Les cours du pétrole restent stables alors que l'Arabie saoudite baisse ses prix et que l'OPEP+ relève son objectif

Des barils de pétrole sur un sol de billets de 100 dollars (Crédits: Adobe Stock)

par Siddharth Cavale

Les cours du pétrole sont restés pratiquement inchangés lundi, s'échangeant à des niveaux proches de ceux d'avant la guerre en Iran, alors que l'Arabie saoudite a fortement réduit ses prix de vente officiels, que l'OPEP+ a approuvé une nouvelle augmentation de l'objectif de production à compter du mois d'août, et que les exportations via le détroit d'Ormuz ont continué de se redresser.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 , qui avaient atteint fin avril leur plus haut niveau depuis quatre ans à plus de 126 dollars, s'échangeaient à 72,19 dollars le baril à 11 h 26 (heure de l'Est) (16 h 26 GMT), en hausse de 7 cents, soit 0,1%. Le brut américain West Texas Intermediate CLc1 s'établissait à 68,81 dollars le baril, en hausse de 12 cents, soit 0,2 %.

Il n'y a pas eu de cours de clôture pour le WTI vendredi, les marchés américains étant fermés pour cause de jour férié. Les deux contrats ont peu évolué la semaine dernière, après avoir globalement baissé au cours du mois dernier pour revenir à des niveaux observés pour la dernière fois fin février, avant le début de la guerre qui a gravement perturbé les flux énergétiques mondiaux.

“La tendance à la baisse reste influencée par le fait que des pétroliers bloqués auparavant ont réussi à quitter le Golfe, ce qui a entraîné une augmentation des stocks de pétrole en mer”, a déclaré Giovanni Staunovo, analyste chez UBS. Les investisseurs ont suivi de près les négociations entre les États-Unis et l'Iran concernant le sort du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, tout en surveillant la reprise des exportations de pétrole du Golfe.

"Une guerre des prix"

Les Émirats arabes unis ont porté leur production de brut à un niveau proche de son record historique, dépassant les 3,8 millions de barils par jour en juin, après avoir quitté l'OPEP pour échapper aux plafonds de production, ont indiqué lundi deux personnes proches des données de production. L'Arabie saoudite a fixé le prix de vente officiel de son brut phare, l'Arab Light, destiné à l'Asie pour le mois d'août à 1,50 dollar le baril en dessous de la moyenne Oman/Dubaï, ce qui représente la plus forte baisse mensuelle du prix depuis le début des enregistrements de Reuters en 2003. La Compagnie nationale de pétrole d'Abou Dhabi (ADNOC) vend également du brut par le biais d'appels d'offres à des prix réduits , ont indiqué des traders à Reuters.

“Il semble de plus en plus que les producteurs du Golfe se préparent à une guerre des prix”, a déclaré Robert Yawger, directeur des contrats à terme sur l'énergie chez Mizuho. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés, dont la Russie, ont convenu dimanche d'augmenter encore leurs objectifs de production de 188.000 barils par jour à partir du mois d'août , en plus des hausses similaires prévues pour juin et juillet. Toutefois, ces augmentations sont restées en grande partie théoriques en raison de la guerre en Iran, qui a fermé le détroit d'Ormuz au trafic de pétroliers pour les principaux producteurs de l'OPEP, notamment l'Arabie saoudite, le Koweït et l'Irak, limitant ainsi leur production.

“Ils vendent sur un marché en baisse, ce qui laisse peu d'espoir d'une reprise imminente des prix”, a déclaré Tamas Varga, analyste chez PVM. “Toutefois, la baisse des cours du pétrole stimulera sans aucun doute la demande à plus long terme.” Par ailleurs, l'armée ukrainienne a déclaré lundi avoir frappé, pendant la nuit, la plus grande raffinerie de pétrole russe à Omsk, ainsi que des installations dans les régions de Iaroslavl et de Leningrad.

Les groupes maritimes Maersk MAERSKb.CO et Hapag-Lloyd HLAG.DE vont reprendre certaines traversées via le canal de Suez , qui représente 10% du commerce mondial. Ce corridor commercial entre l'Asie et l'Europe avait été délaissé par la plupart des armateurs après les attaques menées en mer Rouge par les Houthis du Yémen pendant la guerre de Gaza. La reprisedes traversées sur cette route permettra de réduire la durée du trajet de quatre semaines, a déclaré un porte-parole d'Hapag-Lloyd.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))