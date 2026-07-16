Netflix publie des résultats conformes aux attentes et mise toujours sur la publicité

Netflix a dévoilé des résultats trimestriels globalement en ligne avec les attentes de Wall Street, mais le marché a accueilli la publication avec prudence, faisant reculer le titre de près de 8% après la clôture. Le groupe continue de miser sur la publicité et les contenus diffusés en direct pour soutenir sa croissance, tout en modifiant sa communication sur les audiences de sa plateforme.

Netflix a publié un bénéfice de 80 cents par action au deuxième trimestre, légèrement supérieur aux 79 cents anticipés par les analystes interrogés par LSEG. Son chiffre d'affaires a progressé de 13% sur un an pour atteindre 12,56 milliards de dollars, un niveau proche du consensus de 12,59 milliards. Cette croissance est portée par l'augmentation du nombre d'abonnés, les hausses tarifaires mises en oeuvre en début d'année ainsi que la montée en puissance des revenus publicitaires. Le bénéfice net ressort à 3,40 milliards de dollars, contre 3,13 milliards un an plus tôt. Pour le troisième trimestre, Netflix anticipe une nouvelle hausse de 12% de son chiffre d'affaires et a resserré sa prévision annuelle entre 51 et 51,4 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 50,7 à 51,7 milliards.

Le groupe continue également de mettre en avant l'engagement de ses abonnés. Au cours du premier semestre 2026, plus de 97 milliards d'heures de contenus ont été visionnées sur la plateforme. Netflix souligne notamment le succès des programmes diffusés en direct, qui figurent parmi les contenus les plus attractifs et constituent un puissant levier d'acquisition de nouveaux abonnés. Six des dix meilleures journées de recrutement enregistrées ces cinq dernières années ont ainsi été générées par des événements en direct. Si ces contenus représentent désormais plus de 5% des dépenses consacrées aux programmes, ils ne comptent encore que pour environ 1% du temps total de visionnage. Le groupe poursuit d'ailleurs le renforcement de son offre avec des compétitions de NFL, de MLB, la WWE ou encore la prochaine Coupe du monde féminine de football.

Netflix a toutefois annoncé une évolution importante de sa communication en réduisant la fréquence de publication de son rapport "What We Watched", consacré aux performances d'audience de ses contenus. Après l'édition publiée cette semaine portant sur le premier semestre 2026, ce document ne sera désormais diffusé qu'une fois par an, au premier trimestre, à compter de 2027. L'entreprise explique vouloir dissocier cette publication de ses résultats financiers afin de recentrer l'attention des investisseurs sur ses principaux indicateurs de performance, à savoir le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel. Cette décision intervient alors que plusieurs études ont récemment mis en avant un essoufflement de l'audience de certaines séries après leur première saison.

La publicité demeure enfin l'un des principaux moteurs de développement du groupe. Netflix maintient son objectif de quasiment doubler ses recettes publicitaires cette année pour atteindre environ 3 milliards de dollars et indique être à un stade avancé des négociations avec les annonceurs américains dans le cadre des "Upfronts". Plus largement, le groupe rappelle évoluer dans un secteur "dynamique et très concurrentiel". Après avoir renoncé fin 2025 à un projet de rachat des activités cinéma et streaming de Warner Bros. Discovery, Netflix affirme privilégier une stratégie fondée sur la croissance organique, complétée par des acquisitions ciblées, tout en conservant un bilan solide et un niveau élevé de liquidités.