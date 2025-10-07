TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-BlackRock, Goldman Sachs, Netflix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont BlackRock, Goldman Sachs et Netflix.
FAITS MARQUANTS
* Apollo APO.N : Jefferies réduit son objectif de cours à 131 dollars contre 154 dollars
* BlackRock BLK.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 1 325 $ contre 1 196 $
* Goldman Sachs GS.N : Jefferies relève le cours cible à 892 $ contre 815 $
* Netflix Inc NFLX.O : TD Cowen réduit le prix cible de 1425 $ à 1450 $
* RTX Corp RTX.N : TD Cowen augmente le prix cible de 175 $ à 185 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : Leerink Partners réduit le prix cible de 32 à 30 dollars
* ACNB Corp ACNB.O : Raymond James réduit le cours de l'action de "surperformer" à "performer" sur le marché
* Adobe Inc ADBE.O : Mizuho réduit l'objectif de cours de 460 à 410 dollars
* Advanced Micro Devices AMD.O : Barclays relève l'objectif de cours à 300$ contre 200
* Advanced Micro Devices AMD.O : Benchmark relève le cours cible de 210 à 270 dollars
* Advanced Micro Devices AMD.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 200 $ contre 140 $ auparavant
* Advanced Micro Devices AMD.O : BofA Global Research relève le cours cible de 200 à 250 dollars
* Advanced Micro Devices AMD.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 215 $, contre 180 $ auparavant
* Advanced Micro Devices AMD.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 200 $ contre 150
* Advanced Micro Devices AMD.O : Jefferies relève le cours de l'action à acheter, puis à conserver; augmente le cours cible à 300 $, puis à 170
* Advanced Micro Devices AMD.O : Melius Research relève le prix cible de 200 à 300 dollars
* Advanced Micro Devices AMD.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 246 $ contre 168 $ auparavant
* Advanced Micro Devices AMD.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 240 $, contre 190 $ auparavant
* Advanced Micro Devices AMD.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 273 $ contre 213 $ auparavant
* Advanced Micro Devices AMD.O : UBS relève l'objectif de cours à 265 dollars, contre 210 dollars auparavant
* Advanced Micro Devices AMD.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 275 dollars contre 185 dollars
* Aerovironment Inc AVAV.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 305 $ à 430 $
* Agilon Health Inc AGL.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 5 $ à 1,5 $
* AGNC Investment Corp AGNC.O : KBW augmente le prix cible de 10,5 $ à 10 $
* AIG AIG.N : Jefferies relève le cours cible de 96 $ à 99 $
* Albertsons Companies Inc ACI.N : Wells Fargo ramène l'objectif de cours à 23 $ contre 27 $
* Alliancebernstein Holding LP AB.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 39 $ contre 40 $
* Allstate Corp ALL.N : Jefferies relève le cours cible à 253 $ contre 250 $ auparavant
* Ally Financial Inc ALLY.N : JP Morgan abaisse le cours cible à 42 $ contre 45
* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 475,00 $ contre 405,00 $
* Alpha Metallurgical Resources AMR.N : B. Riley relève le cours cible à 204 $, contre 185 $ auparavant
* Alphabet Inc GOOGL.O : HSBC initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 285
* Alphabet Inc. GOOGL.O : Wells Fargo relève le cours cible de 187 à 236 dollars
* American Airlines AAL.O : Bernstein relève le cours cible de 14 à 16 dollars
* American Express Co AXP.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 355 $ contre 343 $
* American Express Co AXP.N : UBS relève le cours cible de 330 à 340 dollars
* American Financial Group Inc AFG.N : Jefferies relève le cours cible à 137 $, contre 130 $ auparavant
* Amprius Technologies Inc AMPX.N : Northland Capital relève le cours cible de 10 à 20 dollars
* Amylyx Pharmaceuticals Inc AMLX.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 10 à 20 $
* Anglogold Ashanti Plc AU.N : RBC relève le cours cible de 76 $ à 79 $
* Annaly Capital Management Inc NLY.N : KBW relève le cours cible de 21,5 $ à 22,5 $
* Antero Resources AR.N : Barclays abaisse le cours cible à 42 $ contre 43 $
* Apollo APO.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 131 $ contre 154 $
* Arcus Biosciences RCUS.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 16,00 $ contre 12,00 $
* Arcus Biosciences RCUS.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 39 $ contre 32 $
* Arcutis Biotherapeutics Inc ARQT.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 26 $ contre 21 $
* Ares Management Corp ARES.N : Jefferies ramène le cours cible à 160 $, contre 192 $ auparavant
* Arvinas Inc ARVN.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 10 à 12 dollars
* Arvinas Inc ARVN.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 16 $ contre 14 $
* AST Spacemobile Inc ASTS.O : La Banque Scotia fait passer le cours de l'action de "perform" à "sous-performance" de "perform" à "perform"
* Aston Martin Lagonda AML.L : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 85 pence de 90 pence
* Banc of California Inc BANC.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 20$ contre 18
* Banc of California Inc BANC.N : Raymond James augmente le prix cible de "Surperformance" à "Achat fort"
* Bank of America Corp BAC.N : UBS relève l'objectif de cours de 55 à 57 dollars
* Black Rock Coffee Bar BRCB.O : Raymond James initie une couverture avec une note de surperformance: PT 26
* Black Rock Coffee Bar BRCB.O : Stifel initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 27
* Black Rock Coffee Bar Inc BRCB.O : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat; PT 30
* Black Rock Coffee Bar Inc BRCB.O : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre: PT 24 $
* BlackRock BLK.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 1 396 $ à 1 394 $
* BlackRock BLK.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 1 325 $ contre 1 196 $
* Blackstone BX.N : Jefferies réduit le prix cible de 207 $ à 199 $
* Blaize Holdings Inc BZAI.O : Roth MKM initie une couverture avec une note d'achat: prix cible de 8,5 $
* Blue Owl Capital Corp OBDC.N : Raymond James relève la note de "market perform" à "outperform"
* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : Wells Fargo relève le cours cible de 27 $ à 33 $
* Brilliant Earth Group Inc BRLT.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 3
* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Jefferies réduit le prix cible de 62 $ à 61 $
* Brown-Forman BFb.N : Barclays réduit le prix cible à 30 $ contre 32 $
* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan ramène le cours cible à 235 $, contre 248 $ auparavant
* Capital One Financial Corp COF.N : UBS réduit le cours cible à 266 $ contre 270 $
* Capital Southwest Corp CSWC.O : Raymond James ramène le cours de l'action de "surperformer" à "performer" sur le marché
* Carlyle Group Inc CG.O : Jefferies augmente le prix cible de 66 $ à 67 $
* Carlyle Secured Lending Inc CGBD.O : Raymond James relève le prix cible de "market perform" à "outperform
* Carter Bankshares Inc CARE.O : Raymond James augmente le prix cible de 21 $ à 22 $
* Cass Information Systems Inc CASS.O : Raymond James réduit le prix cible de 50 $ à 47 $
* Caterpillar Inc CAT.N : Citigroup augmente le prix cible de 540 $ à 570 $
* Centene Corporation CNC.N : Wells Fargo relève le cours cible de 30 à 41 dollars
* Centerpoint Energy Inc CNP.N : Barclays relève le cours cible de 39 à 40 dollars
* Chain Bridge Bancorp Inc CBNA.N : Raymond James relève l'objectif de cours de 34 $ à 37 $
* Charles Schwab Corp SCHW.N : Jefferies relève le cours cible de 110 à 112 dollars
* Chevron Corporation CVX.N : Barclays réduit le prix cible à 158 $ de 160 $
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Citigroup réduit le prix cible de 62 $ à 54 $
* Chord Energy Corp CHRD.O : Jefferies réduit le prix cible de 110 $ à 104 $
* Chord Energy Corp CHRD.O : RBC augmente le prix cible de 130 $ à 135 $
* Cigna CI.N : Wells Fargo relève le cours cible à 354 $ contre 340 $
* Citizens Financial CFG.N : Raymond James relève le cours cible de 57 $ à 62 $
* Citizens Financial CFG.N : UBS relève le cours cible de 57 $ à 62 $
* Civitas Resources Inc CIVI.N : RBC relève le cours cible de 36 $ à 40 $
* Clearway Energy Inc CWENa.N : Roth MKM augmente le prix cible de 36 $ à 38 $
* CNX Resources Corp. CNX.N : Barclays réduit le prix cible de 33 $ à 32 $
* Coca-Cola Co KO.N : TD Cowen réduit le prix cible de 82 $ à 75 $
* Comerica Inc CMA.N : Jefferies relève le cours cible de 75 à 85 dollars
* Comerica Inc CMA.N : Piper Sandler relève le prix cible de 70 à 82 dollars
* Commercial Bancgroup CBK.O : Hovde Group initie une couverture avec une note de surperformance: PT 32
* Community Health Systems Inc CYH.N : Wells Fargo relève le prix cible de 2,5 $ à 3 $
* Conocophillips COP.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 118 $ contre 122 $
* Constellation Brands STZ.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 156 $ contre 158 $
* Constellation Brands STZ.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 160,00 $ de 176,00 $
* Core Natural Resources Inc CNR.N : B. Riley augmente le prix cible à 119 $ de 110 $
* Coterra Energy CTRA.N : Barclays réduit le prix cible de 37 $ à 35 $
* Coterra Energy CTRA.N : JP Morgan augmente le prix cible de 33 $ à 35 $
* Cummins CMI.N : Citigroup relève le cours cible de 485 $ à 500 $
* CVS Health Corporation CVS.N : Wells Fargo relève le cours cible de 84 $ à 103 $
* Deere & Co DE.N : Citigroup réduit le prix cible à 515 $ contre 525 $
* Delta Air Lines Inc DAL.N : Bernstein relève le cours cible à 71 $ contre 66 $
* Devon Energy Corporation DVN.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 40 $ contre 42 $
* Dexcom Inc DXCM.O : Citigroup réduit le prix cible à 85 $ contre 105 $
* Diamondback Energy FANG.O : Barclays réduit le prix cible à 178 $ contre 185 $
* Digitalocean Holdings Inc DOCN.N : UBS relève l'objectif de cours à 40 dollars contre 32 dollars
* Dollar Tree DLTR.O : Jefferies passe de "hold" à "underperform"; baisse le PT à 70$ de 110
* Dominion Energy D.N : Barclays relève le cours cible de 60 à 63 dollars
* Draftkings Inc DKNG.O : Mizuho réduit le prix cible à 54 $ contre 58 $
* DTE Energy Co DTE.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 150 $ contre 149 $ auparavant
* Dynex Capital Inc DX.N : KBW relève l'objectif de cours de 13 à 14 dollars
* eBay Inc EBAY.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 84 à 89 dollars
* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 24 $ contre 18 $ auparavant
* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : JP Morgan relève le prix cible de neutre à surpondéré
* Elevance Health Inc ELV.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 412 $ contre 330 $ auparavant
* Enact Holdings Inc ACT.O : KBW relève le cours cible de 40 $ à 42 $
* Entergy Corp ETR.N : Barclays relève le cours cible de 87 $ à 98 $
* EOG Resources Inc EOG.N : Barclays ramène le cours cible à 136 $, contre 140 $ auparavant
* EOG Resources Inc EOG.N : RBC augmente le prix cible de 140 $ à 145 $
* EQT Corp EQT.N : Barclays réduit le prix cible de 68 $ à 67 $
* EQT Corp EQT.N : RBC augmente le prix cible de 60 $ à 62 $
* Etsy Inc ETSY.O : Wells Fargo relève le cours cible de 57 $ à 58 $
* Everus Construction Group Inc ECG.N : Oppenheimer relève le cours cible à 90 $ contre 77 $
* Expand Energy EXE.O : Barclays réduit le cours cible à 136 $ contre 139 $
* Expand Energy Corp EXE.O : RBC relève le cours cible de 136 à 138 dollars
* Exxon Mobil XOM.N : Barclays ramène l'objectif de cours de 127 à 126 dollars
* Exxon Mobil XOM.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 145 à 141 dollars
* Ezcorp Inc EZPW.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 20 à 23 dollars
* Federated Hermes Inc FHI.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 50 $ (49 $)
* Federated Hermes Inc FHI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 55 $ contre 54 $ auparavant
* Fifth Third Bancorp FITB.O : KBW relève le cours cible de 47 à 50 dollars
* Fifth Third Bancorp FITB.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 56 $ à 60 $
* Fifth Third Bancorp FITB.O : Morgan Stanley relève le prix cible à surpondérer de égal à égal
* Fifth Third Bancorp FITB.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 50 $ à 48 $
* Fifth Third Bancorp FITB.O : UBS relève le cours cible de 43 à 45 dollars
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Raymond James réduit le prix cible de 2 350 $ à 2 100 $
* First Financial Bancorp FFBC.O : Raymond James relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"
* First Horizon Corp FHN.N : Raymond James augmente le prix cible de 24 $ à 25 $
* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 180 $ contre 165 $
* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 7 $ à 10 $
* Fox Factory Holding Corp FOXF.O : Stifel réduit le prix cible de 36 $ à 33 $
* Franklin Resources Inc BEN.N : Jefferies relève le cours cible à 26 $ contre 23 $ auparavant
* Fulton Financial Corp FULT.O : Raymond James relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"
* Gain Therapeutics Inc GANX.O : Maxim Group relève le cours cible de 5 $ à 7 $
* GE Aerospace GE.N : TD Cowen relève le cours cible de 300 $ à 330 $
* GE Healthcare GEHC.O : Citigroup passe de "acheter" à "neutre"; le cours cible passe de 93 $ à 83 $
* Gemini Space Station GEMI.O : Citigroup initie la couverture avec une note neutre; PT 26 $
* Gemini Space Station GEMI.O : Evercore ISI initie une couverture avec une note de surperformance: PT 30
* Gemini Space Station GEMI.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; objectif de prix 30
* Gemini Space Station GEMI.O : Needham initie la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 42
* Gemini Space Station GEMI.O : Rosenblatt Securities initie une couverture avec une note d'achat; PT 30 $
* Gemini Space Station GEMI.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 31
* General Dynamics Corp GD.N : RBC augmente le prix cible de 330 $ à 360 $
* General Dynamics Corp GD.N : TD Cowen relève le cours cible de 340 $ à 360 $
* Gitlab Inc GTLB.O : Mizuho ramène le cours de l'action de surperformance à neutre
* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : Raymond James augmente le prix cible de 48 $ à 55 $
* Glaukos Corp GKOS.N : Citigroup réduit le prix cible à 110 $ de 140 $
* Goldman Sachs GS.N : Jefferies augmente le prix cible à 892 $ contre 815 $
* Goldman Sachs GS.N : UBS relève le cours cible de 762 à 805 dollars
* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : TD Cowen réduit le prix cible de 130 $ à 82 $
* Haemonetics Corp HAE.N : Citigroup réduit le prix cible de 78 $ à 64 $
* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : Jefferies augmente le prix cible à 138 $ de 127 $
* HBT Financial Inc HBT.O : Raymond James réduit l'objectif de cours de "surperformance" à "performance du marché"
* HCA Healthcare Inc HCA.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 375 $ à 412 $
* Heidrick & Struggles International Inc HSII.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 48 à 59 dollars
* Helmerich and Payne Inc HP.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 24$ contre 20
* Herc Holdings Inc HRI.N : Citigroup relève le cours cible de 140 à 150 dollars
* Hexcel Corp HXL.N : TD Cowen relève le cours cible de 60 $ à 67 $
* Hippo Holdings Inc HIPO.N : Jefferies relève le cours cible de 37 à 43 dollars
* Honeywell HON.O : TD Cowen ramène le cours cible à 250 $, contre 260 $ auparavant
* Howmet Aerospace HWM.N : TD Cowen relève le cours cible de 200 $ à 210 $
* Humana Inc HUM.N : Wells Fargo relève le cours cible à 347 $ contre 344 $
* Idex Corporation IEX.N : Oppenheimer ramène le cours cible de 212 à 210 dollars
* Integra Lifesciences Holdings Corp IART.O : Citigroup relève le cours cible de 10 à 12 dollars
* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : Jefferies relève le cours cible de 67 $ à 80 $
* International Paper Company IP.N : Wells Fargo relève le cours cible de 43 à 44 dollars
* Invesco Ltd IVZ.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 24 $, contre 21 $ auparavant
* IPG Photonics Corp IPGP.O : Roth MKM initie une couverture avec une note d'achat: objectif de cours de 96
* J&J JNJ.N : Citigroup relève le prix cible de 200 $ à 213 $
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 215 $, contre 220 $ auparavant
* JP Morgan Chase & Co JPM.N : UBS relève l'objectif de cours à 350 dollars contre 339 dollars
* Keurig DR Pepper KDP.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 34 $ contre 38 $
* Keycorp KEY.N : UBS relève le cours cible de 22 à 23 dollars
* KKR KKR.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 156 $, contre 183 $ auparavant
* L3Harris Technologies Inc LHX.N : RBC augmente le prix cible à 315 $, contre 280 $ auparavant
* L3Harris Technologies Inc LHX.N : TD Cowen augmente le prix cible de 290 $ à 320 $
* Legence Corp LGN.O : Bernstein initie une couverture avec une note de surperformance: objectif de cours à 38
* Legence Corp LGN.O : BMO initie une couverture avec une note de surperformance: prix cible 36
* Legence Corp LGN.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 40
* Legence Corp LGN.O : Jefferies initie une couverture avec une note de maintien; objectif de prix 34
* Legence Corp LGN.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance: objectif de prix 36
* Legence Corp LGN.O : Stifel initie la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 36
* Lexeo Therapeutics, Inc. LXEO.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 9 $ à 15 $
* Lockheed Martin Corp LMT.N : RBC relève le cours cible de 440 à 525 $
* Lockheed Martin Corp LMT.N : TD Cowen relève le cours cible de 420 $ à 520 $
* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : Jefferies réduit le prix cible de 443 $ à 376 $
* M&T Bank Corp MTB.N : UBS relève le cours cible de 207 à 208 dollars
* Madison Square Garden Sports Corp MSGS.N : BTIG initie une couverture avec une note neutre
* Markel Group Inc MKL.N : Jefferies relève le prix cible de 2 080 $ à 2 200 $
* Markel Group Inc MKL.N : TD Cowen relève le prix cible de 1 836 $ à 2 107 $
* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Citigroup réduit le prix cible à 200$ de 230
* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : UBS réduit le prix cible à 240 $, contre 255 $ auparavant
* Meta Platforms Inc META.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 811 $ à 837 $
* Microsoft Corporation MSFT.O : Wells Fargo relève le cours cible à 675 $ contre 650 $
* Midcap Financial Investment MFIC.O : Raymond James relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"
* Molina Healthcare Inc MOH.N : Wells Fargo relève le cours cible de 198 $ à 231 $
* Moog Inc MOGa.N : TD Cowen relève le cours cible de 205 $ à 225 $
* MoonLake Immunotherapeutics MLTX.O : Oppenheimer réduit le prix cible à 25 $ de 104 $
* Morgan Stanley MS.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 175 $ contre 158 $
* Morgan Stanley MS.N : UBS relève le cours cible à 165 $ contre 156 $
* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : Raymond James relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"
* MVB Financial Corp MVBF.O : Raymond James augmente le prix cible de 25 $ à 30 $
* Navient Corp NAVI.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 14$ contre 15
* Netflix Inc NFLX.O : Seaport Research Partners relève le cours de l'action de neutre à achat
* Netflix Inc NFLX.O : TD Cowen réduit le prix cible de 1450 $ à 1425 $
* Newmont NEM.N : RBC augmente le prix cible de 95 $ à 97 $
* Nextera Energy NEE.N : HSBC augmente le prix cible de 86 $ à 94 $
* NMI Holdings Inc NMIH.O : JP Morgan ramène le cours cible de 44 $ à 43 $
* NMI Holdings Inc NMIH.O : KBW augmente le prix cible de 43 $ à 46 $
* Northrop Grumman NOC.N : RBC augmente le prix cible de 650 $ à 675 $
* Northrop Grumman NOC.N : TD Cowen relève le cours cible de 600 à 630 dollars
* Olin Corporation OLN.N : Wells Fargo relève le cours cible de 21 $ à 25 $
* One Stop Systems Inc OSS.O : Roth MKM relève le cours cible de 7 $ à 8 $
* Onemain Holdings Inc OMF.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 63 $ à 57 $
* Onemain Holdings Inc OMF.N : JP Morgan réduit le prix cible de surpondération à neutre
* ONEOK Inc OKE.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 92 $ à 88 $
* Oportun Financial Corp OPRT.O : JP Morgan réduit le prix cible de 8 $ à 6 $
* Oportun Financial Corp OPRT.O : JP Morgan ramène le cours de l'action de neutre à sous-pondéré
* Ormat Technologies Inc ORA.N : Jefferies relève le cours cible de 97 $ à 120 $
* Oscar Health Inc OSCR.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 10 à 14 dollars
* Ovintiv Inc OVV.N : Barclays réduit le prix cible à 55 $ contre 57 $
* Owens Corning OC.N : Jefferies ramène le cours cible de 185 à 180 dollars
* Packaging Corporation of America PKG.N : Wells Fargo relève le cours cible de 200 à 222 dollars
* Palomar Holdings Inc PLMR.O : Jefferies ramène le cours cible de 175 à 166 dollars
* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : JP Morgan relève le cours cible à 45 $ contre 24 $ auparavant
* Paychex Inc PAYX.O : Stephens initie une couverture avec une note de pondération égale; PT 135 $
* Peabody Energy Corp BTU.N : B. Riley relève le prix cible de 24 $ à 40 $
* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : KBW ramène le cours de l'action de "surperformance" à "performance du marché"
* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : KBW augmente le prix cible de 121 $ à 129 $
* Phillips 66 PSX.N : Barclays relève l'objectif de cours à 132 $, contre 127 $ auparavant
* Pinnacle West Capital Corporation PNW.N : Barclays relève le cours cible de 93 à 95 dollars
* Plains All American Pipeline PAA.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 17 $ contre 18 $
* Plains GP Holdings LP PAGP.O : Barclays réduit le prix cible à 17 $ contre 18 $
* PNC Financial Services Group Inc PNC.N : UBS relève le cours cible de 224 à 229 dollars
* Post Holdings Inc POST.N : Mizuho ramène le cours cible à 122 $ contre 127 $
* Progressive Corp PGR.N : Jefferies réduit le prix cible à 284 $ contre 290 $
* Prosperity Bancshares Inc PB.N : Raymond James réduit le prix cible de 80 $ à 75 $
* Quidelortho Corp QDEL.O : Citigroup passe de "acheter" à "neutre"; baisse le prix cible de 40 $ à 33 $
* Radian Group Inc RDN.N : KBW augmente le prix cible de 38 $ à 40 $
* Raymond James Financial Inc RJF.N : Jefferies relève le prix cible de 156 $ à 166 $
* Raymond James Financial Inc RJF.N : JP Morgan augmente le prix cible à 178 $ contre 172 $
* Reddit Inc RDDT.N : Wells Fargo relève le prix cible à 174 $ contre 155 $
* Rigetti Computing Inc RGTI.O : Benchmark relève le cours cible de 20 à 50 dollars
* Rocket Companies Inc RKT.N : KBW relève le cours cible de 15 à 18 dollars
* Rocket Lab Corp RKLB.O : TD Cowen relève le cours cible de 45 $ à 60 $
* Royal Gold Inc RGLD.O : RBC relève le cours cible de 230 $ à 240 $
* RTX Corp RTX.N : RBC relève le cours cible de 170 $ à 200 $
* RTX Corp RTX.N : TD Cowen relève le cours cible de 175 $ à 185 $
* RXO Inc RXO.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 18,00 $ à partir de 16,00 $
* Sallie Mae SLM.O : JP Morgan passe de surpondéré à neutre; baisse les prévisions à 29 $ contre 38 $
* Sanmina Corp SANM.O : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 150 $ de 130 $
* Sanuwave Health Inc SNWV.O : Roth MKM réduit l'objectif de cours à 53 $ contre 55 $
* Seacoast Banking Corporation of Florida SBCF.O : Raymond James augmente le prix cible de 31 $ à 33 $
* Sempra SRE.N : BofA Global Research reprend la couverture avec une note d'achat et un objectif de prix de 99,00
* ServiceNow Inc NOW.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 1100 $ contre 1200 $
* Servisfirst Bancshares Inc SFBS.N : Raymond James relève l'objectif de cours de "market perform" à "outperform"
* Silicon Labs SLAB.O : Stifel relève l'objectif de cours à 165 $ contre 160 $ auparavant
* Skye Bioscience Inc SKYE.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 13$ contre 20
* Snap Inc SNAP.N : Wells Fargo relève le cours cible à 8 $ contre 7 $
* Sotera Health Co SHC.O : Citigroup relève le cours cible de 17 à 21 dollars
* Southstate Bank Corp SSB.N : Raymond James relève le cours cible de 115 $ à 120 $
* Southwest Airlines Co LUV.N : Bernstein relève le cours cible de 30 $ à 31 $
* Sphere Entertainment Co SPHR.N : BTIG initie une couverture avec une note neutre
* Spire Inc SR.N : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 92
* Steel Dynamics Inc STLD.O : Jefferies relève le cours cible de 155 $ à 165 $
* Stewart Information Services Corp STC.N : KBW relève le cours cible de 73 $ à 78 $
* Stoke Therapeutics Inc STOK.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 30 $ contre 18 $ auparavant
* Synchrony Financial SYF.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 75$ contre 80
* Synchrony Financial SYF.N : JP Morgan ramène le cours à neutre de surpondéré
* Synchrony Financial SYF.N : UBS relève l'objectif de cours à 79 $ contre 78 $ auparavant
* T Rowe price Group Inc TROW.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 104 à 106 dollars
* Taboola.Com Ltd TBLA.O : BTIG initie une couverture avec une note neutre
* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : Wells Fargo relève le PT à 277 $ contre 270 $
* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Citigroup relève le prix cible de 11 à 15 dollars
* Targa Resources Corp TRGP.N : Citigroup augmente le prix cible de 197 $ à 200 $
* Targa Resources Corp TRGP.N : JP Morgan relève le prix cible de 214 à 215 dollars
* Targa Resources Corp TRGP.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 204 $ à 199 $
* Tenet Healthcare Corporation THC.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 200 $ à 238 $
* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 182$ contre 200
* Textron Inc TXT.N : TD Cowen relève le cours cible de 90 à 95 dollars
* TKO Group TKO.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 235 $
* TPG Inc TPG.O : Jefferies réduit le prix cible de 63 $ à 60 $
* Tradeweb Markets Inc TW.O : UBS réduit le prix cible à 135 $ contre 155 $
* Transdigm Group Inc TDG.N : Jefferies relève le prix cible à 1525 $ contre 1490 $
* Truecar Inc TRUE.O : Needham ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"
* Truist Financial Corp TFC.N : Raymond James relève le cours cible à 50 $ contre 48 $ auparavant
* United Airlines UAL.O : Bernstein relève le cours cible de 113 à 121 dollars
* United Rentals Inc URI.N : Citigroup relève le cours cible à 1 130 $ contre 1 080 $
* UnitedHealth Group Incorporated UNH.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 400 $ contre 267 $
* Unity Software Inc U.N : Wells Fargo relève le cours cible de 29 à 37 dollars
* Universal Health Services UHS.N : Wells Fargo relève le cours cible de 210 à 249 dollars
* US Bancorp USB.N : UBS relève le cours cible à 50 $, contre 49 $ auparavant
* UWM Holdings Corp UWMC.N : KBW relève le cours cible de 4,5 à 6,5 dollars
* Valero Energy VLO.N : Barclays relève l'objectif de cours à 169 $ contre 151 $
* Veeva Systems Inc VEEV.N : TD Cowen relève le cours de l'action de hold à buy; augmente le PT de $297 à $380
* VF Corp VFC.N : UBS augmente le prix cible à 15$ de 14
* Via Transportation Inc VIA.N : Deutsche Bank initie une couverture avec une note d'achat; PT 55 $
* Via Transportation Inc VIA.N : Needham initie une couverture avec une note d'achat: prix cible 55
* Via Transportation Inc VIA.N : Oppenheimer initie une couverture avec une note de surperformance: PT 59
* Via Transportation Inc VIA.N : Raymond James initie une couverture avec une note de surperformance; PT $55
* Via Transportation Inc VIA.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération; PT $60
* Vornado Realty Trust VNO.N : JP Morgan relève le prix cible de 40 $ à 41 $
* W R Berkley Corp WRB.N : Jefferies relève le cours cible de 69 $ à 76 $
* Warrior Met Coal Inc HCC.N : B. Riley relève le cours cible de 74 $ à 83 $
* Wells Fargo & Co WFC.N : UBS réduit le prix cible à 93$ de 95
* Williams Companies Inc WMB.N : Mizuho relève le cours cible à 72 $ contre 67 $
* Williams Companies Inc WMB.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 60 $ à 61 $
* Willow Lane Acquisition Corp WLAC.O : D.A. Davidson initie une couverture avec une note d'achat; PT 15 $