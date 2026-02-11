Rexel vise une amélioration de sa marge en 2026, prudent sur le taux de conversion du FCF

(Actualisé avec détails §§ 7-8)

Rexel RXL.PA a annoncé mercredi viser une amélioration de ses ventes et de sa marge opérationnelle en 2026, mais un taux de conversion du "free cash-flow" potentiellement inférieur à 2025, après avoir publié des résultats annuels globalement en ligne avec ses objectifs.

Le distributeur français de matériel électrique prévoit pour cette année des ventes en croissance de 3% à 5% à jours constants ainsi qu'une marge d'EBITA ajusté courant d'environ 6,2%, selon un communiqué.

En 2025, Rexel a enregistré des ventes annuelles de 19,41 milliards d'euros, en hausse de 0,7% en publié et de 2,5% à nombre de jours constants, tandis que sa marge d'Ebita courant ajusté est ressortie à 6%.

Le groupe, qui a affiché une conversion du "free cash-flow" de 66,3% l'année dernière, "ou 76,4% hors impact de l'amende de 124 millions d'euros versée à l'Autorité française de la concurrence en avril", s'est cependant montré plus prudent pour 2026 en visant un taux supérieur à 65%.

Au quatrième trimestre, les ventes de Rexel se sont élevées à 4,88 milliards d'euros, en hausse de 0,2% en données publiées et de 3,8% en comparable et à nombre de jours constants.

L'Ebita courant ajusté annuel s'est établi à 1,16 milliard d'euros, en hausse de 1,8% sur un an.

Le groupe a par ailleurs confirmé ses ambitions à moyen-terme et l'exécution de son plan stratégique "Axelerate 2028".

(Rédigé par Augustin Turpin)