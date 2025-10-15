TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-BlackRock, EQT, Ovintiv

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont BlackRock, EQT et Ovintiv.
FAITS MARQUANTS
* Biocryst Pharmaceuticals Inc BCRX.O : TD Cowen rétablit la couverture avec une note d'achat
* BlackRock BLK.N : KBW relève le prix cible de 1 300 $ à 1 390 $
* EQT Corp EQT.N : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance
* Ovintiv Inc OVV.N : RBC relève la note à "surperformer" à partir de "sector perform"
* Vor Biopharma Inc VOR.O : Baird relève la note à surperformance
Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* 3M Co MMM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 175 à 178 dollars
* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Jefferies réduit le prix cible à 38 $ contre 44 $
* Adapthealth Corp AHCO.O : Jefferies réduit le cours cible de 10,50 $ à 9,50 $
* Adaptive Biotechnologies Corp ADPT.O : Piper Sandler augmente le prix cible à 20$ de 15
* Adtalem Global Education Inc ATGE.N : Barrington Research relève le cours cible de 150 $ à 170 $
* Adtalem Global Education Inc ATGE.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 150 à 175
dollars
* Advanced Micro Devices AMD.O : HSBC relève le cours cible de 185 à 310 dollars
* AEP AEP.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 121 dollars, contre 115 dollars auparavant
* Aersale Corp ASLE.O : Truist Securities relève le cours cible de 6 $ à 7 $
* Albany International Corp AIN.N : JP Morgan relève le cours cible de 59 $ à 63 $
* Albemarle Corp ALB.N : Wells Fargo relève le cours cible de 70 à 90 dollars
* Albertsons Companies ACI.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 22 $ contre 24 $
* Ameren Corp AEE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 107 à 113 dollars
* Amphenol Corp APH.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de neutre à achat
* Amphenol Corp APH.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 120 à 150 dollars
* Apellis Pharmaceuticals Inc APLS.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 29 à 32 dollars
* Apellis Pharmaceuticals Inc APLS.O : Wells Fargo augmente le prix cible à surpondérer de égal à égal
* Ares Management Corp ARES.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 183 $ contre 191 $ auparavant
* Array Technologies Inc ARRY.O : BMO relève le cours cible de 6,50 $ à 8,50 $
* Astria Therapeutics ATXS.O : Oppenheimer ramène le cours de l'action de "surperformance" à
"perform"
* Astria Therapeutics Inc ATXS.O : Jefferies réduit le prix cible de 30 $ à 13 $
* Astria Therapeutics Inc ATXS.O : Jefferies réduit le prix cible de "buy" à "hold"
* Astronics Corp ATRO.O : Truist Securities augmente le prix cible de 49 $ à 58 $
* Autonation Inc AN.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 221 $ à 220 $
* Aveanna Healthcare Holdings Inc AVAH.O : Jefferies relève le cours cible à 11 $ contre 8,25
$
* Ball Corporation BALL.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 48 $ contre 54 $
* Biocryst Pharmaceuticals Inc BCRX.O : Jefferies relève le cours cible de 14 à 15 dollars
* Biocryst Pharmaceuticals Inc BCRX.O : TD Cowen rétablit la couverture avec une note d'achat
* Biocryst Pharmaceuticals Inc BCRX.O : TD Cowen rétablit la couverture avec un prix cible de 30
* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat
* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : BTIG initie une couverture avec un prix cible de 120
* BlackRock BLK.N : Barclays relève le prix cible de 1310 $ à 1360 $
* BlackRock BLK.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 1 456 $, contre 1 394 $
auparavant
* BlackRock BLK.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 1 312 $ contre 1 300 $
* BlackRock BLK.N : JP Morgan relève le cours cible de 1242 à 1244 dollars
* BlackRock BLK.N : KBW relève le cours cible de 1300 à 1390 dollars
* BlackRock BLK.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 1 362 à 1 486 dollars
* BlackRock BLK.N : TD Cowen relève le prix cible à 1 407 $, contre 1 301 $ auparavant
* BP BP.L : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 430 à 440p
* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 35$ contre
27
* Broadcom Inc AVGO.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours à 400 $ contre 360 $ auparavant
* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : RBC relève le cours cible de 74 $ à 76 $
* Brunswick Corp BC.N : Truist Securities relève le cours cible de 60 à 68 dollars
* Burlington Stores Inc BURL.N : BTIG initie une couverture avec une note neutre
* BWX Technologies Inc BWXT.N : Truist Securities augmente le prix cible à 173 $ de 145
* Campbell's Co CPB.O : Jefferies ramène le cours cible de 32 $ à 30 $
* Carrier Global Corp CARR.N : JP Morgan réduit le prix cible à 61 $ contre 76 $
* Casey's General Stores Inc CASY.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 610 $ de 580 $
* Caterpillar Inc CAT.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 594 $ contre 517 $
auparavant
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 59 $ contre 65 $
* Citigroup C.N : Barclays relève l'objectif de cours à 115 $ contre 100 $ auparavant
* Citigroup C.N : KBW augmente le prix cible de 112 à 118 $
* Citigroup C.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 134 $ de 129 $
* Citigroup C.N : Piper Sandler relève le prix cible à 110 $ contre 107 $
* Citigroup Inc C.N : Barclays augmente le prix cible à 115$ de 100
* Citigroup Inc C.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 129,00 $ à 134,00 $
* Clearway Energy Inc CWENa.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 42 $ contre 40 $
* CMS Energy Corp CMS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 85 $ contre 80 $
* Columbia Sportswear Co COLM.O : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; PT 75
* Composecure Inc CMPO.N : Benchmark relève le prix cible de 17 $ à 24 $
* Core & Main Inc CNM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 58 $ (54 $)
* Costco Wholesale Corp COST.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat
* Costco Wholesale Corp COST.O : BTIG initie une couverture avec un prix cible de 1115 $
* Crane NXT Co CXT.N : Oppenheimer relève le prix cible de 70 $ à 80 $
* Crown Holdings Inc CCK.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 97 $ contre 113 $
* Curtiss-Wright Corp CW.N : Truist Securities augmente le prix cible de 463 $ à 525 $
* CVS Health Corp CVS.N : Jefferies augmente le prix cible de 80 $ à 92 $
* Delek US Holdings Inc DK.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 19 $ à 35 $
* Delta Air Lines Inc DAL.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 74 $ contre 70 $
auparavant
* Dexcom Inc DXCM.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 94 $ contre 102 $
* Domino's Pizza Inc DPZ.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 536 $ contre 514 $
* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 545 $ contre 555 $
* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Jefferies augmente le prix cible de 455 $ à 465 $
* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 445 $ contre 443 $ auparavant
* Domino's Pizza Inc DPZ.O : RBC réduit le prix cible de 500 $ à 450 $
* Domino's Pizza Inc DPZ.O : TD Cowen réduit le prix cible de 510 $ à 500 $
* Dover Corp DOV.N : JP Morgan augmente le prix cible à 220 $, contre 217 $ auparavant
* Doximity Inc DOCS.N : Jefferies relève le cours cible de 71 $ à 82 $
* DTE Energy Co DTE.N : JP Morgan relève le cours cible de 147 $ à 151 $
* Duke Energy Corp DUK.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 138 $ contre 134 $
* Dupont DD.N : JP Morgan relève le cours cible de 99 $ à 104 $
* eBay EBAY.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 95 $ contre 85 $ auparavant
* Emerson EMR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 151 dollars contre 135 dollars
* Encompass Health Corp EHC.N : Jefferies relève le cours cible à 150 $, contre 140 $
auparavant
* Enovix Corp ENVX.O : Oppenheimer réduit le prix cible à 26 $ contre 33 $
* Enphase Energy Inc ENPH.O : BMO augmente le prix cible de 30 $ à 32 $
* Enterprise Financial Services Corp EFSC.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note
neutre
* Enterprise Financial Services Corp EFSC.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec un prix
cible de 64
* Eos Energy Enterprises Inc EOSE.O : Stifel augmente le prix cible de 10 $ à 22 $
* EQT Corp EQT.N : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance
* Equifax Inc EFX.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 300 $ à 285 $
* Eversource Energy ES.N : JP Morgan relève le cours cible à 72 $ contre 66 $
* Exelon Corp EXC.O : Jefferies relève le cours cible à 57 $ contre 52 $
* Exelon Corp EXC.O : JP Morgan relève le cours cible à 50 $, contre 48 $ auparavant
* Expand Energy Corp EXE.O : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance
* FB Financial Corp FBK.N : KBW relève l'objectif de cours à 65$ contre 64
* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 245 $ contre 225 $
auparavant
* Fifth Third Bancorp FITB.O : Stephens relève le cours cible de 49 $ à 52 $
* Fifth Third Bancorp FITB.O : Stephens relève l'objectif de cours à surpondérer de égal à égal
* Figs Inc FIGS.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 9 $
* First Solar Inc FSLR.O : BMO augmente le prix cible de 203 $ à 261 $
* First Solar Inc FSLR.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 254 $, contre 209 $
auparavant
* FirstEnergy FE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 47 $ contre 45 $ auparavant
* Flowers Foods Inc FLO.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 13$ contre 16
* Fluence Energy Inc FLNC.O : BMO augmente le cours cible de 6 $ à 15,50 $
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Benchmark ramène le cours cible à 310 $, contre 365 $ auparavant
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Bernstein réduit le prix cible à 330 $ contre 340 $
* Fortive Corp FTV.N : JP Morgan réduit le prix cible à 53 $ contre 58 $
* Fortive Corp FTV.N : JP Morgan ramène le cours à neutre de surpondéré
* Gap Inc GAP.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 30 $
* GE Aerospace GE.N : Bernstein augmente le prix cible de 343 $ à 374 $
* GE Vernova Inc GEV.N : Mizuho relève le cours cible de 670 $ à 677 $
* General Dynamics Corp GD.N : Morgan Stanley relève le prix cible de 328 $ à 360 $
* G-III Apparel Group Ltd GIII.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; PT 32 $
* Goldman Sachs GS.N : Barclays augmente le prix cible de 720 $ à 850 $
* Goldman Sachs GS.N : Jefferies relève le prix cible de 892 $ à 898 $
* Goldman Sachs GS.N : KBW relève son objectif de cours de 850 à 870 dollars
* Goldman Sachs GS.N : Morgan Stanley réduit son objectif de cours à 828 $ contre 854 $
* Goldman Sachs Group Inc GS.N : Barclays relève son objectif de cours à 850 dollars contre 720 dollars
* Goodrx Holdings Inc GDRX.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 5,25 $ à 5 $
* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 20$ contre 25
* Greif Inc GEF.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 67 $ contre 76 $
* Halozyme Therapeutics Inc HALO.O : Leerink Partners relève le cours de l'action de sous-performance à
performance de marché
* Hancock Whitney Corp HWC.O : Raymond James réduit le prix cible de 73 $ à 72 $
* HCA Healthcare Inc HCA.N : Jefferies augmente le prix cible de 400 $ à 485 $
* Hexcel Corp HXL.N : Truist Securities relève le cours cible à 75 $ contre 67 $
* Honeywell HON.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 212 $, contre 222 $ auparavant
* Howmet Aerospace HWM.N : Truist Securities relève le cours cible à 217 $ contre 202 $
* Hubbell Inc HUBB.N : JP Morgan relève le cours cible de 417 à 458 dollars
* IBM IBM.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 256,00 $ contre 253,00 $
* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Truist Securities réduit le prix cible à 90$ de 125
* Integer Holdings Corp ITGR.N : Truist Securities réduit le prix cible à 121 $ contre 137 $
* Integra Lifesciences Holdings Corp IART.O : Truist Securities augmente le prix cible de 13 $ à 15 $
* Intel INTC.O : Susquehanna relève l'objectif de cours à 31 $ contre 22 $
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Truist Securities ramène l'objectif de cours de 600 à 525 dollars
* IRhythm Technologies Inc IRTC.O : Truist Securities augmente le prix cible de 175 $ à 205 $
* J&J JNJ.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 204 $ contre 198 $
* J&J JNJ.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 215 $ contre 213 $
* J&J JNJ.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 201 $ contre 171 $
* J&J JNJ.N : Raymond James relève son objectif de cours à 209 dollars, contre 174 dollars auparavant
* J&J JNJ.N : Stifel relève l'objectif de cours à 190 dollars contre 165 dollars
* J&J JNJ.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 222 $ contre 185 $ auparavant
* Johnson & Johnson JNJ.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 190 $ contre 178 $
* JP Morgan JPM.N : Barclays relève le cours cible de 330 à 342 dollars
* JP Morgan JPM.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours à 338 $ contre 336 $
* JP Morgan JPM.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 332 $ contre 320 $
* JP Morgan Chase & Co JPM.N : Barclays relève le prix cible à 342 $, contre 330 $ auparavant
* Kontoor Brands Inc KTB.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 95 $
* Kraft Heinz KHC.O : Jefferies réduit le prix cible de 28 $ à 24 $
* Kratos Defense and Security Solutions KTOS.O : Stifel relève le prix cible de 70 $ à 112 $
* Kratos Defense and Security Solutions KTOS.O : Truist Securities relève le PT à 125 $ contre 78 $
* L3Harris Technologies Inc LHX.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 350 $ contre 250
* L3Harris Technologies Inc LHX.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 302 à 353 dollars
* LCI Industries LCII.N : Truist Securities relève le prix cible de 88 $ à 91 $
* Lennox International Inc LII.N : JP Morgan réduit le prix cible à 501 $ contre 592 $
* Levi Strauss & Co LEVI.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 27
* Lithia Motors Inc LAD.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 317 $ à 327 $
* Lockheed Martin Corp LMT.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 530 $ à 630 $
* Lockheed Martin Corp LMT.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 440 à 500 dollars
* Macy's Inc M.N : BTIG initie une couverture avec une note neutre
* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : Piper Sandler relève le prix cible de 400 $ à 540 $
* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat
* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : Truist Securities initie une couverture avec un prix cible de
580
* Magnera Corporation MAGN.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 14 $ à 12 $
* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : KeyBanc relève le prix à surpondérer à partir de pondération
sectorielle
* Main Street Capital Corp MAIN.N : Truist Securities réduit le prix cible de 64 $ à 60 $
* Marinemax Inc HZO.N : Truist Securities augmente le prix cible de 26 $ à 29 $
* MBX Biosciences Inc MBX.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat
* MBX Biosciences Inc MBX.O : Truist Securities initie une couverture avec un prix cible de 50
* Mercury Systems Inc MRCY.O : Truist Securities relève le prix cible de 71 $ à 100 $
* Mondelez MDLZ.O : Jefferies réduit le cours cible à 74 $ contre 78 $
* Monolithic Power Systems MPWR.O : Oppenheimer relève le cours cible de 800 $ à 1200 $
* Moog Inc MOGa.N : Truist Securities relève le prix cible de 215 à 240 $
* MP Materials Corp MP.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 112 $ contre 78 $
* MSC Industrial Direct Co Inc MSM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 93 $ contre 89 $
* Murphy USA Inc MUSA.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 405 $ contre 440 $
* Murphy USA Inc MUSA.N : Wells Fargo réduit le prix cible de surpondération à égalité de pondération
* National Vision Holdings Inc EYE.O : Jefferies relève le cours cible de 31,50 $ à 33 $
* Newmont NEM.N : Citigroup relève le cours cible à 104 $ contre 74 $
* Nextera Energy Inc NEE.N : Jefferies relève le cours cible de 77 à 85 dollars
* Nextracker Inc NXT.O : BMO relève le cours cible de 71 $ à 89 $
* Nike Inc NKE.N : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 100
* Northrop Grumman NOC.N : Truist Securities augmente le prix cible de 625 $ à 688 $
* Northrop Grumman Corp. NOC.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 625 $ à 720 $
* Novagold Resources Inc NG.N : Citigroup relève le prix cible de 7 $ à 12,50 $
* Nvidia Corp NVDA.O : HSBC relève le cours de l'action d'une position à l'achat à une position à
l'arrêt; augmente le cours cible de 200 $ à 320 $
* Onewater Marine Inc ONEW.O : Truist Securities augmente le prix cible à 18$ de 16
* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : Wells Fargo relève le cours cible de 105 à 115 dollars
* Otis Worldwide Corp OTIS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 111 $ contre 105
* Ouster Inc OUST.O : Oppenheimer relève le cours cible de 35 $ à 39 $
* Ovintiv Inc OVV.N : La Banque CIBC relève le cours cible de 48 $ à 50 $
* Ovintiv Inc OVV.N : RBC relève le cours à "surperformance" de "sector perform"
* Packaging Corp of America PKG.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 222 $ contre 212 $
auparavant
* Patrick Industries Inc PATK.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 114$ contre 105
* Pegasystems Inc PEGA.O : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 61 $ à 65 $
* Penumbra Inc PEN.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 300$ contre 310
* Plug Power Inc PLUG.O : BMO augmente le prix cible de 1,20 $ à 1 $
* Post Holdings Inc POST.N : Jefferies réduit le prix cible à 129 $ de 131
* PPL Corp PPL.N : JP Morgan relève le cours cible à 43 $ contre 40 $
* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Truist Securities ramène l'objectif de cours à 50 $ contre 64 $
* PSEG PEG.N : JP Morgan relève le cours cible de 94 $ à 96 $
* PVH Corp PVH.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 100
* T2 Holdings Inc QTWO.N : Stifel réduit le prix cible de 110 $ à 90 $
* Quanta Services Inc PWR.N : BMO relève le cours cible de 410 à 443 dollars
* Radnet Inc RDNT.O : Jefferies relève le cours cible de 77 $ à 86 $
* Ralph Lauren Corp RL.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 400
* Reddit RDDT.N : Truist Securities augmente le prix cible de 225 à 260 $
* Redwire Corp RDW.N : Truist Securities réduit le prix cible à 11 $ contre 13 $
* Regions Financial RF.N : Stephens réduit le prix cible à 27 $ contre 30 $
* Regions Financial RF.N : Stephens réduit le prix cible de surpondération à égalité de pondération
* Rexford Industrial Realty Inc REXR.N : Truist Securities augmente le prix cible de 42 $ à 44 $
* Rockwell Automation Inc ROK.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 357 $ contre 320 $ auparavant
* Roper Technologies Inc ROP.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 541 $ contre 577 $
* Roper Technologies Inc ROP.O : JP Morgan ramène le cours de l'action de neutre à sous-pondéré
* Ross Stores Inc ROST.O : BTIG initie une couverture avec une note neutre
* Savers value Village SVV.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 18 $
* Sealed Air Corp SEE.N : Jefferies relève le cours cible de 33 $ à 38 $
* SI-BONE Inc SIBN.O : Truist Securities ramène l'objectif de cours à 20$ contre 22
* Silgan Holdings Inc SLGN.N : Wells Fargo réduit le cours cible à 55 $ contre 62 $
* Sofi Technologies Inc SOFI.O : KBW relève l'objectif de cours à 18 $ contre 14 $ auparavant
* Sonoco Products Company SON.N : Wells Fargo ramène le cours cible de 55 $ à 50 $
* SPX Technologies Inc SPXC.N : Wells Fargo initie une couverture avec un prix cible de 205 $
* SPX Technologies Inc SPXC.N : Wells Fargo initie la couverture avec une note de surpondération
* Stem Inc STEM.N : BMO augmente le prix cible de 8 $ à 20 $
* Stryker Corp SYK.N : Truist Securities réduit le prix cible à 407 $ contre 415 $
* Sunrun Inc RUN.O : BMO augmente le prix cible de 10 $ à 19 $
* Sunrun Inc RUN.O : BMO augmente le prix cible de sous-performance à performance du marché
* Symbotic Inc SYM.O : Oppenheimer relève le cours cible de 59 $ à 83 $
* Sysco SYY.N : Citigroup relève le cours cible de 84 $ à 86 $
* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 14 $ à 16 $
* Tapestry Inc TPR.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 140
* Target Corp TGT.N : BTIG initie une couverture avec une note neutre
* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 580 à 620 dollars
* Tenet Healthcare Corp THC.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 210 à 225 dollars
* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat
* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Truist Securities initie une couverture avec un prix cible de 20
* Tetra Technologies Inc TTI.N : Stifel relève le prix cible de 6,5 $ à 9 $
* TJX Companies Inc TJX.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 165 $
* Transdigm Group Inc TDG.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 1750,00 $ à 1600,00 $
* Transdigm Group Inc TDG.N : Truist Securities réduit le prix cible de 1 730 $ à 1 647 $
* Treace Medical Concepts Inc TMCI.O : Truist Securities réduit le prix cible de 8 $ à 7 $
* Under Armour Inc UAA.N : BTIG initie une couverture avec une note neutre
* Vericel Corp VCEL.O : Truist Securities réduit le prix cible de 46 $ à 41 $
* Vertiv Holdings Co VRT.N : Deutsche Bank augmente l'objectif de cours à 216 $ contre 168 $
* Vertiv Holdings Co VRT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 206 $ contre 150 $ auparavant
* Viatris Inc VTRS.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat; PT 15 $
* Vor Biopharma Inc VOR.O : Baird augmente le prix cible de 20 $ à 64 $
* Vor Biopharma Inc VOR.O : Baird relève la note à surperformance
* Walmart WMT.N : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 120
* Waterbridge Infrastructure Llc WBI.N : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération
* Waterbridge Infrastructure Llc WBI.N : Barclays initie la couverture avec un prix cible de 29
* Watsco Inc WSO.N : JP Morgan réduit le prix cible de 425 $ à 400 $
* Wayfair Inc W.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 90 $ contre 84 $
* WEC Energy Group Inc WEC.N : Jefferies relève le cours cible à 123 $, contre 116 $ auparavant
* WEC Energy Group Inc WEC.N : JP Morgan relève le prix cible de 112 $ à 121 $
* Wells Fargo WFC.N : Barclays relève le cours cible de 87 à 94 dollars
* Wells Fargo WFC.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix à 100 $ contre 92 $ auparavant
* Wells Fargo WFC.N : KBW relève son objectif de cours à 92 $, contre 85 $ auparavant
* Wells Fargo WFC.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 95,00 $ à 97,00 $
* Wells Fargo WFC.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 93 $ de 88 $
* Wells Fargo WFC.N : Truist Securities augmente le prix cible de 88 $ à 90 $
* Wesco International Inc WCC.N : JP Morgan augmente le prix cible à 245 $ contre 225 $
* Williams Companies Inc WMB.N : BMO relève le cours cible de 66 $ à 72 $
* Wingstop Inc WING.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 400 $ à 372 $
* Winnebago Industries Inc WGO.N : BMO réduit le prix cible de 42 $ à 40 $
* WW Grainger GWW.N : JP Morgan relève le cours cible de 1035 $ à 1050 $
* Xcel Energy XEL.O : BMO relève le cours cible de 84 $ à 87 $
* Xcel Energy XEL.O : JP Morgan relève le cours cible de 80 à 90 dollars