TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-BlackRock, Evercore, Goldman Sachs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment BlackRock, Evercore et Goldman Sachs.
POINTS FORTS
* Applovin Corporation APP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 550 $ à 375 $
* BlackRock BLK.N : KBW abaisse son objectif de cours de 1 300,00 $ à 1 290,00 $
* Evercore Inc EVR.N : KBW abaisse son objectif de cours de 375,00 $ à 330,00 $
* Goldman Sachs GS.N : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 1 050 dollars
* Valero Energy Corp VLO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 339 $ à 439 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 30 $ à 27 $
* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : RBC abaisse son objectif de cours de 37 $ à 36 $
* Acuity Inc. AYI.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 440 $ à 415 $
* AECOM ACM.N : UBS abaisse son objectif de cours de 106 $ à 103 $
* Allison Transmission Holdings Inc ALSN.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 137 $ à 120 $
* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : RBC abaisse son objectif de cours de 350 $ à 345 $
* Alpha Metallurgical Resources, Inc. AMR.N : UBS relève son objectif de cours de 160 $ à 180 $
* Amgen Inc AMGN.O : RBC relève son objectif de cours de 400 $ à 430 $
* Amphenol Corp APH.N : Citigroup relève son objectif de cours de 105 $ à 112 $
* Antero Resources Corporation AR.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 57 $ à 51 $
* APA Corporation APA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 41 $ à 46 $
* Applied Digital Corp APLD.O : Northland Capital abaisse son objectif de cours de 82 $ à 70 $
* Applied Digital Corpn APLD.O : Needham abaisse son objectif de cours de 83 $ à 70 $
* Applied Digital Corporation APLD.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 50 $ à 55 $
* Applovin Corporation APP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 550 $ à 375 $
* Arcbest Corp ARCB.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 185 $ à 168 $
* Archrock Inc AROC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 42 $ à 41 $
* Arista Networks Inc ANET.N : Citigroup relève son objectif de cours de 215 $ à 248 $
* Arrivent Biopharma Inc AVBP.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 47 $ à 27 $
* Aurora Innovation, Inc. AUR.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 15 $ à 16 $
* Avis Budget Group Inc CAR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 145 $ à 105 $
* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 265 $ à 245 $
* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : RBC abaisse son objectif de cours de 297 $ à 295 $
* Bank of America BAC.N : TD Cowen reprend sa couverture avec une recommandation « conserver » contre «
acheter »; objectif de cours de 60 $ contre 64 $
* Bank of New York Mellon BNY.N : TD Cowen revient à une recommandation « neutre » contre « acheter »;
objectif de cours de 160 $ contre 145 $
* Biogen BIIB.O : RBC abaisse son objectif de cours de 260 $ à 256 $
* Black Hills Corp BKH.N : BMO relève son objectif de cours de 83 $ à 86 $
* BlackRock BLK.N : KBW abaisse son objectif de cours de 1 300,00 $ à 1 290,00 $
* BlackRock BLK.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 1 245 $ à 1 230 $
* Blackstone Inc BX.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 128 $ à 124 $
* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 70 $ à 85 $
* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : Truist Securities relève sa recommandation de « conserver » à «
acheter »
* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 90 $ à 70 $
* C.H. Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 225 $ à 209 $
* Camping World Holdings Inc CWH.N : Keybanc abaisse son objectif de cours de 9 $ à 8 $
* Caribou Biosciences Inc CRBU.O : H.C. Wainwright passe de « acheter » à « neutre »
* Centerpoint Energy CNP.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 47 $ à 43 $
* Century Aluminum Company CENX.O : UBS abaisse son objectif de cours de 60 $ à 55 $
* Certara Inc CERT.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 10 $ à 11 $
* Chevron Corporation CVX.N : UBS relève son objectif de cours de 220 $ à 235 $
* Chime Financial Inc CHYM.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 30 $ à 35 $
* Chime Financial Inc CHYM.O : la Deutsche Bank passe de « conserver » à « acheter »
* Citigroup C.N : TD Cowen reprend la couverture avec une recommandation « Achat » contre « Conserver »;
objectif de cours de 150 $ contre 130 $
* Citizens Financial CFG.N : TD Cowen reprend sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de
cours de 75 $ contre 78 $
* Clean Harbors CLH.N : Barclays relève son objectif de cours de 325 $ à 335 $
* CMS Energy Corporation CMS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 74 $ à 71 $
* Constellation Brands STZ.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 136 $ à 127 $
* Constellation Brands Inc STZ.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 133 $ à 136 $
* Constellation Brands Inc STZ.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 158 $ à 145 $
* Constellation Brands Inc STZ.N : Needham abaisse son objectif de cours de 185 $ à 150 $
* Constellation Brands Inc STZ.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 161 $ à 125 $
* Constellation Brands Inc STZ.N : RBC abaisse son objectif de cours de 185 $ à 182 $
* Constellation Brands Inc STZ.N : UBS abaisse son objectif de cours de 145 $ à 144 $
* Crowdstrike CRWD.O : BMO relève son objectif de cours de 235 $ à 295 $
* Cummins CMI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 874 $ à 760 $
* CVR Energy Inc CVI.N : Mizuho relève son objectif de cours de 29 $ à 52 $
* Cytokinetics Inc CYTK.O : RBC relève son objectif de cours de 112 $ à 113 $
* Delek US Holdings Inc DK.N : Mizuho abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre »
* Delek US Holdings Inc DK.N : Mizuho relève son objectif de cours de 66 $ à 83 $
* Denali Therapeutics Inc DNLI.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 35 $ à 30 $
* DT Midstream Inc DTM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 154 $ à 144 $
* Dynatrace, Inc DT.N : BNP Paribas relève sa recommandation de « neutre » à « surperformer »
* Dynatrace, Inc DT.N : BNP Paribas relève son objectif de cours de 50 $ à 75 $
* Eagle Materials Inc EXP.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 210 $ à 165 $
* Elmet Group Co ELMT.O : Needham relève son objectif de cours de 25 $ à 28 $
* Entegris Inc ENTG.O : Stifel lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de
cours: 200 dollars
* Enterprise Products Partners LP EPD.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 43 $ à 42 $
* Evercore Inc EVR.N : KBW abaisse son objectif de cours de 375,00 $ à 330,00 $
* Exelixis Inc EXEL.O : RBC abaisse son objectif de cours de 46 $ à 45 $
* Expeditors International of Washington EXPD.N : Stifel relève son objectif de cours de 184 $ à 190 $
* Fedex Freight Holding Company Inc FDXF.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 160 $ à 129 $
* Fifth Third Bancorp FITB.N : TD Cowen reprend la couverture du titre avec une recommandation « Acheter »;
objectif de cours: 60 dollars
* Fiserv, Inc. FISV.O : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le
marché »
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Wedbush abaisse son objectif de cours de 126 $ à 110 $
* Forum Markets, Inc FRMM.O : Clear Street relève son objectif de cours de 11 $ à 13 $
* Forward Air Corp (Delaware) FWRD.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 27 $ à 24 $
* Franklin Templeton Inc BEN.N : KBW abaisse son objectif de cours de 38,00 $ à 37,00 $
* Freeport-McMoRan Inc FCX.N : UBS relève son objectif de cours de 77 $ à 88 $
* Frontview Reit Inc FVR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 24 $ à 20 $
* Gartner IT.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 177 $ à 182 $
* Gatx Corporation GATX.N : Citigroup relève son objectif de cours de 215 $ à 216 $
* Generac Holdings Inc GNRC.N : Keybanc relève sa recommandation de « pondération sectorielle » à «
surpondération »
* Gilead GILD.O : RBC relève son objectif de cours de 123 $ à 126 $
* Global Payments Inc. GPN.N : Oppenheimer relève sa recommandation de « perform » à « outperform »
* Goldman Sachs GS.N : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de
cours: 1 050 dollars
* Graham Corporation GHM.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 130 $ à 115 $
* Haemonetics Corp HAE.N : BTIG relève son objectif de cours de 110 $ à 130 $
* Halozyme Therapeutics Inc HALO.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 70 $ à 78 $
* Halozyme Therapeutics, Inc. HALO.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 115 $ à 130 $
* Herc Holdings Inc HRI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 218 $ à 176 $
* HF Sinclair Corporation DINO.N : Mizuho relève son objectif de cours de 85 $ à 119 $
* Hilton Grand Vacations Inc HGV.N : JP Morgan attribue une première note « neutre »; objectif de cours: 39
$
* Houlihan Lokey Inc HLI.N : KBW abaisse son objectif de cours de 153,0 $ à 150,00 $
* Hubspot Inc HUBS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 268 $ à 240 $
* Hubspot Inc HUBS.N : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »
* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : TD Cowen réintroduit sa recommandation « Achat »; objectif de cours de
18 $ contre 23 $
* Hyatt Hotels Corp H.N : Mizuho relève son objectif de cours de 221 $ à 222 $
* Incyte INCY.O : RBC relève son objectif de cours de 109 $ à 114 $
* Installed Building Products Inc IBP.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 200 $ à 160 $
* Invesco Ltd IVZ.N : KBW abaisse son objectif de cours de 39,00 $ à 38,00 $
* Iovance Biotherapeutics Inc IOVA.O : Baird relève son objectif de cours de 6 $ à 11 $
* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 280 $ à 310 $
* J.B. Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 292 $ à 289 $
* Jackson Financial Inc JXN.N : Barclays relève son objectif de cours de 150 $ à 151 $
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : RBC abaisse son objectif de cours de 299 $ à 296 $
* JP Morgan JPM.N : TD Cowen reprend sa couverture avec une recommandation « neutre » contre « acheter »;
objectif de cours de 370 $ contre 400 $
* Keycorp KEY.N : TD Cowen reprend sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de 23
$ contre 25 $
* Kirby Corp KEX.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 170 $ à 169 $
* KKR & Co Inc KKR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 135 $ à 130 $
* Knight-Swift Transportation Holdings KNX.N : Stifel relève son objectif de cours de 88 $ à 90 $
* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 69 $ à 65 $
* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 79 $ à 78 $
* Labcorp LH.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 350 $ à 365 $
* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : Barclays relève son objectif de cours de 56 $ à 58 $
* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : Stephens relève son objectif de cours de 50 $ à 55 $
* Latham Group Inc SWIM.O : William Blair abaisse sa note à « en ligne avec le marché »
* Lazard Inc LAZ.N : KBW abaisse son objectif de cours de 42,00 $ à 39,00 $
* LCNB Corp LCNB.O : Piper Sandler lance la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours: 20 $
* Legence Corp. LGN.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 101 $ à 82 $
* Leidos LDOS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 160 $ à 142 $
* Leidos LDOS.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* Levi Strauss & Co LEVI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 27 $ à 26 $
* Levi Strauss & Co LEVI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 27 $ à 26 $
* Levi Strauss & Co LEVI.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 27 $ à 25 $
* Levi Strauss & Co LEVI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 34 $ à 33 $
* Levi Strauss & Co LEVI.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 24 $ à 22 $
* Levi Strauss & Co LEVI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 25 $ à 20 $
* Limbach Holdings Inc LMB.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 86 $ à 75 $
* Lindblad Expeditions Holdings Inc LIND.O : Jefferies relève son objectif de cours de 29 $ à 32 $
* LKQ Corp LKQ.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 30 $ à 27 $
* M&T Bank Corp MTB.N : TD Cowen réintroduit sa couverture avec une recommandation « neutre » contre «
acheter »; objectif de cours de 245 $ contre 250 $
* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Mizuho relève son objectif de cours de 304 $ à 457 $
* Marriott Vacations Worldwide VAC.N : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer
»; objectif de cours: 125 dollars
* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : UBS abaisse son objectif de cours de 715 $ à 662 $
* Mastec Inc MTZ.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 376 $ à 305 $
* McDonald's MCD.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 295 $ à 250 $
* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 620 $ à 638 $
* Minimed Group Inc MMED.O : Mizuho relève son objectif de cours de 26 $ à 28 $
* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : RBC relève son objectif de cours de 135 $ à 155 $
* Moelis & Company MC.N : KBW abaisse son objectif de cours de 68,00 $ à 66,00 $
* Moelis & Company MC.N : KBW relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »
* Mongodb Inc MDB.O : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 440 $ à 450 $
* Morgan Stanley MS.N : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « Hold »; objectif de
cours: 210 $
* MP Materials MP.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 58 $ à 53 $
* MYR Group Inc MYRG.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 445 $ à 393 $
* Nasdaq Inc NDAQ.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 114 $ à 120 $
* Netflix Inc NFLX.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 83 $ à 80 $
* New Era Energy & Digital Inc NUAI.O : Roth MKM attribue pour la première fois la recommandation « Achat
»; objectif de cours: 10 $
* Nextera Energy Inc NEE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 94 $ à 87 $
* Northern Trust Corp NTRS.O : TD Cowen reprend sa couverture avec une recommandation « conserver » au lieu
de « acheter »; objectif de cours: 175 dollars
* Norwegian Cruise Line NCLH.N : BNP Paribas abaisse son objectif de cours de 18 $ à 15 $
* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 227 $ à 200 $
* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 263 $ à 230 $
* One Gas Inc OGS.N : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 103
$ à 80 $
* OSI Systems, Inc. OSIS.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 300 $ à 265 $
* Owens Corning OC.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 140 $ à 115 $
* Paccar Inc PCAR.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 157 $ à 122 $
* Pacira Biosciences, Inc. PCRX.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 28 $ à 36,50 $
* Pacira Biosciences, Inc. PCRX.O : Needham abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »
* Palantir Technologies Inc. PLTR.O : Goldman Sachs relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »
* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Mizuho abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre »
* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Mizuho relève son objectif de cours de 85 $ à 91 $
* Patrick Industries Inc. PATK.O : Keybanc abaisse son objectif de cours de 115 $ à 100 $
* PBF Energy Inc PBF.N : Mizuho relève son objectif de cours de 65 $ à 89 $
* Perella Weinberg Partners PWP.O : KBW abaisse son objectif de cours de 21,00 $ à 19,00 $
* Pfizer PFE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 35 $ à 36 $
* Phillips 66 PSX.N : Mizuho abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre »
* Phillips 66 PSX.N : Mizuho relève son objectif de cours de 220 $ à 300 $
* PJT Partners Inc PJT.N : KBW abaisse son objectif de cours de 195,00 $ à 159,00 $
* PJT Partners Inc PJT.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché
»
* PNC Financial Services PNC.N : TD Cowen reprend la couverture avec une recommandation « Hold » (ne pas
modifier) contre « Buy » (acheter); objectif de cours de 245 $ contre 260 $
* Presidio Production Co FTW.N : Stephens lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »;
objectif de cours: 15 $
* Primoris Services Corporation PRIM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 100 $ à 99 $
* Proficient Auto Logistics Inc PAL.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 12 $ à 10 $
* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : RBC abaisse son objectif de cours de 85 $ à 75 $
* Quest Diagnostics Inc DGX.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 254 $ à 265 $
* QXO Inc QXO.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 26 $ à 15 $
* Regal Rexnord Corp. RRX.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 245 $ à 200 $
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : RBC relève son objectif de cours de 737 $ à 810 $
* Regions Financial RF.N : TD Cowen reprend sa couverture avec une recommandation « neutre » au lieu de «
acheter »; objectif de cours de 30 $ au lieu de 33 $
* Reinsurance Group of America, Inc RGA.N : Barclays relève son objectif de cours de 286 $ à 292 $
* Republic Services Inc RSG.N : la CIBC abaisse son objectif de cours de 249 $ à 240 $
* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : RBC relève son objectif de cours de 155 $ à 159 $
* Royal Caribbean Group RCL.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »
* Royal Caribbean Group RCL.N : Jefferies fixe son objectif de cours à 330 $ contre 305 $ auparavant
* RPM International RPM.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 126 $ à 115 $
* RXO Inc RXO.N : Stifel relève son objectif de cours de 31 $ à 33 $
* Ryder System Inc R.N : Citigroup relève son objectif de cours de 283 $ à 285 $
* Ryder System Inc R.N : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »
* Saia Inc SAIA.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 438 $ à 423 $
* Saratoga Investment Corp SAR.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 22 $ à 20 $
* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : RBC abaisse son objectif de cours de 19 $ à 17 $
* SEI Investments Company SEIC.O : KBW relève son objectif de cours de 119,00 $ à 122,00 $
* Senseonics Holdings Inc SENS.O : Stifel relève son objectif de cours de 8 $ à 9 $
* Shoals Technologies Group Inc SHLS.O : Barclays relève son objectif de cours de 10 $ à 11 $
* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 127 $ à 91 $
* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « acheter » à «
conserver »
* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 17 $ à 13 $
* SM Energy Co SM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 41 $ à 47 $
* Solv Energy Inc MWH.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 43 $ à 34 $
* Southern Copper Corp SCCO.N : UBS relève son objectif de cours de 160 $ à 180 $
* Starbucks Corp SBUX.O : UBS abaisse son objectif de cours de 112 $ à 105 $
* State Street Corp STT.N : TD Cowen réintroduit sa recommandation « Achat »; objectif de cours de 205 $
contre 155 $
* Sterling Infrastructure Inc STRL.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 804 $ à 742 $
* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Citigroup relève son objectif de cours de 39 $ à 45 $
* T. Rowe Price Group Inc TROW.O : KBW abaisse son objectif de cours de 115,00 $ à 112,00 $
* Targa Resources Corp TRGP.N : Barclays relève son objectif de cours de 284 $ à 294 $
* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 105 $ à 100 $
* The Carlyle Group Inc CG.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 64 $ à 53 $
* Third Coast Bancshares Inc TCBX.N : Stonex relève son objectif de cours de 54 $ à 56 $
* Thor Industries Inc THO.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 80 $ à 87 $
* TPG Inc TPG.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 64 $ à 60 $
* Travel + Leisure Co TNL.N : JP Morgan attribue une première note « neutre »; objectif de cours: 70 $
* Trex Company Inc TREX.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 23 $ à 57 $
* Trex Company Inc TREX.N : la Deutsche Bank passe de « conserver » à « acheter »
* Truist Financial Corp TFC.N : TD Cowen reprend sa couverture avec une recommandation « conserver » contre
« acheter »; objectif de cours de 52 $ contre 60 $
* Twilio Inc TWLO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 260 $ à 335 $
* Twist Bioscience Corp TWST.O : Jefferies lance la couverture avec une recommandation « conserver »;
objectif de cours: 150 $
* TXO Partners LP TXO.N : Stephens lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de
cours de 22 $
* U.S. Bancorp USB.N : TD Cowen reprend sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours
de 70 $ contre 66 $
* United Parks & Resorts Inc PRKS.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 49 $ à 34 $
* United Therapeutics Corporation UTHR.O : RBC relève son objectif de cours de 677 $ à 708 $
* Unity Software Inc U.N : Jefferies relève son objectif de cours de 50 $ à 54 $
* Unity Software Inc U.N : Raymond James relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à «
surperformer »
* Universal Display Corp OLED.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 85 $ à 71 $
* Universal Display Corp OLED.O : Citigroup abaisse sa recommandation de « neutre » à « vendre »
* USA Compression Partners, LP USAC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 29 $ à 28 $
* Valero Energy Corp VLO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 339 $ à 439 $
* Valero Energy Corp VLO.N : Mizuho relève son objectif de cours de 300 $ à 434 $
* Venture Global Inc VG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 17 $ à 19 $
* Vishay Intertechnology VSH.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 42 $ à 45 $
* Vulcan Materials Co VMC.N : UBS abaisse son objectif de cours de 349 $ à 326 $
* Wabtec Corp WAB.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 341 $ à 338 $
* Warrior Met Coal Inc HCC.N : UBS relève son objectif de cours de 98 $ à 102 $
* Waste Connections Inc WCN.N : la CIBC abaisse son objectif de cours de 199 $ à 184 $
* Waste Management Inc WM.N : la CIBC abaisse son objectif de cours de 250 $ à 225 $
* Wells Fargo WFC.N : TD Cowen reprend la couverture du titre avec une recommandation « Achat » contre «
Conserver »; objectif de cours de 95 $ contre 100 $
* Werner Enterprises, Inc WERN.O : Stifel relève son objectif de cours de 40 $ à 42 $
* Workday Inc WDAY.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 220 $ à 210 $
* Xerox Holdings Corp XRX.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 3,45 $ à 2,5 $
* XPO Inc XPO.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 257 $ à 230 $
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