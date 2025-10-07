information fournie par Reuters • 07/10/2025 à 19:20

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-BlackRock, Goldman Sachs, Netflix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont BlackRock, Goldman Sachs et Netflix.

FAITS MARQUANTS

* Apollo APO.N : Jefferies réduit son objectif de cours à 131 dollars contre 154 dollars

* BlackRock BLK.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 1 325 $ contre 1 196 $

* Goldman Sachs GS.N : Jefferies relève le cours cible à 892 $ contre 815 $

* Netflix Inc NFLX.O : TD Cowen réduit le prix cible de 1425 $ à 1450 $

* RTX Corp RTX.N : TD Cowen augmente le prix cible de 175 $ à 185 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : Leerink Partners réduit le prix cible de 32 à 30 dollars

* ACNB Corp ACNB.O : Raymond James réduit le cours de l'action de "surperformer" à "performer" sur le marché

* Adobe Inc ADBE.O : Mizuho réduit l'objectif de cours de 460 à 410 dollars

* Advanced Micro Devices AMD.O : Barclays relève l'objectif de cours à 300$ contre 200

* Advanced Micro Devices AMD.O : Benchmark relève le cours cible de 210 à 270 dollars

* Advanced Micro Devices AMD.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 200 $ contre 140 $ auparavant

* Advanced Micro Devices AMD.O : BofA Global Research relève le cours cible de 200 à 250 dollars

* Advanced Micro Devices AMD.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 215 $, contre 180 $ auparavant

* Advanced Micro Devices AMD.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 200 $ contre 150

* Advanced Micro Devices AMD.O : Jefferies relève le cours de l'action à acheter, puis à conserver; augmente le cours cible à 300 $, puis à 170

* Advanced Micro Devices AMD.O : Melius Research relève le prix cible de 200 à 300 dollars

* Advanced Micro Devices AMD.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 246 $ contre 168 $ auparavant

* Advanced Micro Devices AMD.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 246,00 $ contre 168,00

* Advanced Micro Devices AMD.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 240 $, contre 190 $ auparavant

* Advanced Micro Devices AMD.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 273 $ contre 213 $ auparavant

* Advanced Micro Devices AMD.O : UBS relève l'objectif de cours à 265 dollars, contre 210 dollars auparavant

* Advanced Micro Devices AMD.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 275 dollars contre 185 dollars

* Aerovironment Inc AVAV.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 305 $ à 430 $

* Agilon Health Inc AGL.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 5 $ à 1,5 $

* AGNC Investment Corp AGNC.O : KBW augmente le prix cible de 10,5 $ à 10 $

* AIG AIG.N : Jefferies relève le cours cible de 96 $ à 99 $

* Albertsons Companies Inc ACI.N : Wells Fargo ramène l'objectif de cours à 23 $ contre 27 $

* Alliancebernstein Holding LP AB.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 39 $ contre 40 $

* Allstate Corp ALL.N : Jefferies relève le cours cible à 253 $ contre 250 $ auparavant

* Ally Financial Inc ALLY.N : JP Morgan abaisse le cours cible à 42 $ contre 45

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 475,00 $ contre 405,00 $

* Alpha Metallurgical Resources AMR.N : B. Riley relève le cours cible à 204 $, contre 185 $ auparavant

* Alphabet Inc GOOGL.O : HSBC initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 285

* Alphabet Inc. GOOGL.O : Wells Fargo relève le cours cible de 187 à 236 dollars

* American Airlines AAL.O : Bernstein relève le cours cible de 14 à 16 dollars

* American Express Co AXP.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 355 $ contre 343 $

* American Express Co AXP.N : UBS relève le cours cible de 330 à 340 dollars

* American Financial Group Inc AFG.N : Jefferies relève le cours cible à 137 $, contre 130 $ auparavant

* Amprius Technologies Inc AMPX.N : Northland Capital relève le cours cible de 10 à 20 dollars

* Amylyx Pharmaceuticals Inc AMLX.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 10 à 20 $

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : RBC relève le cours cible de 76 $ à 79 $

* Annaly Capital Management Inc NLY.N : KBW relève le cours cible de 21,5 $ à 22,5 $

* Antero Resources AR.N : Barclays abaisse le cours cible à 42 $ contre 43 $

* Apollo APO.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 131 $ contre 154 $

* Arcus Biosciences RCUS.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 16,00 $ contre 12,00 $

* Arcus Biosciences RCUS.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 39 $ contre 32 $

* Arcutis Biotherapeutics Inc ARQT.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 26 $ contre 21 $

* Ares Management Corp ARES.N : Jefferies ramène le cours cible à 160 $, contre 192 $ auparavant

* Arvinas Inc ARVN.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 10 à 12 dollars

* Arvinas Inc ARVN.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 16 $ contre 14 $

* AST Spacemobile Inc ASTS.O : La Banque Scotia fait passer le cours de l'action de "perform" à "sous-performance" de "perform" à "perform"

* Aston Martin Lagonda AML.L : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 85 pence de 90 pence

* Banc of California Inc BANC.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 20$ contre 18

* Banc of California Inc BANC.N : Raymond James augmente le prix cible de "Surperformance" à "Achat fort"

* Bank of America Corp BAC.N : UBS relève l'objectif de cours de 55 à 57 dollars

* Black Rock Coffee Bar BRCB.O : Raymond James initie une couverture avec une note de surperformance: PT 26

* Black Rock Coffee Bar BRCB.O : Stifel initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 27

* Black Rock Coffee Bar Inc BRCB.O : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat; PT 30

* Black Rock Coffee Bar Inc BRCB.O : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre: PT 24 $

* BlackRock BLK.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 1 396 $ à 1 394 $

* BlackRock BLK.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 1 325 $ contre 1 196 $

* Blackstone BX.N : Jefferies réduit le prix cible de 207 $ à 199 $

* Blaize Holdings Inc BZAI.O : Roth MKM initie une couverture avec une note d'achat: prix cible de 8,5 $

* Blue Owl Capital Corp OBDC.N : Raymond James relève la note de "market perform" à "outperform"

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : Wells Fargo relève le cours cible de 27 $ à 33 $

* Brilliant Earth Group Inc BRLT.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 3

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Jefferies réduit le prix cible de 62 $ à 61 $

* Brown-Forman BFb.N : Barclays réduit le prix cible à 30 $ contre 32 $

* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan ramène le cours cible à 235 $, contre 248 $ auparavant

* Capital One Financial Corp COF.N : UBS réduit le cours cible à 266 $ contre 270 $

* Capital Southwest Corp CSWC.O : Raymond James ramène le cours de l'action de "surperformer" à "performer" sur le marché

* Carlyle Group Inc CG.O : Jefferies augmente le prix cible de 66 $ à 67 $

* Carlyle Secured Lending Inc CGBD.O : Raymond James relève le prix cible de "market perform" à "outperform

* Carter Bankshares Inc CARE.O : Raymond James augmente le prix cible de 21 $ à 22 $

* Cass Information Systems Inc CASS.O : Raymond James réduit le prix cible de 50 $ à 47 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Citigroup augmente le prix cible de 540 $ à 570 $

* Centene Corporation CNC.N : Wells Fargo relève le cours cible de 30 à 41 dollars

* Centerpoint Energy Inc CNP.N : Barclays relève le cours cible de 39 à 40 dollars

* Chain Bridge Bancorp Inc CBNA.N : Raymond James relève l'objectif de cours de 34 $ à 37 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Jefferies relève le cours cible de 110 à 112 dollars

* Chevron Corporation CVX.N : Barclays réduit le prix cible à 158 $ de 160 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Citigroup réduit le prix cible de 62 $ à 54 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Jefferies réduit le prix cible de 110 $ à 104 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : RBC augmente le prix cible de 130 $ à 135 $

* Cigna CI.N : Wells Fargo relève le cours cible à 354 $ contre 340 $

* Citizens Financial CFG.N : Raymond James relève le cours cible de 57 $ à 62 $

* Citizens Financial CFG.N : UBS relève le cours cible de 57 $ à 62 $

* Civitas Resources Inc CIVI.N : RBC relève le cours cible de 36 $ à 40 $

* Clearway Energy Inc CWENa.N : Roth MKM augmente le prix cible de 36 $ à 38 $

* CNX Resources Corp. CNX.N : Barclays réduit le prix cible de 33 $ à 32 $

* Coca-Cola Co KO.N : TD Cowen réduit le prix cible de 82 $ à 75 $

* Comerica Inc CMA.N : Jefferies relève le cours cible de 75 à 85 dollars

* Comerica Inc CMA.N : Piper Sandler relève le prix cible de 70 à 82 dollars

* Commercial Bancgroup CBK.O : Hovde Group initie une couverture avec une note de surperformance: PT 32

* Community Health Systems Inc CYH.N : Wells Fargo relève le prix cible de 2,5 $ à 3 $

* Conocophillips COP.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 118 $ contre 122 $

* Constellation Brands STZ.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 156 $ contre 158 $

* Constellation Brands STZ.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 160,00 $ de 176,00 $

* Core Natural Resources Inc CNR.N : B. Riley augmente le prix cible à 119 $ de 110 $

* Coterra Energy CTRA.N : Barclays réduit le prix cible de 37 $ à 35 $

* Coterra Energy CTRA.N : JP Morgan augmente le prix cible de 33 $ à 35 $

* Cummins CMI.N : Citigroup relève le cours cible de 485 $ à 500 $

* CVS Health Corporation CVS.N : Wells Fargo relève le cours cible de 84 $ à 103 $

* Deere & Co DE.N : Citigroup réduit le prix cible à 515 $ contre 525 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : Bernstein relève le cours cible à 71 $ contre 66 $

* Devon Energy Corporation DVN.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 40 $ contre 42 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Citigroup réduit le prix cible à 85 $ contre 105 $

* Diamondback Energy FANG.O : Barclays réduit le prix cible à 178 $ contre 185 $

* Digitalocean Holdings Inc DOCN.N : UBS relève l'objectif de cours à 40 dollars contre 32 dollars

* Dollar Tree DLTR.O : Jefferies passe de "hold" à "underperform"; baisse le PT à 70$ de 110

* Dominion Energy D.N : Barclays relève le cours cible de 60 à 63 dollars

* Draftkings Inc DKNG.O : Mizuho réduit le prix cible à 54 $ contre 58 $

* DTE Energy Co DTE.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 150 $ contre 149 $ auparavant

* Dynex Capital Inc DX.N : KBW relève l'objectif de cours de 13 à 14 dollars

* eBay Inc EBAY.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 84 à 89 dollars

* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 24 $ contre 18 $ auparavant

* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : JP Morgan relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Elevance Health Inc ELV.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 412 $ contre 330 $ auparavant

* Enact Holdings Inc ACT.O : KBW relève le cours cible de 40 $ à 42 $

* Entergy Corp ETR.N : Barclays relève le cours cible de 87 $ à 98 $

* EOG Resources Inc EOG.N : Barclays ramène le cours cible à 136 $, contre 140 $ auparavant

* EOG Resources Inc EOG.N : RBC augmente le prix cible de 140 $ à 145 $

* EQT Corp EQT.N : Barclays réduit le prix cible de 68 $ à 67 $

* EQT Corp EQT.N : RBC augmente le prix cible de 60 $ à 62 $

* Etsy Inc ETSY.O : Wells Fargo relève le cours cible de 57 $ à 58 $

* Everus Construction Group Inc ECG.N : Oppenheimer relève le cours cible à 90 $ contre 77 $

* Expand Energy EXE.O : Barclays réduit le cours cible à 136 $ contre 139 $

* Expand Energy Corp EXE.O : RBC relève le cours cible de 136 à 138 dollars

* Exxon Mobil XOM.N : Barclays ramène l'objectif de cours de 127 à 126 dollars

* Exxon Mobil XOM.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 145 à 141 dollars

* Ezcorp Inc EZPW.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 20 à 23 dollars

* Federated Hermes Inc FHI.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 50 $ (49 $)

* Federated Hermes Inc FHI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 55 $ contre 54 $ auparavant

* Fifth Third Bancorp FITB.O : KBW relève le cours cible de 47 à 50 dollars

* Fifth Third Bancorp FITB.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 56 $ à 60 $

* Fifth Third Bancorp FITB.O : Morgan Stanley relève le prix cible à surpondérer de égal à égal

* Fifth Third Bancorp FITB.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 50 $ à 48 $

* Fifth Third Bancorp FITB.O : UBS relève le cours cible de 43 à 45 dollars

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Raymond James réduit le prix cible de 2 350 $ à 2 100 $

* First Financial Bancorp FFBC.O : Raymond James relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"

* First Horizon Corp FHN.N : Raymond James augmente le prix cible de 24 $ à 25 $

* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 180 $ contre 165 $

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 7 $ à 10 $

* Fox Factory Holding Corp FOXF.O : Stifel réduit le prix cible de 36 $ à 33 $

* Franklin Resources Inc BEN.N : Jefferies relève le cours cible à 26 $ contre 23 $ auparavant

* Fulton Financial Corp FULT.O : Raymond James relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"

* Gain Therapeutics Inc GANX.O : Maxim Group relève le cours cible de 5 $ à 7 $

* GE Aerospace GE.N : TD Cowen relève le cours cible de 300 $ à 330 $

* GE Healthcare GEHC.O : Citigroup passe de "acheter" à "neutre"; le cours cible passe de 93 $ à 83 $

* Gemini Space Station GEMI.O : Citigroup initie la couverture avec une note neutre; PT 26 $

* Gemini Space Station GEMI.O : Evercore ISI initie une couverture avec une note de surperformance: PT 30

* Gemini Space Station GEMI.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; objectif de prix 30

* Gemini Space Station GEMI.O : Needham initie la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 42

* Gemini Space Station GEMI.O : Rosenblatt Securities initie une couverture avec une note d'achat; PT 30 $

* Gemini Space Station GEMI.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 31

* General Dynamics Corp GD.N : RBC augmente le prix cible de 330 $ à 360 $

* General Dynamics Corp GD.N : TD Cowen relève le cours cible de 340 $ à 360 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Mizuho ramène le cours de l'action de surperformance à neutre

* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : Raymond James augmente le prix cible de 48 $ à 55 $

* Glaukos Corp GKOS.N : Citigroup réduit le prix cible à 110 $ de 140 $

* Goldman Sachs GS.N : Jefferies augmente le prix cible à 892 $ contre 815 $

* Goldman Sachs GS.N : UBS relève le cours cible de 762 à 805 dollars

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : TD Cowen réduit le prix cible de 130 $ à 82 $

* Haemonetics Corp HAE.N : Citigroup réduit le prix cible de 78 $ à 64 $

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : Jefferies augmente le prix cible à 138 $ de 127 $

* HBT Financial Inc HBT.O : Raymond James réduit l'objectif de cours de "surperformance" à "performance du marché"

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 375 $ à 412 $

* Heidrick & Struggles International Inc HSII.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 48 à 59 dollars

* Helmerich and Payne Inc HP.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 24$ contre 20

* Herc Holdings Inc HRI.N : Citigroup relève le cours cible de 140 à 150 dollars

* Hexcel Corp HXL.N : TD Cowen relève le cours cible de 60 $ à 67 $

* Hippo Holdings Inc HIPO.N : Jefferies relève le cours cible de 37 à 43 dollars

* Honeywell HON.O : TD Cowen ramène le cours cible à 250 $, contre 260 $ auparavant

* Howmet Aerospace HWM.N : TD Cowen relève le cours cible de 200 $ à 210 $

* Humana Inc HUM.N : Wells Fargo relève le cours cible à 347 $ contre 344 $

* Idex Corporation IEX.N : Oppenheimer ramène le cours cible de 212 à 210 dollars

* Integra Lifesciences Holdings Corp IART.O : Citigroup relève le cours cible de 10 à 12 dollars

* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : Jefferies relève le cours cible de 67 $ à 80 $

* International Paper Company IP.N : Wells Fargo relève le cours cible de 43 à 44 dollars

* Invesco Ltd IVZ.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 24 $, contre 21 $ auparavant

* IPG Photonics Corp IPGP.O : Roth MKM initie une couverture avec une note d'achat: objectif de cours de 96

* J&J JNJ.N : Citigroup relève le prix cible de 200 $ à 213 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 215 $, contre 220 $ auparavant

* JP Morgan Chase & Co JPM.N : UBS relève l'objectif de cours à 350 dollars contre 339 dollars

* Keurig DR Pepper KDP.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 34 $ contre 38 $

* Keycorp KEY.N : UBS relève le cours cible de 22 à 23 dollars

* KKR KKR.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 156 $, contre 183 $ auparavant

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : RBC augmente le prix cible à 315 $, contre 280 $ auparavant

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : TD Cowen augmente le prix cible de 290 $ à 320 $

* Legence Corp LGN.O : Bernstein initie une couverture avec une note de surperformance: objectif de cours à 38

* Legence Corp LGN.O : BMO initie une couverture avec une note de surperformance: prix cible 36

* Legence Corp LGN.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 40

* Legence Corp LGN.O : Jefferies initie une couverture avec une note de maintien; objectif de prix 34

* Legence Corp LGN.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance: objectif de prix 36

* Legence Corp LGN.O : Stifel initie la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 36

* Lexeo Therapeutics, Inc. LXEO.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 9 $ à 15 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : RBC relève le cours cible de 440 à 525 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : TD Cowen relève le cours cible de 420 $ à 520 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : Jefferies réduit le prix cible de 443 $ à 376 $

* M&T Bank Corp MTB.N : UBS relève le cours cible de 207 à 208 dollars

* Madison Square Garden Sports Corp MSGS.N : BTIG initie une couverture avec une note neutre

* Markel Group Inc MKL.N : Jefferies relève le prix cible de 2 080 $ à 2 200 $

* Markel Group Inc MKL.N : TD Cowen relève le prix cible de 1 836 $ à 2 107 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Citigroup réduit le prix cible à 200$ de 230

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : UBS réduit le prix cible à 240 $, contre 255 $ auparavant

* Meta Platforms Inc META.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 811 $ à 837 $

* Microsoft Corporation MSFT.O : Wells Fargo relève le cours cible à 675 $ contre 650 $

* Midcap Financial Investment MFIC.O : Raymond James relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"

* Molina Healthcare Inc MOH.N : Wells Fargo relève le cours cible de 198 $ à 231 $

* Moog Inc MOGa.N : TD Cowen relève le cours cible de 205 $ à 225 $

* MoonLake Immunotherapeutics MLTX.O : Oppenheimer réduit le prix cible à 25 $ de 104 $

* Morgan Stanley MS.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 175 $ contre 158 $

* Morgan Stanley MS.N : UBS relève le cours cible à 165 $ contre 156 $

* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : Raymond James relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"

* MVB Financial Corp MVBF.O : Raymond James augmente le prix cible de 25 $ à 30 $

* Navient Corp NAVI.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 14$ contre 15

* Netflix Inc NFLX.O : Seaport Research Partners relève le cours de l'action de neutre à achat

* Netflix Inc NFLX.O : TD Cowen réduit le prix cible de 1450 $ à 1425 $

* Newmont NEM.N : RBC augmente le prix cible de 95 $ à 97 $

* Nextera Energy NEE.N : HSBC augmente le prix cible de 86 $ à 94 $

* NMI Holdings Inc NMIH.O : JP Morgan ramène le cours cible de 44 $ à 43 $

* NMI Holdings Inc NMIH.O : KBW augmente le prix cible de 43 $ à 46 $

* Northrop Grumman NOC.N : RBC augmente le prix cible de 650 $ à 675 $

* Northrop Grumman NOC.N : TD Cowen relève le cours cible de 600 à 630 dollars

* Olin Corporation OLN.N : Wells Fargo relève le cours cible de 21 $ à 25 $

* One Stop Systems Inc OSS.O : Roth MKM relève le cours cible de 7 $ à 8 $

* Onemain Holdings Inc OMF.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 63 $ à 57 $

* Onemain Holdings Inc OMF.N : JP Morgan réduit le prix cible de surpondération à neutre

* ONEOK Inc OKE.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 92 $ à 88 $

* Oportun Financial Corp OPRT.O : JP Morgan réduit le prix cible de 8 $ à 6 $

* Oportun Financial Corp OPRT.O : JP Morgan ramène le cours de l'action de neutre à sous-pondéré

* Ormat Technologies Inc ORA.N : Jefferies relève le cours cible de 97 $ à 120 $

* Oscar Health Inc OSCR.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 10 à 14 dollars

* Ovintiv Inc OVV.N : Barclays réduit le prix cible à 55 $ contre 57 $

* Owens Corning OC.N : Jefferies ramène le cours cible de 185 à 180 dollars

* Packaging Corporation of America PKG.N : Wells Fargo relève le cours cible de 200 à 222 dollars

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : Jefferies ramène le cours cible de 175 à 166 dollars

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : JP Morgan relève le cours cible à 45 $ contre 24 $ auparavant

* Paychex Inc PAYX.O : Stephens initie une couverture avec une note de pondération égale; PT 135 $

* Peabody Energy Corp BTU.N : B. Riley relève le prix cible de 24 $ à 40 $

* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : KBW ramène le cours de l'action de "surperformance" à "performance du marché"

* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : KBW augmente le prix cible de 121 $ à 129 $

* Phillips 66 PSX.N : Barclays relève l'objectif de cours à 132 $, contre 127 $ auparavant

* Pinnacle West Capital Corporation PNW.N : Barclays relève le cours cible de 93 à 95 dollars

* Plains All American Pipeline PAA.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 17 $ contre 18 $

* Plains GP Holdings LP PAGP.O : Barclays réduit le prix cible à 17 $ contre 18 $

* PNC Financial Services Group Inc PNC.N : UBS relève le cours cible de 224 à 229 dollars

* Post Holdings Inc POST.N : Mizuho ramène le cours cible à 122 $ contre 127 $

* Progressive Corp PGR.N : Jefferies réduit le prix cible à 284 $ contre 290 $

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : Raymond James réduit le prix cible de 80 $ à 75 $

* Quidelortho Corp QDEL.O : Citigroup passe de "acheter" à "neutre"; baisse le prix cible de 40 $ à 33 $

* Radian Group Inc RDN.N : KBW augmente le prix cible de 38 $ à 40 $

* Raymond James Financial Inc RJF.N : Jefferies relève le prix cible de 156 $ à 166 $

* Raymond James Financial Inc RJF.N : JP Morgan augmente le prix cible à 178 $ contre 172 $

* Reddit Inc RDDT.N : Wells Fargo relève le prix cible à 174 $ contre 155 $

* Rigetti Computing Inc RGTI.O : Benchmark relève le cours cible de 20 à 50 dollars

* Rocket Companies Inc RKT.N : KBW relève le cours cible de 15 à 18 dollars

* Rocket Lab Corp RKLB.O : TD Cowen relève le cours cible de 45 $ à 60 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : RBC relève le cours cible de 230 $ à 240 $

* RTX Corp RTX.N : RBC relève le cours cible de 170 $ à 200 $

* RTX Corp RTX.N : TD Cowen relève le cours cible de 175 $ à 185 $

* RXO Inc RXO.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 18,00 $ à partir de 16,00 $

* Sallie Mae SLM.O : JP Morgan passe de surpondéré à neutre; baisse les prévisions à 29 $ contre 38 $

* Sanmina Corp SANM.O : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 150 $ de 130 $

* Sanuwave Health Inc SNWV.O : Roth MKM réduit l'objectif de cours à 53 $ contre 55 $

* Seacoast Banking Corporation of Florida SBCF.O : Raymond James augmente le prix cible de 31 $ à 33 $

* Sempra SRE.N : BofA Global Research reprend la couverture avec une note d'achat et un objectif de prix de 99,00

* ServiceNow Inc NOW.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 1100 $ contre 1200 $

* Servisfirst Bancshares Inc SFBS.N : Raymond James relève l'objectif de cours de "market perform" à "outperform"

* Silicon Labs SLAB.O : Stifel relève l'objectif de cours à 165 $ contre 160 $ auparavant

* Skye Bioscience Inc SKYE.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 13$ contre 20

* Snap Inc SNAP.N : Wells Fargo relève le cours cible à 8 $ contre 7 $

* Sotera Health Co SHC.O : Citigroup relève le cours cible de 17 à 21 dollars

* Southstate Bank Corp SSB.N : Raymond James relève le cours cible de 115 $ à 120 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : Bernstein relève le cours cible de 30 $ à 31 $

* Sphere Entertainment Co SPHR.N : BTIG initie une couverture avec une note neutre

* Spire Inc SR.N : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 92

* Steel Dynamics Inc STLD.O : Jefferies relève le cours cible de 155 $ à 165 $

* Stewart Information Services Corp STC.N : KBW relève le cours cible de 73 $ à 78 $

* Stoke Therapeutics Inc STOK.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 30 $ contre 18 $ auparavant

* Synchrony Financial SYF.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 75$ contre 80

* Synchrony Financial SYF.N : JP Morgan ramène le cours à neutre de surpondéré

* Synchrony Financial SYF.N : UBS relève l'objectif de cours à 79 $ contre 78 $ auparavant

* T Rowe price Group Inc TROW.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 104 à 106 dollars

* Taboola.Com Ltd TBLA.O : BTIG initie une couverture avec une note neutre

* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : Wells Fargo relève le PT à 277 $ contre 270 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Citigroup relève le prix cible de 11 à 15 dollars

* Targa Resources Corp TRGP.N : Citigroup augmente le prix cible de 197 $ à 200 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : JP Morgan relève le prix cible de 214 à 215 dollars

* Targa Resources Corp TRGP.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 204 $ à 199 $

* Tenet Healthcare Corporation THC.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 200 $ à 238 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 182$ contre 200

* Textron Inc TXT.N : TD Cowen relève le cours cible de 90 à 95 dollars

* TKO Group TKO.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 235 $

* TPG Inc TPG.O : Jefferies réduit le prix cible de 63 $ à 60 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : UBS réduit le prix cible à 135 $ contre 155 $

* Transdigm Group Inc TDG.N : Jefferies relève le prix cible à 1525 $ contre 1490 $

* Truecar Inc TRUE.O : Needham ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Truist Financial Corp TFC.N : Raymond James relève le cours cible à 50 $ contre 48 $ auparavant

* United Airlines UAL.O : Bernstein relève le cours cible de 113 à 121 dollars

* United Rentals Inc URI.N : Citigroup relève le cours cible à 1 130 $ contre 1 080 $

* UnitedHealth Group Incorporated UNH.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 400 $ contre 267 $

* Unity Software Inc U.N : Wells Fargo relève le cours cible de 29 à 37 dollars

* Universal Health Services UHS.N : Wells Fargo relève le cours cible de 210 à 249 dollars

* US Bancorp USB.N : UBS relève le cours cible à 50 $, contre 49 $ auparavant

* UWM Holdings Corp UWMC.N : KBW relève le cours cible de 4,5 à 6,5 dollars

* Valero Energy VLO.N : Barclays relève l'objectif de cours à 169 $ contre 151 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : TD Cowen relève le cours de l'action de hold à buy; augmente le PT de $297 à $380

* VF Corp VFC.N : UBS augmente le prix cible à 15$ de 14

* Via Transportation Inc VIA.N : Deutsche Bank initie une couverture avec une note d'achat; PT 55 $

* Via Transportation Inc VIA.N : Needham initie une couverture avec une note d'achat: prix cible 55

* Via Transportation Inc VIA.N : Oppenheimer initie une couverture avec une note de surperformance: PT 59

* Via Transportation Inc VIA.N : Raymond James initie une couverture avec une note de surperformance; PT $55

* Via Transportation Inc VIA.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération; PT $60

* Vornado Realty Trust VNO.N : JP Morgan relève le prix cible de 40 $ à 41 $

* W R Berkley Corp WRB.N : Jefferies relève le cours cible de 69 $ à 76 $

* Warrior Met Coal Inc HCC.N : B. Riley relève le cours cible de 74 $ à 83 $

* Wells Fargo & Co WFC.N : UBS réduit le prix cible à 93$ de 95

* Williams Companies Inc WMB.N : Mizuho relève le cours cible à 72 $ contre 67 $

* Williams Companies Inc WMB.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 60 $ à 61 $

* Willow Lane Acquisition Corp WLAC.O : D.A. Davidson initie une couverture avec une note d'achat; PT 15 $