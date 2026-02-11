Le Canada en deuil après une rare tuerie qui a fait neuf morts

Cette capture d'une vidéo réalisée par un journaliste local, Trent Ernst, montre le collège-lycée où un individu a tué neuf personnes dans la petite ville de Tumbler Ridge, dans l'ouest du Canada, le 10 février 2026 ( AFP / Trent Ernst )

La police canadienne cherche mercredi à comprendre les motivations de la personne qui a ouvert le feu la veille dans un collège-lycée et une résidence d'une petite ville isolée de l'ouest du Canada, faisant neuf morts et une trentaine de blessés.

Le Canada est "en deuil", a affirmé mercredi matin le Premier ministre Mark Carney. "Nous surmonterons cette épreuve. Nous en tirerons des leçons", a-t-il également promis, appelant les Canadiens au "rassemblement".

Cette attaque, aussi rare au Canada que fréquente aux Etats-Unis voisins, a provoqué un immense choc dans le pays et au-delà.

L'attaque s'est déroulée à Tumbler Ridge, une petite ville de 2.300 habitants au pied des Montagnes Rocheuses, dans la province de Colombie-Britannique, à plusieurs heures de route de tout centre urbain.

D'après la première "alerte" envoyée mardi par la police aux habitants, le suspect a été décrit "comme étant une femme brune portant une robe". Mais les autorités n'ont pas confirmé.

Vingt-sept personnes ont également été blessées, dont deux grièvement, a indiqué la Gendarmerie royale du Canada dans un communiqué.

- "Tuerie de masse" -

Nina Krieger, ministre de le Sécurité publique de la province, a évoqué "l'une des pires tueries de masse de l'histoire dans nos provinces et notre pays", sur une vidéo publiée par le Wall Street Journal.

"Mon plus jeune enfant vient tout juste de sortir du lycée (...). Ma fille aînée travaille à 300 mètres de l'école. Encore une fois, il s'en est fallu de peu", a raconté à l'AFP Trent Ernst, un journaliste local et ancien enseignant suppléant au lycée de Tumbler Ridge.

"Des fusillades dans des écoles au Canada, c'était une toutes les quelques années (...). Mais quand ça se produit dans votre ville, les choses déraillent complètement", a-t-il ajouté.

Ken Floyd, un responsable de la police canadienne, est resté prudent mais a indiqué que le tireur était bien la personne mentionnée dans l'alerte.

"L'horreur a frappé (...). Pensées aux familles des victimes, aux blessés et à toute la communauté éducative. La France se tient aux côtés des Canadiens", a déclaré la président français Emmanuel Macron sur X.

La famille royale britannique s'est de son côté dite "profondément choquée et attristée" par ce drame, dans un communiqué.

- "Barricadés" -

C'est la seconde tuerie en Colombie-Britannique en moins d'un an. En avril 2025, un homme avait tué 11 personnes à Vancouver, en fonçant avec son camion sur une foule qui célébrait un festival culturel philippin.

Ce type d'attaque est exceptionnel dans les écoles canadiennes. Elle frappe une ville connue pour son tourisme de plein air, avec la proximité des montagnes et un parc géologique.

Darian Quist, élève dans l'établissement, a expliqué à la chaîne publique CBC qu'il se trouvait en cours de mécanique quand on leur a annoncé que l'école était en confinement.

"Nous avons pris des tables et barricadé les portes pendant plus de deux heures", a-t-il raconté, jusqu'à l'arrivée de la police.

"On pense que ce genre de chose n'arrivent jamais", a raconté très émue sa mère, Shelley Quist. "Je ne vais pas le quitter des yeux pendant un moment maintenant".

- "Scène épouvantable" -

La première alerte reçue mardi en début d'après-midi concernait un tireur actif à l'école Tumbler Ridge. Arrivées sur les lieux, les forces de l'ordre ont d'abord découvert six corps, sans compter le suspect.

Une septième personne blessée par balle à l'école est décédée durant son transport à l'hôpital.

Par la suite, la police "a identifié un second lieu (...) lié à l'assaut, où deux autres victimes ont été retrouvées mortes dans une résidence", selon un communiqué.

Quant au suspect, il serait mort après "une blessure qu'il se serait infligée".

Le siège de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en Colombie-Britannique, dans la ville de Surey, en mai 2024 ( AFP / Sebastien ST-JEAN )

Ken Floyd a décrit une "scène épouvantable" à l'arrivée des forces de l'ordre.

La fusillade a entraîné le confinement des résidents de Tumbler Ridge et des environs. L'alerte d'urgence a été levée en fin d'après-midi.

Mercredi, l'équipe olympique canadienne, présente aux Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina, a exprimé sa solidarité. "Nous sommes bouleversés", a-t-elle indiqué dans un communiqué. "L'équipe du Canada se tient aux côtés de toutes les personnes touchées alors qu'elles traversent des jours difficiles".