TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Coca-Cola, Rapid7, Walmart
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 16:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notes et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, notamment Coca-Cola, Rapid7 et Walmart, mercredi.

FAITS MARQUANTS

* Coca-Cola Co KO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 83 dollars contre 79 dollars

* Lyft Inc LYFT.O : RBC réduit l'objectif de cours à 22 $ contre 27 $

* Mattel Inc MAT.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Rapid7 Inc RPD.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de "acheter" à "conserver"

* Walmart Inc WMT.O : RBC augmente le prix cible de 126 $ à 140 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Advance Auto Parts, Inc. AAP.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 40 à 50 dollars

* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O : Needham relève le cours cible de 290 à 330 dollars

* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O : Stifel relève le cours cible de 310 à 325 dollars

* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O : Susquehanna relève le cours cible de 300 à 375 dollars

* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O : TD Cowen augmente le prix cible de 210 $ à 300 $

* Advanced Energy Industries, Inc. AEIS.O : Wells Fargo relève le prix cible de 225 à 300 dollars

* Aecom ACM.N : Barclays relève le prix cible de 100 $ à 110 $

* Aecom ACM.N : RBC augmente le prix cible de 139 $ à 142 $

* Aecom ACM.N : Truist Securities relève le prix cible de 126 à 132 dollars

* Allegro Microsystems, Inc. ALGM.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 45 $ à 48 $

* Allstate Corp ALL.N : KBW relève le cours cible de 254 $ à 260 $

* Apple Inc AAPL.O : Bernstein relève le cours cible de 325 à 340 dollars

* Aramark ARMK.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 48 $, contre 46 $ auparavant

* Astera Labs Inc ALAB.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 185 $ à 200 $

* Astera Labs Inc ALAB.O : JP Morgan réduit le prix cible de 215 $ à 205 $

* Autonation AN.N : Stephens relève le cours cible à 232 $ contre 228 $

* Axalta AXTA.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 37 $ contre 30 $ auparavant

* Bd BDX.N : Barclays rétablit la couverture avec une note de surpondération; prix cible de 202 $

* Bd BDX.N : Citigroup réduit le prix cible de 232 $ à 198 $

* Beta Technologies Inc BETA.N : Jefferies relève la note d'achat de "hold" à "buy

* Blackbaud Inc BLKB.O : Raymond James réduit le prix cible de 85 $ à 60 $

* Blackline Inc BL.O : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 45 $ contre 56 $ auparavant

* Blackline Inc BL.O : Raymond James réduit le prix cible à 60 $ contre 67 $

* BP BP.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 44 $ contre 43 $

* Bridgebio Oncology Therapeutics Inc BBOT.O : Stifel initie une couverture avec une note d'achat

* Bridgebio Oncology Therapeutics Inc BBOT.O : Stifel initie une couverture avec PT $23

* Builders Firstsource, Inc. BLDR.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 115 $ à 120 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : Argus Research relève le prix cible à 248 $ contre 232 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : TD Cowen relève le cours cible à 251 $, contre 233 $ auparavant

* Caterpillar Inc CAT.N : Argus Research augmente le prix cible de 625 $ à 820 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 160 $ à 151 $

* Cloudflare NET.N : BTIG augmente le prix cible de 199 $ à 243 $

* Cloudflare NET.N : Jefferies prend en charge la couverture avec une note de maintien; PT 225 $ vs 185

* Cloudflare NET.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 245,00 $ contre 258,00 $

* Cloudflare NET.N : Needham réduit le prix cible à 250 $ contre 285 $

* Cloudflare NET.N : RBC augmente le prix cible de 230 à 240 dollars

* Cloudflare NET.N : UBS relève le prix cible à 220 $, contre 210 $ auparavant

* Cloudflare Inc. NET.N : Wells Fargo relève le prix cible de 265 à 270 dollars

* Cloudflare Inc. NET.N : Barclays relève le prix cible de 235 à 250 dollars

* Cnb Financial Corp CCNE.O : Stephens relève l'objectif de cours à 35 $ contre 28 $

* Coca-Cola Co KO.N : Citigroup relève le cours cible de 85 $ à 87 $

* Coca-Cola Co KO.N : Evercore ISI augmente le prix cible de 82 $ à 85 $

* Coca-Cola Co KO.N : JP Morgan relève le cours cible à 83 $, contre 79 $ auparavant

* Coca-Cola Co KO.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 81 à 87 dollars

* Coca-Cola Co KO.N : RBC relève le cours cible de 78 $ à 87 $

* Coca-Cola Co KO.N : TD Cowen relève le cours cible de 80 $ à 85 $

* Coca-Cola Co KO.N : UBS relève le cours cible de 82 $ à 87 $

* Conocophillips COP.N : Raymond James relève le cours cible de 113 $ à 118 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : Barclays rétablit la couverture avec une note de surpondération

* Constellation Energy Corp CEG.O : Barclays rétablit la couverture avec un objectif de prix de 356

* Coty Inc COTY.N : Berenberg réduit le prix cible de 4,2 $ à 3 $

* Datadog Inc DDOG.O : BMO réduit le prix cible de 170 $ à 165 $

* Datadog Inc DDOG.O : BTIG réduit le prix cible à 170$ de 221

* Datadog Inc DDOG.O : Needham réduit le prix cible à 155$ de 220

* Datadog Inc DDOG.O : Raymond James réduit le prix cible de 205 $ à 170 $

* Datadog Inc DDOG.O : RBC augmente le prix cible de 150 $ à 161 $

* Datadog Inc DDOG.O : TD Cowen augmente le prix cible à 215 $ de 200

* Datadog Inc DDOG.O : Wedbush réduit le prix cible à 190 $ de 215

* Datadog Inc DDOG.O : Barclays réduit le prix cible de 195 $ à 165 $

* Devon Energy Corp DVN.N : Raymond James augmente le prix cible de 44 $ à 52 $

* Dianthus Therapeutics Inc DNTH.O : Wedbush relève l'objectif de cours à 55 $ contre 46 $ auparavant

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Raymond James réduit l'objectif de cours à 195 $ contre 205 $

* Diodes Inc DIOD.O : Benchmark relève le prix cible de 62 à 80 dollars

* Diodes Inc DIOD.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 67 $ contre 54 $

* Doximity DOCS.N : Barclays ramène l'objectif de cours de 63 $ à 38 $

* Duke Energy Corp DUK.N : BMO augmente le prix cible de 132 $ à 136 $

* Dupont DD.N : Jefferies augmente le prix cible à 59$ de 51

* Dupont DD.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 44,00 $ à 52,00 $

* Dupont DD.N : UBS augmente le prix cible de 49 $ à 56 $

* Dupont De Nemours, Inc. DD.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 55$ contre 50

* Dynatrace Inc DT.N : Wedbush réduit le prix cible de 67 $ à 55 $

* Ecolab Inc ECL.N : Citigroup relève le cours cible de 324 $ à 345 $

* Ecolab Inc ECL.N : Jefferies relève le prix cible de 315 à 352 dollars

* Ecolab Inc ECL.N : JP Morgan relève le cours cible à 295 $, contre 265 $ auparavant

* Ecolab Inc ECL.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 330,00 $ contre 280,00 $

* Ecolab Inc ECL.N : RBC augmente le prix cible de 294 $ à 337 $

* Ecolab Inc ECL.N : Stifel augmente le prix cible de 300 $ à 337 $

* Ecolab Inc ECL.N : UBS relève le prix cible de 295 à 312 dollars

* Ecolab Inc. ECL.N : Wells Fargo relève le cours cible à 310 $, contre 275 $ auparavant

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Piper Sandler relève le prix cible de 98 $ à 100 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Truist Securities réduit le prix cible à 89 $ contre 92 $

* Edwards Lifesciences Corporation EW.N : Wells Fargo relève le PT à 100 $ contre 96 $

* Entegris Inc ENTG.O : BMO augmente le prix cible de 126 $ à 148 $

* Entegris, Inc. ENTG.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 105 $ à 128 $

* Envista Holdings Corp. NVST.N : Barclays relève le prix cible de 24 $ à 34 $

* Etsy Inc ETSY.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 63 $ contre 73 $

* European Wax Center Inc EWCZ.O : Morgan Stanley augmente l'objectif de cours à 5,8 $ contre 3,75

* European Wax Center Inc EWCZ.O : Morgan Stanley relève le cours de l'action de sous-pondérée à égale

* European Wax Center Inc EWCZ.O : Truist Securities réduit le prix cible de 6 $ à 5,8 $

* European Wax Center Inc EWCZ.O : Truist Securities réduit le prix cible à 5,8 $ contre 6 $ auparavant

* Evommune Inc EVMN.N : Raymond James relève le cours cible de 40 à 48 dollars

* Exelixis, Inc. EXEL.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 30 à 35 dollars

* Fiserv Inc FISV.O : B. Riley réduit le prix cible à 72 $ contre 76 $

* Fiserv Inc FISV.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 81,00 $ à 64,00 $

* Fiserv Inc FISV.O : Raymond James réduit le prix cible de 91 $ à 83 $

* Fiserv Inc FISV.O : Stephens réduit le prix cible de 75 $ à 70 $

* Fiserv Inc FISV.O : TD Cowen réduit le prix cible de 77 $ à 68 $

* Fiserv Inc FISV.O : UBS réduit le prix cible à 70 $ de 75

* Fortive Corp FTV.N : JP Morgan relève le cours cible à 63 $ contre 57 $

* Freshworks Inc FRSH.O : Baird réduit le cours cible à 10 $ contre 16 $

* Freshworks Inc FRSH.O : UBS réduit le prix cible à 11$ de 17

* Freshworks Inc. FRSH.O : Oppenheimer réduit le prix cible à 15 $ de 18

* Freshworks, Inc. FRSH.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 10$ de 13

* Gcm Grosvenor GCMG.O : Oppenheimer augmente le prix cible de 23 $ à 24 $

* Genuine Parts Co GPC.N : UBS relève le cours cible à 150$ contre 140

* Gilead GILD.O : BMO relève le cours cible de 150 $ à 160 $

* Gilead GILD.O : Deutsche Bank relève le cours cible à 155 dollars, contre 135 dollars auparavant

* Gilead GILD.O : Leerink Partners relève le cours cible à 148 $ contre 146 $

* Gilead GILD.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 171,00 $ contre 150,00 $ auparavant

* Gilead GILD.O : Needham relève son objectif de cours à 170 $ contre 140 $ auparavant

* Gilead GILD.O : RBC relève le prix cible de 103 à 118 dollars

* Gilead GILD.O : Truist Securities relève le prix cible de 145 à 152 dollars

* Gilead Sciences, Inc. GILD.O : Oppenheimer relève le prix cible à 165 $, contre 128 $

* Gilead Sciences, Inc. GILD.O : Wells Fargo relève le prix cible de 150 à 165 dollars

* Harley-Davidson Inc HOG.N : BMO réduit le prix cible à 24$ de 30

* Hasbro Inc HAS.O : D.A. Davidson relève le cours cible à 110 $, contre 80 $ auparavant

* Hasbro Inc HAS.O : Jefferies augmente le prix cible à 120$ de 112

* Hasbro Inc HAS.O : JP Morgan relève son objectif de cours à 115 dollars, contre 94 dollars auparavant

* Hasbro Inc HAS.O : Monness Crespi Hardt relève l'objectif de cours à 120 $ contre 90 $

* Hasbro Inc HAS.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 119 $ contre 103 $

* Hinge Health Inc HNGE.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 65 $ à 53 $

* Hinge Health Inc HNGE.N : RBC réduit le prix cible de 60 $ à 50 $

* Hinge Health, Inc. HNGE.N : Barclays réduit le prix cible à 52$ de 60

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 30 $ à 53 $

* Incyte INCY.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 94 $ à 102 $

* Incyte INCY.O : TD Cowen ramène le cours cible à 123 $, contre 128 $ auparavant

* Incyte Corporation INCY.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 70 $ à 98 $

* Incyte Corporation INCY.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 101 $ de 107

* Installed Building Products Inc IBP.N : Benchmark ramène le cours de l'action de "acheter" à

"conserver

* Installed Building Products, Inc. IBP.N : Wells Fargo relève le prix cible à 355 $, contre 310 $

* Klaviyo Inc KVYO.N : Baird réduit le prix cible à 34$ de 40

* Klaviyo Inc KVYO.N : Benchmark relève le prix cible de 30 à 33 dollars

* Klaviyo Inc KVYO.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 29 $, contre 35 $ auparavant

* Klaviyo Inc KVYO.N : Mizuho réduit le prix cible à 37 $, contre 45 $ auparavant

* Klaviyo Inc KVYO.N : Stephens réduit le prix cible à 31 $ contre 43 $

* Klaviyo Inc KVYO.N : Stifel ramène l'objectif de cours à 35 $, contre 40 $ auparavant

* Klaviyo Inc KVYO.N : TD Cowen réduit le prix cible de 40 $ à 35 $

* Klaviyo Inc KVYO.N : Truist Securities ramène le prix cible de 45 $ à 35 $

* Klaviyo, Inc. KVYO.N : Barclays réduit le prix cible à 31 $ contre 42 $

* Klaviyo, Inc. KVYO.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 30 $ de 40

* Lattice Semiconductor LSCC.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 90 $ à 115 $

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : Benchmark relève le prix cible à 120 $, contre 82 $

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : Jefferies relève le prix cible à 135 $, contre 85 $ auparavant

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : Needham relève le prix cible à 110 $, contre 90 $ auparavant

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : Raymond James augmente le prix cible de 80 $ à 120 $

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : RBC augmente le prix cible de 105 $ à 118 $

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : Rosenblatt Securities relève le prix cible de 80 $ à 105 $

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : Stifel relève le prix cible de 80 $ à 110 $

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : Susquehanna relève le prix cible de 100 $ à 120 $

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : TD Cowen relève le prix cible de 100 $ à 110 $

* Lyft LYFT.O : Deutsche Bank abaisse le cours cible à 16 $, contre 25 $ auparavant

* Lyft Inc LYFT.O : Bernstein réduit l'objectif de cours à 18 $ contre 23 $

* Lyft Inc LYFT.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 17 $ contre 19 $

* Lyft Inc LYFT.O : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 19 $ contre 22 $ auparavant

* Lyft Inc LYFT.O : Jefferies réduit le prix cible à 15,5 $ de 20

* Lyft Inc LYFT.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 19 dollars, contre 22 dollars auparavant

* Lyft Inc LYFT.O : Moffettnathanson réduit l'objectif de cours à 16$ contre 20

* Lyft Inc LYFT.O : Morgan Stanley ramène l'objectif de cours à 17 $ contre 22,5 $

* Lyft Inc LYFT.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 22,50 $ à 17 $

* Lyft Inc LYFT.O : RBC réduit le prix cible à 22 $ de 27

* Lyft Inc LYFT.O : Truist Securities réduit le prix cible à 18 $ contre 23 $

* Lyft Inc LYFT.O : Wedbush réduit le prix cible à 13 $ de 16

* Lyft Inc LYFT.O : zephirin Group réduit l'objectif de prix de 1 $ à 17 $

* Lyft Inc LYFT.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 20 $ contre 27 $

* Lyft, Inc. LYFT.O : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 18 $ contre 26 $

* Marriott MAR.O : BMO augmente le prix cible à 400 $ de 370

* Marriott MAR.O : Jefferies relève le cours cible de 357 à 415 dollars

* Marriott MAR.O : JP Morgan relève le cours cible de 323 à 356 dollars

* Marriott MAR.O : Macquarie relève le cours cible de 315 $ à 340 $

* Marriott MAR.O : TD Cowen relève le cours cible à 400 $, contre 365 $ auparavant

* Marriott MAR.O : Truist Securities relève le cours cible de 283 $ à 350 $

* Marriott International MAR.O : Barclays relève le prix cible de 320 à 356 dollars

* Marriott International Inc. MAR.O : Deutsche Bank relève le prix cible de 289 à 348 dollars

* Marriott International, Inc. MAR.O : Wells Fargo relève le prix cible de 353 $ à 403 $

* Masco MAS.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 75 $ contre 69 $

* Masco Corp MAS.N : RBC augmente le prix cible de 67 $ à 74 $

* Masco Corp. MAS.N : Oppenheimer relève le cours cible de 79 $ à 88 $

* Masco Corporation MAS.N : Wells Fargo relève le cours cible de 78 $ à 85 $

* Matrix Service Co MTRX.O : Northland Capital initie une couverture avec une note de surperformance

* Matrix Service Co MTRX.O : Northland Capital initie une couverture avec une note de 24 $

* Mattel Inc MAT.O : Citigroup ramène la cote à neutre au lieu d'acheter; abaisse la prévision à 16 $

* Mattel Inc MAT.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 25 $ à 18 $

* Mattel Inc MAT.O : Jefferies réduit le prix cible à 19$ de 25

* Mattel Inc MAT.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré; réduit le prix cible à 14 $ contre 23 $

* Mattel Inc MAT.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 18$ de 22

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Barclays réduit le prix cible de 525 $ à 500 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : BMO réduit le prix cible de 600 $ à 460 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de 600 $ à 480 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Leerink Partners réduit le prix cible de 575 $ à 485 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Mizuho réduit le prix cible de 660 $ à 582 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Truist Securities réduit le prix cible de 555 $ à 539 $

* Metlife Inc MET.N : JP Morgan réduit le prix cible à 91 $ contre 93 $

* Micron Technology Inc MU.O : Morgan Stanley relève le cours cible de 350 à 450 dollars

* Mntn Inc MNTN.N : Susquehanna réduit le cours cible à 20 $ contre 38 $

* Moderna MRNA.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 24,00 $ contre 27,00 $

* Moderna MRNA.O : Leerink Partners ramène l'objectif de cours à 12 $, contre 17 $ auparavant

* Mohawk Industries, Inc. MHK.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 125 $ contre 110 $

* Mondelez MDLZ.O : Berenberg réduit le prix cible à 66 $ contre 67 $

* Monro, Inc. MNRO.O : Oppenheimer relève le cours de l'action de performer à surperformer

* Nektar Therapeutics NKTR.O : BTIG relève l'objectif de cours à 151 $ contre 118 $

* Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N : Barclays ramène le cours de l'action de "surpondéré" à "égal"

* Nuscale Power Corp SMR.N : TD Cowen passe de "acheter" à "conserver

* Nvidia Corp NVDA.O : UBS relève le cours cible de 235 à 245 dollars

* Olema Pharmaceuticals Inc OLMA.O : Stifel initie la couverture avec une note d'achat; PT 48 $

* Optimum Communications Inc OPTU.N : Benchmark ramène la note de "achat" à "maintien"

* Owens Corning OC.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 145 $ à 155 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 210 $ contre 240 $

* Pennantpark Investment Corp. PNNT.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 7 $ à 6 $

* Société de services financiers Peoples PFIS.O : Stephens relève le cours cible de 50 $ à 56 $

* Pinterest PINS.N : Benchmark abaisse le cours cible à 34 $ contre 39 $

* Pool Corporation POOL.O : Wells Fargo relève le cours cible de 250 à 275 dollars

* Porch Group Inc PRCH.O : KBW ramène le cours cible à 10,50 $, contre 13 $ auparavant

* Porch Group Inc PRCH.O : KBW relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"

* Prokidney Corp PROK.O : Jefferies reprend la couverture avec une note d'achat; PT 4,5 vs $6

* Prudential Financial Inc PRU.N : JP Morgan réduit le prix cible de 127 $ à 124 $

* Quest Diagnostics DGX.N : Barclays augmente le prix cible à 225 $ contre 210 $

* Quest Diagnostics DGX.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de 178 $ à 205 $

* Quest Diagnostics Inc DGX.N : Jefferies augmente le prix cible de 215 $ à 220 $

* Quest Diagnostics Inc DGX.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 207,00 $ à 226,00 $

* Quest Diagnostics Inc DGX.N : Truist Securities augmente le prix cible de 205 $ à 220 $

* Quest Diagnostics Inc DGX.N : UBS augmente le prix cible de 190 $ à 210 $

* Radian Group Inc RDN.N : KBW relève le cours cible de 41 $ à 42 $

* Radian Group Inc RDN.N : KBW relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"

* Rapid7 Inc RPD.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 27 $ à 10 $

* Rapid7 Inc RPD.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de "acheter" à "conserver"

* Rapid7 Inc RPD.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 14 $ à 6,5 $

* Rapid7 Inc RPD.O : JP Morgan réduit le prix cible à 11$ de 20

* Rapid7 Inc RPD.O : Raymond James réduit le prix cible à 15$ de 30

* Rapid7 Inc RPD.O : RBC réduit le prix cible à 12 $ de 16

* Rapid7 Inc RPD.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 18 $ à 9 $

* Rapid7 Inc RPD.O : Stephens réduit le prix cible de 19 $ à 12 $

* Rapid7 Inc RPD.O : Stifel réduit le prix cible de 18 $ à 9 $

* Rapid7 Inc RPD.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 8 $ contre 14 $

* Red Rock Resorts RRR.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 69 $ à 77 $

* Red Rock Resorts, Inc. RRR.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 59 $ contre 58 $

* Robinhood Markets HOOD.O : Deutsche Bank augmente le prix cible à 150$ de 135

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : JP Morgan réduit le prix cible à 113 $ contre 130 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Needham réduit le prix cible à 100 $ de 135

* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : Barclays réduit le prix cible à 124 $ de 159 $

* S&P Global SPGI.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 570 $ contre 638 $

* S&P Global Inc SPGI.N : Stifel réduit le prix cible à 489 $ contre 599 $

* S&P Global Inc. SPGI.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 675 $ à 530 $

* Saia Inc SAIA.O : Benchmark relève le cours cible de 360 à 400 dollars

* Saia Inc SAIA.O : BMO relève le cours cible de 350 $ à 415 $

* Saia Inc SAIA.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 367 $ à 413

* Saia Inc SAIA.O : Stephens relève l'objectif de cours de 414 à 445

* Saia Inc SAIA.O : TD Cowen relève l'objectif de cours à 367 $ contre 326 $

* Saia Inc SAIA.O : UBS relève le cours cible de 374 à 493 dollars

* Saia, Inc. SAIA.O : Barclays relève le prix cible de 380 à 400 dollars

* Saia, Inc. SAIA.O : Wells Fargo relève le cours cible de 310 à 395 dollars

* Tapestry Inc TPR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 190$ contre 179

* target Corp TGT.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 110 $ contre 89 $ auparavant

* Teradata Corp TDC.N : Barclays relève le cours cible de 27 à 31 dollars

* Teradata Corp TDC.N : UBS relève le cours cible de 23 à 36 dollars

* the Coca-Cola Company KO.N : HSBC relève le cours cible de 82 $ à 84 $

* the Williams Companies, Inc. WMB.N : Wells Fargo relève le prix cible de 71 $ à 80 $

* Topbuild Corp. BLD.N : Wells Fargo relève le prix cible de 540 à 600 dollars

* Trex Company Inc TREX.N : Benchmark réduit le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Tyler Technologies Inc TYL.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 510 à 460 $

* Tyler Technologies Inc TYL.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de neutre à achat

* Upstart Holdings Inc UPST.O : BofA Global Research réduit le PO de 71 $ à 60 $

* Upstart Holdings Inc UPST.O : JP Morgan réduit le prix cible de 65 $ à 57 $

* Upstart Holdings Inc UPST.O : Truist Securities réduit le prix cible à 49 $ contre 59 $

* Veralto Corp VLTO.N : BMO réduit le prix cible de 116 $ à 108 $

* Verisk Analytics, Inc. VRSK.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 280 $ à 237 $

* Walmart Inc WMT.O : BTIG augmente le prix cible à 140$ de 125

* Walmart Inc WMT.O : RBC augmente le prix cible de 126 $ à 140 $

* Waters Corp WAT.N : Barclays rétablit la couverture avec une note de surpondération; PT 400 $

* Waters Corp. WAT.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 415 $ à 355 $

* Webster Financial Corp WBS.N : Raymond James réduit la note de "market perform" à "outperform

* Wesco International Inc WCC.N : Jefferies augmente le prix cible de 290 $ à 330 $

* Wesco International Inc WCC.N : Raymond James augmente le prix cible de 300 $ à 335 $

* Wesco International Inc WCC.N : RBC augmente le prix cible de 316 $ à 335 $

* Wesco International, Inc. WCC.N : Oppenheimer augmente le prix cible de 305 $ à 330 $

* Williams Companies Inc WMB.N : La Banque CIBC augmente le prix cible de 69 $ à 80 $

* Williams Companies Inc WMB.N : TD Cowen relève le cours cible de 70 $ à 76 $

* Xylem XYL.N : Deutsche Bank réduit le cours cible à 160 $ contre 170 $

* Xylem Inc XYL.N : Mizuho abaisse l'objectif de cours à 138 $ contre 150

* Xylem Inc XYL.N : RBC réduit le prix cible à 162 $ contre 176 $

* Xylem Inc. XYL.N : Barclays réduit le prix cible à 156 $ contre 166 $

* Zillow Group Inc ZG.O : Barclays réduit le prix cible de 72 $ à 66 $

* Zillow Group Inc ZG.O : Bernstein réduit le prix cible à 85 $ contre 95 $

* Zillow Group Inc ZG.O : BofA Global Research réduit le PO à 65,00 $ contre 80,00

* Zillow Group Inc ZG.O : D.A. Davidson réduit le prix cible à 75$ de 95

* Zillow Group Inc ZG.O : JP Morgan réduit le prix cible à 84$ de 95

* Zillow Group Inc ZG.O : UBS réduit le prix cible à 80$ de 92

* Zillow Group, Inc. ZG.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 61 $ à 60 $

* Zimmer Biomet Holdings, Inc. ZBH.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 93 $ à 98 $

* Zoominfo Technologies Inc. GTM.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 9$ contre 12

