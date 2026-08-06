TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Caterpillar, Eli Lilly, McKesson

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Caterpillar, Eli Lilly et McKesson.
POINTS FORTS
* Caterpillar Inc CAT.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 845 $ à 882 $
* Eli Lilly LLY.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 1 232,00 $ à 1 309,00 $
* Hudson Pacific Properties, Inc. HPP.N : Piper Sandler passe de « neutre » à « surpondérer »
* McKesson Corp MCK.N : Baird relève son objectif de cours de 955 $ à 1 015 $
* Western Digital Corp WDC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 500 $ à 540 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Adapthealth Corp. AHCO.O : UBS abaisse son objectif de cours de 14 $ à 10 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : Argus Research relève son objectif de cours de 450 $ à 625 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 665 $ à 700 $
* Aeva Technologies Inc AEVA.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 33 $ à 42 $
* Agilon Health, Inc. AGL.N : Barclays relève son objectif de cours de 81 $ à 111 $
* Agilon Health, Inc. AGL.N : Benchmark relève son objectif de cours de 95 $ à 140 $
* Agilon Health, Inc. AGL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 115 $ à 135 $
* Agilon Health, Inc. AGL.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 92 $ à 114 $
* Agilon Health, Inc. AGL.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 67 $ à 112 $
* Albany International Corp AIN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 51 $ à 61 $
* Albemarle ALB.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 185 $ à 160 $
* Allstate Corp. ALL.N : Barclays relève son objectif de cours de 213 $ à 226 $
* American Financial Group, Inc. AFG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 173 $ à 175 $
* Ametek AME.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 303 $ à 316 $
* Amgen Inc AMGN.O : Bernstein relève son objectif de cours de 335 $ à 345 $
* Amplitude, Inc. AMPL.O : UBS relève son objectif de cours de 8,50 $ à 13 $
* Applovin APP.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 705,00 $ à 430,00 $
* Applovin APP.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 660 $ à 580 $
* Applovin Corp APP.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 720,00 $ à 650,00 $
* Applovin Corp. APP.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 660 $ à 560 $
* Applovin Corp. APP.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 575 $ à 357 $
* Applovin Corp. APP.O : Wells Fargo passe d'une recommandation « surpondérer » à « neutre »
* Applovin Corporation APP.O : Benchmark abaisse son objectif de cours de 775 $ à 500 $
* Applovin Corporation APP.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 640 $ à 574 $
* Applovin Corporation APP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 700 $ à 550 $
* Applovin Corporation APP.O : Needham abaisse son objectif de cours de 700 $ à 500 $
* Applovin Corporation APP.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 665 $ à 385 $
* Applovin Corporation APP.O : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »
* Applovin Corporation APP.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 640 $ à 590 $
* Applovin Corporation APP.O : RBC abaisse son objectif de cours de 700 $ à 575 $
* Applovin Corporation APP.O : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 775 $ à 515 $
* Applovin Corporation APP.O : UBS abaisse son objectif de cours de 798 $ à 790 $
* Applovin Corporation APP.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 640 $ à 610 $
* Archrock, Inc. AROC.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 43 $ à 40 $
* Arcus Biosciences, Inc. RCUS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 23 $ à 26 $
* Arcutis Biotherapeutics, Inc. ARQT.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 34,00 $ à 38,00 $
* Arista Networks Inc ANET.N : Citigroup relève son objectif de cours de 173 $ à 215 $
* Arista Networks, Inc. ANET.N : Barclays relève son objectif de cours de 195 $ à 289 $
* Array Technologies ARRY.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 8,9 $ à 7,5 $
* Array Technologies Inc ARRY.O : UBS abaisse son objectif de cours de 11 $ à 10 $
* Assurant Inc AIZ.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 310 $ à 355 $
* Atrium Therapeutics, Inc. RNA.O : H.C. Wainwright lance la couverture du titre avec une recommandation «
Achat »
* Atrium Therapeutics, Inc. RNA.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec un objectif de cours de 25 $
* Avnet Inc AVT.O : Raymond James relève son objectif de cours de 95 $ à 120 $
* Avnet Inc AVT.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 95 $ à 110 $
* Avnet, Inc. AVT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 72 $ à 80 $
* Axon Enterprise Inc AXON.O : Barclays relève son objectif de cours de 523 $ à 688 $
* Axon Enterprise Inc AXON.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 600,00 $ à 640,00 $
* Axon Enterprise Inc AXON.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 724 $ à 732 $
* Axon Enterprise Inc AXON.O : UBS relève son objectif de cours de 440 $ à 600 $
* Billiontoone, Inc. BLLN.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 142 $ à 130 $
* Billiontoone, Inc. BLLN.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 145 $ à 130 $
* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : Raymond James abaisse sa recommandation de « surperformance » à «
en ligne avec le marché »
* Block Inc XYZ.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 100,00 $ à 115,00 $
* Block, Inc. XYZ.N : BTIG relève son objectif de cours de 90 $ à 100 $
* Block, Inc. XYZ.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $
* Block, Inc. XYZ.N : KBW relève son objectif de cours de 90 $ à 100 $
* Block, Inc. XYZ.N : Needham relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $
* Block, Inc. XYZ.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 91 $ à 97 $
* Block, Inc. XYZ.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 100 $ à 105 $
* Block, Inc. XYZ.N : Raymond James relève son objectif de cours de 90 $ à 97 $
* Block, Inc. XYZ.N : RBC relève son objectif de cours de 93 $ à 95 $
* Block, Inc. XYZ.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 101 $ à 105 $
* Blue Bird Corporation BLBD.O : BTIG relève son objectif de cours de 80 $ à 95 $
* Blue Bird Corporation BLBD.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 86 $ à 91 $
* Booking Holdings Inc. BKNG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 208 $ à 248 $
* Booking Holdings Inc. BKNG.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 200 $ à 240 $
* BorgWarner BWA.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 81 $ à 80 $
* Brightview BV.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 17 $ à 16 $
* Bristow Group Inc. VTOL.N : Raymond James relève son objectif de cours de 60 $ à 67 $
* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : UBS relève son objectif de cours de 48 $ à 55 $
* Builders Firstsource Inc BLDR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $
* Caris Life Sciences, Inc. CAI.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 30 $ à 25 $
* Carlyle Group Inc CG.O : KBW relève son objectif de cours de 47 $ à 50 $
* Carlyle Group Inc CG.O : UBS relève son objectif de cours de 63 $ à 70 $
* Caterpillar CAT.N : Barclays relève son objectif de cours de 800 $ à 900 $
* Caterpillar Inc CAT.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 845 $ à 882 $
* CDW Corporation CDW.O : UBS relève son objectif de cours de 147 $ à 159 $
* Celanese CE.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 60 $ à 50 $
* Celanese Corp CE.N : Baird abaisse son objectif de cours de 75 $ à 65 $
* Celanese Corp CE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 68 $ à 76 $
* Celanese Corporation CE.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 80 $ à 65 $
* Cencora COR.N : Citigroup relève son objectif de cours de 355 $ à 370 $
* Cencora COR.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 368,00 $ à 380,00 $
* Cencora, Inc. COR.N : UBS relève son objectif de cours de 412 $ à 430 $
* Central Bancompany, Inc. CBC.O : Stephens abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* Central Bancompany, Inc. CBC.O : Stephens relève son objectif de cours de 34 $ à 35 $
* Champion Homes Inc SKY.N : UBS relève son objectif de cours de 93 $ à 115 $
* Champion Homes, Inc. SKY.N : Barclays relève son objectif de cours de 102 $ à 109 $
* Charles River Laboratories CRL.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 260 $ à 300 $
* Charles River Laboratories International CRL.N : Baird relève son objectif de cours de 255 $ à 291 $
* Charles River Laboratories International CRL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 225 $ à 305 $
* Charles River Laboratories International CRL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 180 $ à 310 $
* Charles River Laboratories International CRL.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »
* Charles River Laboratories International CRL.N : RBC relève son objectif de cours de 215 $ à 282 $
* Chemours CC.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 30 $ à 24 $
* Chime Financial Inc CHYM.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 31,00 $ à 33,00 $
* Chime Financial, Inc. CHYM.O : UBS relève son objectif de cours de 26 $ à 28 $
* Chime Financial, Inc. CHYM.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 28 $ à 33 $
* Choice Hotels International, Inc. CHH.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 116 $ à 124 $
* Choice Hotels International, Inc. CHH.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 99 $ à 97 $
* Circle Internet Group CRCL.N : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 115 $ à 104 $
* Circle Internet Group Inc. CRCL.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 38,00 $ à 37,00 $
* Circle Internet Group, Inc. CRCL.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 160 $ à 130 $
* Circle Internet Group, Inc. CRCL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 120 $ à 105 $
* Circle Internet Group, Inc. CRCL.N : Needham abaisse son objectif de cours de 150 $ à 127 $
* Circle Internet Group, Inc. CRCL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 142 $ à 115 $
* Cirrus Logic Inc. CRUS.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 140 $ à 130 $
* Cirrus Logic, Inc. CRUS.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 197 $ à 160 $
* Cisco CSCO.O : Citigroup relève son objectif de cours de 112 $ à 139 $
* Clear Secure, Inc. YOU.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 40 $ à 45 $
* Clearfield Inc CLFD.O : Needham abaisse son objectif de cours de 52 $ à 40 $
* Clover Health Investments, Corp. CLOV.O : UBS relève son objectif de cours de 4,75 $ à 5 $
* Coeur Mining, Inc. CDE.N : la CIBC abaisse son objectif de cours de 40 $ à 35 $
* Corpay, Inc. CPAY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 400 $ à 470 $
* Corpay, Inc. CPAY.N : KBW relève son objectif de cours de 400 $ à 470 $
* Corpay, Inc. CPAY.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 388 $ à 454 $
* Corpay, Inc. CPAY.N : Raymond James relève son objectif de cours de 390 $ à 442 $
* Corpay, Inc. CPAY.N : RBC relève son objectif de cours de 363 $ à 423 $
* Corpay, Inc. CPAY.N : UBS relève son objectif de cours de 385 $ à 415 $
* Costco Wholesale COST.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 1 106 $ à 1 120 $
* Crescent Energy Company CRGY.N : UBS relève son objectif de cours de 13 $ à 14 $
* CVS Health CVS.N : Barclays relève son objectif de cours de 106 $ à 108 $
* CVS Health Corporation CVS.N : UBS relève son objectif de cours de 122 $ à 126 $
* Datadog Inc DDOG.O : Monness Crespi Hardt relève son objectif de cours de 270 $ à 280 $
* Dave Inc. DAVE.O : B. Riley relève son objectif de cours de 370 $ à 449 $
* Dave Inc. DAVE.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 342 $ à 450 $
* Dave Inc. DAVE.O : Citizens relève son objectif de cours de 450 $ à 475 $
* Devon Energy Corporation DVN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $
* Dianthus Therapeutics Inc DNTH.O : Truist Securities relève son objectif de 110 $ à 128 $
* Dianthus Therapeutics, Inc. DNTH.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 130 $ à 158 $
* Digi International Inc. DGII.O : B. Riley relève son objectif de cours de 78 $ à 86 $
* Digi International Inc. DGII.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 63 $ à 76 $
* Digi International Inc. DGII.O : Stephens relève son objectif de cours de 75 $ à 85 $
* Diodes Incorporated DIOD.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 139 $ à 133 $
* Disney DIS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 140 $ à 137 $
* Disney DIS.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 123 $ à 125 $
* Disney DIS.N : Raymond James relève son objectif de cours de 111 $ à 120 $
* Doordash DASH.O : Benchmark relève son objectif de cours de 270 $ à 295 $
* Doordash DASH.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 272,00 $ à 275,00 $
* Doordash DASH.O : Citigroup relève son objectif de cours de 250 $ à 255 $
* Doordash DASH.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 255 $ à 260 $
* Doordash DASH.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 250 $ à 262 $
* Doordash DASH.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 205 $ à 220 $
* Doordash DASH.O : Raymond James relève son objectif de cours de 225 $ à 250 $
* Doordash DASH.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 330 $ à 336 $
* Doordash, Inc. DASH.O : Barclays relève son objectif de cours de 220 $ à 230 $
* Doordash, Inc. DASH.O : UBS relève son objectif de cours de 223 $ à 225 $
* Duolingo, Inc. DUOL.O : Barclays relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $
* Duolingo, Inc. DUOL.O : La Scotiabank abaisse son objectif de cours de 130 $ à 120 $
* Duolingo, Inc. DUOL.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 100 $ à 120 $
* Duolingo, Inc. DUOL.O : UBS relève son objectif de cours de 125 $ à 150 $
* Dutch Bros Inc. BROS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 75 $ à 70 $
* Dynatrace, Inc DT.N : BMO relève son objectif de cours de 50 $ à 60 $
* Dynatrace, Inc DT.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 46 $ à 60 $
* Dynatrace, Inc DT.N : Citigroup relève son objectif de cours de 50 $ à 62 $
* Dynatrace, Inc DT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 55 $ à 65 $
* Dynatrace, Inc DT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 45 $ à 64 $
* Dynatrace, Inc DT.N : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 52 $ à 62 $
* Dynatrace, Inc. DT.N : UBS relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $
* Dynatrace, Inc. DT.N : Barclays relève son objectif de cours de 48 $ à 60 $
* Dynatrace, Inc. DT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 50 $ à 60 $
* E.L.F. Beauty, Inc. ELF.N : B. Riley relève son objectif de cours de 70 $ à 100 $
* E.L.F. Beauty, Inc. ELF.N : Bernstein relève son objectif de cours de 113 $ à 121 $
* E.L.F. Beauty, Inc. ELF.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 64 $ à 78 $
* E.L.F. Beauty, Inc. ELF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 94 $ à 111 $
* E.L.F. Beauty, Inc. ELF.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 50 $ à 65 $
* E.L.F. Beauty, Inc. ELF.N : Raymond James relève son objectif de cours de 87 $ à 100 $
* E.L.F. Beauty, Inc. ELF.N : UBS relève son objectif de cours de 80 $ à 89 $
* eBay EBAY.O : Benchmark relève son objectif de cours de 115 $ à 134 $
* eBay EBAY.O : BMO relève son objectif de cours de 130 $ à 145 $
* eBay EBAY.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 100 $ à 107 $
* eBay EBAY.O : Mizuho relève son objectif de cours de 98 $ à 110 $
* eBay EBAY.O : Moffettnathanson abaisse son objectif de cours de 108 $ à 103 $
* eBay EBAY.O : Needham relève son objectif de cours de 122 $ à 135 $
* eBay EBAY.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 115 $ à 133 $
* eBay EBAY.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 105 $ à 115 $
* eBay Inc EBAY.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 121,00 $ à 127,00 $
* eBay, Inc. EBAY.O : Barclays relève son objectif de cours de 114 $ à 123 $
* Edgewell Personal Care Company EPC.N : UBS relève son objectif de cours de 29 $ à 32 $
* Edgewell Personal Care Company EPC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 30 $ à 32 $
* Ehealth Inc EHTH.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 3 $ à 2 $
* Elanco Animal Health Incorporated ELAN.N : UBS relève son objectif de cours de 31 $ à 33 $
* Eli Lilly LLY.N : BMO relève son objectif de cours de 1 300 $ à 1 400 $
* Eli Lilly LLY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 350 $ à 1 440 $
* Eli Lilly LLY.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 1 232,00 $ à 1 309,00 $
* Eli Lilly LLY.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 1 347 $ à 1 419 $
* Eli Lilly and Company LLY.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 1 280 $ à 1 330 $
* Emerson EMR.N : BNP Paribas relève son objectif de cours de 180 $ à 185 $
* Emerson EMR.N : Stephens relève son objectif de cours de 155 $ à 160 $
* Encompass Health EHC.N : Barclays relève son objectif de cours de 140 $ à 144 $
* Encompass Health EHC.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 150,00 $ à 153,00 $
* Encore Capital Group, Inc. ECPG.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 105 $ à 112 $
* Enliven Therapeutics, Inc. ELVN.O : Guggenheim abaisse son objectif de cours de 80 $ à 78 $
* Enliven Therapeutics, Inc. ELVN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 59 $ à 69 $
* EOG Resources, Inc. EOG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 142 $ à 151 $
* EOG Resources, Inc. EOG.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 134 $ à 153 $
* Equitable Holdings Inc EQH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 62 $ à 67 $
* Evercommerce EVCM.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 14 $ à 12 $
* Evercommerce Inc. EVCM.O : Barclays relève son objectif de cours de 8,5 $ à 10 $
* Everus Construction Group, Inc. ECG.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 185 $ à 200 $
* Exelixis Inc EXEL.O : Stifel relève son objectif de cours de 47 $ à 51 $
* Exelixis, Inc. EXEL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 49 $ à 50 $
* Expedia EXPE.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 270 $ à 320 $
* Expedia Group, Inc. EXPE.O : B. Riley relève son objectif de cours de 350 $ à 390 $
* Expedia Group, Inc. EXPE.O : Benchmark relève son objectif de cours de 290 $ à 360 $
* Expedia Group, Inc. EXPE.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 331 $ à 358 $
* Expedia Group, Inc. EXPE.O : BTIG relève son objectif de cours de 330 $ à 350 $
* Expedia Group, Inc. EXPE.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 240 $ à 330 $
* Expedia Group, Inc. EXPE.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 310 $ à 365 $
* Expedia Group, Inc. EXPE.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 245 $ à 325 $
* Expedia Group, Inc. EXPE.O : RBC relève son objectif de cours de 290 $ à 330 $
* Expedia Inc. EXPE.O : Barclays relève son objectif de cours de 264 $ à 320 $
* Extreme Networks, Inc. EXTR.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 25 $ à 35 $
* Fastly, Inc. FSLY.O : Raymond James relève son objectif de cours de 23 $ à 29 $
* Figma Inc FIG.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 38,00 $ à 33,00 $
* Figma, Inc. FIG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 36 $ à 34 $
* Flutter Entertainment FLUT.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 151 $ à 133 $
* Flutter Entertainment FLUT.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 167 $ à 148 $
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Benchmark abaisse son objectif de cours de 132 $ à 113 $
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Macquarie abaisse son objectif de cours de 190 $ à 160 $
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 175 $ à 155 $
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Needham abaisse son objectif de cours de 135 $ à 110 $
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 135 $ à 120 $
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 161 $ à 133 $
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 130 $ à 120 $
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Wedbush abaisse son objectif de cours de 138 $ à 126 $
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 137 $ à 112 $
* Freshpet FRPT.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 62 $ à 70 $
* Freshpet Inc FRPT.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 77,00 $ à 72,00 $
* Freshpet Inc FRPT.O : Morgan Stanley abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* Freshpet, Inc. FRPT.O : Stifel relève son objectif de cours de 66 $ à 78 $
* Freshpet, Inc. FRPT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 70 $ à 82 $
* FTC Solar Inc FTCI.O : UBS abaisse son objectif de cours de 6 $ à 3,5 $
* Generac Holdings Inc. GNRC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 338 $ à 286 $
* Global Payments Inc GPN.N : Argus Research relève son objectif de cours de 95 $ à 110 $
* Global Payments Inc GPN.N : Citigroup relève son objectif de cours de 90 $ à 120 $
* Global Payments Inc GPN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 80 $ à 95 $
* Global Payments Inc GPN.N : KBW relève son objectif de cours de 76 $ à 95 $
* Global Payments Inc GPN.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 100,00 $ à 103,00 $
* Global Payments Inc GPN.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 74 $ à 90 $
* Global Payments Inc GPN.N : UBS relève son objectif de cours de 80 $ à 91 $
* Global Payments Inc. GPN.N : Barclays relève son objectif de cours de 81 $ à 89 $
* Global Payments Inc. GPN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 95 $ à 103 $
* Globalfoundries Inc GFS.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 57,00 $ à 60,00 $
* Globalfoundries Inc. GFS.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 70 $ à 57 $
* Globalfoundries Inc. GFS.O : UBS abaisse son objectif de cours de 61 $ à 55 $
* Graphic Packaging Holding Company GPK.N : UBS relève son objectif de cours de 11 $ à 12 $
* Griffon Corporation GFF.N : Raymond James relève son objectif de cours de 115 $ à 125 $
* Griffon Corporation GFF.N : Stephens relève son objectif de cours de 115 $ à 120 $
* Gxo Logistics GXO.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 66 $ à 61 $
* Gxo Logistics, Inc. GXO.N : UBS abaisse son objectif de cours de 74 $ à 64 $
* Hagerty, Inc. HGTY.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 13 $ à 14 $
* Heartland Express Inc HTLD.O : UBS relève son objectif de cours de 12 $ à 13 $
* Henry Schein HSIC.O : Barclays relève son objectif de cours de 86 $ à 100 $
* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : BNP Paribas abaisse son objectif de cours de 245 $ à 210 $
* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 255 $ à 235 $
* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : UBS abaisse son objectif de cours de 231 $ à 213 $
* Hubspot, Inc. HUBS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 270 $ à 240 $
* Hubspot, Inc. HUBS.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 381 $ à 220 $
* Hubspot, Inc. HUBS.N : Bernstein abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le
marché »
* Hubspot, Inc. HUBS.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 210,00 $ à 200,00 $
* Hubspot, Inc. HUBS.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 300 $ à 250 $
* Hubspot, Inc. HUBS.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 335 $ à 300 $
* Hubspot, Inc. HUBS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 425 $ à 268 $
* Hubspot, Inc. HUBS.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 350,00 $ à 287,00 $
* Hubspot, Inc. HUBS.N : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le
marché »
* Hubspot, Inc. HUBS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 250 $ à 220 $
* Hubspot, Inc. HUBS.N : Piper Sandler abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* Hubspot, Inc. HUBS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 350 $ à 300 $
* Hubspot, Inc. HUBS.N : Stifel passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 275 $
à 200 $
* Hubspot, Inc. HUBS.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 225 $ à 200 $
* Hudson Pacific Properties, Inc. HPP.N : Piper Sandler relève son objectif de 16 $ à 18 $
* Hudson Pacific Properties, Inc. HPP.N : Piper Sandler relève sa recommandation de « neutre » à «
surpondérer »
* Hut 8 Corp HUT.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 263 $ à 273 $
* Hut 8 Corp HUT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 127 $ à 143 $
* Idex Corporation IEX.N : Argus Research relève son objectif de cours de 250 $ à 260 $
* Immuneering Corporation IMRX.O : H.C. Wainwright lance la couverture du titre avec une recommandation «
Achat »
* Insulet PODD.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 190 $ à 180 $
* Insulet Corporation PODD.O : Benchmark abaisse son objectif de cours de 250 $ à 185 $
* Insulet Corporation PODD.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 200 $ à 175 $
* Insulet Corporation PODD.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 249 $ à 179 $
* Insulet Corporation PODD.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 275 $ à 152 $
* Insulet Corporation PODD.O : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »
* Insulet Corporation PODD.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 247 $ à 145 $
* Insulet Corporation PODD.O : Leerink Partners abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne
avec le marché »
* Insulet Corporation PODD.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 216 $ à 180 $
* Insulet Corporation PODD.O : RBC abaisse son objectif de cours de 245 $ à 160 $
* Insulet Corporation PODD.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 225 $ à 180 $
* Insulet Corporation PODD.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 210 $ à 153 $
* Insulet Corporation PODD.O : Truist Securities passe de « acheter » à « conserver »
* Insulet Corporation PODD.O : UBS abaisse son objectif de cours de 174 $ à 150 $
* Insulet Corporation PODD.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 255 $ à 144 $
* Insulet Corporation PODD.O : Wells Fargo abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* International Flavors & Fragrances Inc. IFF.N : Baird relève son objectif de cours de 90 $ à 100 $
* International Flavors & Fragrances Inc. IFF.N : Citigroup relève son objectif de cours de 88 $ à 101 $
* International Flavors & Fragrances Inc. IFF.N : UBS relève son objectif de cours de 84 $ à 91 $
* Ionq Inc IONQ.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 48,50 $ à 49,00 $
* Iron Mountain Inc IRM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 138 $ à 147 $
* Iron Mountain, Inc. IRM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 135 $ à 140 $
* J&J JNJ.N : Guggenheim relève son objectif de cours de 270 $ à 287 $
* J&J Snack Foods Corp JJSF.O : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours
de 81 $ à 101 $
* Jacobs Solutions Inc. J.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 131 $ à 146 $
* Janus Living Inc JAN.N : Raymond James relève son objectif de cours de 34 $ à 40 $
* Joby Aviation, Inc. JOBY.N : Needham abaisse son objectif de cours de 18 $ à 15 $
* Kinetik Holdings Inc. KNTK.N : Barclays relève son objectif de cours de 50 $ à 51 $
* KKR Real Estate Finance Trust KREF.N : Raymond James passe de « performance du marché » à « achat fort »
* KKR Real Estate Finance Trust Inc KREF.N : Raymond James relève sa recommandation de « performance du
marché » à « achat fort »
* Klaviyo, Inc. KVYO.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 25 $ à 22 $
* Klaviyo, Inc. KVYO.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 37 $ à 28 $
* Klaviyo, Inc. KVYO.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 35 $ à 30 $
* Klaviyo, Inc. KVYO.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 26 $ à 22 $
* Kraft Heinz KHC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 22 $ à 24 $
* Kraft Heinz KHC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 24 $ à 25 $
* Kraft Heinz Co KHC.O : UBS relève son objectif de cours de 25 $ à 27 $
* Kratos Defense & Security Solutions, Inc. KTOS.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 134 $ à 115 $
* Kymera Therapeutics, Inc. KYMR.O : Citigroup relève son objectif de cours de 120 $ à 135 $
* Kymera Therapeutics, Inc. KYMR.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 119 $ à 135 $
* Kyndryl Holdings, Inc. KD.N : BMO relève son objectif de cours de 14 $ à 16 $
* Lci Industries LCII.N : BMO abaisse son objectif de cours de 140 $ à 118 $
* Lci Industries LCII.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 137 $ à 130 $
* Legalzoom.Com, Inc. LZ.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7 $
* Legalzoom.Com, Inc. LZ.O : JP Morgan passe d’une recommandation « surpondérer » à « neutre »
* Legalzoom.Com, Inc. LZ.O : William Blair abaisse sa recommandation à « en ligne avec le marché »
* Lemaitre Vascular, Inc. LMAT.O : Barrington Research relève sa recommandation de « performance du marché »
à « surperformance »
* Lennar Corp LEN.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 90 $ à 80 $
* Ligand Pharmaceuticals, Inc. LGND.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 289 $ à 358 $
* Limbach Holdings Inc LMB.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 90 $ à 60 $
* Louisiana-Pacific Corp LPX.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 93 $ à 92 $
* Lyell Immunopharma, Inc. LYEL.O : Stifel lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 36 $
* Magnite, Inc. MGNI.O : B. Riley relève son objectif de cours de 20 $ à 27 $
* Magnite, Inc. MGNI.O : BTIG relève son objectif de cours de 20 $ à 27 $
* Magnite, Inc. MGNI.O : RBC relève son objectif de cours de 20 $ à 27 $
* Magnite, Inc. MGNI.O : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 17 $ à 27 $
* Mannkind Corporation MNKD.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 14 $ à 13 $
* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 343 $ à 344 $
* Match Group, Inc. MTCH.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 41 $ à 40 $
* McKesson Corp MCK.N : Baird relève son objectif de cours de 955 $ à 1 015 $
* McKesson Corp MCK.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 950,00 $ à 1 050,00 $
* McKesson Corp MCK.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 950,00 $ à 1 030,00 $
* McKesson Corp MCK.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 989 $ à 1 006 $
* McKesson Corp MCK.N : UBS relève son objectif de cours de 1 050 $ à 1 080 $
* Medline MDLN.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 42 $ à 37 $
* Medline Inc. MDLN.O : BMO abaisse son objectif de cours de 54 $ à 47 $
* Medline Inc. MDLN.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 55 $ à 45 $
* Medline Inc. MDLN.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 52,00 $ à 43,00 $
* Medline Inc. MDLN.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 53 $ à 48 $
* Medline Inc. MDLN.O : RBC abaisse son objectif de cours de 53 $ à 46 $
* Medline Inc. MDLN.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $
* Medline Inc. MDLN.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 56 $ à 47 $
* Medline Industries MDLN.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 52,00 $ à 48,00 $
* Metlife, Inc. MET.N : Barclays relève son objectif de cours de 94 $ à 97 $
* Mirum Pharmaceuticals MIRM.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 150,00 $ à 137,00 $
* Mirum Pharmaceuticals, Inc. MIRM.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 185 $ à 140 $
* Mirum Pharmaceuticals, Inc. MIRM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 125 $ à 118 $
* Mirum Pharmaceuticals, Inc. MIRM.O : Raymond James relève son objectif de cours de 165 $ à 183 $
* Mirum Pharmaceuticals, Inc. MIRM.O : RBC abaisse son objectif de cours de 148 $ à 135 $
* Motorola MSI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 525 $ à 545 $
* Motorola MSI.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 503 $ à 530 $
* Motorola MSI.N : Raymond James relève son objectif de cours de 530 $ à 550 $
* Motorola Solutions Inc MSI.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 470,00 $ à 476,00 $
* Motorola Solutions Inc MSI.N : UBS relève son objectif de cours de 510 $ à 520 $
* Motorola Solutions, Inc. MSI.N : Barclays relève son objectif de cours de 509 $ à 529 $
* MPLX LP MPLX.N : Barclays relève son objectif de cours de 59 $ à 63 $
* Newell Brands Inc. NWL.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 3,50 $ à 5,75 $
* Nextdoor Holdings, Inc. NXDR.N : B. Riley relève son objectif de cours de 2 $ à 3,30 $
* Nextdoor Holdings, Inc. NXDR.N : B. Riley passe de « neutre » à « acheter »
* Northwest Natural Holding Company NWN.N : Wells Fargo relève sa recommandation de « sous-pondérer » à «
pondération neutre »
* Nuscale Power Corp SMR.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 25 $ à 15 $
* Occidental Petroleum Corporation OXY.N : Barclays relève son objectif de cours de 72 $ à 75 $
* One Gas, Inc. OGS.N : Wells Fargo relève sa recommandation de « sous-pondérer » à « neutre »
* Onterris ONT.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 31,00 $ à 18,00 $
* Onterris ONT.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-performance »
* Openlane Inc. OPLN.N : Barclays relève son objectif de cours de 46 $ à 49 $
* Oracle Corporation ORCL.N : UBS abaisse son objectif de cours de 285 $ à 245 $
* Orion Energy Systems, Inc. OESX.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 20 $ à 30 $
* Outfront Media, Inc. OUT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 35 $ à 38 $
* Owens Corning OC.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 125 $ à 140 $
* Owens Corning OC.N : UBS relève son objectif de cours de 174 $ à 198 $
* Owens Corning OC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 165 $ à 172 $
* Owens Corning Inc. OC.N : Barclays relève son objectif de cours de 170 $ à 177 $
* Pacs Group, Inc. PACS.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 52 $ à 62 $
* Pacs Group, Inc. PACS.N : UBS relève son objectif de cours de 57 $ à 60 $
* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Raymond James relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $
* Paramount Skydance Corp PSKY.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 14 $ à 10 $
* Pattern Group Inc. PTRN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 19 $ à 27 $
* Pattern Group Inc. PTRN.O : Needham relève son objectif de cours de 24 $ à 29 $
* Paycom Software, Inc. PAYC.N : BMO relève son objectif de cours de 145 $ à 208 $
* Paycom Software, Inc. PAYC.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 140 $ à 205 $
* Paycom Software, Inc. PAYC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 130 $ à 160 $
* Paycom Software, Inc. PAYC.N : Mizuho relève son objectif de cours de 130 $ à 160 $
* Paycom Software, Inc. PAYC.N : Stifel relève son objectif de cours de 120 $ à 200 $
* Paycom Software, Inc. PAYC.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 149 $ à 244 $
* Paycom Software, Inc. PAYC.N : UBS relève son objectif de cours de 195 $ à 205 $
* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Barclays relève son objectif de cours de 128 $ à 154 $
* Pediatrix Medical Group Inc MD.N : UBS relève son objectif de cours de 25 $ à 28 $
* Phillips 66 PSX.N : Barclays relève son objectif de cours de 183 $ à 216 $
* Phillips 66 PSX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 202 $ à 234 $
* Phillips 66 PSX.N : Raymond James relève son objectif de cours de 235 $ à 240 $
* Phillips 66 PSX.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 240 $ à 255 $
* Phillips 66 PSX.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 201 $ à 239 $
* Pinterest PINS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 25 $ à 27 $
* Pinterest, Inc. PINS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 30 $ à 31 $
* Power Integrations, Inc. POWI.O : Needham abaisse son objectif de cours de 90 $ à 80 $
* Power Integrations, Inc. POWI.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 95 $ à 80 $
* Primo Brands Corporation PRMB.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 22 $ à 25 $
* Procept Biorobotics Corporation PRCT.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 34 $ à 19 $
* Procept Biorobotics Corporation PRCT.O : Wells Fargo passe d'une recommandation « surpondérer » à « neutre
»
* Protagonist Therapeutics, Inc. PTGX.O : Citigroup relève son objectif de cours de 130 $ à 175 $
* Protagonist Therapeutics, Inc. PTGX.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 117 $ à 167 $
* Protagonist Therapeutics, Inc. PTGX.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 110 $ à 150 $
* Q32 Bio Inc. QTTB.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 66 $ à 59 $
* Ralph Lauren Corporation RL.N : Needham relève son objectif de cours de 405 $ à 450 $
* Regal Rexnord RRX.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 286 $ à 274 $
* Remitly Global Inc RELY.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 30 $ à 35 $
* Revolution Medicines, Inc. RVMD.O : Needham relève son objectif de cours de 236 $ à 240 $
* Revolution Medicines, Inc. RVMD.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 195 $ à 230 $
* Revolution Medicines, Inc. RVMD.O : RBC relève son objectif de cours de 182 $ à 203 $
* Revolution Medicines, Inc. RVMD.O : Wedbush relève son objectif de cours de 192,1 $ à 201 $
* Revolution Medicines, Inc. RVMD.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 167 $ à 240 $
* Ridgepost Capital Inc. RPC.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 17 $ à 16 $
* Rockwell Automation Inc ROK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 417 $ à 426 $
* Root Inc ROOT.O : KBW abaisse son objectif de cours de 95 $ à 80 $
* Root, Inc. ROOT.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 61 $ à 53 $
* Roper Technologies, Inc. ROP.O : Argus Research relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »
* Rxsight, Inc. RXST.O : UBS relève son objectif de cours de 5,50 $ à 6,30 $
* Sabra Health Care Reit, Inc. SBRA.O : Raymond James relève sa recommandation de « sous-performance » à «
en ligne avec le marché »
* Sandisk Corp SNDK.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 1 620 $ à 1 400 $
* Sandisk Corporation SNDK.O : BNP Paribas abaisse son objectif de cours de 1 900 $ à 1 400 $
* Sandisk Corporation SNDK.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 2 500 $ à 2 100 $
* Sandisk Corporation SNDK.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 3 000 $ à 1 750 $
* Sandisk Corporation SNDK.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 2 200 $ à 1 900 $
* Sandisk Corporation SNDK.O : Raymond James relève son objectif de cours de 1 470 $ à 2 000 $
* Sandisk Corporation SNDK.O : RBC relève son objectif de cours de 1 000 $ à 1 300 $
* Sandisk Corporation SNDK.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 3 050 $ à 2 745 $
* Sarepta Therapeutics, Inc. SRPT.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 37 $ à 35 $
* Select Water Solutions, Inc. WTTR.N : Raymond James abaisse sa recommandation de « achat fort » à «
surperformance »
* Select Water Solutions, Inc. WTTR.N : Raymond James relève son objectif de cours de 24 $ à 26 $
* Shake Shack Inc SHAK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 70 $ à 77 $
* Shake Shack Inc SHAK.N : Mizuho relève son objectif de cours de 80 $ à 90 $
* Sharkninja, Inc. SN.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 185 $ à 210 $
* Sharkninja, Inc. SN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 170 $ à 207 $
* Sharkninja, Inc. SN.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 181 $ à 200 $
* Sight Sciences, Inc. SGHT.O : UBS relève son objectif de cours de 7 $ à 8 $
* Sitime Corporation SITM.O : Needham relève son objectif de cours de 850 $ à 900 $
* Sitime Corporation SITM.O : UBS relève son objectif de cours de 775 $ à 840 $
* Skyward Specialty Insurance Group Inc SKWD.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 70 $ à 75
$
* Solventum Corporation SOLV.N : Jefferies relève son objectif de cours de 79 $ à 95 $
* Solventum Corporation SOLV.N : Mizuho relève son objectif de cours de 100 $ à 113 $
* Solventum Corporation SOLV.N : Stifel relève son objectif de cours de 90 $ à 100 $
* Solventum Corporation SOLV.N : UBS relève son objectif de cours de 95 $ à 101 $
* Solventum Corporation SOLV.N : Wedbush relève son objectif de cours de 94 $ à 101 $
* Solventum Corporation SOLV.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 70 $ à 89 $
* Southwest Gas Holdings, Inc. SWX.N : Mizuho relève son objectif de cours de 98 $ à 103 $
* Sunrun Inc RUN.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 20 $ à 14 $
* Sunrun Inc RUN.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 21 $ à 16 $
* Sunrun Inc. RUN.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 25 $ à 20 $
* Symbotic, Inc. SYM.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 84 $ à 85 $
* Talen Energy Corp. TLN.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 440 $ à 400 $
* Talen Energy Corp. TLN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 482 $ à 501 $
* Tapestry, Inc. TPR.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $
* Target Corp TGT.N : UBS relève son objectif de cours de 144 $ à 166 $
* The Carlyle Group Inc. CG.O : Barclays relève son objectif de cours de 57 $ à 64 $
* The New York Times Company NYT.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 80 $ à 75 $
* The New York Times Company NYT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 82 $ à 76 $
* The Walt Disney Company DIS.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 132 $ à 135 $
* The Walt Disney Company DIS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 125 $ à 132 $
* Traeger, Inc. COOK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 37 $ à 64 $
* Traeger, Inc. COOK.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 45 $ à 65 $
* Transdigm Group Incorporated TDG.N : BNP Paribas abaisse son objectif de cours de 1 750 $ à 1 700 $
* Travere Therapeutics, Inc. TVTX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 53 $ à 90 $
* Travere Therapeutics, Inc. TVTX.O : Wedbush relève son objectif de cours de 61 $ à 75 $
* Travere Therapeutics, Inc. TVTX.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 65 $ à 80 $
* TTM Technologies Inc TTMI.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 215 $ à 224 $
* Tutor Perini Corporation TPC.N : UBS relève son objectif de cours de 98 $ à 105 $
* Uber UBER.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 110 $ à 95 $
* Uber UBER.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 107 $ à 100 $
* Uber UBER.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 110 $ à 100 $
* Uber UBER.N : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 92 $ à 101 $
* Uber UBER.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 100 $ à 90 $
* Uber UBER.N : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 110 $ à 90 $
* Uber Technologies, Inc. UBER.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 100 $ à 89 $
* United Parks & Resorts PRKS.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 56 $ à 55 $
* United Therapeutics Corp. UTHR.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 738 $ à 700 $
* United Therapeutics Corporation UTHR.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 695 $ à 685 $
* Universal Technical Institute, Inc. UTI.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 47 $ à 38 $
* Verra Mobility Corp VRRM.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 4,00 $ à 5,00 $
* Viavi Solutions Inc. VIAV.O : Needham abaisse son objectif de cours de 68 $ à 60 $
* Viavi Solutions Inc. VIAV.O : Stifel relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $
* Viavi Solutions Inc. VIAV.O : UBS abaisse son objectif de cours de 60 $ à 44 $
* Vir Biotechnology Inc VIR.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 27,00 $ à 25,00 $
* VTV Therapeutics, Inc. VTVT.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 45 $ à 42 $
* Warner Music Group Corp. WMG.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 39,00 $ à 36,00 $
* Warrior Met Coal Inc HCC.N : UBS abaisse son objectif de cours de 100 $ à 98 $
* Western Digital WDC.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 650,00 $ à 676,00 $
* Western Digital Corp WDC.O : BNP Paribas relève son objectif de cours de 660 $ à 700 $
* Western Digital Corp WDC.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 732 $ à 720 $
* Western Digital Corp WDC.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 685 $ à 590 $
* Western Digital Corp WDC.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 900 $ à 800 $
* Western Digital Corp WDC.O : Summit Insights Group abaisse sa recommandation à « conserver »
* Western Digital Corp WDC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 500 $ à 540 $
* Western Digital Corp WDC.O : UBS abaisse son objectif de cours de 560 $ à 525 $
* Westlake Corp WLK.N : RBC relève son objectif de cours de 89 $ à 95 $
* Wynn Resorts, Limited WYNN.O : Argus Research relève son objectif de cours de 115 $ à 130 $
* Xpel, Inc. XPEL.O : B. Riley relève son objectif de cours de 55 $ à 65 $
* Zillow Group, Inc. Z.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 70,00 $ à 60,00 $
* Zillow Group, Inc. ZG.O : Benchmark abaisse son objectif de cours de 110 $ à 80 $
* Zillow Group, Inc. ZG.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 50 $ à 38 $
* Zillow Group, Inc. ZG.O : Bernstein abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le
marché »
* Zillow Group, Inc. ZG.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 52 $ à 40 $
* Zillow Group, Inc. ZG.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 68 $ à 52 $
* Zillow Group, Inc. ZG.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 60 $ à 50 $
* Zillow Group, Inc. ZG.O : RBC abaisse son objectif de cours de 70 $ à 55 $
* Zillow Group, Inc. ZG.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 50 $ à 38 $
* Zimmer Biomet Holdings, Inc. ZBH.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 88 $ à 98 $
* Zimmer Biomet Holdings, Inc. ZBH.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 90 $ à 106 $
* Zimmer Biomet Holdings, Inc. ZBH.N : Stifel relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $
* Zimmer Biomet Holdings, Inc. ZBH.N : UBS relève son objectif de cours de 115 $ à 120 $
* Zimmer Biomet Holdings, Inc. ZBH.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 90 $ à 103 $
* Zoominfo Technologies Inc. GTM.O : UBS abaisse son objectif de cours de 5 $ à 4,5 $
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