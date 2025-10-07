Syrie: cessez-le-feu entre les autorités et les Kurdes après des affrontements à Alep

Le président intérimaire Ahmad al-Chareh, le 5 octobre 2025 à Damas, en Syrie ( AFP / LOUAI BESHARA )

Damas a annoncé mardi un cessez-le-feu "global" avec les Kurdes dans l'ensemble de la Syrie, après une rencontre entre le président intérimaire Ahmad al-Chareh et le chef kurde Mazloum Abdi, au lendemain d'affrontements à Alep, dans le nord du pays, qui ont fait deux morts.

Depuis la prise de pouvoir par une coalition islamiste en décembre 2024, des affrontements ont opposé les deux parties dans le nord et le nord-est de la Syrie, tandis que l'application d'un accord pour intégrer les forces kurdes à l'armée piétine.

L'annonce du cessez-le-feu est intervenue après une rencontre entre Ahmad al-Chareh et Mazloum Abdi à Damas, la première depuis juillet, en présence d'émissaires américains, a indiqué une source gouvernementale à l'AFP.

Le ministre syrien de la Défense, Mourhaf Abou Qasra, a annoncé s'être réuni avec Mazloum Abdi et avoir convenu d'un "cessez-le-feu global sur l'ensemble des axes et points de déploiement militaires dans le nord et le nord-est de la Syrie".

Il a ajouté que la mise en œuvre de l'accord commencerait immédiatement.

Des affrontements avaient éclaté lundi soir à Alep entre deux quartiers à majorité kurde et les zones tenues par les forces gouvernementales, auxquels un cessez-le-feu local a mis fin à l'aube.

Au moins un membre des forces de la Sécurité intérieure et un civil ont été tués dans des bombardements attribués par les médias d'Etat aux forces kurdes présentes dans les quartiers de Cheikh Maqsoud et Achrafieh.

Ces deux quartiers sont contrôlés par des unités kurdes locales liées aux FDS et à leurs forces de sécurité, les Assayich.

- Fuite de civils -

"Nous avons eu peur et nous avons décidé ce matin de quitter notre maison à Cheikh Maqsoud", a affirmé à l'AFP Sinan Rajab Bacha, un habitant de 67 ans joint au téléphone.

"Nous avons vu un grand nombre de familles fuir Cheikh Maqsoud et Achrafieh", a-t-il ajouté, précisant que les entrées des deux quartiers étaient bloquées et seule la sortie autorisée aux habitants.

Les FDS ont nié toute attaque contre les forces gouvernementales, accusant au contraire des factions pro-Damas d'avoir imposé un siège aux quartiers kurdes et tenté d'y avancer "avec des chars".

Elles ont affirmé que des habitants avaient pris les armes "aux côtés" des forces kurdes pour se défendre.

Les FDS s'étaient retirées des deux quartiers en avril dernier dans le cadre d'un accord de désengagement conclu avec le gouvernement.

Des combats sporadiques ont opposé les forces kurdes et des forces gouvernementales ou des factions proturques qui leur sont affiliées dans d'autres régions du nord de la Syrie au cours des derniers mois.

En mars, Damas et les Kurdes avaient signé un accord d'intégration des institutions civiles et militaires de l'administration autonome kurde dans les institutions nationales.

Mais d'importantes divergences entre les deux parties ont retardé jusqu'ici la mise en œuvre de cet accord.

Mardi, M. Abdi a évoqué à Damas avec le président intérimaire "les mécanismes d’intégration des FDS au sein de l’armée syrienne", selon une source proche des participants.

Le Commandant militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), l'amiral Brad Cooper, et l'émissaire américain Tom Barrack, assistaient à la réunion en tant que médiateurs, selon cette source.

Les puissantes FDS, qui contrôlent de vastes parties du nord-est syrien, ont été le fer de lance de la lutte contre le groupe Etat islamique en Syrie et sont soutenues par les Etats-Unis qui encouragent également le nouveau pouvoir islamiste à Damas.

Les Kurdes réclament notamment un système de gouvernance décentralisé, ce que rejette le nouveau dirigeant islamiste, qui a renversé Bachar al-Assad en décembre 2024.

Deux provinces du nord-est de la Syrie, sous contrôle des Kurdes, avaient été exclues par le pouvoir central de la consultation qui s'est tenue dimanche pour désigner un Parlement transitoire.