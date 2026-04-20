Dissuasion nucléaire, satellite militaire : Macron et Tusk avancent sur la défense

Emmanuel Macron et Donald Tusk à Gdansk, en Pologne, le 20 avril 2026, lors de la visite d'une exposition sur le syndicat Solidarnosc ( AFP / Ludovic MARIN )

Dissuasion nucléaire, satellites militaires, industrie de défense: les dirigeants pro-européens Emmanuel Macron et Donald Tusk ont donné lundi à Gdansk, dans le nord de la Pologne, un nouvel élan à la coopération franco-polonaise.

"Il y aura des travaux d'ici à l'été qui permettront d'avancer sur les avancées concrètes" dans le domaine de la dissuasion nucléaire, a déclaré à Gdansk M. Macron.

"Dans les choses que nous allons évidemment considérer, il y a l'échange d'informations, il y a des exercices conjoints, il peut y avoir des déploiements" d'avions français porteurs de l'arme nucléaire en Pologne, a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse commune avec le Premier ministre polonais Donald Tusk.

Paris et Varsovie vont également discuter d’un appui des forces conventionnelles polonaises à la dissuasion française dans les domaines de "la défense sol-air, la longue portée, les systèmes d'alerte avancée et le spatial", a-t-il encore dit.

Selon le chef du gouvernement polonais, "notre coopération, qu'il s'agisse du domaine nucléaire ou des exercices conjoints (...) est une coopération qui ne connaît aucune limite".

Le président français Emmanuel Macron (g) signe le livre d'or au cimetière militaire français, tandis qu'en arrière-plan apparaissent des photos de la visite officielle du président français Charles de Gaulle en 1967, le 20 avril 2026 à Gdansk, en Pologne ( AFP / Ludovic MARIN )

Lors de la visite, un accord sur le développement d'un satellite géostationnaire de télécommunications militaires destiné aux forces armées polonaises a été également signé par les géants européens Airbus et Thales et le groupe polonais Radmor, en présence des ministres de la Défense française Catherine Vautrin et polonais Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, selon un communiqué commun des trois sociétés.

Outre la ministre des Armées, le président français était accompagné à Gdansk par les ministres des Affaires européennes, de l'Energie et de la Culture.

Le président français Emmanuel Macron (c) dépose une gerbe de leurs au cimetière militaire français de Gdansk, lors d'une visite en Pologne, le 20 avril 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

Dès son arrivée dans cette ancienne cité hanséatique, le président français s'est rendu, comme ses prédécesseurs Charles de Gaulle en 1967 et François Mitterrand en 1989, au cimetière où reposent des soldats français morts en Pologne, notamment lors de la guerre de 1870 et des deux guerres mondiales.

Le sommet de Gdansk est la première traduction concrète du traité d'amitié et de coopération renforcée signé le 9 mai 2025 à Nancy (est de la France), qui a rehaussé la Pologne au niveau des principaux alliés de la France, dont l'Allemagne.

- "Optimiste" -

La Pologne a massivement investi ces dernières années dans la modernisation de ses forces armées. En 2026, ses dépenses militaires devraient dépasser 4,8% du PIB, loin devant ses partenaires européens, faisant de son budget l'un des plus élevés de l'Otan.

Le président français Emmanuel Macron au cimetière militaire français de Gdansk lors d'une visite en Pologne, le 20 avril 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

Mais elle a surtout passé des "commandes pharaoniques de F35, hélicoptères d'attaque Apache, missiles Patriot et chars Abrams" américains, souligne un diplomate européen proche du dossier.

Le président nationaliste Karol Nawrocki, arguant d'une menace sur "l'indépendance" de son pays, s'oppose à la participation de la Pologne au programme Safe de l'UE synonyme de dizaines de milliards d'euros pour sa défense, alors que le gouvernement y voit une chance pour moderniser son armée et l'industrie.

Et si la Pologne a retrouvé des élans pro-européens avec Donald Tusk, elle reste fondamentalement attachée à la relation avec les Etats-Unis.

Emmanuel Macron et Donald Tusk se sont aussi félicités du retour de la Hongrie dans le giron pro-européen après la défaite électorale du Premier ministre Viktor Orban, qui se posait en chef de file du camp illibéral et nationaliste dans l'UE.

Dans ce contexte, M. Macron s'est déclaré "raisonnablement optimiste" sur la possibilité du déblocage du prêt européen de 90 milliards d'euros à l'Ukraine.

Avec le départ d'Orban, "c'est une nouvelle ère qui s'ouvre en Hongrie (...) et une nouvelle ère en Europe", a-t-il ajouté.

Côté affaires, M. Macron a plaidé la cause du groupe français EDF dans l'appel d'offres pour une deuxième centrale nucléaire polonaise. "On sait faire de l'amont à l’aval du cycle", a-t-il insisté.

Le Premier ministre polonais a promis que "la France sera considérée comme l'un de nos partenaires les plus importants dans tous les projets majeurs".

La France et la Pologne, aux liens culturels et historiques étroits, vont aussi annoncer une saison culturelle croisée en 2027.

Les deux dirigents ont assisté à la remise du Prix Bronislaw Geremek, du nom de l'ancien chef de la diplomatie polonaise, médiéviste et francophile, pour la contribution aux relations bilatérales, attibué en cette première édition à l'acteur polono-français Andrzej Seweryn, homme du théâtre et du cinéma dans les deux pays, oppositioniste à l'époque communiste en Pologne, sociétaire de la Comédie Française.

"Vous êtes de ce bois-là. Qui ne considère pas que la liberté se donne, mais qui sait qu'elle s'acquiert, qui ne considère pas qu'elle serait un droit, mais qu'elle est avant tout un combat qu'on mène et qui, en servant la culture, a servi la politique au sens le plus noble du terme, pour la liberté de son pays, pour l'amour de la France et pour l'amour de l'Europe libre", a déclaré le président français en s'adressant à M. Seweryn.

"Pour beaucoup vous étiez un vrai guide et un frère des armes", a souligné M. Tusk, lui même ancien opposant au régime communiste.

Le président français a également rencontré le dirigeant historique du syndicat Solidarité et prix Nobel de la Paix Lech Walesa.