +0,42%
OKTA-A
148,2650 USD NASDAQ +4,84%
OLD DOMINION FRE
216,6150 USD NASDAQ -0,48%
ON SEMICONDUCTOR
96,2500 USD NASDAQ +5,51%
PARABILIS MEDI
29,3200 USD NASDAQ -0,88%
PEPSICO
142,6950 USD NASDAQ -1,06%
PFIZER
23,835 USD NYSE -1,95%
PNC FINL SER
251,710 USD NYSE +0,90%
POOL
213,9050 USD NASDAQ -2,54%
POPULAR
167,9800 USD NASDAQ +0,43%
PROCEPT BIOROBOT
21,3250 USD NASDAQ +1,40%
PROTO LABS
76,845 USD NYSE +0,82%
PULTEGROUP
130,890 USD NYSE -2,10%
Pétrole Brent
71,73 USD Ice Europ +0,24%
Pétrole WTI
68,27 USD Ice Europ -0,70%
QUALCOMM
187,4000 USD NASDAQ +6,33%
QUALYS
159,1700 USD NASDAQ +7,46%
REGENERON PHARMA
646,3650 USD NASDAQ -1,21%
REGIONS FINANCIA
30,385 USD NYSE +0,33%
REVOLUTION MEDIC
190,4150 USD NASDAQ +0,62%
ROYAL GOLD
200,8050 USD NASDAQ -1,63%
SANDISK
1 761,1500 USD NASDAQ +0,93%
SCHNDR NATINAL-B
35,320 USD NYSE -1,31%
SENTINELONE RG-A
18,725 USD NYSE +6,97%
SHERWIN-WILLIAMS
347,370 USD NYSE -1,32%
SM ENERGY
26,440 USD NYSE -1,51%
SOUTHWEST AIRLIN
50,340 USD NYSE +0,18%
STRATEGIC EDU
81,6600 USD NASDAQ +0,84%
T-MOBILE US
180,7700 USD NASDAQ +1,83%
TENABLE HLDGS
42,1400 USD NASDAQ +9,17%
TERADYNE
386,4500 USD NASDAQ +4,70%
TRAVELERS COS
338,210 USD NYSE -1,17%
TRUIST FINL
51,275 USD NYSE +0,59%
TWIST BIOSCIENCE
101,9650 USD NASDAQ +2,75%
UBER TECH
73,290 USD NYSE -1,52%
UMB FINANCIAL
144,3700 USD NASDAQ +0,40%
UNITED AIRLINES
133,6000 USD NASDAQ +0,21%
UNITEDHEALTH GRO
418,010 USD NYSE -1,63%
UPS (UNITED PARCEL SER.) B
109,600 USD NYSE -0,95%
US BANCORP
62,690 USD NYSE +1,57%
WELLS FARGO
87,120 USD NYSE +1,87%
WERNER ENTERPRIS
42,7300 USD NASDAQ -1,09%
WESTERN DIGITAL
572,7500 USD NASDAQ