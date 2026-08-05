 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La police sud-coréenne a perquisitionné le siège de Starbucks Corée dans le cadre d'une enquête, selon les médias
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 03:25
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La police sud-coréenne a perquisitionné le siège de Starbucks Corée dans le cadre d'une enquête sur des allégations selon lesquelles des responsables de la société mère auraient insulté les victimes des manifestations en faveur de la démocratie de 1980 par le biais d'une campagne marketing, a rapporté mercredi la chaîne de télévision KBS.

* La police tente d'obtenir des documents et des preuves qui ne figuraient pas dans les pièces fournies par le groupe Shinsegae, société mère de Starbucks Corée, selon le reportage de la chaîne de télévision locale publique KBS, sans citer de sources.

* Starbucks Corée a déclaré en mai que la société avait subi une baisse “très importante” de son chiffre d'affaires après qu'une campagne marketing évoquant la répression militaire brutale de 1980 contre les manifestants pro-démocratie a suscité des critiques de la part du public.

* Shinsegae exploite Starbucks Corée par l’intermédiaire de la société SCK, détenue à 67,5 % par E-Mart et à 32,5 % par le fonds souverain singapourien GIC, selon un document déposé par l’entreprise.

* Starbucks Corée et Shinsegae ont tous deux déclaré considérer cette perquisition comme s'inscrivant dans le cadre d'une enquête en cours visant l'entreprise, a indiqué un porte-parole dans un SMS envoyé à Reuters.

* La police métropolitaine de Séoul n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Valeurs associées

STARBUCKS
104,9700 USD NASDAQ +1,55%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
79,76 +1,37%
CAC 40
8 666,63 +0,61%
2CRSI
25,54 +4,07%
SPACEX
125,33 +9,43%
Or
4 089,7 +0,30%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank