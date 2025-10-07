Wall Street s'accorde une pause

Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 septembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a terminé en baisse mardi, marquant le pas après ses records de la veille, les investisseurs recherchant un nouveau catalyseur en l'absence d'indicateurs économiques.

Le Dow Jones a reculé de 0,20%, l'indice Nasdaq de 0,67% et l'indice élargi S&P 500 a perdu 0,38%.

"Le marché commence à s'essouffler" et subit "des prises de bénéfice", a relevé auprès de l'AFP Christopher Low, analyste de FHN Financial.

"Les optimistes ont largement profité ces derniers jours de l'absence de données économiques, les contrats de plusieurs milliards de dollars dans le domaine de l'intelligence artificielle ayant renforcé le sentiment positif quant au potentiel de croissance des technologies modernes", a rappelé Jose Torres, analyste d'Interactive Brokers.

Cela a porté les principaux indices de la place américaine à des sommets.

Désormais, Wall Street "a besoin d'un autre catalyseur", a jugé Christopher Low.

Habituellement, les investisseurs s'appuient sur les nombreux indicateurs sur l'état de santé économique des Etats-Unis. Mais en raison du blocage budgétaire que connaît le pays depuis une semaine, leur publication est suspendue.

Pour Christopher Low, "cela ne signifie pas nécessairement que la tendance haussière du marché est terminée" mais "simplement qu'une période de baisse s'impose".

L'analyste note aussi avec inquiétude les records qui s'accumulent du côté de l'or. "C'est comme si les gens commençaient déjà à monter dans les canots de sauvetage avant même que le navire ne commence à couler", dépeint-il.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à échéance dix ans se détendait légèrement à 4,13%, contre 4,15% à la clôture la veille.

Côté entreprises, le constructeur automobile américain Ford (-6,14% à 11,92 dollars) a glissé après qu'un incendie a nettement endommagé une usine d'un de ses fournisseurs, spécialisé dans l'aluminium.

Selon les médias américains, la partie du site touchée sera à l'arrêt au moins jusque début 2026. L'usine fournit environ 40% des tôles d'aluminium utilisées par les constructeurs automobiles américains, essentielles à la fabrication de certains véhicules comme le best-seller F-150 de Ford.

Un autre constructeur automobile américain, Tesla (-4,45% à 433,09 dollars), spécialiste des véhicules électriques, a aussi reculé, les investisseurs se montrant déçu par les tarifs des nouvelles versions de ses voitures populaires Model 3 et Model Y.

Le prix de l'action de la société d'exploration minière canadienne Trilogy Metals a été multiplié par trois (+211,00% à 6,50 dollars), profitant de l'annonce d'une prise de participation de l'Etat américain, à hauteur de 10% de son capital.

Ce partenariat est lié au rétablissement du projet Ambler Road, qui vise à construire une autoroute en Alaska de plus de 300 km qui traverserait un parc national pour rejoindre une mine.

