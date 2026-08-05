La police sud-coréenne a perquisitionné le siège de Starbucks Corée dans le cadre d'une enquête, selon les médias

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La police sud-coréenne a perquisitionné le siège de Starbucks Corée dans le cadre d'une enquête sur des allégations selon lesquelles des responsables de la société mère auraient insulté les victimes des manifestations en faveur de la démocratie de 1980 par le biais d'une campagne marketing, a rapporté mercredi la chaîne de télévision KBS.

* La police tente d'obtenir des documents et des preuves qui ne figuraient pas dans les pièces fournies par le groupe Shinsegae, société mère de Starbucks Corée, selon le reportage de la chaîne de télévision locale publique KBS, sans citer de sources.

* Starbucks Corée a déclaré en mai que la société avait subi une baisse “très importante” de son chiffre d'affaires après qu'une campagne marketing évoquant la répression militaire brutale de 1980 contre les manifestants pro-démocratie a suscité des critiques de la part du public.

* Shinsegae exploite Starbucks Corée par l’intermédiaire de la société SCK, détenue à 67,5 % par E-Mart et à 32,5 % par le fonds souverain singapourien GIC, selon un document déposé par l’entreprise.

* Starbucks Corée et Shinsegae ont tous deux déclaré considérer cette perquisition comme s'inscrivant dans le cadre d'une enquête en cours visant l'entreprise, a indiqué un porte-parole dans un SMS envoyé à Reuters.

* La police métropolitaine de Séoul n’a pas répondu à une demande de commentaire.