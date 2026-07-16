TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-BlackRock, Goldman Sachs, Synopsys

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment BlackRock, Goldman Sachs et Synopsys.

POINTS FORTS

* BlackRock BLK.N : KBW relève son objectif de cours de 1 275 $ à 1 300 $

* Goldman Sachs GS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 202 $ à 1 299 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 745 $ à

725 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Benchmark lance la couverture du titre avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours: 570 $

* WW Grainger GWW.N : RBC relève son objectif de cours de 1 337 $ à 1 460 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 3M Co MMM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 133 $ à 123 $

* Aerovironment Inc AVAV.O : Raymond James relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »

* Airbnb Inc ABNB.O : Wedbush initie la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours: 152 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : Wedbush lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 445 dollars

* Amazon AMZN.O : Wedbush lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 293 $

* Ameren Corp AEE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 126 $ à 137 $

* America'S Car-Mart Inc CRMT.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 14 $ à 5 $

* Amphenol Corp APH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 200 $ à 215 $

* Arista Networks Inc ANET.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 200 $ à 220 $

* Arista Networks, Inc. ANET.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 185 $ à 200 $

* Arteris Inc AIP.O : Oppenheimer lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 40 $

* AST Spacemobile ASTS.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 100 $

* Ataibeckley Inc ATAI.O : Needham abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas vendre »

* Bank of New York Mellon BNY.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 147 $ à 151 $

* Bank of New York Mellon Corp BNY.N : Barclays relève son objectif de cours de 149 $ à 178 $

* Bank of New York Mellon Corp BNY.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 147 $ à 151 $

* Bank of New York Mellon Corp BNY.N : RBC relève son objectif de cours de 142 $ à 168 $

* Bank of New York Mellon Corp BNY.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 160 $ à 178 $

* Bitmine Immersion Technologies Inc BMNR.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 33 $ à 25 $

* BlackRock BLK.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 1 298 $ à 1 320 $

* BlackRock BLK.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 1 232 $ à 1 258 $

* BlackRock BLK.N : Evercore ISI relève son objectif de cours de 1 145 $ à 1 245 $

* BlackRock BLK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 165 $ à 1 364 $

* BlackRock BLK.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* BlackRock BLK.N : KBW relève son objectif de cours de 1 275 $ à 1 300 $

* BlackRock BLK.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 1 383 $ à 1 488 $

* BlackRock BLK.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 1 105 $ à 1 190 $

* BlackRock BLK.N : UBS relève son objectif de cours de 1 270 $ à 1 320 $

* Blackstone BX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours à 132 $, contre 136 $ auparavant

* Block Inc XYZ.N : Clear Street lance la couverture du titre avec une recommandation « Hold »; objectif de cours: 82 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Wedbush lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 211 $

* Boston Beer Company Inc SAM.N : UBS abaisse son objectif de cours de 245 $ à 190 $

* BP BP.L : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 506 pence à 504 pence

* BP BP.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 40 $ à 41 $

* Brinker International, Inc. EAT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 200 $ à 220 $

* Cadence Design Systems CDNS.O : Benchmark attribue pour la première fois la recommandation « Achat »; objectif de cours: 450 $

* CDW Corp CDW.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 130 $ à 175 $

* Celanese Corp. CE.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 72 $ à 58 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 62 $ à 45 $

* Ceva Inc CEVA.O : Benchmark lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* Ceva Inc CEVA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 36 $ à 45 $

* Cheniere Energy Inc LNG.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 270 $ à 280 $

* Choice Hotels International, Inc. CHH.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 98 $ à 99 $

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 99 $ à 105 $

* Cinemark Holdings, Inc. CNK.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 36 $ à 31 $

* Cinemark Holdings, Inc. CNK.N : Wells Fargo passe d'une recommandation « surpondérer » à « neutre »

* Cintas Corp CTAS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $

* Cintas Corporation CTAS.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 245 $ à 250 $

* Cisco CSCO.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 120 $ à 145 $

* Coherent Corp COHR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 380 $ à 435 $

* Coinbase Global COIN.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 224 $ à 209 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 96 $ à 104 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : UBS relève son objectif de cours de 100 $ à 106 $

* Compass Diversified Holdings CODI.N : TD Cowen réintroduit sa recommandation « Achat »; objectif: 12,50 $

* Conagra Brands Inc CAG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 14 $ à 15 $

* Conagra Brands Inc CAG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 16 $ à 14 $

* Corning GLW.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 185 $ à 200 $

* Criteo SA CRTO.O : Wedbush lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 30 $

* Crowdstrike CRWD.O : Citigroup relève son objectif de cours de 195 $ à 250 $

* CSX Corp CSX.O : Bernstein relève son objectif de cours de 39 $ à 47 $

* CubeSmart CUBE.N : Raymond James reprend sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 44 $

* Dakota Gold Corp. DC.A : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 10,50 $ à 10,75 $

* Datadog Inc DDOG.O : UBS relève son objectif de cours de 220 $ à 315 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 500 $ à 550 $

* Denali Therapeutics Inc. DNLI.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 31 $ à 35 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 80 $ à 87 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 240 $ à 211 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 242 $ à 220 $

* Domino's Pizza, Inc. DPZ.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 350 $ à 325 $

* Doordash DASH.O : Wedbush lance la couverture du titre avec une note « neutre »; objectif de cours: 205 dollars

* DT Midstream Inc DTM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 164 $ à 170 $

* DTE Energy Co DTE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 155 $ à 162 $

* Duke Energy Corp DUK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 136 $ à 141 $

* Duolingo Inc DUOL.O : Wedbush lance la couverture du titre avec une note « neutre »; objectif de cours: 139 $

* Eagle Materials Inc EXP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $

* Elevance Health ELV.N : Jefferies relève son objectif de cours de 393 $ à 450 $

* Elevance Health, Inc. ELV.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 492 $ à 473 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 80 $ à 94 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : UBS relève son objectif de cours de 60 $ à 80 $

* Entergy ETR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 129 $ à 139 $

* Estée Lauder EL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 99 $ à 94 $

* Etsy Inc ETSY.N : BTIG abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Expedia Group Inc EXPE.O : Wedbush initie la couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 334 $

* Extra Space Storage Inc (Maryland) EXR.N : Raymond James reprend sa couverture avec une note « surperformance »; objectif de cours:

155 $

* Eyepoint Inc EYPT.O : Stifel lance la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 40 $

* F5 Inc FFIV.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 435 $ à 500 $

* First Horizon Corp FHN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 28,5 $ à 27 $

* Flex Ltd FLEX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $

* Glaukos Corp GKOS.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 160 $ à 180 $

* Globus Medical Inc GMED.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 115 $ à 100 $

* GoDaddy Inc GDDY.N : Wedbush attribue pour la première fois la note « surperformer »; objectif de cours: 109 dollars

* Goldman Sachs GS.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 1 150 $ à 1 300 $

* Goldman Sachs GS.N : Citigroup relève son objectif de cours de 1 100 $ à 1 200 $

* Goldman Sachs GS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 202 $ à 1 299 $

* Goldman Sachs GS.N : RBC relève son objectif de cours de 1 030 $ à 1 220 $

* Granite Point Mortgage Trust Inc GPMT.N : UBS abaisse son objectif de cours de 3,25 $ à 1,5 $

* Granite Point Mortgage Trust Inc GPMT.N : UBS passe de « acheter » à « neutre »

* Hershey HSY.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 199 $ à 190 $

* Hershey HSY.N : UBS abaisse son objectif de cours de 200 $ à 190 $

* Hilton Worldwide Holdings Inc. HLT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 376 $ à 379 $

* HP Inc HPQ.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 26 $ à 27 $

* Hyatt Hotels Corporation H.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 182 $ à 186 $

* IBM IBM.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 191 $ à 175 $

* Idex Corp IEX.N : RBC relève son objectif de cours de 252 $ à 261 $

* Insight Enterprises Inc NSIT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 105 $ à 135 $

* Intel INTC.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 80 $ à 115 $

* IRhythm Holdings, Inc IRTC.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 174 $ à 160 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Baird relève son objectif de cours de 290 $ à 320 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Benchmark relève son objectif de 300 $ à 320 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Citigroup relève son objectif de 278 $ à 309 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 280 $ à 313 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Raymond James relève son objectif de cours de 299 $ à 315 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 280 $ à 295 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : UBS relève son objectif de cours de 286 $ à 291 $

* J&J JNJ.N : Bernstein relève son objectif de cours de 251 $ à 261 $

* J&J JNJ.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 265 $ à 276 $

* J&J JNJ.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 284 $ à 294 $

* J&J JNJ.N : Raymond James relève son objectif de cours de 258 $ à 265 $

* J.B. Hunt Transport Services, Inc. JBHT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 310 $ à 335 $

* Johnson & Johnson JNJ.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 263 $ à 272 $

* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : UBS relève son objectif de cours de 34 $ à 38 $

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 390 $ à 400 $

* Kimberly-Clark KMB.O : UBS relève son objectif de cours de 106 $ à 115 $

* KLA Corp KLAC.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 200 $ à 260 $

* Kraft Heinz KHC.O : UBS relève son objectif de cours de 24 $ à 25 $

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Mizuho relève son objectif de cours de 120 $ à 140 $

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 115 $ à 125 $

* Life Time Group Holdings, Inc. LTH.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 38 $ à 46 $

* Life360 LIF.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 60,00 $ à 66,00 $

* Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O : Benchmark relève son objectif de cours de 275 $ à 335 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 130 $ à 1 165 $

* M&T Bank Corp MTB.N : Barclays relève son objectif de cours de 236 $ à 267 $

* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies relève son objectif de cours de 275 $ à 300 $

* M&T Bank Corp MTB.N : KBW relève son objectif de cours de 242 $ à 250 $

* M&T Bank Corp MTB.N : RBC relève son objectif de cours de 230 $ à 255 $

* M&T Bank Corporation MTB.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 215 $ à 224 $

* Maplebear Inc CART.O : Wedbush attribue la note « surperformer »; objectif de cours: 59 $

* Marriott International, Inc. MAR.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 446 $ à 449 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 745 $ à 725 $

* Mastercard MA.N : Clear Street lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 617 $

* Matador Resources Co MTDR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 70 $ à 63 $

* McDonald's Corporation MCD.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 320 $ à 300 $

* Meta META.O : Wedbush lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 671 $

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : JP Morgan lance la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours: 147 $

* Mohawk Industries Inc MHK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 105 $ à 118 $

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : UBS abaisse son objectif de cours de 46 $ à 40 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : Stifel relève son objectif de cours de 90 $ à 105 $

* Morgan Stanley MS.N : Barclays relève son objectif de cours de 230 $ à 262 $

* Morgan Stanley MS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 252 $ à 261 $

* Morgan Stanley MS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 187 $ à 195 $

* Morgan Stanley MS.N : KBW relève son objectif de cours de 225 $ à 250 $

* Morgan Stanley MS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 225 $ à 240 $

* NetApp Inc NTAP.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 150 $ à 175 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Bernstein relève son objectif de cours de 378 $ à 396 $

* NRG Energy, Inc. NRG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 203 $ à 209 $

* Nutanix Inc NTNX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 50 $ à 60 $

* Owens Corning OC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 146 $ à 176 $

* P&G PG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 164 $ à 162 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Bernstein relève son objectif de cours de 1 026 $ à 1 037 $

* PayPal PYPL.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 42 $ à 55 $

* PayPal PYPL.O : Clear Street lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 61 $

* Phoenix Education Partners Inc PXED.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 46 $ à 38 $

* Pinterest PINS.N : Wedbush lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 24 $

* PNC Financial Services PNC.N : Barclays relève son objectif de cours de 277 $ à 284 $

* PNC Financial Services PNC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 290 $ à 305 $

* PNC Financial Services PNC.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 271 $ à 281 $

* PNC Financial Services PNC.N : Raymond James relève son objectif de cours de 245 $ à 275 $

* PNC Financial Services PNC.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 257 $ à 264 $

* PNC Financial Services PNC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 270 $ à 285 $

* Primo Brands Corp PRMB.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 26 $ à 29 $

* Progressive PGR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 220 $ à 205 $

* Progressive PGR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 313,00 $ à 308,00 $

* Progressive Corp PGR.N : KBW abaisse son objectif de cours de 231 $ à 226 $

* Public Storage PSA.N : Raymond James reprend la couverture du titre avec une note « en ligne avec le marché »

* Ralliant Corp RAL.N : RBC relève son objectif de cours de 64 $ à 71 $

* Rambus Inc RMBS.O : Benchmark lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 165 $

* Reddit RDDT.N : Wedbush lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 250 $

* Relay Therapeutics Inc RLAY.O : Canaccord Genuity lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 29 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 200 $ à 205 $

* Rocket Companies Inc RKT.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 18 $ à 19 $

* Rocket Companies Inc RKT.N : Morgan Stanley passe d’une recommandation « neutre » à « surpondérer »

* Rocket Lab Corp RKLB.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 83 dollars

* Sanmina Corp SANM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 210 $ à 275 $

* Schneider National Inc SNDR.N : Benchmark relève son objectif de cours de 34 $ à 40 $

* Scotts Miracle-Gro Co SMG.N : UBS relève son objectif de cours de 63 $ à 70 $

* Sharkninja Inc SN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 146 $ à 170 $

* Shopify Inc SHOP.O : Wedbush lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 155 dollars

* Smartstop Self Storage REIT SMA.N : Raymond James reprend la couverture avec une recommandation « Strong Buy »; objectif de cours:

39 $

* Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O : BMO abaisse son objectif de cours de 101 $ à 90 $

* SpaceX SPCX.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une note « neutre »; objectif de cours: 156 $

* Starbucks Corporation SBUX.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 115 $ à 120 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Benchmark lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 570 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 245 $ à 270 $

* TD Synnex SNX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 325 $ à 350 $

* Teradyne Inc TER.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 400 $ à 450 $

* Texas Roadhouse, Inc. TXRH.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 200 $ à 220 $

* The Bank of New York Mellon Corp BNY.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 152 $ à 162 $

* The Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $

* The Progressive Corporation PGR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 205 $ à 198 $

* Tractor Supply Co TSCO.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 51 $ à 42 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 143 $ à 125 $

* Uber UBER.N : Wedbush initie la couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours à 91 dollars

* Union Pacific Corp UNP.N : Bernstein relève son objectif de cours de 330 $ à 346 $

* UnitedHealth UNH.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 420 $ à 475 $

* UnitedHealth UNH.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 475 $ à 477 $

* Veradermics Inc MANE.N : Citigroup relève son objectif de cours de 135 $ à 160 $

* Vericel Corp VCEL.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 42 $ à 54 $

* Verisign, Inc VRSN.O : Wedbush lance la couverture du titre avec une note « surperformer »; objectif de cours: 318 dollars

* Viper Energy Inc VNOM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 54 $ à 51 $

* Visa Inc V.N : Clear Street lance sa couverture avec une recommandation « acheter »; objectif de cours: 403 $

* VTV Therapeutics Inc VTVT.O : BTIG relève son objectif de cours de 49 $ à 57 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 360 $ à 350 $

* W.R. Berkley WRB.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 74 $ à 68 $

* W.R. Berkley WRB.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-performance »

* Waste Management Inc WM.N : La Scotiabank relève son objectif de cours de 250 $ à 260 $

* Waterbridge Infrastructure LLC WBI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 32 $ à 38 $

* Watts Water Technologies Inc WTS.N : RBC relève son objectif de cours de 323 $ à 350 $

* Wayfair Inc W.N : Wedbush lance la couverture du titre avec une note « neutre »; objectif de cours: 104 $

* WEC Energy Group Inc WEC.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 119 $ à 122 $

* Western Digital Corp WDC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 650 $ à 715 $

* Wingstop, Inc. WING.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 200 $ à 170 $

* WW Grainger GWW.N : RBC relève son objectif de cours de 1 337 $ à 1 460 $

* Wyndham Hotels & Resorts, Inc. WH.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 96 $ à 98 $

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 150 $ à 140 $

* Xcel Energy XEL.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 91 $ à 102 $

* Xometry Inc XMTR.O : Wedbush lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 126 dollars

* Yeti Holdings Inc YETI.N : UBS relève son objectif de cours de 45 $ à 51 $