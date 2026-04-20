TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Carpenter Technology, IBM, Ulta Beauty

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Carpenter Technology, IBM et Ulta Beauty.
FAITS MARQUANTS
* Amazon.Com AMZN.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 275 $ à 298 $
* Carpenter Technology Corp CRS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 465 $ contre 394
$
* Dell Technologies Inc DELL.N : Melius Research relève l'objectif de cours à 245 $ contre
200 $ auparavant
* IBM IBM.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 370 $ à 320 $
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 635 $ à 700 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* 10X Genomics TXG.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 30,00 $ contre 21,00 $
auparavant
* Abbott Laboratories ABT.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 143 $ contre 144 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : Stifel relève l'objectif de cours à 320 $ contre 280 $
* Aecom ACM.N : Truist Securities abaisse l'objectif de cours à 116 $ contre 132 $
* Aep AEP.O : Seaport Research Partners relève sa note de neutre à acheter
* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Morgan Stanley ajoute le titre à sa liste de choix
* Air Products APD.N : Berenberg passe sa recommandation de 'conserver' à 'acheter' et relève son
objectif de cours de 275 $ à 350 $
* Air Products APD.N : Bernstein augmente l'objectif de cours de 329 $ à 344 $
* Ally Financial Inc ALLY.N : Barclays relève l'objectif de cours à 56 $ contre 54 $
* Ally Financial Inc ALLY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 48 $ contre 46 $ auparavant
* Ally Financial Inc. ALLY.N : Barclays relève l'objectif de cours à 56 $ contre 54 $ auparavant
* Amazon.Com AMZN.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 298 $ contre 275 $
* Amkor Technology Inc AMKR.O : B. Riley relève l'objectif de cours à 65 $ contre 55 $
* Armstrong World AWI.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 210 $ contre 216 $
* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 93 $
contre 81 $ auparavant
* Ast Spacemobile Inc ASTS.O : Clear Street réduit l'objectif de cours à 115 $ contre 137 $
* Axcelis Technologies ACLS.O : B. Riley augmente l'objectif de cours de 91 $ à 150 $
* Axcelis Technologies ACLS.O : B. Riley relève sa note de neutre à acheter
* Badger Meter BMI.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours de 167 $ à 127 $
* Badger Meter Inc BMI.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 190 $ à 160 $
* Badger Meter Inc BMI.N : RBC réduit l'objectif de cours de 197 $ à 169 $
* Badger Meter Inc BMI.N : Stifel réduit l'objectif de cours de 174 $ à 140 $
* Badger Meter, Inc. BMI.N : Barclays réduit l'objectif de cours de 136 $ à 110 $
* Bank First Corp BFC.O : Piper Sandler augmente l'objectif de cours de 150 $ à 157 $
* Bellring Brands Inc BRBR.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 17 $ contre 24 $
* BlackRock BLK.N : BMO augmente l'objectif de cours de 1 200 $ à 1 250 $
* Bloom Energy Corp BE.N : BMO relève l'objectif de cours de 149 $ à 188 $
* BNY BK.N : BMO relève l'objectif de cours de 140 $ à 156 $
* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : Truist Securities abaisse l'objectif de cours à 85 $
contre 98 $
* Boston Beer Company Inc SAM.N : Jefferies augmente l'objectif de cours de 230 $ à 235 $
* BP BP.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 55 $ contre 52 $ auparavant
* Builders Firstsource BLDR.N : BofA Global Research abaisse l'objectif de cours à 100 $ contre
123 $
* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : Needham relève l'objectif de cours à 400 $ contre 390 $
auparavant
* Campbell's Co CPB.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 22 $ contre 25 $
* Carlisle Companies Inc CSL.N : Oppenheimer ramène l'objectif de cours de 435 $ à 420 $
* Carpenter Technology Corp CRS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 465 $ contre 394 $
* Casella Waste Systems Inc CWST.O : Raymond James réduit l'objectif de cours de 115 $ à 108 $
* Caterpillar Inc CAT.N : Truist Securities augmente l'objectif de cours de 786 $ à 920 $
* Cava Group Inc CAVA.N : Benchmark relève l'objectif de cours à 110 $ contre 80 $
* Celestica CLS.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 430 $ contre 400 $
auparavant
* Celldex Therapeutics CLDX.O : Barclays relève l'objectif de cours à 45 $ contre 24 $ auparavant
* Celsius Holdings Inc CELH.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 66 $ à 55 $
* Centene Corp CNC.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 39 $ contre 37 $
* CF Industries Holdings Inc CF.N : La Banque Scotia relève l'objectif de cours de 85 $ à 115 $
* Charles Schwab Corp SCHW.N : BMO ramène l'objectif de cours de 110 $ à 105 $
* Chevron Corp CVX.N : Raymond James réduit l'objectif de cours de 238 $ à 225 $
* Cigna CI.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 333 $ à 330 $
* Clean Harbors Inc CLH.N : Raymond James augmente l'objectif de cours de 320 $ à 345 $
* Clean Harbors Inc CLH.N : Truist Securities augmente l'objectif de cours de 310 $ à 325 $
* Clorox CLX.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 100 $ contre 101 $
* Cohu Inc COHU.O : B. Riley relève l'objectif de cours de 41 $ à 50 $
* Corning GLW.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 186 $ contre 155 $
* Corning GLW.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 190 $ contre 160 $ auparavant
* Csw Industrials Inc CSW.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 301 $ contre 292 $
auparavant
* Cummins CMI.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 703 $ à 730 $
* Datadog Inc DDOG.O : La Banque CIBC réduit l'objectif de cours de 240 $ à 215 $
* Dell Technologies Inc DELL.N : Melius Research relève l'objectif de cours de 200 $ à 245 $
* Digital Realty Trust Inc DLR.N : BMO augmente l'objectif de cours de 195 $ à 220 $
* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Benchmark réduit l'objectif de cours de 540 $ à 465 $
* Dover Corporation DOV.N : Oppenheimer relève l'objectif de cours de 232 $ à 242 $
* Doximity Inc DOCS.N : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 31 $ contre 34 $
* Doximity Inc DOCS.N : Truist Securities passe sa note d'« acheter » à « conserver » et abaisse
l'objectif de cours à 29 $ contre 37 $
* Duolingo Inc DUOL.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 95 $ à 92 $
* Ecolab Inc ECL.N : Deutsche Bank relève sa note de 'conserver' à 'acheter'
* Edison International EIX.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours de 80,00 $ à 78,00
$
* Elevance Health ELV.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 391 $ contre 395 $
* Enphase Energy Inc ENPH.O : BMO ramène l'objectif de cours de 40 $ à 37 $
* Entergy ETR.N : Barclays augmente l'objectif de cours à 119 $ contre 118 $
* Entergy ETR.N : Jefferies augmente l'objectif de cours de 114 $ à 131 $
* Equinix Inc EQIX.O : BMO relève l'objectif de cours de 1 050 $ à 1 225 $
* Equipmentshare.com Inc EQPT.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours de 41 $ à 34 $
* Estee Lauder EL.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 104 $ contre 108 $
* Exelixis Inc EXEL.O : Barclays augmente l'objectif de cours à 45 $ contre 44 $
* Exelon EXC.O : Jefferies initie la couverture avec une note de 'conserver' contre 'acheter';
objectif de cours à 50 $ contre 55 $
* Exelon EXC.O : RBC réduit l'objectif de cours de 51 $ à 48 $
* Fifth Third Bancorp FITB.O : Barclays augmente l'objectif de cours de 61 $ à 63 $
* Fifth Third Bancorp FITB.O : Piper Sandler augmente l'objectif de cours de 54 $ à 57 $
* First Solar FSLR.O : BMO ramène l'objectif de cours de 252 $ à 237 $
* Flex Ltd FLEX.O : Stifel relève l'objectif de cours à 95 $ contre 75 $
* Fluence Energy Inc FLNC.O : BMO ramène l'objectif de cours de 19 $ à 15 $
* Fortune Brands Innovations FBIN.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 42 $
contre 52 $
* GE Vernova Inc GEV.N : BMO augmente l'objectif de cours de 1 000 $ à 1 110 $
* Gitlab Inc GTLB.O : RBC abaisse sa note de 'surperformer' à 'performance sectorielle'; abaisse
l'objectif de cours à 25 $ contre 33 $
* Goldman Sachs GS.N : BMO augmente l'objectif de cours de 905 $ à 972 $
* Hershey HSY.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 211 $ contre 230 $
* Home Bancshares Inc HOMB.N : KBW réduit son objectif de cours à 30 $ contre 32 $
* IBM IBM.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 320 $ contre 370 $ auparavant
* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : B. Riley relève l'objectif de cours à 82 $ contre 75 $ auparavant
* Independent Bank Corp (Massachusetts) INDB.O : KBW ramène l'objectif de cours à 94 $ contre 96
$ auparavant
* Intel INTC.O : Morgan Stanley augmente l'objectif de cours à 56 $ contre 41 $
* Intel INTC.O : Stifel relève l'objectif de cours à 65 $ contre 42 $
* ITT Inc ITT.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 252 $ contre 243 $
* J B Hunt Transport Services JBHT.O : Argus Research relève l'objectif de cours de 235 $ à 285 $
* J&J JNJ.N : Guggenheim relève l'objectif de cours à 266 $ contre 244 $ auparavant
* Jabil Inc. JBL.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 354 $ contre 295 $
auparavant
* Janux Therapeutics JANX.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 14 $ contre 29 $
* Kayne Anderson BDC Inc KBDC.N : UBS augmente l'objectif de cours de 14,50 $ à 15 $
* Krystal Biotech Inc KRYS.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 371 $ à 380 $
* Kyndryl Holdings Inc KD.N : BMO initie la couverture avec une note de 'performance
sectorielle'; objectif de cours de 15 $
* Lam Research LRCX.O : B. Riley relève l'objectif de cours de 310 $ à 330 $
* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : Stifel relève l'objectif de cours de 110 $ à 130 $
* Leidos LDOS.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 195 $ contre 220 $
* Macrogenics MGNX.O : Barclays relève l'objectif de cours de 4 $ à 6 $
* Masco Corp MAS.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 61 $ contre 69 $
* Mastec Inc MTZ.N : Truist Securities augmente l'objectif de cours à 425 $ contre 356 $
auparavant
* Meta Platforms Inc META.O : BofA Global Research ramène l'objectif de cours à 820 $ contre 885
$ auparavant
* Mohawk Industries Inc MHK.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours de 149 $ à 122 $
* Mohawk Industries Inc MHK.N : BofA Global Research abaisse sa note d'« acheter » à « neutre »
* Monster Beverage Corp MNST.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 88 $ à 80 $
* Morgan Stanley MS.N : BMO augmente l'objectif de cours de 190 $ à 220 $
* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : UBS relève l'objectif de cours de 16 $ à 16,25 $
* Mosaic Co MOS.N : La Banque Scotia réduit l'objectif de cours de 35 $ à 33 $
* Mp Materials Corp MP.N : Wedbush initie la couverture avec une note de 'surperformer'; objectif
de cours de 90 $
* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Barclays relève l'objectif de cours de 38 $ à 41 $
* Nektar Therapeutics NKTR.O : BTIG relève l'objectif de cours à 178 $ contre 151 $ auparavant
* Nektar Therapeutics NKTR.O : H.C. Wainwright augmente l'objectif de cours de 165 $ à 185 $
* Nextpower Inc NXT.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 131 $ contre 138 $
* Nlight Inc LASR.O : Stifel augmente l'objectif de cours à 75 $ contre 68 $
* Nuveen Churchill Direct Lending Corp NCDL.N : UBS augmente l'objectif de cours à 15,50 $
contre 14,75 $
* NVR Inc NVR.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours de 8 600 $ à 8 225 $
* Okta OKTA.O : Barclays relève l'objectif de cours à 90 $ contre 85 $
* Onto Innovation Inc ONTO.N : B. Riley relève l'objectif de cours à 355 $ contre 330 $
auparavant
* Onto Innovation Inc ONTO.N : Needham relève l'objectif de cours de 275 $ à 320 $
* Oscar Health Inc OSCR.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 10 $ à 16 $
* Oscar Health Inc OSCR.N : Jefferies relève sa note de 'sous-performer' à 'conserver'
* Palmer Square Capital BDC Inc PSBD.N : UBS réduit l'objectif de cours à 11 $ contre 11,50 $
* Parsons Corp PSN.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 75 $ contre 85 $
* Patrick Industries Inc PATK.O : BMO ramène l'objectif de cours de 155 $ à 150 $
* Patterson-UTI Energy PTEN.O : Capital One Securities augmente l'objectif de cours à 12 $ contre
10 $
* Patterson-UTI Energy PTEN.O : Capital One Securities relève sa note de 'pondération égale' à
'surpondérer'
* PDF Solutions Inc PDFS.O : Rosenblatt Securities relève l'objectif de cours de 37 $ à 47 $
* Pepsico Inc PEP.O : Barclays relève l'objectif de cours à 158 $ contre 154 $
* Pinterest PINS.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 28 $ contre 35 $ auparavant
* Plexus Corp PLXS.O : Stifel relève sa note de 'conserver' à 'acheter'; relève l'objectif de
cours à 250 $ contre 200 $
* Prologis Inc PLD.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 162 $ contre 153 $
* Prologis Inc PLD.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 163 $ contre 155 $
* Public Storage PSA.N : Barclays relève l'objectif de cours à 352 $ contre 347 $
* Qorvo QRVO.O : Mizuho abaisse sa note de 'neutre' à 'sous-performer'; abaisse l'objectif de
cours à 66 $ contre 70 $
* Quanta Services Inc PWR.N : Truist Securities augmente l'objectif de cours de 643 $ à 713 $
* Regions Financial RF.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 28 $ à 30 $
* Regions Financial RF.N : RBC augmente l'objectif de cours de 29 $ à 31 $
* Republic Services Inc RSG.N : Raymond James ramène l'objectif de cours à 228 $ contre 240 $
auparavant
* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Needham augmente l'objectif de cours à 186 $ contre 145 $
* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Stifel relève l'objectif de cours de 170 $ à 215 $
* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Mizuho relève l'objectif de cours de 105 $ à 115 $
* Rocket Lab Corp RKLB.O : Stifel relève l'objectif de cours de 90 $ à 105 $
* Sallie Mae SLM.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 26 $ à 28 $
* Seagate Technology Holdings STX.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 450 $ à
605 $
* Sensei Biotherapeutics SNSE.O : Leerink Partners initie une couverture avec une note de
surperformance
* Sensei Biotherapeutics SNSE.O : Leerink Partners initie la couverture avec un objectif de cours
de 50 $
* Simmons First National Corp SFNC.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 24 $ contre 22
$
* Siteone Landscape Supply SITE.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 167 $
contre 182 $
* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 46 $ contre 60 $
* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Mizuho abaisse sa note de 'neutre' à 'sous-performer'
* Snap Inc SNAP.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 6 $ contre 7 $
* SPX Technologies Inc SPXC.N : Truist Securities augmente l'objectif de cours de 244 $ à 251 $
* Standex International Corp SXI.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 298 $ à 323 $
* State Street Corp STT.N : Barclays augmente l'objectif de cours à 165 $ contre 152 $
* State Street Corp STT.N : BMO augmente l'objectif de cours de 148 $ à 168 $
* State Street Corp STT.N : KBW augmente l'objectif de cours de 157 $ à 175 $
* State Street Corp STT.N : RBC augmente l'objectif de cours de 135 $ à 155 $
* State Street Corp STT.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 150 $ contre 136 $
auparavant
* Stem Inc STEM.N : BMO ramène l'objectif de cours de 18 $ à 12 $
* Sunoco LP SUN.N : Raymond James relève l'objectif de cours de 72 $ à 77 $
* Sunococorp Llc SUNC.N : Raymond James relève l'objectif de cours de 72 $ à 77 $
* Sysco SYY.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 78 $ contre 73 $
* Terawulf Inc WULF.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours de 20 $ à 25 $
* Tesla Inc TSLA.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 300 $ à 350 $
* The Timken Company TKR.N : Oppenheimer relève l'objectif de cours à 117 $ contre 108 $
* Thor Industries THO.N : Seaport Research Partners initie une couverture avec une note neutre
* Travelers TRV.N : Argus Research relève l'objectif de cours de 295 $ à 330 $
* Travelers TRV.N : BMO augmente l'objectif de cours de 297 $ à 314 $
* Travelers TRV.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 321 $ à 318 $
* Travelers TRV.N : KBW augmente l'objectif de cours à 342 $ contre 340 $
* Travelers TRV.N : Raymond James augmente l'objectif de cours à 350 $ contre 330 $
* Truist Financial Corp TFC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 53 $ à 56 $
* Truist Financial Corp TFC.N : Raymond James augmente l'objectif de cours de 53 $ à 56 $
* Truist Financial Corp TFC.N : RBC augmente l'objectif de cours de 51 $ à 53 $
* TTM Technologies Inc TTMI.O : Stifel relève l'objectif de cours de 108 $ à 135 $
* Tvardi Therapeutics TVRD.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 3 $ contre 4 $
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 635 $ à 700 $
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Jefferies relève sa note de 'conserver' à 'acheter'
* UnitedHealth UNH.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 373 $ contre 340 $
* Virtus Investment Partners Inc VRTS.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 135 $ à 132 $
* Visteon VC.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 115 $ contre 117 $
* Voya Financial VOYA.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'« acheter »; objectif de
cours de 100 $
* Wafd Inc WAFD.O : KBW augmente l'objectif de cours de 35 $ à 38 $
* Wafd Inc WAFD.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 30,5 $ à 36 $
* Waste Connections Inc WCN.N : Raymond James réduit l'objectif de cours à 190 $ contre 197 $
* Westlake WLK.N : Deutsche Bank augmente l'objectif de cours de 115 $ à 120 $
* Westlake Corp WLK.N : Deutsche Bank abaisse sa note d'« acheter » à « conserver »
* Westlake Corp WLK.N : Deutsche Bank augmente l'objectif de cours de 115 $ à 120 $
* Whirlpool Corp WHR.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 50 $ contre 60 $
auparavant
* Whirlpool Corp WHR.N : Mizuho initie la couverture avec une note de 'neutre'; objectif de cours
de 55 $
* Wingstop Inc WING.O : Benchmark réduit l'objectif de cours de 320 $ à 285 $
* Wingstop Inc WING.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 300 $ contre 350 $
* Wingstop Inc WING.O : RBC réduit l'objectif de cours de 340 $ à 275 $
* Xcel Energy Inc XEL.O : UBS relève l'objectif de cours à 91 $ contre 89 $ auparavant
* Zebra Technologies ZBRA.O : Truist Securities ramène l'objectif de cours à 256 $ contre 294 $
auparavant