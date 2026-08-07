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L'Europe finit dans le vert, la politique monétaire dans le viseur
information fournie par Reuters 07/08/2026 à 18:19
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La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Coralie Lamarque

Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi, alors que le rapport mensuel sur l'emploi ‌aux États-Unis a créé la surprise, ce qui pourrait remanier les anticipations concernant la politique monétaire de la Réserve fédérale.

À Paris, le CAC 40 a gagné 0,17% à 8.714,93 points. À Francfort, le Dax ​a avancé de 0,82% et à Londres, le FTSE 100 a pris 0,31%.

L'indice EuroStoxx 50 a progressé de 0,40%, le FTSEurofirst 300 de 0,34% et le Stoxx 600 de 0,38%.

Sur la semaine, le Stoxx 600 a pris 1,77% et le CAC 40 a gagné 2,41%.

Très attendu, le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis a créé la surprise, ce qui pourrait altérer les anticipations concernant la prochaine réunion ​de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) en septembre, un faible marché du travail laissant présager que la banque centrale remettra à plus tard une hausse des taux.

En juillet, 23.000 emplois non-agricoles ont été détruits alors que les économistes interrogés par Reuters s'attendaient ​à 80.000 créations, tandis que le taux de chômage est ressorti en légère baisse à 4,1%.

"Le ⁠rapport sur l'emploi de juillet s'est révélé décevant sur l'ensemble des indicateurs, mettant un terme à la dynamique positive observée sur le marché du travail depuis le début de l'année", ‌a déclaré Jeff Schulze, responsable de la stratégie économique et de marché chez ClearBridge Investments.

"La combinaison d'un chiffre des créations d'emplois négatif et des révisions à la baisse des données des mois précédents contraste avec le recul du taux de chômage, envoyant des signaux contradictoires à la Fed quant à l'état de ​santé global du marché du travail", a-t-il ajouté.

En parallèle, les solides résultats d'entreprises ‌et l'engouement pour l'intelligence artificielle, avec un rebond des valeurs technologiques, ont pris le pas sur les inquiétudes liées au conflit au ⁠Moyen-Orient.

Tandis que des espoirs de paix ont contribué à tirer les indices boursiers cette semaine, les investisseurs escomptent des avancées diplomatiques sous peu afin d'éloigner les craintes inflationnistes, les cours pétroliers repartant à la hausse après une nette chute en début de semaine.

VALEURS

À Paris, Eutelsat a perdu 4,58%, le groupe de satellites français anticipant une légère progression de son chiffre d'affaires et une marge opérationnelle stable cette ⁠année.

Le compartiment technologique a enregistré la meilleure ‌performance sectorielle de la séance, avec un rebond de 1,97%.

À WALL STREET

À l'heure de la clôture en Europe, Wall Street reste dans le vert, le Dow ⁠Jones avançant de 0,16%, le Standard & Poor's 500 s'octroyant 0,61% et le Nasdaq Composite gagnant 1,27%.

LES INDICATEURS DU JOUR

En Allemagne, les exportations ont augmenté de 0,9% en juin par rapport au mois précédent, ‌selon les données de l'Office fédéral de la statistique, après +1,1% (révisé de +0,9%) en mai et contre des attentes à +0,2%.

La production industrielle allemande a progressé de 0,2% en juin, après une ⁠hausse de 0,7% (révisé de +0,9%) en mai et tandis que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur +0,1%.

En France, le déficit commercial s'est établi ⁠à 5,847 milliards d'euros à fin juin, montrent ‌les données publiées vendredi par le bureau des Douanes françaises.

Aux États-Unis, le rapport mensuel sur l'emploi a fait état d'un taux de chômage à 4,1% en juillet, soit moins que prévu (4,2%), après 4,2% ​en juin.

CHANGES

Le billet vert recule à la suite de la publication du rapport sur l'emploi aux États-Unis, les ‌marchés anticipant désormais une hausse des taux plus tard que prévu.

"Le marché estime que la Réserve fédérale va tenir compte de la tension qui règne sur le marché du travail. Ainsi, chaque fois que l’on observe des chiffres suggérant ​que l’économie américaine est faible ou que le marché du travail n’est pas aussi solide qu’on le pensait, cela repousse de fait la perspective d’une hausse des taux de la Fed", a déclaré Thierry Wizman, stratège mondial en devises et taux d’intérêt chez Macquarie Group.

Le dollar perd 0,37% face à un panier de devises de référence, l'euro gagne 0,3% à 1,1559 dollar.

TAUX

Dans le sillage du ⁠rapport mensuel sur l'emploi américain, le rendement des Treasuries à dix ans recule de 2,1 points de base à 4,6494%. Le deux ans perd quant à lui 4,3 points de base à 4,2015%.

En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans a grignoté 0,2 point de base à 3,1314%, tandis que le deux ans a grappillé 0,4 point de base à 2,7362%.

PÉTROLE

Les cours pétroliers continuent de repartir à la hausse, les investisseurs se montrant prudents quant aux perspectives d'une réouverture sous conditions du détroit d'Ormuz.

Le Brent prend 1,1% à 83,40 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 1% à 78,06 dollars.

Sur la semaine, le Brent s'apprête à enregistrer une baisse de 7,4% et le WTI un recul de 7,8%.

À SUIVRE LUNDI 10 AOÛT :

LA SITUATION SUR LES ​MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Coralie Lamarque)

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