L'expiration de la période de blocage constituera le prochain test de l'intérêt des investisseurs pour les actions SpaceX

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* L'expiration de la première période de blocage, prévue jeudi, pourrait tripler le flottant de SpaceX

* Le calendrier échelonné de levée des restrictions permettra de libérer 12,9 milliards d'actions supplémentaires d'ici mi-2027

* Selon les investisseurs, la clé pour évaluer les perspectives réside dans l'identification des vendeurs

par Suzanne McGee et Akash Sriram

Le prochain test pour les investisseurs de SpaceX SPCX.O , après la publication de son premier rapport financier en tant que société cotée, aura lieu jeudi, date à laquelle pas moins de 912 millions d’actions détenues par des employés et d’autres parties prenantes avant l’introduction en bourse pourront être vendues.

Les initiés qui ont acquis des participations dans cette entreprise spécialisée dans l’espace et l’IA plusieurs mois, voire plusieurs années, avant son introduction en bourse en juin, à une fraction du prix d’introduction de 135 dollars par action, devraient réaliser d’importants gains à l’expiration de la période de blocage de leurs actions, mais leurs ventes pourraient exercer une nouvelle pression sur le titre, qui a chuté de 49% par rapport à son plus haut niveau atteint en juin.

On s’attend à des ventes massives, mais déterminer qui se désengage ou réduit sa participation sera déterminant pour le sentiment du marché quant aux perspectives de l’entreprise, ont déclaré des gestionnaires de fonds, des courtiers et des analystes.

“C’est sans doute le délai de blocage le plus commenté de toute l’histoire des introductions en bourse”, a déclaré Robert Hackel, directeur général de la société de courtage institutionnel R.F. Lafferty & Co.

Il a reçu de nombreux appels d’investisseurs ayant investi avant l’introduction en bourse, désireux de profiter de cette occasion pour vendre une partie de leurs participations dans SpaceX afin d’acquérir des actions non cotées d’autres candidats à l’introduction en bourse, tels que les géants de l’IA Anthropic et OpenAI, ainsi que la start-up spécialisée dans les technologies de défense Anduril Industries.

“On va assister à de nombreuses sorties”, a-t-il ajouté.

Il sera difficile pour les employés et les premiers investisseurs de SpaceX de résister à la tentation de vendre, car ils “disposent de gains si considérables qu’ils seront très fortement incités à réaliser une plus-value et à diversifier leurs portefeuilles”, a déclaré Matt Kennedy, stratège senior chez Renaissance Capital, un prestataire de services de recherche et de fonds d’investissement spécialisés dans les introductions en bourse.

L’action SpaceX a chuté de 7,5% mardi dans les échanges après clôture, après que SpaceX eut annoncé une hausse de son chiffre d’affaires de 92% au deuxième trimestre, supérieure aux prévisions. Elle a continué à baisser malgré les déclarations du directeur général Bret Johnsen lors de la conférence téléphonique sur les résultats, selon lesquelles la société est en bonne voie pour enregistrer un chiffre d’affaires annualisé de 100 milliards de dollars d’ici la fin de l’année.

L'expiration des périodes de blocage pourrait en être la cause, a déclaré Brian Mulberry, stratège en chef des marchés chez Zacks Investment Management.

Cette vague de ventes “semble davantage liée au sentiment du marché, car selon les médias, de nombreux initiés chercheraient à vendre leurs actions cette semaine, à la suite de ces bons résultats, leurs actions étant désormais entièrement acquises”, a déclaré M. Mulberry.

TOUS LES REGARDS SONT TOURNÉS VERS CEUX QUI CEDENT LEURS PARTICIPATIONS

Les périodes de blocage sont courantes après les introductions en bourse; elles empêchent les initiés de vendre leurs actions pendant une période déterminée. Mais celle de SpaceX est inhabituelle, car les banques ont échelonné les déblocages sur près d’un an, plutôt que de permettre à des milliards d’actions d’être mises sur le marché en une seule journée.

D’ici la fin du processus, prévue au milieu de l’année prochaine, 12,9 milliards d’actions supplémentaires seront libérées pour la négociation.

Le flottant actuel est si faible que la seule première expiration de période de blocage pourrait plus que doubler le nombre d’actions disponibles à la négociation, et si une clause de déblocage anticipé liée au cours venait à être déclenchée, cela pourrait plus que tripler le flottant.

“Cette fois-ci, c’est un multiple des actions en circulation qui sera mis sur le marché, et non une fraction; ces périodes de blocage constitueront donc un test intéressant de l’engagement des premiers investisseurs à soutenir l’entreprise sur le long terme”, a déclaré Andrew Chanin, directeur général de Procure AM, qui gère l’ETF Procure Space UFO.O . Ce fonds est indexé sur un indice sectoriel qui investit environ 6% de ses actifs dans SpaceX.

Une vente importante de la part d’un investisseur de la première heure pourrait envoyer un signal fort quant au niveau de confiance dans les perspectives de SpaceX, a déclaré Lukas Muehlbauer, chercheur associé chez IPOX.

Pour évaluer la probabilité d’une vente massive, Gabriel Shahin, fondateur de Falcon Wealth Planning, fait appel à ses contacts parmi les initiés et les employés de SpaceX. Sa conclusion: aucun ne semble pressé de vendre.

“Ils croient en SpaceX sur le long terme, et par conséquent, nous avons tendance à être plus optimistes quant au fait que les initiés ne vendent pas non plus, et quant à ce que cela laisse présager pour l’action”, a-t-il déclaré.

Mais M. Shahin reconnaît que chacune des prochaines dates d’expiration des périodes de blocage risque de rendre les échanges boursiers plus turbulents. Déjà, la volatilité de SpaceX rend difficile pour de nombreux investisseurs qui souhaitent se protéger contre toute nouvelle baisse du cours de l’action de se couvrir, car les prix des options atteignent des niveaux qui relèvent de la “pure folie”, a déclaré M. Shahin.