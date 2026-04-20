information fournie par Reuters • 20/04/2026 à 18:48

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Carpenter Technology, IBM, Ulta Beauty

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Carpenter Technology, IBM et Ulta Beauty.

FAITS MARQUANTS

* Amazon.Com AMZN.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 275 $ à 298 $

* Carpenter Technology Corp CRS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 465 $ contre 394

$

* Dell Technologies Inc DELL.N : Melius Research relève l'objectif de cours à 245 $ contre

200 $ auparavant

* IBM IBM.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 370 $ à 320 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 635 $ à 700 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 10X Genomics TXG.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 30,00 $ contre 21,00 $

auparavant

* Abbott Laboratories ABT.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 143 $ contre 144 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Stifel relève l'objectif de cours à 320 $ contre 280 $

* Aecom ACM.N : Truist Securities abaisse l'objectif de cours à 116 $ contre 132 $

* Aep AEP.O : Seaport Research Partners relève sa note de neutre à acheter

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Morgan Stanley ajoute le titre à sa liste de choix

* Air Products APD.N : Berenberg passe sa recommandation de 'conserver' à 'acheter' et relève son

objectif de cours de 275 $ à 350 $

* Air Products APD.N : Bernstein augmente l'objectif de cours de 329 $ à 344 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : Barclays relève l'objectif de cours à 56 $ contre 54 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 48 $ contre 46 $ auparavant

* Ally Financial Inc. ALLY.N : Barclays relève l'objectif de cours à 56 $ contre 54 $ auparavant

* Amazon.Com AMZN.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 298 $ contre 275 $

* Amkor Technology Inc AMKR.O : B. Riley relève l'objectif de cours à 65 $ contre 55 $

* Armstrong World AWI.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 210 $ contre 216 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 93 $

contre 81 $ auparavant

* Ast Spacemobile Inc ASTS.O : Clear Street réduit l'objectif de cours à 115 $ contre 137 $

* Axcelis Technologies ACLS.O : B. Riley augmente l'objectif de cours de 91 $ à 150 $

* Axcelis Technologies ACLS.O : B. Riley relève sa note de neutre à acheter

* Badger Meter BMI.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours de 167 $ à 127 $

* Badger Meter Inc BMI.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 190 $ à 160 $

* Badger Meter Inc BMI.N : RBC réduit l'objectif de cours de 197 $ à 169 $

* Badger Meter Inc BMI.N : Stifel réduit l'objectif de cours de 174 $ à 140 $

* Badger Meter, Inc. BMI.N : Barclays réduit l'objectif de cours de 136 $ à 110 $

* Bank First Corp BFC.O : Piper Sandler augmente l'objectif de cours de 150 $ à 157 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 17 $ contre 24 $

* BlackRock BLK.N : BMO augmente l'objectif de cours de 1 200 $ à 1 250 $

* Bloom Energy Corp BE.N : BMO relève l'objectif de cours de 149 $ à 188 $

* BNY BK.N : BMO relève l'objectif de cours de 140 $ à 156 $

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : Truist Securities abaisse l'objectif de cours à 85 $

contre 98 $

* Boston Beer Company Inc SAM.N : Jefferies augmente l'objectif de cours de 230 $ à 235 $

* BP BP.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 55 $ contre 52 $ auparavant

* Builders Firstsource BLDR.N : BofA Global Research abaisse l'objectif de cours à 100 $ contre

123 $

* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : Needham relève l'objectif de cours à 400 $ contre 390 $

auparavant

* Campbell's Co CPB.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 22 $ contre 25 $

* Carlisle Companies Inc CSL.N : Oppenheimer ramène l'objectif de cours de 435 $ à 420 $

* Carpenter Technology Corp CRS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 465 $ contre 394 $

* Casella Waste Systems Inc CWST.O : Raymond James réduit l'objectif de cours de 115 $ à 108 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Truist Securities augmente l'objectif de cours de 786 $ à 920 $

* Cava Group Inc CAVA.N : Benchmark relève l'objectif de cours à 110 $ contre 80 $

* Celestica CLS.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 430 $ contre 400 $

auparavant

* Celldex Therapeutics CLDX.O : Barclays relève l'objectif de cours à 45 $ contre 24 $ auparavant

* Celsius Holdings Inc CELH.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 66 $ à 55 $

* Centene Corp CNC.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 39 $ contre 37 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : La Banque Scotia relève l'objectif de cours de 85 $ à 115 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : BMO ramène l'objectif de cours de 110 $ à 105 $

* Chevron Corp CVX.N : Raymond James réduit l'objectif de cours de 238 $ à 225 $

* Cigna CI.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 333 $ à 330 $

* Clean Harbors Inc CLH.N : Raymond James augmente l'objectif de cours de 320 $ à 345 $

* Clean Harbors Inc CLH.N : Truist Securities augmente l'objectif de cours de 310 $ à 325 $

* Clorox CLX.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 100 $ contre 101 $

* Cohu Inc COHU.O : B. Riley relève l'objectif de cours de 41 $ à 50 $

* Corning GLW.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 186 $ contre 155 $

* Corning GLW.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 190 $ contre 160 $ auparavant

* Csw Industrials Inc CSW.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 301 $ contre 292 $

auparavant

* Cummins CMI.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 703 $ à 730 $

* Datadog Inc DDOG.O : La Banque CIBC réduit l'objectif de cours de 240 $ à 215 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Melius Research relève l'objectif de cours de 200 $ à 245 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : BMO augmente l'objectif de cours de 195 $ à 220 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Benchmark réduit l'objectif de cours de 540 $ à 465 $

* Dover Corporation DOV.N : Oppenheimer relève l'objectif de cours de 232 $ à 242 $

* Doximity Inc DOCS.N : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 31 $ contre 34 $

* Doximity Inc DOCS.N : Truist Securities passe sa note d'« acheter » à « conserver » et abaisse

l'objectif de cours à 29 $ contre 37 $

* Duolingo Inc DUOL.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 95 $ à 92 $

* Ecolab Inc ECL.N : Deutsche Bank relève sa note de 'conserver' à 'acheter'

* Edison International EIX.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours de 80,00 $ à 78,00

$

* Elevance Health ELV.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 391 $ contre 395 $

* Enphase Energy Inc ENPH.O : BMO ramène l'objectif de cours de 40 $ à 37 $

* Entergy ETR.N : Barclays augmente l'objectif de cours à 119 $ contre 118 $

* Entergy ETR.N : Jefferies augmente l'objectif de cours de 114 $ à 131 $

* Equinix Inc EQIX.O : BMO relève l'objectif de cours de 1 050 $ à 1 225 $

* Equipmentshare.com Inc EQPT.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours de 41 $ à 34 $

* Estee Lauder EL.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 104 $ contre 108 $

* Exelixis Inc EXEL.O : Barclays augmente l'objectif de cours à 45 $ contre 44 $

* Exelon EXC.O : Jefferies initie la couverture avec une note de 'conserver' contre 'acheter';

objectif de cours à 50 $ contre 55 $

* Exelon EXC.O : RBC réduit l'objectif de cours de 51 $ à 48 $

* Fifth Third Bancorp FITB.O : Barclays augmente l'objectif de cours de 61 $ à 63 $

* Fifth Third Bancorp FITB.O : Piper Sandler augmente l'objectif de cours de 54 $ à 57 $

* First Solar FSLR.O : BMO ramène l'objectif de cours de 252 $ à 237 $

* Flex Ltd FLEX.O : Stifel relève l'objectif de cours à 95 $ contre 75 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : BMO ramène l'objectif de cours de 19 $ à 15 $

* Fortune Brands Innovations FBIN.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 42 $

contre 52 $

* GE Vernova Inc GEV.N : BMO augmente l'objectif de cours de 1 000 $ à 1 110 $

* Gitlab Inc GTLB.O : RBC abaisse sa note de 'surperformer' à 'performance sectorielle'; abaisse

l'objectif de cours à 25 $ contre 33 $

* Goldman Sachs GS.N : BMO augmente l'objectif de cours de 905 $ à 972 $

* Hershey HSY.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 211 $ contre 230 $

* Home Bancshares Inc HOMB.N : KBW réduit son objectif de cours à 30 $ contre 32 $

* IBM IBM.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 320 $ contre 370 $ auparavant

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : B. Riley relève l'objectif de cours à 82 $ contre 75 $ auparavant

* Independent Bank Corp (Massachusetts) INDB.O : KBW ramène l'objectif de cours à 94 $ contre 96

$ auparavant

* Intel INTC.O : Morgan Stanley augmente l'objectif de cours à 56 $ contre 41 $

* Intel INTC.O : Stifel relève l'objectif de cours à 65 $ contre 42 $

* ITT Inc ITT.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 252 $ contre 243 $

* J B Hunt Transport Services JBHT.O : Argus Research relève l'objectif de cours de 235 $ à 285 $

* J&J JNJ.N : Guggenheim relève l'objectif de cours à 266 $ contre 244 $ auparavant

* Jabil Inc. JBL.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 354 $ contre 295 $

auparavant

* Janux Therapeutics JANX.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 14 $ contre 29 $

* Kayne Anderson BDC Inc KBDC.N : UBS augmente l'objectif de cours de 14,50 $ à 15 $

* Krystal Biotech Inc KRYS.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 371 $ à 380 $

* Kyndryl Holdings Inc KD.N : BMO initie la couverture avec une note de 'performance

sectorielle'; objectif de cours de 15 $

* Lam Research LRCX.O : B. Riley relève l'objectif de cours de 310 $ à 330 $

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : Stifel relève l'objectif de cours de 110 $ à 130 $

* Leidos LDOS.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 195 $ contre 220 $

* Macrogenics MGNX.O : Barclays relève l'objectif de cours de 4 $ à 6 $

* Masco Corp MAS.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 61 $ contre 69 $

* Mastec Inc MTZ.N : Truist Securities augmente l'objectif de cours à 425 $ contre 356 $

auparavant

* Meta Platforms Inc META.O : BofA Global Research ramène l'objectif de cours à 820 $ contre 885

$ auparavant

* Mohawk Industries Inc MHK.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours de 149 $ à 122 $

* Mohawk Industries Inc MHK.N : BofA Global Research abaisse sa note d'« acheter » à « neutre »

* Monster Beverage Corp MNST.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 88 $ à 80 $

* Morgan Stanley MS.N : BMO augmente l'objectif de cours de 190 $ à 220 $

* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : UBS relève l'objectif de cours de 16 $ à 16,25 $

* Mosaic Co MOS.N : La Banque Scotia réduit l'objectif de cours de 35 $ à 33 $

* Mp Materials Corp MP.N : Wedbush initie la couverture avec une note de 'surperformer'; objectif

de cours de 90 $

* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Barclays relève l'objectif de cours de 38 $ à 41 $

* Nektar Therapeutics NKTR.O : BTIG relève l'objectif de cours à 178 $ contre 151 $ auparavant

* Nektar Therapeutics NKTR.O : H.C. Wainwright augmente l'objectif de cours de 165 $ à 185 $

* Nextpower Inc NXT.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 131 $ contre 138 $

* Nlight Inc LASR.O : Stifel augmente l'objectif de cours à 75 $ contre 68 $

* Nuveen Churchill Direct Lending Corp NCDL.N : UBS augmente l'objectif de cours à 15,50 $

contre 14,75 $

* NVR Inc NVR.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours de 8 600 $ à 8 225 $

* Okta OKTA.O : Barclays relève l'objectif de cours à 90 $ contre 85 $

* Onto Innovation Inc ONTO.N : B. Riley relève l'objectif de cours à 355 $ contre 330 $

auparavant

* Onto Innovation Inc ONTO.N : Needham relève l'objectif de cours de 275 $ à 320 $

* Oscar Health Inc OSCR.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 10 $ à 16 $

* Oscar Health Inc OSCR.N : Jefferies relève sa note de 'sous-performer' à 'conserver'

* Palmer Square Capital BDC Inc PSBD.N : UBS réduit l'objectif de cours à 11 $ contre 11,50 $

* Parsons Corp PSN.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 75 $ contre 85 $

* Patrick Industries Inc PATK.O : BMO ramène l'objectif de cours de 155 $ à 150 $

* Patterson-UTI Energy PTEN.O : Capital One Securities augmente l'objectif de cours à 12 $ contre

10 $

* Patterson-UTI Energy PTEN.O : Capital One Securities relève sa note de 'pondération égale' à

'surpondérer'

* PDF Solutions Inc PDFS.O : Rosenblatt Securities relève l'objectif de cours de 37 $ à 47 $

* Pepsico Inc PEP.O : Barclays relève l'objectif de cours à 158 $ contre 154 $

* Pinterest PINS.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 28 $ contre 35 $ auparavant

* Plexus Corp PLXS.O : Stifel relève sa note de 'conserver' à 'acheter'; relève l'objectif de

cours à 250 $ contre 200 $

* Prologis Inc PLD.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 162 $ contre 153 $

* Prologis Inc PLD.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 163 $ contre 155 $

* Public Storage PSA.N : Barclays relève l'objectif de cours à 352 $ contre 347 $

* Qorvo QRVO.O : Mizuho abaisse sa note de 'neutre' à 'sous-performer'; abaisse l'objectif de

cours à 66 $ contre 70 $

* Quanta Services Inc PWR.N : Truist Securities augmente l'objectif de cours de 643 $ à 713 $

* Regions Financial RF.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 28 $ à 30 $

* Regions Financial RF.N : RBC augmente l'objectif de cours de 29 $ à 31 $

* Republic Services Inc RSG.N : Raymond James ramène l'objectif de cours à 228 $ contre 240 $

auparavant

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Needham augmente l'objectif de cours à 186 $ contre 145 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Stifel relève l'objectif de cours de 170 $ à 215 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Mizuho relève l'objectif de cours de 105 $ à 115 $

* Rocket Lab Corp RKLB.O : Stifel relève l'objectif de cours de 90 $ à 105 $

* Sallie Mae SLM.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 26 $ à 28 $

* Seagate Technology Holdings STX.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 450 $ à

605 $

* Sensei Biotherapeutics SNSE.O : Leerink Partners initie une couverture avec une note de

surperformance

* Sensei Biotherapeutics SNSE.O : Leerink Partners initie la couverture avec un objectif de cours

de 50 $

* Simmons First National Corp SFNC.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 24 $ contre 22

$

* Siteone Landscape Supply SITE.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 167 $

contre 182 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 46 $ contre 60 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Mizuho abaisse sa note de 'neutre' à 'sous-performer'

* Snap Inc SNAP.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 6 $ contre 7 $

* SPX Technologies Inc SPXC.N : Truist Securities augmente l'objectif de cours de 244 $ à 251 $

* Standex International Corp SXI.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 298 $ à 323 $

* State Street Corp STT.N : Barclays augmente l'objectif de cours à 165 $ contre 152 $

* State Street Corp STT.N : BMO augmente l'objectif de cours de 148 $ à 168 $

* State Street Corp STT.N : KBW augmente l'objectif de cours de 157 $ à 175 $

* State Street Corp STT.N : RBC augmente l'objectif de cours de 135 $ à 155 $

* State Street Corp STT.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 150 $ contre 136 $

auparavant

* Stem Inc STEM.N : BMO ramène l'objectif de cours de 18 $ à 12 $

* Sunoco LP SUN.N : Raymond James relève l'objectif de cours de 72 $ à 77 $

* Sunococorp Llc SUNC.N : Raymond James relève l'objectif de cours de 72 $ à 77 $

* Sysco SYY.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 78 $ contre 73 $

* Terawulf Inc WULF.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours de 20 $ à 25 $

* Tesla Inc TSLA.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 300 $ à 350 $

* The Timken Company TKR.N : Oppenheimer relève l'objectif de cours à 117 $ contre 108 $

* Thor Industries THO.N : Seaport Research Partners initie une couverture avec une note neutre

* Travelers TRV.N : Argus Research relève l'objectif de cours de 295 $ à 330 $

* Travelers TRV.N : BMO augmente l'objectif de cours de 297 $ à 314 $

* Travelers TRV.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 321 $ à 318 $

* Travelers TRV.N : KBW augmente l'objectif de cours à 342 $ contre 340 $

* Travelers TRV.N : Raymond James augmente l'objectif de cours à 350 $ contre 330 $

* Truist Financial Corp TFC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 53 $ à 56 $

* Truist Financial Corp TFC.N : Raymond James augmente l'objectif de cours de 53 $ à 56 $

* Truist Financial Corp TFC.N : RBC augmente l'objectif de cours de 51 $ à 53 $

* TTM Technologies Inc TTMI.O : Stifel relève l'objectif de cours de 108 $ à 135 $

* Tvardi Therapeutics TVRD.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 3 $ contre 4 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 635 $ à 700 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Jefferies relève sa note de 'conserver' à 'acheter'

* UnitedHealth UNH.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 373 $ contre 340 $

* Virtus Investment Partners Inc VRTS.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 135 $ à 132 $

* Visteon VC.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 115 $ contre 117 $

* Voya Financial VOYA.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'« acheter »; objectif de

cours de 100 $

* Wafd Inc WAFD.O : KBW augmente l'objectif de cours de 35 $ à 38 $

* Wafd Inc WAFD.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 30,5 $ à 36 $

* Waste Connections Inc WCN.N : Raymond James réduit l'objectif de cours à 190 $ contre 197 $

* Westlake WLK.N : Deutsche Bank augmente l'objectif de cours de 115 $ à 120 $

* Westlake Corp WLK.N : Deutsche Bank abaisse sa note d'« acheter » à « conserver »

* Westlake Corp WLK.N : Deutsche Bank augmente l'objectif de cours de 115 $ à 120 $

* Whirlpool Corp WHR.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 50 $ contre 60 $

auparavant

* Whirlpool Corp WHR.N : Mizuho initie la couverture avec une note de 'neutre'; objectif de cours

de 55 $

* Wingstop Inc WING.O : Benchmark réduit l'objectif de cours de 320 $ à 285 $

* Wingstop Inc WING.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 300 $ contre 350 $

* Wingstop Inc WING.O : RBC réduit l'objectif de cours de 340 $ à 275 $

* Xcel Energy Inc XEL.O : UBS relève l'objectif de cours à 91 $ contre 89 $ auparavant

* Zebra Technologies ZBRA.O : Truist Securities ramène l'objectif de cours à 256 $ contre 294 $

auparavant