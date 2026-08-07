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Crédit Agricole S.A. lance un rachat d'actions
information fournie par Zonebourse 07/08/2026 à 18:12
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La banque a annoncé le lancement, à compter du 10 août 2026, d'un programme de rachat d'actions portant sur un maximum de 32 millions de ses propres titres ordinaires. Cette opération, qui a reçu l'aval des autorités de supervision, s'achèvera au plus tard le 29 septembre 2026.

L'objectif principal de ce programme est de compenser l'effet dilutif de l'augmentation de capital réservée aux salariés réalisée en 2026. En rachetant puis en annulant ces actions, la banque verte entend maintenir l'équilibre de son capital social et la valeur de la participation de ses actionnaires existants.

Pour l'exécution de cette tâche, Crédit Agricole S.A. a mandaté un prestataire de services d'investissement indépendant via une instruction irrévocable. Les rachats s'effectueront sur Euronext Paris ainsi que sur d'autres plateformes de négociation, dans le respect strict des réglementations européennes en vigueur (prix et volume) et de l'autorisation donnée par l'assemblée générale du 20 mai 2026.

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1 commentaire

  • 20:07

    32 millions d'actions à 20 Euros, 640 Millions. On ne sait pas à quel prix les salariés ont payé leurs actions, mais ça ressemble à un salaire déguisé (ACA subventionne les achats d'actions des salariés, puis rachète et annule des actions en nombre équivalent, au prix du marché). Et sans payer de charges sociales, dirait un élu de gauche.

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