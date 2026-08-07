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La Bourse de Paris termine en hausse et poursuit sa course aux records
information fournie par AFP 07/08/2026 à 18:40
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La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Le CAC 40 a inscrit de nouveaux records en séance et en clôture vendredi, porté par la baisse des prix du brut sur la semaine et par le net ralentissement du marché de l'emploi américain, qui conforte les anticipations d'un maintient des taux de la Réserve fédérale américaine.

L'indice vedette parisien CAC 40 a terminé en hausse de 0,17% à 8.714,93 points, atteignant encore un nouveau record en clôture --le dernier datait de la veille à 8.699,71 points.

Le CAC 40 a culminé à 8.755,03 points en séance, un nouveau record absolu pour l'indice.

Signe d'un redressement du secteur de la tech liée à l'intelligence artificielle, STMicroelectronics a enregistré la meilleure progression de la journée (+3,16% à 48,27 euros). Soitec a gagné 1,45% à 122,50 euros.

Le fort ralentissement du marché de l'emploi aux États-Unis a porté les marchés actions mondiaux : les investisseurs estiment que la Réserve fédérale américaine (Fed) ne sera pas amenée à relever ses taux d’intérêt dans un avenir proche.

Au mois de juillet, le marché de l'emploi américain a perdu 23.000 postes, là où les analystes tablaient sur une hausse de l'ordre de 83.000.

Les statistiques officielles mettent aussi en avant une forte révision à la baisse des créations d'emplois en mai et juin (-103.000). Le taux de chômage a lui reculé à 4,1% le mois dernier.

"Les attentes étaient déjà faibles, et le rapport est malgré tout ressorti en dessous", souligne Florian Ielpo pour la banque privée suisse Lombard Odier.

"Ce rapport indique que le marché du travail reste globalement solide (...) et que l’inflation salariale ne constitue absolument pas un problème", poursuit-il.

Tiraillée entre ses deux mandats --viser le plein emploi et modérer la hausse des prix-- la Fed devrait ainsi opter pour un nouveau maintien de ses taux en septembre, estime le marché.

Les investisseurs suivent également de près l'évolution de la situation au Moyen-Orient. "Une avancée a été réalisée avec la réouverture du détroit d'Ormuz, dans le cadre d’un accord prévoyant que l’Iran perçoive des droits de passage auprès des navires commerciaux", relève Kathleen Brooks, directrice de la recherche chez XTB.

Donald Trump a dit jeudi que le détroit d'Ormuz, artère maritime cruciale verrouillée par Téhéran depuis le début de la guerre contre l'Iran, pourrait rouvrir "bientôt".

Les deux références mondiales du pétrole s'échangent autour du seuil symbolique des 80 dollars, se rapprochant de leurs niveaux d'avant l'éclatement de la guerre entre les Etats-Unis et l'Iran, fin février, et bien loin des 126 dollars atteints au plus fort de la crise au Moyen-Orient.

Un brut autour des 80 dollars soulage les craintes inflationnistes en Europe, ce qui entraîne une baisse des taux d'intérêt des dettes des Etats depuis le début de semaine.

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