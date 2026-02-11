La Bourse de Paris termine en baisse, débâcle pour Dassault Systemes

L'ancien siège de la Bourse de Paris, le palais Brongniart, à Paris le 24 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en repli de 0,18% mercredi, à l'issue d'une séance marquée par la chute historique de Dassault Systemes, qui a plongé de plus de 20% après la publication de ses résultats annuels.

L'indice vedette parisien, le CAC 40, a cédé 14,64 points à 8.313,24 points à la clôture. La veille, il a avancé de 4,60 points, à 8.327,88 points.

L'éditeur de logiciels français Dassault Systèmes a été sur le devant de la scène à Paris: avec une chute de 20,81% à 17,77 euros, jamais le groupe n'avait connu une telle débâcle en Bourse depuis son arrivée à la cote en 1996.

Il a vu s'envoler plus de 6 milliards d'euros de capitalisation boursière en une séance, après la publication de ses résultats annuels.

Sur l'exercice 2025, les ventes de Dassault Systèmes ont atteint 6,2 milliards d'euros et son résultat net part du groupe 1,2 milliard d'euros.

Les analystes de Jefferies pointent du doigt "une croissance du chiffre d'affaires au quatrième trimestre de seulement 1%" située "dans la fourchette basse des prévisions et sous les attentes".

L'entreprise, qui veut accélérer son déploiement dans l'intelligence artificielle, s'est montrée trop prudente pour 2026 au goût du marché.

Elle table sur un chiffre d'affaires total situé entre 6,2 et 6,4 milliards d'euros, en hausse de 1% à 3% (3% à 5% à taux de change constants), ainsi qu'une marge opérationnelle comprise entre 32,2% et 32,6%.

Les poids lourds français de la tech et des services aux entreprises ont par ailleurs nettement reculé aussi à la cote parisienne.

Publicis, numéro 3 mondial de la communication, a chuté de 8,69% à 72,88 euros, le spécialiste de l'informatique Capgemini a fortement baissé aussi, de 8,19% à 104,30 euros et Atos de 4,35% à 46,58 euros. Le géant mondial des centres d'appels Teleperformance a quant à lui abandonné 6,05% à 50,90 euros.

Sur le plan macroéconomique, les investisseurs se sont tournés vers la publication du rapport sur l'emploi des Etats-Unis en janvier, qui a surpris positivement le marché.

L'économie américaine a connu 130.000 créations d'emplois sur la période, nettement plus que les 55.000 sur lesquelles tablaient les analystes, selon le consensus publié par MarketWatch. Le taux de chômage est en recul, à 4,3%, contre 4,4% anticipé par le marché.

"Les marchés d'actions ont montré des mouvements limités, avec les actions mondiales globalement inchangées car la perspective de meilleurs bénéfices compensait les inquiétudes concernant des taux plus élevés", explique Florian Ielpo, responsable de la recherche macroéconomique de Lombard Odier AM.

"Seulement deux baisses de taux de la Fed sont désormais attendues cette année et ce rapport met un terme aux espoirs d'une troisième baisse de taux cette année", estime Kathleen Brooks, directrice de la recherche économique de XTB.

Le marché a par ailleurs repoussé son estimation de la première baisse de taux de la Fed en 2026 de juin à juillet.

TotalEnergies bien reçu

Le groupe pétro-gazier TotalEnergies (+2,74% à 64,22 euros) a publié ses résultats du quatrième trimestre qui sont "globalement en ligne avec les attentes, avec des fondamentaux robustes", relèvent les analystes d'Oddo BhF

Ils affichent certes un bénéfice net pour le groupe en 2025 en chute de 17% à 13,1 milliards de dollars (10,91 milliards d'euros), en raison de la baisse des cours du pétrole, mais montrent "de bonnes performances dans l'activité raffinage et chimie", estiment les analystes.

