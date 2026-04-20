Des mineurs turcs organisent un sit-in torse nu et une grève de la faim pour réclamer des salaires impayés

Plusieurs dizaines de mineurs turcs manifestent torse nu devant le ministère de l'Energie en Turquie lundi pour réclamer le paiement de salaires ( AFP / Adem ALTAN )

Plusieurs dizaines de mineurs ont organisé un sit-in devant le ministère de l'Energie en Turquie lundi et ont entamé, se mettant torse nu, une grève de la faim pour réclamer le versement de salaires impayés, a constaté un photographe de l'AFP.

Environ 90 mineurs se sont rassemblés devant le bâtiment du ministère après être arrivés à pied à Ankara en provenance d'Eskisehir, dans le centre de la Turquie.

Des centaines de travailleurs de Doruk Mining, membres du Syndicat indépendant des mineurs, ont parcouru environ 180 kilomètres en neuf jours pour atteindre la capitale, appelant les autorités à régulariser ce qu'ils décrivent comme des retards de paiement et des demandes d'indemnisation non réglées.

Plusieurs manifestants avaient des slogans écrits à la main sur le corps, notamment "Maintenant nous avons encore plus faim", "Nous continuerons jusqu'à ce que nous obtenions nos droits" et, plus simplement, "Nous avons faim".

Les travailleurs ont également exprimé leur colère en frappant à répétition leurs casques de sécurité jaunes contre le sol. Les manifestants ont affirmé avoir demandé à rencontrer le ministre de l'Energie Alparslan Bayraktar, sans y parvenir.

La police est intervenue, faisant usage de gaz lacrymogène, à l'arrivée du groupe à Ankara tôt le matin, arrêtant brièvement plusieurs membres du syndicat avant de les relâcher plus tard dans la journée.

Doruk Mining est une filiale de Yildizlar SSS Holding et exploite une centrale thermique à Eskisehir. La mine et la centrale électrique avaient été placées pendant plusieurs années sous la gestion du Fonds d'assurance des dépôts d’épargne (TMSF), avant d'être transférées à Yildizlar SSS Holding en 2022.

Depuis, des centaines de travailleurs ont été licenciés ou placés en congé sans solde, tandis que les salaires impayés et les indemnités de licenciement se sont accumulés, une situation qui reste sans solution, selon le syndicat et les médias turcs.