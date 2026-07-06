L'activité dans les services ralentit en juin aux Etats-Unis mais reste positive

L'activité dans les services a ralenti au mois de juin aux Etats-Unis, faisant un peu moins bien qu'attendu par les marchés, avec un recul de la majorité de ses sous-indices, selon les données publiées lundi par la fédération professionnelle ISM.

( AFP / BRENDAN SMIALOWSKI )

Sur le mois écoulé, l'indice PMI mesurant cette activité est ressorti à 54%, 0,5 point de moins que le mois écoulé.

C'est moins bien que les attentes des analystes, qui tablaient sur un ralentissement moins marqué, anticipant un indice à 54,3%, selon le consensus publié par MarketWatch.

Il s'agit malgré tout du 24e mois d'affilée de croissance de l'activité pour les services, selon le communiqué d'ISM. Un secteur est considéré en croissance lorsque l'enquête ressort au-dessus de 50%, l'activité se contracte en deçà de cette valeur.

L'activité des services subit en premier lieu un ralentissement de l'activité commerciale, qui perd 2,3 points sur un mois, et des commandes nouvelles, en ralentissement de 2,2 points.

A l'inverse, le sous-indice lié à l'emploi est remonté en territoire positif, à 51,2%, gagnant 3,3 points par rapport au mois de mai.

Autre signal positif pour les Américains, le sous-indice lié aux prix a ralenti de 3,6 points, même s'il reste élevé à 67,7%. C'est néanmoins la première fois depuis février qu'il repasse sous les 70%.

Dans le détail, quatorze secteurs sondés ont signalé une croissance de leur activité, trois de moins qu'en mai, quatre ayant souligné être confrontés à une contraction.