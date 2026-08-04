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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Cloudflare, Replimune, Walmart
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 14:33
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Cloudflare, Replimune Group et Walmart.

POINTS FORTS

* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 350 à 370

dollars

* Cloudflare NET.N : Jefferies relève son objectif de cours de 225 $ à 290 $

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de « acheter » à «

conserver »

* Replimune Group Inc REPL.O : Leerink Partners relève sa recommandation de « performance

conforme au marché » à « surperformance »

* Walmart Inc WMT.O : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne

avec le marché »

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Adaptive Biotechnologies Corp ADPT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 20,00 $ à 27,50 $

* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O : Citigroup relève son objectif de cours de 435 $ à 460 $

* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 350 $ à 370 $

* Alignment Healthcare Inc ALHC.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 26 $ à 22 $

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 410 $ à 315 $

* APi Group Corp APG.N : Wells Fargo lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »

* APi Group Corp APG.N : Wells Fargo lance sa couverture avec un objectif de cours de 53 $

* Arcbest Corp ARCB.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 178 $ à 171 $

* Arxis Inc ARXS.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 52 $ à 63 $

* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 220 $ à 190 $

* Autonation AN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 235 $ à 210 $

* Autozone Inc AZO.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 3 900 $ à 3 637 $

* Avista Corp AVA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 40 $ à 37 $

* Backblaze Inc BLZE.O : Needham relève son objectif de cours de 14 $ à 23 $

* Bank of New York Mellon Corp BNY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 149 $ à 159 $

* Best Buy Co Inc BBY.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $

* Bowhead BOW.N : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Bowhead BOW.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 31 $ à 34 $

* Bowhead Specialty Holdings Inc BOW.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 36 $ à 34 $

* Bowhead Specialty Holdings Inc BOW.N : Piper Sandler abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Bowhead Specialty Holdings Inc BOW.N : RBC abaisse son objectif de cours de 38 $ à 34 $

* Bowhead Specialty Holdings Inc BOW.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le

secteur »

* Carpenter Technology Corporation CRS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 425 $ à 540 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Jefferies relève son objectif de cours de 269 $ à 292 $

* Centene Corp CNC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 60 $ à 67 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Argus Research relève son objectif de cours de 40 $ à 45 $

* Cigna CI.N : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 336 $ à 307 $

* Clorox CLX.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 94 $ à 98 $

* Clorox CLX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 92 $ à 95 $

* Clorox CLX.N : RBC abaisse son objectif de cours de 118 $ à 110 $

* Cloudflare NET.N : Jefferies relève son objectif de cours de 225 $ à 290 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : BMO abaisse son objectif de cours de 390 $ à 376 $

* Coreweave Inc CRWV.O : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours: 151 dollars

* D.R. Horton Inc DHI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 170 $ à 155 $

* Datadog Inc DDOG.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 250 $ à 295 $

* Datadog Inc DDOG.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 220 $ à 305 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Argus Research relève son objectif de cours de 10 $, le portant à 96 $

* Echostar Corp ECHO.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 137 $ à 118 $

* Ethos Technologies LIFE.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 30 $ à 40 $

* Ethos Technologies LIFE.O : Barclays relève son objectif de cours de 27 $ à 37 $

* Everquote Inc EVER.O : Needham relève son objectif de cours de 25 $ à 30 $

* Faeth Therapeutics Inc FTH.O : Jonestrading lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Faeth Therapeutics Inc FTH.O : Jonestrading lance sa couverture avec un objectif de cours de 55 $

* Fair Isaac Corp FICO.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 1 494 $ à 1 344 $

* Fibrobiologics Inc FBLG.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 8 $ à 6 $

* First Bancorp (Caroline du Nord) FBNC.O : KBW relève son objectif de cours de 67 $ à 70 $

* First Solar Inc FSLR.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 207 $ à 196 $

* FTAI Aviation Ltd FTAI.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 400 $ à 350 $

* Fulgent Genetics Inc FLGT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 15 $ à 19 $

* Genedx Holdings Corp WGS.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 75 $ à 90 $

* General Dynamics Corporation GD.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 400 $ à 440 $

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 320 $ à 275 $

* Guardant Health Inc GH.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 135 $ à 193 $

* Hexcel Corporation HXL.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 94 $ à 100 $

* Hexcel Corporation HXL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 95 $ à 120 $

* HF Sinclair Corp DINO.N : Mizuho relève son objectif de cours de 79 $ à 85 $

* Hilton Grand Vacations HGV.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 65 $ à 62 $

* Huntington Ingalls Industries HII.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 325 $ à 340 $

* Huntsman Corporation HUN.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 14 $ à 11 $

* Ibotta Inc IBTA.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 38 $ à 40 $

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 115 $ à 100 $

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : Needham relève son objectif de cours de 72 $ à 88 $

* Inflection Point Acquisition Corp V IPEX.O : Benchmark lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat

»

* Inflection Point Acquisition Corp V IPEX.O : Benchmark lance sa couverture avec un objectif de cours de 14 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 50 $ à 55 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 54 $ à 60 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 52 $ à 59 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Mizuho relève son objectif de cours de 55 $ à 65 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : RBC relève son objectif de cours de 45 $ à 60 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Stifel relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 54 $ à 62 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 54 $ à 62 $

* Integer Holdings Corp ITGR.N : Truist Securities abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Integer Holdings Corp ITGR.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 110 $ à 127 $

* Integer Holdings Corporation ITGR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 84 $ à 127 $

* Intuit Inc INTU.O : Truist Securities abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter »

* Intuit Inc INTU.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 410 $ à 350 $

* Jackson Financial Inc JXN.N : Barclays relève son objectif de cours de 139 $ à 149 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Baird relève son objectif de cours de 252 $ à 280 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 265 $ à 276 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Needham relève son objectif de cours de 282 $ à 292 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 301 $ à 310 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Raymond James relève son objectif de cours de 275 $ à 295 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : RBC relève son objectif de cours de 258 $ à 273 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Stifel relève son objectif de cours de 230 $ à 275 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 275 $ à 300 $

* Jfrog Ltd FROG.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 78 $ à 95 $

* Keros Therapeutics Inc KROS.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 30 $ à 23 $

* Keros Therapeutics Inc KROS.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 20 $ à 18 $

* Kontoor Brands Inc KTB.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 90 $ à 105 $

* Labcorp LH.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 300 $ à 309 $

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 110 $ à 102,5 $

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : TD Cowen passe de « acheter » à « conserver »

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Truist Securities abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter »

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 125 $ à 102,50 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 33 $ à 34 $

* Lindblad Expeditions Holdings Inc LIND.O : Benchmark relève son objectif de cours de 34 $ à 40 $

* Lithia & Driveway LAD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 325 $ à 340 $

* Marriott MAR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 400 $ à 388 $

* Marriott MAR.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 384 $ à 374 $

* Marriott International MAR.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 379 $ à 348 $

* Marriott International MAR.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 379 $ à 372 $

* Marriott International MAR.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 449 $ à 425 $

* Mastec Inc MTZ.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 502 $ à 457 $

* Matson Inc MATX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 230 $ à 270 $

* Matson Inc MATX.N : Stephens relève son objectif de cours de 240 $ à 260 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 147 $ à 152 $

* Mobility Global Inc. MBGL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 27 $ à 25 $

* Mohawk Industries Inc MHK.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 109 $ à 121 $

* Mohawk Industries Inc MHK.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 135 $ à 155 $

* Nextpower Inc NXT.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 142 $ à 111 $

* Nike Inc NKE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 47 $ à 40 $

* Nike Inc NKE.N : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Northern Trust Corp NTRS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 179,5 $ à 185,5 $

* Olin Corp OLN.N : Wells Fargo abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Olin Corporation OLN.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 25 $ à 20 $

* ON Semiconductor Corporation ON.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 130 $ à 110 $

* ON Semiconductor Corporation ON.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 125 $ à 110 $

* ON Semiconductor Corporation ON.O : Needham abaisse son objectif de cours de 130 $ à 116 $

* ON Semiconductor Corporation ON.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 107 $ à 90 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Citigroup relève son objectif de cours de 200 $ à 245 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 175 $ à 200 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : la Deutsche Bank passe de « conserver » à « acheter »

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Jefferies relève son objectif de cours de 70 $ à 80 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Mizuho relève son objectif de cours de 185 $ à 215 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Northland Capital relève son objectif de cours de 190 $ à 200 $

* Paymentus Holdings Inc PAY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 27 $ à 37 $

* Paymentus Holdings Inc PAY.N : Raymond James relève son objectif de cours de 37 $ à 45 $

* PBF Energy Inc PBF.N : Mizuho relève son objectif de cours de 57 $ à 65 $

* PDF Solutions Inc PDFS.O : Wells Fargo lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* PDF Solutions Inc PDFS.O : Wells Fargo lance sa couverture avec un objectif de cours de 50 dollars

* Penske Automotive Group Inc PAG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 170 $ à 215 $

* Progressive Corp PGR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 250 $ à 241 $

* PVH Corp PVH.N : JP Morgan passe d'une recommandation « neutre » à « sous-pondérer »

* PVH Corp PVH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 70 $ à 84 $

* Ralph Lauren RL.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 437 $ à 441 $

* Ralph Lauren Corp RL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 434 $ à 452 $

* RBC Bearings RBC.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 676 $ à 686 $

* RBC Bearings Inc RBC.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 615 $ à 646 $

* Replimune Group Inc REPL.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 11 $ à 17 $

* Replimune Group Inc REPL.O : Leerink Partners relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à «

surperformer »

* Saia Inc SAIA.O : BMO abaisse son objectif de cours de 470 $ à 400 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : D.A. Davidson lance la couverture du titre avec une note « neutre »; objectif de cours: 17

dollars

* SBA Communications Corp SBAC.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 270 $ à 264 $

* Snap Inc SNAP.N : Citigroup relève son objectif de cours de 6,50 $ à 6,75 $

* Snap Inc SNAP.N : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 6,4 $ à 6 $

* Snap Inc SNAP.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7 $

* Snap Inc SNAP.N : Barclays relève son objectif de cours de 15 $ à 16 $

* Snap Inc SNAP.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 5 $ à 6 $

* Sonic Automotive Inc SAH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 76 $ à 72 $

* SPX Technologies Inc SPXC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 270 $ à 282 $

* State Street Corp STT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 176,5 $ à 187 $

* Summit Midstream Corp SMC.N : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif

de cours: 39 $

* Tapestry Inc TPR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 205 $ à 211 $

* Tempus AI Inc TEM.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 80 $ à 70 $

* The Clorox Company CLX.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 95 $ à 102 $

* Twist Bioscience Corp TWST.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 110 $ à 120 $

* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : Needham relève son objectif de cours de 92 $ à 125 $

* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 130 $ à 140 $

* V2X Inc VVX.N : RBC relève son objectif de cours de 75 $ à 88 $

* V2X Inc VVX.N : Stifel relève son objectif de cours de 79 $ à 102 $

* V2X Inc VVX.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 70 $ à 85 $

* Valero Energy Corp VLO.N : Mizuho relève son objectif de cours de 289 $ à 300 $

* Veracyte Inc VCYT.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 66 $ à 54 $

* Vertex Inc VERX.O : BMO relève son objectif de cours de 14 $ à 15 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 436 $ à 442 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : RBC abaisse son objectif de cours de 577 $ à 570 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Stifel relève son objectif de cours de 466 $ à 500 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 525 $ à 550 $

* Vishay Intertechnology Inc VSH.N : Needham lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif

de cours: 45 $

* Vishay Intertechnology Inc VSH.N : Raymond James lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »

* Vishay Intertechnology Inc VSH.N : Raymond James lance sa couverture avec un objectif de cours de 40 $

* Walmart Inc WMT.O : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformance » à « performance normale »

* Wealthfront Corporation WLTH.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 12 $ à 11,5 $

* Yum Brands YUM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 170 $ à 160 $

Valeurs associées

ADAPTIVE BIOTECH
23,1100 USD NASDAQ 0,00%
ADVANCED ENERGY
296,3800 USD NASDAQ 0,00%
ALIGNMENT HLTHC
14,5600 USD NASDAQ 0,00%
ALNYLAM PHARMA
220,3300 USD NASDAQ 0,00%
API GROUP
39,840 USD NYSE 0,00%
ARCBEST
137,5700 USD NASDAQ 0,00%
ARXIS RG-A
53,7300 USD NASDAQ 0,00%
ASBURY AUTOMOTIV
227,870 USD NYSE 0,00%
AUTONATION
215,535 USD NYSE 0,00%
AUTOZONE
2 989,090 USD NYSE 0,00%
AVISTA
39,560 USD NYSE 0,00%
BACKBLAZE RG-A
15,5900 USD NASDAQ 0,00%
BEST BUY
85,265 USD NYSE 0,00%
CARPENTER TECHN.
543,750 USD NYSE 0,00%
CENTENE
63,770 USD NYSE 0,00%
CHIPOTLE MEXICAN
37,465 USD NYSE 0,00%
CLOROX CO.
98,180 USD NYSE 0,00%
CLOUDFLARE RG-A
282,800 USD NYSE 0,00%
CNSTLLTN ENER CO
273,7100 USD NASDAQ 0,00%
COREWEAVE
85,7600 USD NASDAQ 0,00%
D R HORTON
146,550 USD NYSE 0,00%
DATADOG RG-A
273,6000 USD NASDAQ 0,00%
DEXCOM
87,3100 USD NASDAQ 0,00%
ECHOSTAR RG-A
85,6300 USD NASDAQ 0,00%
ETHOS TECH RG-A
22,8300 USD NASDAQ 0,00%
EVERQUOTE-A
24,1000 USD NASDAQ 0,00%
FAETH THERAPEUTI
27,3400 USD NASDAQ 0,00%
FAIR ISAAC
1 045,710 USD NYSE 0,00%
FIBROBIOLOGICS
0,7905 USD NASDAQ 0,00%
FIRST SOLAR
232,7300 USD NASDAQ 0,00%
FTAI
23,0000 USD OTCBB -6,12%
FTAI
225,1500 USD NASDAQ 0,00%
FULGENT GENETICS
17,6100 USD NASDAQ 0,00%
GENEDX HLDG
67,8600 USD NASDAQ 0,00%
GENL DYNAMICS CO
382,420 USD NYSE 0,00%
GROUP I AUTOMOTI
292,230 USD NYSE 0,00%
GUARDANT HEALTH
158,8300 USD NASDAQ 0,00%
Gaz naturel
2,78 USD NYMEX 0,00%
HEXCEL
102,240 USD NYSE 0,00%
HF SINCLAIR
88,640 USD NYSE 0,00%
HILTON GRAND
45,300 USD NYSE 0,00%
HUNTGTN INGLS IN
325,640 USD NYSE 0,00%
HUNTSMAN
10,015 USD NYSE 0,00%
IBOTTA
24,520 USD NYSE 0,00%
ICHOR
80,2300 USD NASDAQ 0,00%
INSPIRE MED SYS
52,200 USD NYSE 0,00%
INTEGER HOLDINGS
124,440 USD NYSE 0,00%
INTUIT
318,3900 USD NASDAQ 0,00%
JACKSN FINL RG-A
126,120 USD NYSE 0,00%
JAZZ PHARMACEUTI
251,5800 USD NASDAQ 0,00%
JFROG
82,4000 USD NASDAQ 0,00%
KEROS THERAP
10,1100 USD NASDAQ 0,00%
KONTOOR BRAND
84,665 USD NYSE 0,00%
LABCORP HLDGS
307,350 USD NYSE 0,00%
LANTHEUS HOLDING
101,1900 USD NASDAQ 0,00%
LEVI STRAUSS RG-A
24,615 USD NYSE 0,00%
LINDBLAD EXPEDIT
33,1200 USD NASDAQ 0,00%
LITHIA MOTORS
377,630 USD NYSE 0,00%
MARRIOTT INTL RG-A
346,8300 USD NASDAQ 0,00%
MASTEC
261,320 USD NYSE 0,00%
MATSON
207,380 USD NYSE 0,00%
MERCK
127,795 USD NYSE 0,00%
MOHAWK INDUSTRIE
133,000 USD NYSE 0,00%
NEXTPOWER RG-A
90,6700 USD NASDAQ 0,00%
NIKE
42,630 USD NYSE 0,00%
NORTHERN TRUST
182,2000 USD NASDAQ 0,00%
OLIN
18,610 USD NYSE 0,00%
ON SEMICONDUCTOR
80,4000 USD NASDAQ 0,00%
PALANTIR TECHNOLOGIES
125,6500 USD NASDAQ 0,00%
PAYMNTS HLDGS RG-A
34,500 USD NYSE 0,00%
PBF ENER RG-A
67,920 USD NYSE 0,00%
PDF SOLUTIONS
48,0000 USD NASDAQ 0,00%
PENSKE AUTO GROU
217,510 USD NYSE 0,00%
PROGRESSIVE (OHI
210,460 USD NYSE 0,00%
PVH
88,775 USD NYSE 0,00%
Pétrole Brent
81,63 USD Ice Europ -2,47%
Pétrole WTI
77,77 USD Ice Europ -2,76%
RALPH LAUREN RG-A
380,280 USD NYSE 0,00%
RBC BEARINGS INC
570,390 USD NYSE 0,00%
REPLIMUNE GRP
11,9100 USD NASDAQ 0,00%
SAIA
360,1000 USD NASDAQ 0,00%
SAILPOINT
17,2000 USD NASDAQ 0,00%
SBA CMMNS REIT-A
179,5400 USD NASDAQ 0,00%
SENSEI BIOTHERP
14,5300 USD NASDAQ +4,91%
SNAP-A
5,050 USD NYSE 0,00%
SONIC AUTOMOTIVE-A
87,160 USD NYSE 0,00%
SPX TECHNOLOGIES
214,040 USD NYSE 0,00%
STATE STREET
183,690 USD NYSE 0,00%
TAPESTRY
155,650 USD NYSE 0,00%
TEMPUS AI RG-A
46,0500 USD NASDAQ 0,00%
THE CIGNA
282,060 USD NYSE 0,00%
TWIST BIOSCIENCE
101,0600 USD NASDAQ 0,00%
ULTRA CLEAN HLDG
89,1700 USD NASDAQ 0,00%
V2X
86,210 USD NYSE 0,00%
VALERO ENERGY
307,450 USD NYSE 0,00%
VERACYTE
44,8500 USD NASDAQ 0,00%
VERTEX PHARMA
470,7200 USD NASDAQ 0,00%
VERTEX RG-A
13,4000 USD NASDAQ 0,00%
VISHAY INTERTECH
35,390 USD NYSE 0,00%
WALMART
110,7100 USD NASDAQ 0,00%
WEALTHFRONT
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/08/2026 à 14:33:03.

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