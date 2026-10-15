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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-BlackRock, Microsoft, TransDigm Group
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 17:10

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment BlackRock, Microsoft et TransDigm Group.

POINTS FORTS

* BlackRock BLK.N : KBW relève son objectif de cours de 1 290,00 $ à 1 310,00 $

* Microsoft MSFT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 575 $ à 650 $

* Morgan Stanley MS.N : KBW abaisse son objectif de cours de 250,00 $ à 230,00 $

* Murphy USA Inc. MUSA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 619 $ à 612 $

* TransDigm Group Incorporated TDG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 1 350 $ à 1 200

$

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters ce jeudi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* A10 Networks, Inc. ATEN.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 34 $ à 30 $

* AECOM ACM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 90 $ à 89 $

* AEP AEP.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 133 $ à 126 $

* Aflac Incorporated AFL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 116 $ à 119 $

* Air Products APD.N : RBC abaisse son objectif de cours de 360 $ à 346 $

* Airo Group Holdings Inc AIRO.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 13 $ à 11 $

* Albemarle ALB.N : RBC abaisse son objectif de cours de 157 $ à 129 $

* Albertsons Companies, Inc. ACI.N : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »

* Albertsons Companies, Inc. ACI.N : UBS relève son objectif de cours de 12 $ à 13 $

* Almonty Industries Inc. ALM.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 25 $ à 19 $

* Alnylam Pharmaceuticals, Inc. ALNY.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 260 $ à

250 $

* Alnylam Pharmaceuticals, Inc. ALNY.O : UBS abaisse son objectif de cours de 550 $ à 354 $

* Alphabet Inc. GOOG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 420 $ à 425 $

* Alpine Income Property Trust PINE.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de

20 $ à 19 $

* Ameren Corporation AEE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 136 $ à 122 $

* American Tower Corporation AMT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 201 $ à 208

$

* Amylyx Pharmaceuticals, Inc. AMLX.O : Citigroup relève son objectif de cours de 32 $ à 39

$

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : Goldman Sachs lance la couverture du titre avec une

recommandation « Achat »

* APA Corporation APA.O : Mizuho relève son objectif de cours de 36 $ à 44 $

* Apollo APO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 154 $ à 153 $

* Applied Industrial Technologies, Inc. AIT.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 400

$ à 390 $

* Applied Optoelectronics, Inc. AAOI.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 109,00 $

à 92,00 $

* Armstrong World Industries, Inc. AWI.N : Jefferies abaisse son cours cible de 190 $ à 182

$

* Array Technologies Inc ARRY.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 7 $ à 5 $

* Array Technologies Inc ARRY.O : Mizuho relève sa recommandation de « neutre » à «

surperformer »

* Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. ARWR.O : UBS relève son objectif de cours de 63 $ à 109 $

* Asbury Automotive Group ABG.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 275 $

à 234 $

* Atlas Energy Solutions Inc. AESI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 14 $ à 13

$

* Atmos Energy Corporation ATO.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 179 $

à 174 $

* Autonation AN.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 250 $ à 213 $

* Axalta Coating Systems Ltd. AXTA.N : JP Morgan réintroduit sa couverture avec une note «

neutre »; objectif de cours: 33 $

* AZZ Inc AZZ.N : B. Riley relève son objectif de cours de 170,00 $ à 174,00 $

* AZZ Inc. AZZ.N : Barclays relève son objectif de cours de 140 $ à 145 $

* AZZ Inc. AZZ.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 144 $ à 145 $

* Bank of America BAC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 72 $ à 68 $

* Bank of America BAC.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 66 $ à 60 $

* Bank of America BAC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $

* Bank of America BAC.N : KBW abaisse son objectif de cours de 70,00 $ à 65,00 $

* Bank of America BAC.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 67,00 $ à 61,00 $

* Bank of America BAC.N : RBC abaisse son objectif de cours de 65 $ à 60 $

* Bank of America BAC.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 60 $ à 56 $

* Bank of America BAC.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 62 $ à 58 $

* Bank of America BAC.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 69 $ à 64 $

* Bellring Brands, Inc. BRBR.N : UBS abaisse son objectif de cours de 13,5 $ à 9,5 $

* Biomarin Pharmaceutical Inc. BMRN.O : UBS abaisse son objectif de cours de 114 $ à 88 $

* Biomea Fusion, Inc. BMEA.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 7 $ à 4 $

* Black Hills Corp BKH.N : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours: 87 dollars

* BlackRock BLK.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 1 420 $ à 1 410 $

* BlackRock BLK.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 1 315 $ à 1 355 $

* BlackRock BLK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 435 $ à 1 449 $

* BlackRock BLK.N : KBW relève son objectif de cours de 1 290,00 $ à 1 310,00 $

* BlackRock BLK.N : UBS relève son objectif de cours de 1 277 $ à 1 300 $

* BlackRock BLK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 1 230 $ à 1 250 $

* Blackrock, Inc. BLK.N : UBS relève son objectif de cours de 1 277 $ à 1 300 $

* Blackstone BX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 131 $ à 136 $

* Block, Inc. XYZ.N : UBS abaisse son objectif de cours de 98 $ à 96 $

* Boeing BA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 265 $ à 235 $

* Bridgebio Pharma, Inc. BBIO.O : UBS relève son objectif de cours de 82 $ à 92 $

* Brighthouse Financial, Inc. BHF.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 63 $ à 55

$

* Brighthouse Financial, Inc. BHF.O : JP Morgan relève sa recommandation de « sous-pondérer

» à « neutre »

* Brighthouse Financial, Inc. BHF.O : KBW abaisse son objectif de cours de 57,00 $ à 55,00

$

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 70 $ à 57 $

* C.H. Robinson Worldwide, Inc. CHRW.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 192

$ à 170 $

* Cactus, Inc. WHD.N : Barclays relève son objectif de cours de 74 $ à 75 $

* Camp4 Therapeutics Corp CAMP.O : Needham lance la couverture du titre avec une

recommandation « Achat »; objectif de cours: 8 $

* Carmax Inc KMX.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 50 $ à 65 $

* Carmax Inc KMX.N : BofA Global Research relève sa recommandation de « sous-performance » à «

achat »

* Carrier Global Corporation CARR.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 75 $ à 70 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : RBC abaisse son objectif de cours de 910 $ à 825 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : RBC relève sa recommandation de « performance

sectorielle » à « surperformance »

* Celsius Holdings, Inc. CELH.O : UBS abaisse son objectif de cours de 44 $ à 38 $

* Champion Homes Inc SKY.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 90 $ à 85 $

* Champion Homes Inc SKY.N : RBC abaisse son objectif de cours de 99 $ à 94 $

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Stephens relève son objectif de cours de 93 $ à 100 $

* Cheniere Energy, Inc. LNG.N : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 312 $ à

311 $

* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 39,00

$ à 40,00 $

* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 40 $ à 38

$

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : UBS abaisse son objectif de cours de 107 $ à 106 $

* Cirrus Logic, Inc. CRUS.O : Keybanc abaisse sa recommandation de « surpondérer » à «

pondération sectorielle »

* Clean Harbors Inc CLH.N : BMO relève son objectif de cours de 362 $ à 364 $

* CNX Resources Corp CNX.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 42 $ à 38 $

* Coherent Corp. COHR.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 345,00 $ à 297,00 $

* Colgate-Palmolive Company CL.N : UBS abaisse son objectif de cours de 109 $ à 106 $

* Commvault Systems, Inc. CVLT.O : Mizuho relève son objectif de cours de 175 $ à 185 $

* Comtech Telecommunications Corp CMTL.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 6,00 $

à 4,75 $

* Coreweave, Inc. CRWV.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 115 $ à 88 $

* Crocs, Inc. CROX.O : Barclays relève son objectif de cours de 118 $ à 139 $

* Crocs, Inc. CROX.O : Barclays passe de « neutre » à « surpondérer »

* Crowdstrike CRWD.O : Citigroup relève son objectif de cours de 260 $ à 295 $

* Crown Castle Inc CCI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 81 $ à 85 $

* CSX Corporation CSX.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 56 $ à 53 $

* CVR Energy Inc CVI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 32 $ à 47 $

* D.R. Horton, Inc. DHI.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 160 $ à 150 $

* D.R. Horton, Inc. DHI.N : RBC abaisse son objectif de cours de 125 $ à 119 $

* Datadog Inc DDOG.O : Mizuho relève son objectif de cours de 300 $ à 330 $

* Deckers Outdoor Corporation DECK.N : UBS abaisse son objectif de cours de 161 $ à 140 $

* Delek US Holdings, Inc. DK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 82 $ à 95 $

* Domino's Pizza, Inc. DPZ.O : BMO abaisse son objectif de cours de 420 $ à 390 $

* Dover Corp DOV.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 270 $ à 245 $

* DT Midstream, Inc. DTM.N : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 168 $ à 165

$

* Dupont DD.N : RBC abaisse son objectif de cours de 176 $ à 160 $

* Dutch Bros Inc BROS.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 88,00 $ à 71,00 $

* Dutch Bros Inc. BROS.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 80 $ à 65 $

* E.L.F. Beauty, Inc. ELF.N : UBS relève son objectif de cours de 89 $ à 116 $

* Edgewell Personal Care Company EPC.N : UBS abaisse son objectif de cours de 32 $ à 30 $

* Emerson EMR.N : Mizuho relève son objectif de cours de 173 $ à 180 $

* Energizer Holdings Inc ENR.N : UBS abaisse son objectif de cours de 23 $ à 22 $

* Energy Transfer LP ET.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 24 $ à 23 $

* EOG Resources, Inc. EOG.N : Mizuho relève son objectif de cours de 157 $ à 165 $

* EQT Corporation EQT.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 72 $ à 68 $

* EQT Corporation EQT.N : UBS abaisse son objectif de cours de 77 $ à 76 $

* Estee Lauder Companies Inc EL.N : UBS abaisse son objectif de cours de 106 $ à 104 $

* Expand Energy Corporation EXE.O : UBS abaisse son objectif de cours de 122 $ à 120 $

* Ezcorp Inc EZPW.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 44 $ à 45 $

* Fastenal Company FAST.O : Bernstein relève son objectif de cours de 42 $ à 47 $

* FedEx FDX.N : Raymond James relève son objectif de cours de 330 $ à 340 $

* FedEx Freight Holding Company FDXF.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 180

$ à 165 $

* Ferguson Enterprises Inc. FERG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 295 $ à 292

$

* Fidelity National Financial Inc FNF.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours

de 70 $ à 59 $

* First American Financial Corp FAF.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de

85 $ à 80 $

* First Financial Bankshares Inc FFIN.O : Raymond James attribue pour la première fois la

note « en ligne avec le marché »

* First Solar FSLR.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 279 $ à 259 $

* First Watch Restaurant Group, Inc. FWRG.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 21

$ à 18 $

* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 252 $ à

265 $

* Flowserve Corporation FLS.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 91 $ à 85 $

* Fluence Energy FLNC.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 12 $ à 7 $

* FMC Corp FMC.N : RBC abaisse son objectif de cours de 11 $ à 9 $

* Fortinet, Inc. FTNT.O : Mizuho relève son objectif de cours de 138 $ à 160 $

* Fortinet, Inc. FTNT.O : UBS relève son objectif de cours de 180 $ à 200 $

* Fortinet, Inc. FTNT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 135 $ à 160 $

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 20 $ à 25

$

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : la Deutsche Bank passe de « conserver » à « acheter »

* Forum Markets, Inc FRMM.O : Stonex relève son objectif de cours de 9 $ à 12 $

* Globe Life Inc. GL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 193 $ à 195 $

* Graftech International Ltd EAF.N : RBC relève son objectif de cours de 7 $ à 8 $

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 380 $ à

323 $

* Hawkeye 360 Inc HAWK.N : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation «

surpondérer »; objectif de cours: 22 $

* Hemab Therapeutics Holdings COAG.O : JP Morgan lance sa couverture avec une

recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 70 dollars

* Hershey HSY.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 191 $ à 179 $

* Hershey HSY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 193 $ à 183 $

* Hexcel Corporation HXL.N : RBC abaisse son objectif de cours de 115 $ à 105 $

* HF Sinclair Corporation DINO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 93 $ à 135 $

* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : RBC abaisse son objectif de cours de 250 $ à 210 $

* Honeywell Technologies HON.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 265 $ à 255 $

* Howmet Aerospace HWM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 350 $ à 300 $

* Hubbell Inc HUBB.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 575 $ à 560 $

* Immunitybio, Inc. IBRX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 12 $ à 14 $

* Immunitybio, Inc. IBRX.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 12 $ à 16 $

* Insmed Incorporated INSM.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 175 $ à 165 $

* Installed Building Products, Inc. IBP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 246

$ à 195 $

* Ionis Pharmaceuticals, Inc. IONS.O : UBS relève son objectif de cours de 46 $ à 88 $

* IonQ Inc IONQ.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 49,00 $ à 43,00 $

* IonQ Inc IONQ.N : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 100 $ à 70 $

* J&J JNJ.N : Guggenheim abaisse son objectif de cours de 287 $ à 281 $

* Jack in the Box Inc. JACK.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 15,00 $ à

14,00 $

* Janus International Group, Inc. JBI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 5,50 $

à 4,50 $

* JP Morgan JPM.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 360 $ à 350 $

* KB Home KBH.N : RBC abaisse son objectif de cours de 50 $ à 47 $

* Kimberly-Clark Corporation KMB.O : UBS abaisse son objectif de cours de 116 $ à 106 $

* Kinetik Holdings Inc. KNTK.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 57 $ à

62 $

* Kinetik Holdings Inc. KNTK.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 58 $ à 59

$

* L3Harris Technologies, Inc. LHX.N : RBC abaisse son objectif de cours de 310 $ à 265 $

* Legence Corp. LGN.O : RBC abaisse son objectif de cours de 101 $ à 90 $

* Lennox International Inc. LII.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 450 $ à 395 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 28 $ à 23 $

* Liberty Media FWONK.O : Jefferies relève son objectif de cours de 115 $ à 116 $

* Lincoln National Corp LNC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 49 $ à 47 $

* Liquidia Corporation LQDA.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 58 $ à 65 $

* Lithia & Driveway LAD.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 500 $ à 425

$

* Lockheed Martin Corp LMT.N : RBC abaisse son objectif de cours de 600 $ à 550 $

* LP Building Solutions LPX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 93 $ à 92 $

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : UBS relève son objectif de cours de 34 $ à 35 $

* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 400 $

à 560 $

* Mastercard MA.N : BMO relève son objectif de cours de 630 $ à 665 $

* Match Group MTCH.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 38 $ à 41 $

* Metlife, Inc. MET.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 108 $ à 110 $

* MGE Energy, Inc. MGEE.O : JP Morgan lance la couverture du titre avec une note « neutre

»; objectif de cours: 76 $

* Microsoft MSFT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 575 $ à 650 $

* Microsoft MSFT.O : Mizuho relève son objectif de cours de 510 $ à 600 $

* Microsoft MSFT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 540 $ à 625 $

* Microsoft Corporation MSFT.O : UBS relève son objectif de cours de 525 $ à 675 $

* Mirum Pharmaceuticals, Inc. MIRM.O : Stifel relève son objectif de cours de 136 $ à 156 $

* Mohawk Industries, Inc. MHK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 138 $ à 132 $

* Molson Coors Beverage Company TAP.N : UBS abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $

* Monster Beverage Corporation MNST.O : UBS abaisse son objectif de cours de 53 $ à 49 $

* Morgan Stanley MS.N : Citigroup abaisse son cours cible de 210 $ à 190 $

* Morgan Stanley MS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 223 $ à 209 $

* Morgan Stanley MS.N : KBW abaisse son objectif de cours de 250,00 $ à 230,00 $

* Morgan Stanley MS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 243 $ à 195 $

* Morgan Stanley MS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 210 $ à 205 $

* Morgan Stanley MS.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 223 $ à 217 $

* Murphy USA Inc. MUSA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 619 $ à 612 $

* National Bank Holdings Corp NBHC.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 49 $

à 45 $

* National Energy Services Reunited Corp. NESR.O : Barclays abaisse son objectif de cours

de 45 $ à 41 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : Jefferies initie la couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 85 dollars

* Netskope, Inc. NTSK.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 17 $ à 22 $

* New Jersey Resources Corp NJR.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 62 $ à

61 $

* Nextpower Inc NXT.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 111 $ à 101 $

* NiSource Inc. NI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 55 $ à 49 $

* Northern Oil and Gas, Inc. NOG.N : Citigroup relève son objectif de cours de 28 $ à 32 $

* Northwestern Energy Group NWE.O : Jefferies attribue pour la première fois la

recommandation « Achat »; objectif de cours: 85 dollars

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 63 $

à 64 $

* Okta, Inc. OKTA.O : Citigroup relève son objectif de cours de 205 $ à 215 $

* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de

241 $ à 215 $

* ONEOK, Inc. OKE.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 95 $ à 96 $

* ONsemi ON.O : Stonex lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 110 dollars

* Oxford Lane Capital Corp OXLC.O : Clear Street abaisse son objectif de cours de 15,5 $ à

9 $

* Palantir Technologies Inc. PLTR.O : Mizuho relève son objectif de cours de 215 $ à 245 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : Citigroup relève son objectif de cours de 410 $ à 440 $

* Papa John's International Inc PZZA.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 24 $ à

19 $

* Parker-Hannifin Corporation PH.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 1 285 $ à 1

200 $

* Performance Food Group Co PFGC.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 131 $ à

136 $

* Pershing Square Inc. PS.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 41 $ à 40 $

* Plains All American Pipeline PAA.O : la Scotiabank relève son objectif de cours de 27 $ à

28 $

* Post Holdings, Inc. POST.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 125 $ à 100 $

* Praxis Precision Medicines, Inc. PRAX.O : UBS lance la couverture du titre avec une

recommandation « Achat » et un objectif de 706 dollars

* Principal Financial Group Inc PFG.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 107 $ à

106 $

* Proficient Auto Logistics, Inc. PAL.O : Raymond James relève son objectif de cours de 12

$ à 9 $

* Propetro Holding Corp. PUMP.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 18 $ à 17 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 131 $ à 127 $

* PSEG PEG.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 84 $ à 78 $

* PTC Therapeutics, Inc. PTCT.O : UBS relève son objectif de cours de 80 $ à 90 $

* Pultegroup, Inc. PHM.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 134 $ à 122 $

* Pultegroup, Inc. PHM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 116 $ à 111 $

* Qnity Electronics, Inc. Q.N : RBC abaisse son objectif de cours de 189 $ à 160 $

* Quaker Houghton KWR.N : RBC relève son objectif de cours de 198 $ à 202 $

* Quantinuum QNT.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 78,00 $ à 62,00 $

* Quantinuum QNT.O : Morgan Stanley passe de « neutre » à « surpondérer »

* Range Resources Corporation RRC.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 55 $ à 52 $

* Rapid7, Inc. RPD.O : Mizuho relève son objectif de cours de 11 $ à 13 $

* Rapport Therapeutics, Inc. RAPP.O : UBS lance la couverture du titre avec une recommandation

« Achat » et un objectif de cours de 71 $

* Redwire Corp RDW.N : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « neutre

»; objectif de cours de 11 dollars

* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : UBS relève son objectif de cours de 660 $ à 978 $

* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : UBS passe de « neutre » à « acheter »

* Reinsurance Group of America, Inc. RGA.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 293

$ à 297 $

* Republic Services Inc RSG.N : BMO abaisse son objectif de cours de 250 $ à 244 $

* Reynolds Consumer Products REYN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 26 $ à 23 $

* Reynolds Consumer Products Inc REYN.O : UBS abaisse son objectif de cours de 27 $ à 24 $

* Rhythm Pharmaceuticals, Inc. RYTM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 146 $ à

145 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 445 $ à 430 $

* Rollins Inc ROL.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 46 $ à 32 $

* RTX Corporation RTX.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 223 $ à 214 $

* RTX Corporation RTX.N : RBC abaisse son objectif de cours de 250 $ à 235 $

* Saia Inc SAIA.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 457 $ à 410 $

* Saia Inc SAIA.O : Stonex abaisse son objectif de cours de 500 $ à 480 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 167 $ à 164 $

* Scotts Miracle-Gro Co SMG.N : UBS abaisse son objectif de cours de 78 $ à 70 $

* Scotts Miracle-Gro Co SMG.N : UBS relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Servicenow, Inc. NOW.N : Mizuho relève son objectif de cours de 140 $ à 170 $

* Servicenow, Inc. NOW.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 140 $ à 165 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 74,00 $ à 79,00 $

* Sight Sciences, Inc. SGHT.O : H.C. Wainwright lance la couverture du titre avec une

recommandation « Achat » et un objectif de cours de 14 $

* Skinhealth Systems SKIN.O : Stifel ajuste son objectif de cours de 1 $ à 10 $ pour tenir

compte du regroupement d'actions à raison de 1 pour 20

* SLB SLB.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 67 $ à 66 $

* Smith Douglas Homes Corp SDHC.N : RBC abaisse son objectif de cours de 15 $ à 10 $

* Solid Biosciences Inc SLDB.O : UBS lance la couverture du titre avec une recommandation «

Achat » et un objectif de cours de 20 dollars

* Sonic Automotive Inc SAH.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 115 $

à 98 $

* Sound Point Meridian Capital Inc SPMC.N : Clear Street abaisse son objectif de cours de

14 $ à 9 $

* Southern Co SO.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 97 $ à 93 $

* Spectrum Brands Holdings, Inc. SPB.N : UBS relève son objectif de cours de 78 $ à 97 $

* Stanley Black & Decker SWK.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 110 $ à 105 $

* State Street Corporation STT.N : KBW relève son objectif de cours de 220,00 $ à 230,00 $

* State Street Corporation STT.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 190 $

à 171 $

* Suja Life Inc SUJA.O : Needham lance la couverture du titre avec une recommandation «

neutre »

* Suncrete, Inc RMIX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 22 $ à 20 $

* Sunoco LP SUN.N : Barclays relève son objectif de cours de 80 $ à 83 $

* Supernus Pharmaceuticals SUPN.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de

60 $ à 55 $

* Sweetgreen, Inc. SG.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 7,00 $ à 8,00 $

* Sysco Corp SYY.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 88,00 $ à 91,00 $

* Talen Energy Corporation TLN.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 422 $ à 420 $

* Talos Energy Inc. TALO.N : Citigroup relève son objectif de cours de 18 $ à 21 $

* Talos Energy Inc. TALO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 19 $ à 21 $

* Targa Resources Corp. TRGP.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 300 $ à

330 $

* Targa Resources Corp. TRGP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 345 $ à 326 $

* Targa Resources Corp. TRGP.N : La Scotiabank relève son objectif de cours de 314 $ à 319

$

* Tenable Holdings, Inc. TENB.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 35 $ à 38 $

* Tetra Tech, Inc. TTEK.O : RBC abaisse son objectif de cours de 46 $ à 44 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 212,00 $ à

221,00 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Stephens passe de « neutre » à « surpondérer »

* The Cheesecake Factory, Inc. CAKE.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de

80,00 $ à 87,00 $

* The Chefs' Warehouse, Inc. CHEF.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 104,00

$ à 120,00 $

* The Clorox Company CLX.N : UBS abaisse son objectif de cours de 105 $ à 91 $

* The Hershey Company HSY.N : UBS abaisse son objectif de cours de 198 $ à 178 $

* The Kraft Heinz Company KHC.N : UBS abaisse son objectif de cours de 27 $ à 24 $

* The Progressive Corporation PGR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 221 $ à 216 $

* The Progressive Corporation PGR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de

314 $ à 266 $

* The Progressive Corporation PGR.N : KBW abaisse son objectif de cours de 252,00 $ à

246,00 $

* The Progressive Corporation PGR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 201 $ à

196 $

* Simply Good Foods Company SMPL.O : UBS abaisse son objectif de cours de 15 $ à 12 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 179 $ à 168 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : RBC abaisse son objectif de cours de 158 $ à 148 $

* TransDigm Group Incorporated TDG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 1 350 $ à 1 200

$

* Ultragenyx Pharmaceutical RARE.O : UBS lance la couverture du titre avec une note « neutre »

et un objectif de cours de 16 dollars

* Union Pacific Corporation UNP.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 363 $ à

350 $

* UnitedHealth UNH.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 475 $ à 450 $

* US Foods Holding Corp USFD.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 107,00 $ à

111,00 $

* Valero Energy Corp. VLO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 389 $ à 485 $

* Varonis Systems, Inc. VRNS.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 48 $ à 53 $

* Verastem Inc VSTM.O : Alliance Global Partners relève son objectif de cours de 18 $ à 22

$

* Verastem Inc VSTM.O : BTIG relève son objectif de cours de 18 $ à 24 $

* Verastem Inc VSTM.O : Guggenheim relève son objectif de cours de 12 $ à 14 $

* Verastem Inc VSTM.O : Jefferies relève son objectif de cours de 11 $ à 13 $

* Verastem Inc VSTM.O : RBC relève son objectif de cours de 14 $ à 19 $

* Versant Media Group VSNT.O : Morgan Stanley lance sa couverture avec une recommandation «

neutre »; objectif de cours: 38 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 300 $ à 280 $

* Viking Therapeutics, Inc. VKTX.O : UBS lance sa couverture avec une recommandation «

Achat » et un objectif de cours de 94 dollars

* Viper Energy Inc VNOM.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 59 $ à 61 $

* Visa Inc. V.N : BMO relève son objectif de cours de 405 $ à 425 $

* Vital Farms Inc VITL.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 11 $ à 9 $

* Voya Financial, Inc. VOYA.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 109 $ à 105 $

* Walmart Inc WMT.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 113 $ à 136 $

* Walmart Inc WMT.O : la Deutsche Bank relève sa recommandation de « conserver » à «

acheter »

* Warner Music Group Corp. WMG.O : Stonex lance la couverture du titre avec une

recommandation « Achat »; objectif de cours: 41 dollars

* Waste Connections, Inc. WCN.N : BMO abaisse son objectif de cours de 208 $ à 202 $

* Waste Management Inc WM.N : BMO abaisse son objectif de cours de 240 $ à 232 $

* Watsco, Inc. WSO.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 350 $ à 325 $

* Weatherford WFRD.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 151 $ à 148 $

* Wendy'S Co WEN.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7 $

* Whirlpool Corporation WHR.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 40 $ à 31 $

* Willscot Holdings Corporation WSC.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 29 $ à

19 $

* Wingstop Inc WING.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 238,00 $ à 202,00 $

* Wingstop Inc. WING.O : UBS abaisse son objectif de cours de 160 $ à 140 $

* Workday, Inc. WDAY.O : Stifel relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $

* Xcel Energy Inc. XEL.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 90 $ à 85 $

* XPO, Inc. XPO.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 225 $ à 205 $

* Xylem Inc XYL.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 130 $ à 110 $

* Yeti Holdings, Inc. YETI.N : UBS abaisse son objectif de cours de 51 $ à 44 $

* York Space Systems Inc YSS.N : Piper Sandler attribue pour la première fois une note «

neutre »; objectif de cours: 9 dollars

* Zscaler, Inc. ZS.O : Citigroup relève son objectif de cours de 245 $ à 260 $

Valeurs associées

AECOM
59,140 USD NYSE +1,32%
AFLAC
118,280 USD NYSE +0,06%
AIR PROD&CHEMICA
295,345 USD NYSE +0,96%
AIRO GRP HLDG
5,3717 USD NASDAQ -1,07%
AL INM PROP REIT
17,905 USD NYSE +1,50%
ALBEMARLE
97,560 USD NYSE -0,41%
ALBERTSONS CO RG-A
13,300 USD NYSE +1,64%
ALMONTY INDS
10,1600 USD NASDAQ -0,29%
ALNYLAM PHARMA
231,5750 USD NASDAQ +3,17%
ALPHABET-C
345,9200 USD NASDAQ +0,66%
AM ELECTRIC
124,2800 USD NASDAQ -1,47%
AMER TOWER REIT
182,715 USD NYSE +1,83%
AMEREN
103,945 USD NYSE -0,62%
AMYLYX PHARM
28,0850 USD NASDAQ +3,90%
ANGLOGOLD ASH
90,815 USD NYSE +2,29%
APA
47,2950 USD NASDAQ -0,16%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
112,595 USD NYSE -0,73%
APPLIED IND TECH
330,790 USD NYSE -1,25%
APPLIED OPTOELEC
82,7100 USD NASDAQ -4,07%
ARMSTRONG WORLD
166,845 USD NYSE +2,08%
ARRAY TECH
3,5300 USD NASDAQ +4,44%
ARROWHEAD PHRMCT
58,6900 USD NASDAQ +0,55%
ASBURY AUTOMOTIV
172,705 USD NYSE +6,75%
ATLAS ENER
10,490 USD NYSE -5,32%
ATMOS ENERGY COR
163,805 USD NYSE -0,10%
AUTONATION
161,710 USD NYSE +5,63%
AXALTA COAT SYST
33,740 USD NYSE +1,63%
AZZ
135,100 USD NYSE -1,88%
BANK OF AMERICA
51,335 USD NYSE -0,17%
BELLRNG BRNDS
8,980 USD NYSE +3,82%
BIOMARIN PHARM
57,0900 USD NASDAQ +3,54%
BIOMEA FUSION
0,8640 USD NASDAQ +3,60%
BLACK HILLS
75,750 USD NYSE -0,88%
BLACKROCK
1 100,930 USD NYSE +2,45%
BLACKSTONE
107,980 USD NYSE +1,66%
BLOCK RG-A
78,730 USD NYSE +3,80%
BOEING CO
187,300 USD NYSE +1,42%
BRIDGEBIO PHARMA
67,3000 USD NASDAQ +3,63%
BRIGHTHS FINC
47,9350 USD NASDAQ +0,28%
BUILDERS FIRSTSO
53,735 USD NYSE +6,35%
C.H.ROBINSON WLD
141,4000 USD NASDAQ +1,40%
CACTUS-A
61,490 USD NYSE -1,69%
CAMP4 THERAP
3,4600 USD NASDAQ +0,87%
CARMAX
52,100 USD NYSE +4,56%
CARRIER GLOBAL
54,870 USD NYSE +1,18%
CASEY'S GEN STOR
669,3300 USD NASDAQ +2,41%
CELSIUS HLDGS
27,7948 USD NASDAQ +2,30%
CHAMPION HOME
79,250 USD NYSE +4,39%
CHEESECAKE FACTO
116,9100 USD NASDAQ +3,60%
CHEFS' WAREHOUSE
115,1200 USD NASDAQ +1,88%
CHENIERE ENERGY
280,270 USD NYSE +0,21%
CHIPOTLE MEXICAN
31,120 USD NYSE +1,98%
CHURCH & DWIGHT
103,970 USD NYSE +1,31%
CIRRUS LOGIC
107,7900 USD NASDAQ -0,51%
CLOROX CO.
86,990 USD NYSE +2,39%
CNX RESOURCES
34,430 USD NYSE -1,09%
COHERENT
247,250 USD NYSE -6,07%
COLGATE-PALMOLIV
94,110 USD NYSE +1,41%
COMMVAULT SYSTEM
155,1600 USD NASDAQ +0,54%
COMTECH TELECOMM
1,4700 USD NASDAQ +14,84%
COREWEAVE
63,3400 USD NASDAQ -3,71%
CROCS
125,2800 USD NASDAQ +6,58%
CROWDSTRIKE
242,4600 USD NASDAQ -2,74%
CROWN CASTL REIT
81,260 USD NYSE +2,37%
CSX
48,6100 USD NASDAQ +0,68%
CVR ENERGY
61,620 USD NYSE -0,52%
D R HORTON
138,790 USD NYSE +3,83%
DATADOG RG-A
263,4100 USD NASDAQ -2,20%
DECKERS OUTDOOR
86,395 USD NYSE +4,30%
DELEK US HLDGS
77,510 USD NYSE -1,86%
DOMINO'S PIZZA
305,2701 USD NASDAQ +3,17%
DOVER CORP
194,395 USD NYSE +0,55%
DT MIDSTREAM
118,910 USD NYSE -3,59%
DUPONT DE NEMOURS
129,850 USD NYSE +1,04%
DUTCH BROS RG-A
40,477 USD NYSE +3,28%
EDGEWELL PRSCR
28,665 USD NYSE +1,65%
ELF BEAUTY
113,705 USD NYSE +5,16%
EMERSON ELECTRIC
160,380 USD NYSE -0,45%
ENERGIZER HLDGS
22,210 USD NYSE +1,32%
ENERGY TRANSFER
20,485 USD NYSE 0,00%
EOG RESOURCES
153,445 USD NYSE -0,47%
EQT
52,575 USD NYSE -0,35%
ESTEE LAUDER RG-A
105,855 USD NYSE +4,15%
EZCORP NVTG RG-A
33,0850 USD NASDAQ +1,12%
FASTENAL
50,6950 USD NASDAQ -2,51%
FEDEX
292,405 USD NYSE +0,41%
FERGUSON ENTER
228,510 USD NYSE +2,44%
FIDELITY NAT FIN
39,790 USD NYSE +1,31%
FIRST FINL BANKS
31,2000 USD NASDAQ +1,00%
FIRST SOLAR
177,7600 USD NASDAQ -0,74%
FIRST WATCH REST
12,1300 USD NASDAQ +2,54%
FIRSTCASH HLDGS
216,9700 USD NASDAQ +0,20%
FLOWSERVE
70,420 USD NYSE +0,31%
FLUENCE ENERGY RG-A
6,2901 USD NASDAQ +1,29%
FMC CORP
5,452 USD NYSE -32,66%
FORTINET
180,0750 USD NASDAQ -2,16%
FRST AMER FINCL
63,755 USD NYSE +2,67%
GLOBE LIFE
167,475 USD NYSE -0,03%
GRAFTECH INTL
7,690 USD NYSE -0,84%
GROUP I AUTOMOTI
241,640 USD NYSE +5,73%
Gaz naturel
3,20 USD NYMEX 0,00%
HEMAB THERAP
31,6400 USD NASDAQ +5,68%
HERSHEY
167,890 USD NYSE +2,19%
HEXCEL
89,795 USD NYSE +2,31%
HF SINCLAIR
125,825 USD NYSE -1,50%
HONEYWELL AEROSP
160,9700 USD NASDAQ +2,71%
HONEYWELL TECH
207,8400 USD NASDAQ +0,11%
HOWMET AEROSPACE
217,585 USD NYSE +0,03%
HUBBELL
464,543 USD NYSE -1,88%
IMMUNITYBIO
10,1700 USD NASDAQ +2,62%
INSMED
99,3400 USD NASDAQ +1,59%
INSTALLED BLDN P
189,015 USD NYSE +4,83%
IONIS PHARMACEUT
44,0500 USD NASDAQ +3,16%
IONQ
32,770 USD NYSE +4,30%
JACK IN THE BOX
12,8700 USD NASDAQ +9,44%
JANUS INTL GRP
4,315 USD NYSE +5,24%
JOHNSON&JOHNSON
258,615 USD NYSE +1,85%
JPMORGAN CHASE
334,540 USD NYSE -0,23%
KB HOME
43,520 USD NYSE +3,79%
KIMBERLY-CLARK
104,2100 USD NASDAQ +4,83%
KINETIK HLDGS RG-A
53,750 USD NYSE -1,52%
L3HARRIS TECH
240,145 USD NYSE +1,11%
LEGENCE RG-A
43,9050 USD NASDAQ -2,24%
LENNOX INTL
358,260 USD NYSE +2,69%
LEVI STRAUSS RG-A
20,275 USD NYSE +3,58%
LIBERTY MEDIA RG-C
91,5600 USD NASDAQ +0,73%
LINCOLN NATL
39,685 USD NYSE -1,35%
LIQUIDIA
34,7200 USD NASDAQ +2,30%
LITHIA MOTORS
302,350 USD NYSE +7,46%
LOCKHEED MARTIN
530,370 USD NYSE +1,54%
LOUISIANA-PAC
69,280 USD NYSE +4,16%
MAGNOLIA OIL RG-A
24,660 USD NYSE -0,74%
MARATHON PETRO
475,530 USD NYSE -1,89%
MASTERCARD RG-A
613,890 USD NYSE +1,70%
MATCH GROUP
43,4700 USD NASDAQ +2,52%
METLIFE
98,890 USD NYSE -0,84%
MGE ENERGY
71,3600 USD NASDAQ +0,06%
MICROSOFT
538,0800 USD NASDAQ +0,82%
MIRUM RG REG S-AI
82,5000 USD NASDAQ +3,18%
MOHAWK INDUSTRIE
125,080 USD NYSE +4,22%
MOLSON COORS RG-B
39,530 USD NYSE +2,30%
MONSTER BEVERAGE
45,3100 USD NASDAQ +2,46%
MORGAN STANLEY
179,880 USD NYSE -0,95%
MURPHY USA
542,780 USD NYSE +0,66%
NATL BANK HLDG RG-A
37,580 USD NYSE +1,20%
NATL ENERGY SVC
19,1900 USD NASDAQ -1,99%
NETFLIX
72,5950 USD NASDAQ +2,87%
NETSKOPE RG-A
19,9450 USD NASDAQ -0,47%
NEW JERSEY RES
51,380 USD NYSE -0,93%
NEXTPOWER
82,7500 USD NASDAQ +0,23%
NISOURCE
41,305 USD NYSE +0,08%
NORTHERN OIL&GAS
25,878 USD NYSE -1,64%
NORTHWESTERN
73,9100 USD NASDAQ -0,78%
OCCIDENTAL PETROLEUM
60,770 USD NYSE -1,04%
OKTA-A
207,9500 USD NASDAQ -1,87%
OLD DOMINION FRE
187,1600 USD NASDAQ +1,51%
ON SEMICONDUCTOR
73,7100 USD NASDAQ +0,48%
ONEOK
91,790 USD NYSE -0,20%
OXFORD LANE
8,3150 USD NASDAQ +1,16%
PALANTIR TECHNOLOGIES
198,0000 USD NASDAQ -1,48%
PALO ALTO NETWORKS
367,9500 USD NASDAQ -1,89%
PAPA JOHNS INTL
19,7400 USD NASDAQ +2,76%
PARKER-HANNIFIN
956,420 USD NYSE +0,01%
PERFORMANCE FOOD
97,460 USD NYSE +2,49%
PLAINS ALL-AMERN LP
25,2450 USD NASDAQ +1,06%
POST HOLDINGS
78,805 USD NYSE +1,42%
PRAXIS PRECIS
254,8600 USD NASDAQ +6,63%
PRINCIPAL FINANC
106,9800 USD NASDAQ -0,26%
PROFICIENT
3,2300 USD NASDAQ -3,29%
PROGRESSIVE (OHI
216,690 USD NYSE +1,45%
PROPETRO HOLDING
8,005 USD NYSE -2,56%
PRUDENTIAL WEALT
114,570 USD NYSE +0,95%
PTC THERAPEUTICS
61,3700 USD NASDAQ +2,85%
PUBL SVCS ENTERP
70,090 USD NYSE -0,62%
PULTEGROUP
112,700 USD NYSE +3,03%
Pétrole Brent
106,24 USD Ice Europ +0,12%
Pétrole WTI
97,62 USD Ice Europ +2,56%
QUAKER CHEMIC.
159,255 USD NYSE +0,60%
QUANTINUUM RG-A
36,3679 USD NASDAQ +10,11%
RANGE RESOURCES
41,130 USD NYSE -1,70%
RAPID7
12,6400 USD NASDAQ +2,10%
RAPPORT THERA
30,0550 USD NASDAQ +6,09%
REDWIRE
8,680 USD NYSE +0,58%
REGENERON PHARMACEUTICALS
806,9400 USD NASDAQ +3,67%
REINSURNCE GR AM
262,400 USD NYSE +0,49%
REPUBLIC SERVICE
229,310 USD NYSE +2,16%
REYNOLDS CONSMER
22,8100 USD NASDAQ +1,24%
RHYTHM PHARM
88,7800 USD NASDAQ +2,39%
ROCKWELL AUTOMAT
420,955 USD NYSE -0,55%
ROLLINS
33,875 USD NYSE +3,80%
RTX
187,340 USD NYSE +0,47%
SAIA
339,4250 USD NASDAQ +1,41%
SBA CMMNS REIT-A
183,9800 USD NASDAQ +1,81%
SCOTTS MIRACLE-A-
53,120 USD NYSE +6,78%
SERVICENOW
147,370 USD NYSE +5,26%
SHAKE SHACK RG-A
70,545 USD NYSE +2,60%
SIGHT SCIENCES
8,8800 USD NASDAQ +7,64%
SKINHEALTH SYS RG-A
11,5800 USD NASDAQ +0,17%
SLB
47,960 USD NYSE -1,17%
SMITH DOUGLAS RG-A
10,260 USD NYSE +4,59%
SOLID BSCNCS
5,6250 USD NASDAQ +2,93%
SONIC AUTOMOTIVE-A
65,320 USD NYSE +8,79%
SOUTHERN CO
89,690 USD NYSE +0,34%
SPECTR BRN HLDG
79,590 USD NYSE +3,31%
STATE STREET
166,190 USD NYSE -0,66%
STNLY BLCK&DECK
93,010 USD NYSE +2,99%
SUJA LIFE RG-A
12,1900 USD NASDAQ +2,09%
SUNCRETE INC RG-A
10,4200 USD NASDAQ +2,26%
SUNOCO
74,850 USD NYSE 0,00%
SUPERNUS PHARM
40,3350 USD NASDAQ +0,39%
SWEETGREEN RG-A
10,421 USD NYSE +2,77%
SYSCO
82,670 USD NYSE +2,08%
TALEN ENERGY
345,0200 USD NASDAQ -3,74%
TALOS ENERGY
16,740 USD NYSE -1,65%
TARGA RESOURCES
285,635 USD NYSE -1,85%
TENABLE HLDGS
38,1800 USD NASDAQ +0,16%
TETRA TECH
34,7400 USD NASDAQ +3,36%
TEXAS ROADHOUSE
170,9200 USD NASDAQ +2,57%
THE SIMPLY GOOD
11,1650 USD NASDAQ +4,15%
TOLL BROTHERS IN
133,820 USD NYSE +2,65%
TRANSDIGM
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VOYA FINANCIAL
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 15/10/2026 à 17:10:14.

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