Risques de l'IA : le superviseur des fonds de pension de New York demande à Anthropic de repousser son entrée en Bourse

Le contrôleur Mark Levine fait notamment valoir "la gravité des préoccupations" évoquée par Dario Amodei, PDG de l'entreprise d'intelligence artificielle, au sujet des performances hors-normes de certains modèles qui pourraient devenir incontrôlables.

Mark Levine, à New York, le 12 août 2026 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MICHAEL M. SANTIAGO )

Le superviseur des fonds de pension de la ville de New York, l'un des plus importants des États-Unis, a demandé par courrier à Anthropic de repousser son entrée en Bourse jusqu'à ce que les risques de son intelligence artificielle (IA) soient mieux contrôlés.

Dans une lettre adressée au patron Dario Amodei, Mark Levine a "(pressé) Anthropic de suspendre son entrée en Bourse jusqu'à ce que l'entreprise traite les problèmes de sécurité, de gouvernance et de rythme de développement (de l'IA) dont elle a elle-même fait état".

Cet élu démocrate est contrôleur de la ville de New York, soit le dépositaire de ces entités financières dont les plus importantes sont les fonds de pension des employés municipaux (NYCERS), des enseignants (TRS), de la police (POLICE) et des pompiers (FIRE).

Ces fonds assurent une retraite à plus de 750.000 personnes et leurs actifs sous gestion se montaient, fin août, à 330 milliards de dollars.

Sollicités par l'AFP, les services du contrôleur ont précisé que les fonds de pension de la ville étaient actuellement exposés à hauteur de 7 millions de dollars à Anthropic, un montant très faible rapporté à la taille de leurs actifs.

Mais en cas d'introduction en Bourse, Anthropic serait intégré à plusieurs indices boursiers, dont le Russell 3000, auquel la ville de New York est liée par le biais de fonds indiciels, c'est-à-dire des véhicules d'investissement qui répliquent la performance d'un indice.

Ils deviendraient ainsi "automatiquement un investisseur de long terme" d'Anthropic une fois le titre intégré aux indices, a expliqué une porte-parole.

"Risques catastrophiques ou existentiels pour l'humanité"

Mark Levine renvoie Dario Amodei à son appel de mi-septembre à ralentir la vitesse de conception de l'IA pour donner le temps aux chercheurs d'appréhender les risques de ces nouveaux modèles de manière adéquate.

Il évoque également le prospectus d'introduction en Bourse, selon lequel, d'après plusieurs médias, l'IA pourrait présenter "des risques catastrophiques ou existentiels pour l'humanité".

"Considérant la gravité des préoccupations dont vous avez parlé", estime le contrôleur, "la prudence ne devrait pas s'appliquer qu'à la cadence (de développement de l'IA), mais aussi au moment d'une introduction en Bourse."

Mercredi, les procureurs de huit États américains ont assigné en justice OpenAI, l'accusant d'avoir mis en ligne ChatGPT en occultant certains risques et l'insuffisance de ses garde-fous.