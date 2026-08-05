Le titre de l'entreprise australienne Collins Foods recule alors que Citi met en garde contre la pression concurrentielle exercée par McDonald's

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5 août - ** L'action de la société australienne Collins Foods

CKF.AX recule de 1,1 % à 8,290 dollars australiens

** Selon Citi, plusieurs raisons justifient de rester prudent vis-à-vis de CKF, noté "neutre", après que les résultats trimestriels de McDonald's MCD.N ont mis en évidence une dynamique concurrentielle en Australie et en Allemagne

** Ces deux régions constituent les principaux marchés de KFC pour CKF

** La société de courtage a indiqué que McDonald's pourrait avoir pris des parts de marché à KFC sur le segment du poulet en Allemagne, soulignant que Collins Foods avait fait état d'une évolution négative des ventes à périmètre constant en Europe en mai et juin

** McDonald's semble avoir une longueur d'avance dans le segment des boissons haut de gamme après avoir lancé une gamme élargie de boissons en Allemagne en mai et en Australie en juillet, devançant ainsi le déploiement national prévu par Collins Foods de sa plateforme de boissons KWENCH d'ici l'exercice 2027 – Citi

** La société de courtage considère cette stratégie en matière de boissons comme une menace concurrentielle potentielle, compte tenu des signes indiquant que la nouvelle gamme de McDonald's a stimulé la fréquentation, la valeur des transactions et le chiffre d'affaires

** Sept analystes sur douze attribuent à l'action la note "acheter" ou supérieure, cinq la note "conserver"; leur objectif de cours médian s'établit à 10,30 dollars australiens, selon les données compilées par LSEG

** Le titre a perdu 20 % depuis le début de l'année