Le trafic maritime à nouveau paralysé dans le détroit d'Ormuz

Le chef d'état-major de l'armée américaine Dan Caine, lors d'un point presse au Pentagone, le 16 avril 2026 ( AFP / SAUL LOEB )

Le trafic maritime est à nouveau à l'arrêt lundi dans le détroit d'Ormuz, alors que Téhéran et Washington imposent chacun un blocus distinct, les navires iraniens continuant de tester le blocage américain.

L'Iran est revenu samedi sur sa décision de rouvrir cette voie stratégique, ravivant les tensions avec les États-Unis avant la fin du cessez-le-feu, qui expire en théorie dans la nuit de mardi à mercredi, heure de Téhéran.

L'Iran a affirmé que le maintien du blocus américain de ses ports, alors qu'il avait annoncé la réouverture du détroit vendredi, était le motif derrière la reprise de son "strict contrôle" d'Ormuz.

Des dizaines de navires commerciaux ont traversé le détroit avant que Téhéran ne referme le passage, avertissant que tout navire approchant serait considéré comme une cible.

Mais depuis dimanche, seuls quatre navires ont effectué la traversée dans un sens ou dans l'autre, selon la société de suivi maritime Kpler.

Le Nova Crest, battant pavillon iranien et sanctionné par les États-Unis, a pris la route vers le golfe d'Oman lundi matin, selon le site Marine Traffic.

L'Iran a autorisé le méthanier sanctionné Axon I à entrer dans le Golfe lundi, à destination des Émirats arabes unis et donc non soumis au blocus américain.

Le méthanier G Summer a lui traversé dans l'autre sens dimanche, mais il ne semble pas avoir fait escale dans un port iranien et a été détecté pour la dernière fois à proximité de la capitale omanaise Mascate.

Le quatrième navire à avoir traversé est le pétrolier Starway, battant pavillon panaméen et propriété d'une société basée en Chine, selon Bloomberg.

Depuis le début du blocus, les forces américaines ont ordonné à 27 navires de faire demi-tour ou de retourner vers un port iranien, a indiqué l'armée américaine lundi.

Les États-Unis semblent avoir stoppé dimanche la progression du porte-conteneurs sanctionné Shamim, détecté à proximité du port iranien de Chabahar.

Le vraquier Artman, battant pavillon iranien, a également été réacheminé vers Chabahar dimanche soir.

Le méthanier LPG Raine, lui aussi sanctionné, était sur le point de gagner la haute mer dimanche avant de faire demi-tour en direction du détroit.

Alors que ces navires semblent avoir obtempéré aux demandes de l'armée américaine de changer de cap, le président Donald Trump a écrit lundi sur son réseau Truth Social que le porte-conteneurs Touska avait été arraisonné après avoir refusé de s'arrêter.

Malgré la brève réouverture du détroit, plus de 750 navires commerciaux étaient bloqués dans le golfe dimanche, dont environ 350 pétroliers ou méthaniers, selon Bloomberg.